Interview: Paula Maddox, Von Modal Electronics zu Dove Audio

Comeback mit Dove Audio

Im April 2015 tauchten erstmals Features und Bilder um eine neue Synthesizer-Serie der bis dahin unbekannten Firma Modal Electronics auf. Schon bald zeigte sich, dass mit den Modal Synthesizern tatsächlich ein neuer und extrem spannender Player am Markt erschienen war, der tatsächlich einzigartige und kostspielige Synthesizer-Boliden wie den Modal oo2 oder den Modal oo8 im Programm hatte. Hinter all diesen Neuentwicklungen steckte vor allem der geniale Synthesizer-Schöpfer Paul Maddox. Im Oktober 2016 war es dann soweit, Paul besuchte uns mit einigen Exemplaren der Modal-Synthesizer in der Redaktion.

Zum einen waren wir von Anfang an Feuer und Flamme für diese Synthesizer, zum anderen hat uns Paul sofort mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner frischen Art begeistert. Doch bevor wir das geführte Interview dieses Besuchs veröffentlichen konnten, hatte Paul die Firma Modal verlassen. Auch unsere damaligen Nachforschungen brachten keine Ergebnisse.

Umso mehr freuten wir uns, als wir vor einigen Wochen eine Pressemitteilung von Paula Maddox erhielten, die unter dem Label Dove Audio ein spannendes Kick-Starter-Projekt ins Leben gerufen hatte. Na endlich: Paul war nun Paula – und war ganz offensichtlich immer noch schwer daran interessiert, das Know-how der Synthesizer-Szene zu widmen. Wir nutzten die Gelegenheit und baten Paula erneut zum Interview, diesmal allerdings nur per E-Mail. Und los geht’s:

Peter:

Hi Paula, nun ist es schon über ein Jahr her, dass wir mit diesem Interview angefangen haben. Damals hast du uns in der Redaktion besucht und persönlich den Modal 002 und Modal 008 vorgestellt. Danach war erst einmal Funkstille. Wie wir später erfuhren, hast du dich von Modal getrennt. Was war passiert?

Paula:

Also eigentlich, Peter, sind es schon fast zwei Jahre! Zu dieser Zeit war in meinem Privatleben viel los und auch in meinem Berufsleben bei Modal hatte ich viel mit neuen Produkten zu tun.

Peter:

Die Modal-Synthesizer waren großartige Klangerzeuger. Vor allem die polyphonen Varianten 002 und 008 waren einzigartig am Markt und irgendwie ja auch deine Babys. Tat der Abschied nicht weh?

Paula:

Vielen Dank für deine freundlichen Worte! Um mit einem Wort zu antworten: „Ja!“ Es war schmerzhaft! Modal war mein Baby, in das ich mein Herz und meine Seele gelegt hatte. Modal zu verlassen, war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in meinem bisherigen Leben treffen musste.

Peter:

Auch Modal scheint nun über eine Kickstarter-Kampagne den neuen Skulpt-Synthesizer finanzieren zu wollen. Warst du da noch involviert?

Paula:

Nein, das Letzte, woran ich mich beteiligt habe, war der Craft-Synth, aber damals nur in einer sehr untergeordneten Rolle. Ich arbeitete in dieser Zeit an anderen Dingen. Ich hoffe, dass Skulptur für Modal erfolgreich sein wird.

Peter:

Wenn man heute in Deutschland versucht, einen Modal 008 oder Modal 002 zu kaufen, können einem die wenigen Händler, die geblieben sind, eine Garantie zur Lieferzeit geben. Man hat den Eindruck, auch durch die Skulpt Kickstarter-Kampagne, dass Modal das Geld ausgegangen ist. Eigentlich sehr, sehr schade, denn ich denke, dass sich vor allem der Modal 002 zum Geheimtipp entwickeln könnte, ähnlich wie John Bowens Solaris, der immerhin nun seit 9 Jahren produziert wird – und durch diese Kontinuität langsam auch akzeptable Stückzahlen erreicht. Wie siehst du die Zukunft der großen Modal-Synthesizer?

Paula:

Da ich mich im Dezember 2016 zurückgezogen und die Firma offiziell im März 2017 verlassen habe, kann ich zu Modal Electronics keine Kommentare abgeben oder Aussagen treffen. Ich habe keine Ahnung, warum die Produktion von 002, 002R, 001, 008 und 008R nach meinem Weggang offenbar gestoppt wurde. Für mich war es ein großer Schock und wirklich schade, dass sie aus den wirklich guten Läden zurückgezogen wurden.

Ich denke, es immer riskant, jemanden abzutun, der etwas Großes und Erstaunliches für die Zukunft schaffen möchte – ich muss zugeben, dass Skulpt für mich eine völlige Überraschung war. Schau Yamaha in den frühen 80er Jahren mit dem DX7 an, niemand hat es kommen sehen und sie haben den Markt dominiert. Ähnlich der Access Virus! Ich denke, es ist heutzutage sehr schwierig, die Zukunft in der Synth-Industrie vorherzusagen und das ist Teil dessen, was es für mich so aufregend macht.

Peter:

Aus Paul wurde Paula und damit dürftest du die erste Frau sein – zumindest soweit ich weiß – die federführend an der Konstruktion von Synthesizern beteiligt ist. Und auch wenn man sich unsere Leserschaft ansieht, besteht diese nur zu 5 % aus Frauen, wenn es um die Bereiche Studioelektronik und Synthesizer geht. Wir diskutieren oft darüber, ob dieses Ungleichgewicht gesellschaftliche Ursachen hat oder genetischen Ursprungs ist. Wie denkst du darüber?

Paula:

Danke für das Kompliment, aber ich bin bei Weitem nicht die erste Frau, die Synthesizer entwickelt. Man muss sich nur Leute wie Cynthia Webster (Cyndustries), Ninni Bergfors (Bergfotron) und Zoe Blade und Nina Richards (Transistor Sound Labs) ansehen, um die wenigen zu nennen, die mir spontan in den Sinn kommen.

Dennoch denke ich auch, dass es im Allgemeinen ein echtes Problem mit dem weltweiten Mangel an Frauen im Bereich STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) gibt.

Der Grund dafür liegt meiner Meinung nach in zuviel Sexismus und Frauenhass in den Ingenieursberufen, was wirklich eine Schande ist. Man muss sich nur den Beitrag für die Branche ansehen, den Frauen wie Ada Lovelace, Katherine Johnson, Grace Hopper, Annie Easley und Hedy Lamarr geleistet haben! Daran sieht man, dass Kreativität und Technik sich nicht um Gender-Fragen scheren.

Peter:

Ich glaube, ich spreche allen männlichen Lesern aus der Seele, wenn ich sage, wir würden uns freuen, wenn der Anteil weiblicher Synthesizer-Liebhaber deutlich höher wäre. Was müsste deiner Meinung nach geschehen, um mehr Frauen für das Thema zu begeistern?

Paula:

Es gibt viele großartige Frauen in der Synth-Welt! Dass sie aber kaum jemand kennt, finde ich sehr schade! Um einige Beispiele zu nennen: Laurie Spiegel, Suzanne Ciani, Wendy Carlos, Gillian Gilbert, Kaitlyn Aurelia Smith, Delia Derbyshire und Bands wie Marsheaux, Synth Witch, Grimes und US Girls.

Ich denke, die Menschen müssen einfach all die alten, geschlechtstypischen Klischees über Bord werfen und endlich lernen, egal von wem, Musik ist Musik, Synths sind Synths – das müssen wir verinnerlichen!

Peter:

Nochmals zurück zu deiner neuen Firma Dove Audio. Als Keywords für deine Firmenphilosophie steht auf deiner Website „Purity, Integrity and Love“. Schöne Worte, was genau möchtest du im Hinblick auf deine Company zum Ausdruck bringen?

Paula:

In einfachen Worten gesagt möchte ich Menschen Produkte von hoher Qualität (Pure) liefern und unübertroffenen Kundenservice (Integrity) bieten. Außerdem fühle ich, dass es im Moment viel zu viel Hass in der Welt gibt. Ich möchte einen Beitrag leisten und helfen, indem ich 10 % der Gewinne an Anti-Hass-Gruppen auf der ganzen Welt spende (Love).

Peter:

Dieser wunderbare, federleichte Name DOVE AUDIO steht im krassen Gegensatz zu deiner ersten Produktbezeichnung WTF, was allgemein als WHAT THE FUCK verstanden wird. Wieso?

Paula: 😊

Mehrere Monate lang hatte ich den Namen „Window Transform Function“, aber erst als mich ein Freund lachend darauf aufmerksam machte, fiel mir auf, dass das Kurzwort aus den Anfangsbuchstaben das Gleiche war. Eigentlich war das nicht beabsichtigt. Danach habe ich über eine Namensänderung nachgedacht, aber ich glaube, die meisten Synthesizer-Leute haben eine gute Portion Humor und wissen diesen Witz zu schätzen.

Peter:

Auch das WTF-Module ist eine Kickstarter-Kampagne. War es tatsächlich nicht möglich, mit deiner umfassenden Reputation einen finanziell starken Partner für DOVE AUDIO zu finden?

Paula:

Danke, ich glaube, dass es leichter ist, finanzielle Unterstützung für den Aufbau einer Firma zu finden, wenn man etwas zu vorzuweisen hat. Es ist viel einfacher, Gespräche mit Investoren und Unterstützern zu führen, wenn man ein bewährtes Produkt mit einem wachsenden Kundenstamm besitzt. Ich hatte Modulus (Monowave) und Vacoloco (Gorf, Zira etc) gegründet, war als schon einmal an diesem Punkt gewesen, dieses Mal möchte ich allerdings die Kontrolle über das Unternehmen behalten.

Peter:

Hast du nicht die Befürchtung, dass der Markt für Euroracks langsam gesättigt ist. Fast wöchentlich gibt es neue Anbieter von Modulen. Der Wettbewerb wird immer größer und größer und sollte der Eurorack-Hype eines Tages vorbei sein, bleiben sicher nur ganz wenige Hersteller am Markt übrig. Wie siehst du das?

Paula:

Eines der Dinge, die ich am Eurorack-Markt so schätze, ist die große Vielfalt. Musiker können nach ihrem perfekten Modul Ausschau halten, anstatt sich wegen mangelnder Auswahl einzuschränken zu müssen. Durch die Konkurrenz bleibt man auch fokussiert. Aber ich baue die Module auch im MU-Format sowohl für die DotCom als auch für die MOTM-Style-Power. Ich glaube nämlich, dass dieser Markt sehr vernachlässigt wird. Ich bin überzeugt, dass modulare Synthese Kreativität und Flexibilität bedeutet.

Peter:

Soweit ich weiß, ist BEHRINGER intensiv auf der Suche nach Fachkräften wie dir, da er seine Synthesizer-Sparte enorm vergrößern will. Wäre das nichts für dich?

Paula:

Ich wurde von einigen Synth-Firmen angesprochen, aber aus verschiedenen Gründen kam dabei nichts zustande. Käme jemand auf mich zu, wäre ich schon gesprächsbereit. Allerdings hätte ich Angst, meine Kreativität nicht mehr ausleben zu können, wie es in großen Unternehmen ja oft der Fall ist.

Peter:

Wo geht die Reise hin, Paula? Hast du auch wieder vor, stand-alone Synths zu bauen?

Paula:

Es sind viele neue Ideen und Konzepte in der Pipeline, darunter auch ein paar neue Module und der ein oder andere Polysynth. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und ermöglicht es Dove Audio, seine drei Schlüsselwerte Reinheit, Integrität und Liebe zu erfüllen.

Peter:

Wir wünschen dir jedenfalls viel Erfolg und würden uns freuen, auch künftig noch ganz oft von dir und deinen neuen Produkten zu hören.

Paula:

Danke! Es war mir ein Vergnügen, wieder mit dir zu sprechen.