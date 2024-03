Interview: DelayDude repariert Effektpedale

Effektpedal-Reparatur und Modifikationen: Lohnt sich das?

Ich habe bisher noch nie eine Effektpedal-Reparatur in Anspruch genommen. Bis jetzt. Es ist Freitagabend. Ich habe eine echt üble Woche hinter mir und will einfach nur ein bisschen mit meiner Gitarre abschalten und da passiert es: Einmal nicht aufgepasst, das falsche Netzteil gegriffen und schon ist mein Moog MF Delay im Eimer. Total peinlich. Ich dachte immer, so was passiert nur Anfängern. Aber was jetzt? Einfach neu kaufen kann ich das Teil in der Version nicht mehr. Wenn sonst mal ein Pedal den Geist aufgegeben hat, habe ich es einfach in die Ecke gestellt oder wenn überhaupt noch bei einem Online-Marktplatz als defekt für Bastler angeboten und mir ein neues gekauft. Aber bei dem Moog kann und will ich das nicht. Ich will das Ding behalten. Ich überlege hin und her und plötzlich fällt mir ein, dass AMAZONA-Kollege DelayDude doch eine Werkstatt für eben solche Sachen hat. Ich schreibe ihn also an und er macht mir mein Moog tatsächlich wieder fit.

Thomas:

Wie ist DelayDude entstanden und was genau macht ihr eigentlich?

DelayDude:

Ich liebe Effektpedale, vor allem Delays. Irgendwann war ich aber mit dem Sound der verfügbaren Pedale nicht mehr ganz zufrieden und habe nach Alternativen gesucht. Ich begann, nach Bausätzen erste Pedale selbst zu bauen. Das ist jetzt etwa 20 Jahre her. Schnell merkte ich, dass mir auch der Sound der Bausätze nicht gefiel und so fing ich an, mich intensiver mit den Schaltplänen von Pedalen zu befassen. Ich wollte wissen, welches Bauteil welche klanglichen Veränderungen bewirkt und wie man es schaffen kann, den Klang durch den Aufbau eines Pedals so zu verändern, dass man die Potis letztlich kaum noch braucht. Logischerweise lernte ich im Laufe der Zeit auch, welche Probleme durch den Ausfall bestimmter Bauteile auftraten und begann, meine kaputten Pedale selbst zu reparieren. Das war alleine aus dem Grund auch notwendig, weil es in dem Ort, in dem ich damals lebte, nur ein Musikgeschäft mit Werkstatt gab, die aber nicht alles machen konnten, was ich mir vorstellte. Man konnte sich dann noch an die Hersteller wenden, aber insbesondere, wenn diese im Ausland saßen, war es mit einer Effektpedal-Reparatur auch nicht immer leicht. Und Modifikationen waren ohne Eigeninitiative ohnehin nicht umsetzbar. Also machte ich das einfach selbst.

2017 begann ich dann, meine individuellen Lösungen für bestimmte Verbindungs- oder Schaltprobleme und meine gemoddeten Pedale online anzubieten. Und schon nach kurzer Zeit kamen Gitarristen auf mich zu und fragten mich, ob ich nicht vielleicht diese oder jene Modifikation für sie umsetzen oder ihr kaputtes Pedal reparieren könnte. Eigentlich war es nicht wirklich so geplant, aber jetzt sitze ich jeden Tag an meiner Werkbank und repariere und modifiziere Pedale aus ganz Europa.

Effektpedal-Reparatur: Die häufigsten Ursachen

Thomas:

Was sind die häufigsten Gründe für eine Effektpedal-Reparatur?

DelayDude:

Diesbezüglich befindest du dich mit deinem Moog MF Delay in guter Gesellschaft, denn einer der häufigsten Gründe für eine Effektpedal-Reparatur ist der Anschluss eines falschen Netzteils. Gefolgt von kratzenden Potis, plötzlich auftretenden Nebengeräuschen oder unerklärlichen Totalausfällen. Gründe sind dann oft gebratene ICs, geplatzte ELKOs oder kalte Lötstellen. Gerne kommt es aber auch einfach zu Anwenderfehlern oder ein defektes Gitarrenkabel ist der eigentliche Grund dafür, dass das Pedal plötzlich verstummt. Immer wieder haben wir auch Pedale hier, die ab Werk schon nicht funktioniert haben, weil die Platinen fehlerhaft bestückt wurden oder Lötpunkte fehlen. Auch Brüche von Platinen und Leiterbahnen kommen häufig vor. Diese sind fast immer durch den Transport entstanden. Wenn man also ein gebrauchtes Pedal als funktionsfähig kauft, es aber nicht funktioniert, wenn man es aus dem Versandkarton hebt, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass man von dem Verkäufer böswillig übers Ohr gehauen wurde. Manchmal ist es leider so, dass ein schönes Vintage-Pedal einfach nicht für eine bisweilen abenteuerliche Reise mit einem Versanddienstleister gemacht ist. Wir selbst haben von unseren Kunden schon die beeindrucktesten Bilder davon bekommen, wie ein Versandkarton aussehen kann, wenn er sein Ziel erreicht. Da wir Anfragen aus ganz Europa haben und die Pedale für Reparaturen und Modifikationen dann zu uns nach Berlin geschickt werden, weisen wir auch immer darauf hin, dass es wichtig ist, dass die Pakete mit einem versicherten Versand verschickt werden.

Thomas:

Ihr habt ja kein Ladengeschäft. Wie genau läuft so eine Reparaturabwicklung bei euch ab?

DelayDude:

Genau. Während Corona stellte sich heraus, dass wir für unsere Arbeit kein Ladengeschäft, sondern nur unsere Werkstatt brauchen. Es ist dann so, dass die Leute uns anschreiben und ihr Problem oder auch ihren Modifikationswunsch schildern. Bei uns läuft mittlerweile alles nur noch schriftlich. Früher haben wir auch viel telefonisch gemacht, aber dann gab es doch immer mal wieder Missverständnisse und Verwechselungen. Außerdem artet ein Gespräch unter Musikern schnell zu Gear-Talk aus und da auch mein Tag nur 24 Stunden hat und ich die Aufträge der Kunden so schnell wie möglich fertigstellen möchte, mussten wir die telefonische Absprache vollkommen einstellen.

Wenn du ein kaputtes Pedal oder einen Modifikations- oder Custom-Wunsch hast, kannst du entweder bei uns während der Abgabezeiten vorbeikommen oder du schickst uns das Gerät. Und das natürlich mit versichertem Versand. Viele denken, dass es für ein kaputtes Pedal ja egal sei, ob das Paket versichert ist, aber leider kam es durchaus schon vor, dass das Paket auf dem Weg verloren ging und dann ist es schon ziemlich doof, wenn darin ein Vintage-Pedal war, das zwar defekt, aber selbst in dem Zustand noch einiges wert war. Nach der Reparatur dann vielleicht wirklich auch noch zu einer Altersvorsorge gereicht hätte.

Reparaturen, Modifikationen und Custom-Effektpedale aus Berlin

Thomas:

Ihr macht also nicht nur Reparaturen, sondern auch Modifikationen und baut auch Effektpedale ganz neu auf?

DelayDude:

Ja, genau. Wir versuchen in der Regel immer für jedes Problem die passende Lösung zu finden. In einigen Fällen geht es um die Umsetzung bestimmter Klangvorstellungen, in anderen darum, für besondere Schaltprobleme zwischen Pedalen eine geeignete Lösung zu finden. Es macht mir extrem viel Spaß, mir für den Wunsch eines Gitarristen einen passenden Schaltplan zu überlegen und dann mit einem Pedal dienen zu können, dass es so auf dem Markt nicht noch einmal gibt. So ist auch unser DelayDude Clutch auf Wunsch eines Kunden entstanden. Das Clutch ist ein Bypass-Pedal für Delays, das die Trails durchlässt.

Außerdem übernehmen wir immer wieder auch den Aufbau ganzer Pedalboards. Von der Planung der Effektreihenfolge über die Zusammenstellung von Pedalen und Board bis hin zur fertigen Verkabelung.

Eine sehr schöne Modifikation, die auch aus einer Kundenanfrage entstanden ist, ist ein Wet/Dry-Ausgang für das Electro Harmonix Freeze-Pedal. So kann man im entsprechenden Setup das Beste aus dem Pedal rausholen. Ach und da uns ja ein Moog MF-Pedal zusammengeführt hat: Mit einem zusätzlichen Poti wird aus dem Moog MF Drive ein Verzerrer mit Cutoff und Resonance, also ein vollwertiges Moog Filter. Generell liebe ich es, auf Kundenwunsch den Charakter der Verzerrung eines Overdrive-Pedals zu ändern.

Thomas:

Und was kostet eine Reparatur oder Modifikation bei euch?

DelayDude:

Das ist die Frage aller Fragen und ich würde gerne eine pauschale Antwort darauf geben, aber das kann ich leider nicht. Es hängt immer von der Art des Defekts beziehungsweise von dem Modifikationswunsch ab. Nehmen wir als Beispiel den Austausch eines defekten Potis. Der normale Gitarrist würde denken, dass das eine einfache Nummer ist, die in jedem Pedal auf die gleiche Art und Weise umzusetzen ist. Leider ist das ganz und gar nicht so. Der Aufwand dieser vermutlich einfachen Reparatur hängt von etlichen Faktoren ab. Ist das Poti frei verdrahtet? Ist es auf der Platine verlötet und muss die komplette Platine ausgebaut werden? Handelt es sich um ein Doppelpoti mit exotischem Potiwert, der so nicht mehr zu bekommen ist?

Wir versuchen immer vorher eine Einschätzung abzugeben, was eine Reparatur kosten wird. Manchmal ist es aber so, dass wir uns Schritt für Schritt vorantasten müssen, weil wir beispielsweise ein Pedal auf dem Tisch haben, dessen Defekt mehrere Ursachen hat oder die Fehlerquelle keiner logischen Regel folgt. Leider ist es auch so, dass wir ein Pedal in der Regel erst einmal auf der Werkbank haben müssen, um einschätzen zu können, was die Ursache für den Defekt ist. Ferndiagnosen sind meist nicht möglich und selbst wenn man aus der Ferne sagen kann, was die Ursache eines Defekts ist, so gehört für gewöhnlich doch etwas Fachwissen dazu, um selbst eine vermeintlich einfache Effektpedal-Reparatur durchzuführen.

Wir achten immer darauf, dass eine Effektpedal-Reparatur wirtschaftlich bleibt. Auch wenn wir sehr viel Wert darauf legen, Pedale „vintage-korrekt“ zu reparieren, so steht für uns der Kundenwunsch an erster Stelle. Wenn dieser mehr Wert auf eine preiswertere Alternative oder verbesserte Funktionalität legt, setzen wir das natürlich auch um. Leider führt der Gedanke der Wirtschaftlichkeit aber manchmal auch dazu, dass wir dem Kunden ehrlich sagen müssen, wenn es bei einem sehr günstigen Pedal leider keinen Sinn mehr macht, den Fehler durch eine professionelle Werkstatt beheben zu lassen. Hier ist es dann manchmal besser, das Pedal online als defekt anzubieten und jemandem, der sehr viel Zeit und Muße hat, die Gelegenheit zu geben, das Pedal als langfristiges Bastelprojekt zu nutzen.

In fast allen Fällen ist eine Effektpedal-Reparatur wirtschaftlich sinnvoll und es lohnt sich in meinen Augen immer, ein altes Pedal am Leben zu erhalten. Allein aus dem Grund, weil es gerade bei Vintage-Pedalen keine wirklichen klanglichen Alternativen gibt. In dem Fall, in dem eine Effektpedal-Reparatur oder Modifikation nicht möglich ist, beraten wir aber immer auch hinsichtlich der Möglichkeiten, die auf dem aktuellen Pedalmarkt dem verblichenen Pedal am nächsten kommen.

Effektpedal kaputt? Was nun?

Thomas:

Was würdest du allen raten, denen ein Pedal kaputtgegangen ist?

DelayDude:

Als erstes solltest du deine Gitarrenkabel und die Verbindungen checken. Manchmal ist das schon des Rätsels Lösung. Dann empfiehlt es sich, sich das Netzteil genau anzuschauen: Liefert es ausreichend mA? Das ist insbesondere bei vielen digitalen Delays extrem wichtig. Ein kleiner, aber sehr nützlicher Helfer, den ich meinen Kunden gerne empfehle und selbst auch nutze ist der myVolts Hot Tip. Es ist ein Netzteil-Tester, der die Polarität von Netzteilen anzeigt.

Und generell gilt: Wenn Rauch aus dem Pedal kommt und es verschmorrt riecht, schnell das Netzteil entfernen und mich kontaktieren. Was durchaus auch vorkommt ist, dass bei einem Pedal, das bei uns abgegeben wird, einfach die Batterie leer ist. Also, auch diese gerne einmal austauschen, bevor man das Pedal in unsere Hände abgibt. Und wenn das alles nichts hilft, dann bitte nicht selbst auf Fehlersuche gehen, wenn man nicht das nötige Fachwissen hat. Und so nett es auch ist, wenn Karl aus dem Proberaum von nebenan anbietet, sich das Ding mal anzuschauen – lasst bitte einfach einen Fachmann ran. Durch fehlende Fachkenntnisse entstehen meist zusätzliche nicht logische Fehler, die dann schwer auszumachen und zu beheben sind. Selbst die gut gemeinte Verwendung von Kontaktspray kann den Schaden in einigen Fällen auch noch vergrößern.

In jedem Fall könnt ihr uns einfach kontaktieren. Wir beißen nicht und finden gemeinsam sicherlich eine Lösung für dein Pedal-Problem.

Danke an DelayDude für die Reparatur meines Pedals und das Interview.