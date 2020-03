Interview: George Hearn von UDO zum Super 6

Mein Super 6 ist kein Jupiter-6 Klon

Schon während der letzten Superbooth konnte uns ein Neuling unter den Synthesizern ganz besonders begeistern. Sowohl visuell als auch vom Klang hatte man bereits zu diesem Zeitpunkt den Eindruck, dass da etwas ganz Großes kommen würde. Knapp ein Jahr später haben wir den Erfinder des UDO Super 6, George Hearn, per Skype zum Interview gebeten. Kurz vor der Fertigstellung des Serienprodukts hat sich George viel Zeit genommen, uns über den Super 6 und die Hintergründe zu seiner Entstehung zu berichten. Viel Spaß.

Peter:

Hi George, willst du uns etwas über deine Karriere erzählen?

George:

Hi Peter!

Ok. Na ja, Karriere ist ein komisches Wort. Für mich und wahrscheinlich für viele andere Menschen, die sich in einem Beruf befinden, ist es eine Reihe von Zufällen, einigen Fehlern und dem, was passiert ist, während man andere Pläne geschmiedet hat.

Ich habe Ingenieurwissenschaften in Bristol/Großbritannien studiert. Ich war schon als Teenager ein Hobbyist in der Elektronik und ein Bastler, der sich auch für Musik und Synthesizer interessierte. In den Tagen von Fernando Alonso und Giancarlo Fisichella 2005/2006 habe ich es geschafft, eine Zeit lang für die Formel 1 von Renault zu arbeiten und dort habe ich meine Fähigkeiten gelernt, nicht am Schreibtisch, sondern in der Herstellung. Diese umfassende Erfahrung im Bearbeiten, Formen, Entwerfen, Testen und sprichwörtlichem „Tun“ war für meine spätere Erfahrung von entscheidender Bedeutung.

Nach Renault arbeitete ich als beratender Ingenieur für verschiedene Firmen und gründete schließlich ein Labor- und kleines Beratungsunternehmen mit einer kleinen Gruppe von Ingenieuren, die zuerst Technologie für die industrielle Automatisierung, später aber für Luft- und Raumfahrt sowie medizinische Geräte lieferten. Dies sollte mein Beruf für 10-15 Jahre sein, bevor es zu UDO kam.

Peter:

Wie entstand denn deine Firma UDO?

George:

Während meiner gesamten Arbeit für Kunden habe ich immer im Hintergrund herumgebastelt und Synthesizer-Komponenten in Form von Chip-Ersatzmodulen hergestellt und verkauft. Ich habe eine Technologie-Lizenz an Modal verkauft. Daraus wurde später der Modal 008 Synthesizer, der 2016 herauskam.

In meiner Freizeit habe ich mehrere analoge Polysynthesizer hergestellt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, „Freizeit“ hört sich gut an. Wahrscheinlich habe ich mittlerweile vergessen, wie sich das anfühlt! Ich könnte viele Dinge darüber sagen, warum ich UDO gegründet habe und welche Ideen hinter dem Unternehmen stehen, aber ich denke, dass eine treibende Kraft dahinter steckt, die mich mehr als alles andere motiviert hat.

Jeder, der sich mit Leidenschaft engagiert, hat möglicherweise das Pech, irgendwann zu erfahren, wie es sich anfühlt, eines Tages aufzuwachen und zu denken: „Lohnt sich das alles wirklich?“ Ich hatte mich leidenschaftlich einigen Projekten gewidmet, die erfolgreich geworden waren, wurde dafür aber nie richtig anerkannt. In meinem Privatleben haben sich einige Dinge zusätzlich auch so ergeben, dass ich eines Tages einfach nicht mehr das tun konnte, was ich tat. Es war, als hätten mich sämtliche Kräfte gerade verlassen.

Zur selben Zeit saß ich hier mit den technischen Werkzeugen, der Erfahrung, zumindest einem Teil des Wissens, dem Labor, der Lieferkette und ein wenig Geld aus dem Geschäft und musste wohl einen Moment des Wahnsinns gehabt haben, als ich dachte, es wäre eine gute Idee, eine Musikinstrumentenfabrik zu gründen. Das heißt, es war wirklich immer mein Traum gewesen und alles andere war eigentlich nur eine Ablenkung oder vielmehr eine notwendige Reise, um mich an diesen Punkt zu bringen.

Peter:

Wie viele Angestellte hat UDO heute – und arbeiten sie alle am UDO Super 6 Synthesizer?

George:

Moderne Unternehmen sind kompliziert! Wir haben mich als Direktor und Chefingenieur, meinen Bruder als Grafikdesigner, einen hauptberuflichen Entwickler, einen Teilzeit-Marketing- und Betriebsmitarbeiter, zwei Vertragsingenieure, einen Hardware-Spezialisten und einen Produktions- und Maschinenbauingenieur. Wir haben Vertragshersteller, die bei Zeichnungen und Design behilflich sind und natürlich haben wir Designbox und Axel Hartmann beauftragt, das Erscheinungsbild des Produkts zu verbessern. Wir haben auch eine kleine Armee von Testern auf unserem Slack-Kanal, einen technischen Autor, Mike Hiegemann, der bei dem gigantischen 100-Seiten-Handbuch zum Super 6 mitgeholfen hat und meine Eltern unterstützen uns, wo sie können, wenn wir am Limit sind!

Theoretisch also 2 Vollzeitbeschäftigte im traditionellen Sinne und eine globale Zusammenarbeit aus Designern, Ingenieuren und Musikern – so sieht die Realität des 21. Jahrhunderts aus.

Peter:

Was hat dich dazu motiviert, den UDO 6 zu starten?

George:

Ich liebe Synthesizer, ich liebe sie einfach und ich liebe es, mich selbst zu verlieren, wenn ich sie spiele. Der UDO Super 6 ist ein Instrument, das alles kombiniert, was ich an diesen wunderbaren Musikinstrumenten liebe. Wir wollten ein leistungsfähiges und zugängliches Instrument schaffen, das gelernt und geliebt werden kann und das von der reichen Geschichte der dahinter stehenden Instrumente inspiriert wurde, während wir gleichzeitig die Technologie des analogen Synthesizers weiterentwickelten.

Peter:

Du hast dich bewusst für digitale Oszillatoren entschieden. Warum?

George:

Ich denke, ich habe es geschafft, digitale Oszillatoren zu entwickeln, die wirklich überzeugend klingen. Als ich in meinem Schlafzimmer mit einem FPGA-Entwicklungsboard herumspielte, gelang es mir, ein schön klingendes und praktisches Konzept zusammenzustellen. Ich wusste, dass ich in meinem neuen Design ein FPGA für Hüllkurven und Modulatoren verwenden würde und als ich herausfand, dass man mit ihnen auch großartige Oszillatoren herstellen könnte, war es für mich automatisch klar, dass wir ein hybrides analoges und digitales Instrument herstellen würden.

Peter:

Aber bei den Filtern bist du analog geblieben. Warum?

George:

Wer mag kein großartig klingendes Analogfilter? Es macht das Instrument „echt“. Die extrem hohen Abtastraten und die parallele Verarbeitung des FPGA und Element des analogen Filters machen zusammen etwas aus, was ein Computer so nicht leisten kann und das verleiht dem Super 6 seinen Klang und seine Identität. Es ist einfach kein Computer, sondern ein Instrument.

Peter:

In unserem Skype Call hast du mir erzählt, dass der UDO ein „fast“ deutscher Synthesizer ist. Kannst du uns das bitte noch mal erklären?

George:

Das Chassis wird in Deutschland hergestellt, ebenso die mechanischen Teile wie der Pitchbender. Die Endmontage erfolgt in Deutschland und das Industriedesign wurde natürlich von Axel in Ravensburg im Süden des Landes kreiert. Wir übersetzen das Handbuch ins Deutsche und es wird eine Made in Germany Marke tragen, aber es ist wirklich ein globales Konsortium. Das ist jetzt die moderne Welt, ein Netzwerk von Spezialisten, die durch Kommunikation und Logistik verbunden sind.

Peter:

Hatte die Entscheidung, den UDO 6 in Deutschland zu produzieren, irgendwas mit dem Brexit zu tun?

George:

Meine Mutter ist Norwegerin, meine Freunde sind Europäer und international vertreten, mein Geschäft ist hauptsächlich europäisch orientiert und beruht auf der Verbundenheit, die wir haben. Der Brexit ist ein schrecklicher Misserfolg unserer Demokratie und schadet bereits meiner Familie, meinem Geschäft und meinem Leben. Ich bin froh, alle Abhängigkeiten vom britischen Staat zu beseitigt zu haben, wo immer ich konnte. Ich werde mich immer für internationale Zusammenarbeit einsetzen und wünsche, dass das Land, in dem ich lebe, einladend und freundlich ist. Der Brexit wird von Fremdenfeindlichkeit, Angst und Fehlinformationen und allem, gegen das ich stehe, angetrieben. Wie viele Menschen hier bin ich wütend, traurig und beschämt und habe keine Angst, darüber zu sprechen.

Peter:

Du sagst ja, der UDO Super 6 ist kein Klon des Jupiter-6. Trotzdem erinnert er optisch an ihn. Was hat es also auf sich mit dem UDO Super 6 und dem Roland Jupiter-6?

George:

Es ist interessant, nur weil er eine 6 im Namen hat und dem Jupiter ähnelt, wird der UDO 6 sofort mit dem Roland Jupiter-6 verglichen. Die Schnittstelle ist jedoch tatsächlich viel näher an einem Jupiter 8 mit Dreh- und Kippschaltern. Im Inneren unterscheidet sich die Architektur stark von beiden, mit Filtern, die denen von Korg Polysix, EMU SP1200, PPG usw. ähneln. Wir wollten etwas von der nostalgischen Magie der visuellen Anziehungskraft von Synthesizern einfangen, sahen aber keinen Sinn darin, einen Klon zu erstellen, wenn wir wirklich keine Kompromisse bei der Klangqualität oder der Verarbeitungsqualität eingehen müssen. Ich möchte, dass der Super 6 Schulter an Schulter mit den Klassikern steht und sich nicht verstecken muss, meiner Meinung nach haben wir das mit Sicherheit erreicht.

Peter:

Wenn du den Sound des UDO Super 6 mit einem Vintage Analogen vergleichst, welchem würde er am nächsten kommen?

George:

Das ist eine schwierige Frage! Auf jeden Fall klingt unser Super 6 nicht wie die alten Roland Jupiter, denen wir visuell ähneln. Die Super 6 Oszillatoren haben wirklich ihren eigenen Charakter und ebenso das Filter, obwohl ähnliche in vielen Klassikern gefunden vorhanden sind. Sie klingen bei uns anders durch die Art und Weise, wie wir sie implementiert haben.

Vielleicht kann mir jemand für ein paar Monate eine umfangreiche Sammlung von Vintage-Instrumenten und ein Studio leihen? Das würde mir gefallen, dann kann ich dir eine Antwort geben, ein wenig bärtiger und lächelnd.

Peter:

Der Novation Summit folgt einem ähnlichen Konzept, einer Mischung aus digitalen Oszillatoren und analogen Filtern. Offensichtlich werden Summit und UDO Super 6 oft miteinander verglichen. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen den beiden?

George:

Physische Umsetzung, Designethos und Sound. Wir haben eine unkonventionellere Einstellung zu Polysynthesizern. Ich stelle mir den Super 6 gerne ein wenig wie eine „Destillation“ dessen vor, was einen Synthesizer ausmacht. Mit möglicherweise weniger Betonung auf Features und mehr Betonung auf Spielbarkeit, Gefühl und Musikalität.

Peter:

Wie viel wird der UDO Super 6 im Handel kosten?

George:

Die empfohlenen Preise sehen wie folgt aus: 2.295 GBP in England, 2.500 Euro in Europa bzw. 2.800 USD in Amerika.

Peter:

Bis wann wird er lieferbar sein?

George:

Die Kunden werden ihre Instrumente voraussichtlich im April erhalten.

Peter:

Apropos, welches ist dein Lieblings-Vintage-Synthesizer?

George:

Ich liebe meinen Oberheim OB-X, Jupiter-8 und Memorymoog, die mich hier umgeben! Mit ein paar netten Effektgeräten, einem Looper-Pedal und viel Zeit zum Totschlagen … und vielleicht einem Reparaturtechniker auf Abruf … sind die richtig gut.

Peter:

Vielen Dank für dieses Interview und viel Glück für deinen UDO 6!

George:

Danke dir, lieber Peter, das Interview mit AMAZONA.de hat richtig Spaß gemacht.

Wir sehen uns auf der Superbooth!