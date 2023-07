Feature: Sound & Equipment der Foo Fighters

Mythos, Sound & Equipment der Foo Fighters

Jungs und Mädels – es gehen uns die Rockstars aus. Ich möchte diesen Artikel nicht mit dem gleichen Gejammer beginnen, wie beim Queens of Stone Age Artikel, doch bei der Auflistung potentieller Bands für dieses Format fällt auf, wie dürftig die Sachlage ist. Dave Grohl und die Foo Fighters gehören an dieser Front wahrscheinlich zu den letzten Dinosauriern, jenen larger-than-life-Rockbands, die Stadien füllen und generationsübergreifend für Begeisterung sorgen.

Spulen wir ein paar Jahre zurück – fast dreißig Jahre, um genau zu sein, wo eine Band endete und eine andere begann. Viel ist über Kurt Cobains Tod geschrieben worden. Der 90s-Kommerz hatte die Anti-Establishment-Band Nirvana schlechthin absorbiert und ihren suchtkranken Frontmann durch den Fleischwolf gedreht. Cobains Ableben hatte die Rockwelt in eine Art Schockstarre versetzt, doch vor allem Dave Grohl, Drummer von Nirvana und Krist Novoselic, Bassist, waren betroffen. Beide hatten gerade einen engen Freund und Gefährten verloren, während die Welt um eine Ikone trauerte.

Für Dave Grohl waren die Foo Fighters Therapie. Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass er und Kurt nie Freunde waren – immerhin war Dave der sechste Drummer der Band. Nirvanas Schlagzeuger-Verschleiß war legendär, nichtsdestotrotz war Dave der Mann hinterm Kit, mit dem Nirvana groß wurden. Was aber auch stimmt: Es gab ein gewisses Zerwürfnis innerhalb der Band – und das verlief entlang der Trennlinien des Drogenkonsums. Dave reflektiert in diesem Howard Stern Interview, wie vor allem gegen Ende der Bandgeschichte die Band sich in zwei Lager aufteilte: Die, die Drogen nahmen, und die, die das nicht taten.

So oder so war Dave nach dem Tod von Cobain verloren und verunsichert, blieb in seinem Kämmerlein und bezog niemanden in seinen Prozess mit ein. Am Anfang begann er, eigene Songs zu schreiben und alle Instrumente selbst einzuspielen, wobei er neben dem Schlagzeug auch Gitarre, Bass und Gesang übernahm.

Dann kam der Name – erst eher ein Pseudonym. „Foo Fighters“ war seine Möglichkeit, anonym zu bleiben und seine Musik ohne die Bürde seines bekannten Namens zu veröffentlichen. Die ersten Demos, die er aufnahm, verschickte er an Freunde und Bekannte, ohne dass diese wussten, wer tatsächlich hinter dem Projekt steckte – so will es zumindest die Legende. Der Name „Foo Fighters“ bezieht sich übrigens auf die UFO-Sichtungen amerikanischer Piloten aus dem zweiten Weltkrieg – diese sahen die Flugobjekte so häufig, dass sie ihnen den Spitznamen „Foo Fighters“ gaben.

Die Anfänge der Foo Fighters & Dave Grohls Befreiungsschlag