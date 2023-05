Alle Highlights der SUPERBOOTH 23 in Videos

Die Videos zur Superbooth 23: Oberheim, Hainbach, UDO…

Ein Artikel über die SUPERBOOTH 2023 Highlights muss ja letztlich mit dem Wort SUPER beginnen und kein anderes ist besser geeignet, um die Stimmung auf der SUPERBOOTH 2023 in Berlin am besten zu beschreiben. Jenseits der über 250 Aussteller war der Austausch mit den Leuten vor Ort bei herrlichstem Frühlingswetter unser absolutes Highlight. Wir haben mit so vielen begeisterten Herstellern, Musikern und YouTubern gesprochen, die eine unbeschreibliche Leidenschaft offenbarten und man sofort gemerkt hat, dass diese Menschen Musik mit jeder Körperfaser lieben.

Und Geräte, die diese Leidenschaft in Klängen zum Ausdruck bringen, gab es viele. Musikhungrige Synth-Fans aus der ganzen Welt strömten nach Berlin, um im Jahr 1 nach Corona zu talken, zu testen und zu tanzen. Und auch wir vom Team DelayDude von AMAZONA.de haben uns mal durch die Stände gewühlt und stellen einige spannende Neuerungen vor, die die Herzen der Synth-Fans höherschlagen lassen. Welche Sounds bietet der Oberheim OB-X8 Desktop? Welche abgefahrenen Klänge kann man dem Elektron Analog Heat + FX entlocken? Wir haben diese beiden und zahlreiche andere spannende Geräte getestet und darüber hinaus viele unterhaltsame, informative und lustige Interviews geführt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Superbooth 23 Highlight: Synthstrom Audible

Wir begannen unsere Reise in die Synth-Welt in der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm. Auf die Ruhe folgte sofort die Sintflut in Form des Deluge von Synthstrom Audible. Am frühen Donnerstagmorgen sprachen wir mit Ian Jorgensen, der uns mit seiner Begeisterung überwältigt hat.

Er erzählte uns, dass er am liebsten ganz ohne Banner und Deluge auf die Messe gekommen wäre, um Leute zu treffen und sich auszutauschen. Team DelayDude von AMAZONA.de klärte mit ihm die Frage, wie man eigentlich den Namen des Deluge ausspricht, was der beste musikalische Ratschlag war, den er je bekommen hat und dass es schön sein kann, zu erfahren, was die Leute wirklich interessiert. Das Delguge haben wir in der 4.0 Version hier bereits ausführlich für euch getestet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Völlig begeistert flogen wir nach dem ersten Interview weiter und wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass alle folgenden Interviews in Hinblick auf die, den Interviewpartnern innewohnende Leidenschaft und Begeisterung für die Synth-Flut absolut gleichziehen würden.

Superbooth 23 Highlight: UDO Audio und Oberheim

Feuer und Flamme für sein neues Baby oder viel mehr, seinen Super Zwilling war auch George Hearn von UDO Audio. Er präsentierte uns, was sein neuer Super Gemini so auf dem Kasten oder viel mehr im Kasten mit den Tasten hat. Und das ist wirklich so einiges.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Den UDO Audio Super 6 haben wir übrigens hier schon mal für euch getestet und auch ein ausführliches Interview mit dem sympathischen Briten gibt es hier zu sehen.

Am Oberheim Stand war der neue OB-X8 Desktop zu bestaunen. Wir haben mal ein wenig an der Version ohne Tasten herumgedreht, die perfekt für ein bereits vollgepacktes Studio geeignet ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Superbooth 23 Highlight: LeafAudio, Korg Berlin und Liam Killen

Manuel Richter von Leaf Audio beeindrucke durch seine Leidenschaft für Körperschall und seinem greifbaren Gegenpol zur Synthesizerwelt in Form der Microphonic Soundbox und dem neuen Field-Amp. Wie es zu dessen Entwicklung kam und was Manuel gemacht hat, bevor er seine Leidenschaft zum Beruf machte, klärten wir im ausführlichen Interview.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Frohen Mutes liefen wir dann weiter und trafen auf YouTuber Liam Killen und erfuhren, welche seine persönlichen SUPERBOOTH 2023 Highlights er schon gesehen hat und welches Equipment er für den Gig mit Cuckoo in Berlin ausgewählt hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Abseits der Kamera mit Tats, dem Mann, der die Korg Volcas entwickelt hat, haben wir mit ihm gleich mal ein Date ausgemacht, um für euch noch mehr Informationen von Korg Berlin zu bekommen. Das neuste Projekt von Korg Berlin, den Phase5, zeigte uns Lukas. Noch ist nicht ganz klar, wohin die Reise gehen soll, aber man darf auf alle Fälle schon mal gespannt sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Superbooth 23 Highlight: Erica Synth, Teenage Engineering und 1010music

Wir schauten uns zudem den polyphonen PM-Synthesizer Steampipe von Erica Synth an, schauten bei alten Bekannten von Eventide vorbei und fingen die Sounds des Firmware Updates beim Arturia MicroFreak Stellar ein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Teenage Engineering hatten ihren Stand auf dem Außengelände optisch zu einem Safari-Camp aufgerüstet und präsentierten in gewohnter Teenage-Engineering-Manier ihr CM-15, ein Kondensatormikrofon, das sowohl für das Studio, als auch für den Einsatz im Freien geeignet ist und den ganz neuen TP-7, einen Field-Recorder, der Musiker im Freien auf der ganzen Welt beglücken soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und natürlich sprach der DelayDude für AMAZONA.de auch mit Steve Joslin von 1010music über das neue Blackbox Firmware-Update 3.0.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Superbooth 23 Highlight: Deimel Guitarworks, Hainbach und The Midlife Synthesist

Aber auch für die Gitarrenfraktion waren auf der SUPERBOOTH 2023 Highlights dabei und so präsentierte Frank Deimel von Deimel Guitarworks seine Firestar mit CV-Steuerung. In Verbindung mit Effektpedalen, wie sie zum Beispiel am selben Stand von Dreadbox vorgestellt wurden, ganz neue Möglichkeiten in die Klangwelt der Gitarristen. Ein absoluter Schritt in Richtung der Verständigung zwischen Gitarre und Synthesizer und in wirklich spannendes Projekt, das mit Kontaktmikrofonen und zusätzlichem Bridge-Pickup für Soundtüftler ein Paradies sein dürfte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unter dem rauschenden Blätterdach im wundervollen Innenhof des FEZ sprach der Berliner Musiker und Künstler Hainbach mit leuchtenden Augen über seine aktuellen Projekte und musikalischen Vorlieben.

Außerdem verriet er uns, wie er durch die Hate Loops begann, einen neuen Weg zu finden, mit bösen Kommentaren umzugehen und wo er seine abgefahrenen Geräte findet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Extra aus Chile angereist kam The Midlife Synthesist. Unterm Sonnenschirm klärten wir die Frage, ob er sich selbst als SynthTuber oder YouTuber sieht, wir erfuhren, welches Gerät er auf eine einsame Insel mitnehmen würde und was ihn kreativ hält.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unsere Videos der SUPERBOOTH 2023 Highlights können vielleicht ein paar Fetzen dieser Atmosphäre einfangen, aber letztlich können wir jedem, der sich auch nur ein bisschen für elektronische Musik, Synthesizer oder Grooveboxen interessiert, ans Herz legen, im nächsten Jahr nach Berlin zu kommen und die wundervolle Messe, die SchneidersLaden jedes Jahr mit viel Enthusiasmus und Herzblut auf die Beine stellt, hautnah zu erleben.

In den kommenden Wochen werden wir uns hier bei AMAZONA.de einige der Neuerungen mit Freude mal genauer für euch anschauen.