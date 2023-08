Feature: Die Geschichte des Black Metal

Das nihilistische Genre

Geschichte des Black Metal: Von düsteren Anfängen zu zeitgenössischer Kunst

Wenn man über Black Metal spricht, denken viele an die düstere, oft mit Kontroversen behaftete Geschichte, die Norwegen in den 1990er-Jahren in Atem hielt. Andere denken an schlaksige Kerle in Corpsepaint und Roben, die sich in Wäldern ablichten lassen. Doch über Black Metal zu schreiben, ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Denn nicht nur haben sich viele politische Grenzgänger in dem Genre bewegt – das Genre hat auch eine schlichtweg blutige Geschichte vorzuweisen. Wie bei keinem anderen Genre spielten beim Black Metal die Authentizität und die Rohheit eine große Rolle bei der Beurteilung der Musik. Es ist die totale Verweigerung gegenüber dem Mainstream – nicht nur gegenüber dem herkömmlichen Mainstream, sondern auch gegenüber allen anderen Metal-Strömungen. Der Black Metal ist die wütendste und bestialischste Schwester der Metal-Familie. Ihre Geschichte weist Morde auf, Herointode, Selbstverstümmelungen und -tötungen auf. Einige ihrer Protagonisten gaben politischen Dünnschiss von sich, den man ihnen nicht so richtig nachsehen kann – und erschufen aber gleichzeitig extrem faszinierende und transzendente Kunst. Ich würde wagen zu behaupten: In keinem Metal-Genre ist die Trennung von Kunst und Künstler so wichtig wie im Black Metal – sonst kann man sich guten Gewissens die eine oder andere Platte schlichtweg nicht anhören. Es ist auch ein Genre mit einer legendenbehaften und schwer greifbaren Geschichte, die an dieser Stelle erzählt werden soll.

Um die Wahrheit über dieses Genres zu verstehen, muss man also tief graben. Der Black Metal, wie wir ihn kennen, wurzelt in den 1970er- und 1980er-Jahren, aber seine Einflüsse gehen noch weiter zurück.

Die erste Welle des Black Metal

Die späten 60er-Jahre brachten Bands wie Black Sabbath hervor, die – das muss man sagen – gewissermaßen die Urväter des „Spirits“ sind, den der Black Metal verkörpert. Satanische Themen, schwere Gitarrenriffs. Doch da fing die Abstoßung beim Black Metal bereits an: Die Idee eines Riffs. Überhaupt, die Idee von musikalischem Können, von herkömmlichen Strukturen, vom Bemühen des Musikers, dem Hörer etwas zu geben – all das lief der Idee des Black Metal diametral entgegen. Der „Kernel“ des Genres war das „Ich“ – ganz im Sinne der satanischen Selbstüberhöhung, die Aleister Crowley propagierte – und das sollte radikal zum Ausdruck kommen, in all seiner Wut, all seinem Hass und seiner Häme gegenüber der Gesellschaft. Roh sollte es sein. Roh, roh, roh.

Der wichtigste Einfluss des Black Metal ist also weder der Death Metal, noch der Thrash oder andere Hard’N’Heavy-Genres – sondern Punk. Bands wie Discharge. Wie Motörhead. Ein nach vorne preschen, gar nicht lange überlegen, gar nicht lange rumfackeln. So entstanden Ende der 80er drei Alben, die das Fundament des Black Metal Genres darstellen:

Venom – Black Metal (1982)

Das Black-Metal-Album, das 1982 von den Engländern Venom veröffentlicht wurde, gilt als bahnbrechendes Album. Ich kann jedem nur ans Herz legen, die Platte im Hier und Jetzt mal reinzulegen und sich zurück in die frühen 80er zu versetzen, als dieser Sound plötzlich auf der Bildfläche erschien. Der düstere und raue Sound von Venom, gepaart mit ihrer Faszination für Dunkelheit und Zerstörung, legte den Grundstein für die spätere Black-Metal-Bewegung. Der Titelsong des Albums, „Black Metal“, wurde früh zur Hymne des Genres. Ohne Venom hätte es Black Metal in der Form also nicht gegeben.

Bathory – Bathory (1984)

Zwei Jahre später: Bathory aus Schweden veröffentlichten ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Sie brachten die Atmosphäre in den Black Metal, gaben ihm diese klirrende Eiseskälte, die zum Markenzeichen der Strömung wurde. Bathorys roher und primitiver Ansatz gab der Musik ein Gefühl von altem Bösen und okkulter Mystik. Wichtig auch: Die rohe Produktionsqualität des Albums. Es ist der Prototyp der Ästhetik des Black Metal und läutete das Entstehen der skandinavischen Black-Metal-Szene ein.

Mayhem – Deathcrush (1987)

Mayhem wurde 1984 gegründet und gilt als eine der wichtigsten und einflussreichsten Bands in der Geschichte des Black Metal. Eigentlich verdient Death Crush ein eigenes „Making Of“ – die Geschichte hinter der Platte ist so seltsam wie beängstigend. Mit ihrem rauen und kompromisslosen Sound spielten Mayhem eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Genres und verschoben seine Grenzen radikal. Es handelte sich um eine extreme musikalische Vision von ein paar intelligenten, aber zutiefst getriebenen und labilen jungen Männern, die eine Menge Tragödien erlebten. Wie der Selbstmord des Sängers Per Yngve Ohlin oder die Ermordung des Gitarristen Euronymous – all das zahlte in die Mystik der Band ein und festigte ihren Ruf als schwarzes Herz der Szene. Trotz der turbulenten Geschichte ist der Einfluss von Mayhem auf den Black Metal unbestreitbar, und ihre kompromisslose Herangehensweise an Musik und Ästhetik inspiriert nach wie vor unzählige Bands des Genres.

Natürlich gab es auch andere Bands, die das Genre früh prägten – allen voran die Schweizer Hellhammer. Und auch für eine Weile schienen Death Metal oder Thrash Metal Bands auf die Ästhetik des Genres aufzuspringen. Richtig spannend wurde es Anfang der 90er, als die nordeuropäischen Bands das Zepter des Black Metal an sich rissen und die musikalischen – und auch moralischen – Grenzen des Genres zusätzlich verschoben.

Die zweite Welle: Norwegens düsteres Kapitel

Von Schweden bis Finnland sprießten plötzlich Bands aus dem Boden, die die frühen Einflüsse mit jeder Faser aufgesogen hatten und nun dazu übergingen, wegweisende Platten zu produzieren. In Schweden waren es vor allem Marduk und Dissection, die das Genre prägten. Doch im Grunde richteten sich alle Blicke nach Norwegen: In den frühen 1990er-Jahren wurde Norwegen zum Epizentrum einer neuen, intensiveren Form des Black Metal. Bands wie Mayhem, Burzum, Darkthrone und Emperor definierten die zweite Welle und zeichneten sich durch rohen Klang, schrille Vocals und heidnisch-antichristliche Texte aus. Es ging ans Eingemachte. Und schnell wurden Grenzen überschritten.

Die erste Kirche, die abbrannte, war die norwegische Fantoft Stabkirche, die im Juni 1992 bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurde. Die Polizei glaubte damals, dass Varg Vikernes von Burzum dafür verantwortlich war, und das Cover der EP Aske („Asche“) von Burzum zeigt ein Foto der zerstörten Kirche. Es war der Beginn einer ganzen Serie von Kirchenbränden, die die Black-Metal-Gemeinde und die ganze Welt erschütterten. Diese Brandstiftungen, die von Mitgliedern der norwegischen Black-Metal-Szene verübt wurden, wurden als radikaler und extremer Ausdruck der Rebellion gegen gesellschaftliche Normen und die organisierte Religion angesehen – damals das vorherrschende Dogma in den skandinavischen Gesellschaften. Es war Nihilismus und Rebellion im Einen – das Ziel war, eine gegen das Establishment gerichtete Ideologie zu erschaffen. Black Metal war also bereits früh ein politisches Genre.

Die Kirchenverbrennungen erregten internationales Medieninteresse, da sie den Black Metal als ein Genre darstellten, das mit Gewalt und Extremismus verflochten ist. Und auch innerhalb der Szene sorgten die Ereignisse für Diskussionen: Während einige argumentieren, dass es sich um eine Manifestation extremer Ideologien handelte, sahen andere darin einen künstlerischen Ausdruck der Rebellion gegen gesellschaftliche Zwänge. Auf eine Weise war die Kirchenverbrennungen aber ein Akt von Terrorismus. Und die Frage blieb: Wer waren die Männer, die aller Wahrscheinlichkeit nach hinter den Kirchenverbrennungen steckten? Zwei Namen fielen in diesem Zusammenhang immer wieder: Varg Vikernes und Euronymous – beides Personen, deren Leben und Geschichten auf tragische und brutale Art und Weise miteinander verflochten waren und den Black Metal maßgeblich prägten.

Pioniere des Black Metal – Euronymous

Wer in den frühen 90er Teil der Black Metal Szene in Norwegen war, dürfte unter Umständen eines der schrecklichsten Bootleg-Covers aller Zeiten kurz in den Händen gehalten haben: „The Dawn of the Black Hearts“ ist ein Bootleg-Live-Album der norwegischen Black-Metal-Band Mayhem – und auf dem Cover des Bootlegs ist eine fürchterliche Szene zu sehen. Das Album zeigt ein Foto des Mayhem-Sängers Per „Dead“ Ohlin kurz nach seinem Selbstmord im Jahr 1991. Per hatte sich mit dem Jagdgewehr seines Onkels erschossen. Die Szenerie kann sich also jeder denken. Das Foto wurde vom Gitarristen Euronymous aufgenommen, der die Leiche entdeckte. Und kurzerhand beschloss, dass dies das Coverbild des Albums sein sollte.

Das gibt eine ungefähre Idee der Person, mit der man es hier zu tun hatte. Doch ganz so einfach ist es nicht. Euronymous, geboren als Øystein Aarseth, war als Gitarrist und Gründer der Band Mayhem eine ikonische Figur des Genres und spielte eine zentrale Rolle bei der frühen Entwicklung des Black Metal. Euronymous hat mit seinem aggressiven und rohen Gitarrenspiel nicht nur die Grenzen des Black Metal verschoben, sondern auch das wichtigste Plattenlabel der Szene gegründet: Deathlike Silence Productions, das zu einer Plattform für die Veröffentlichung einiger der bahnbrechendsten Black-Metal-Alben der damaligen Zeit wurde. Euronymous ist eine schwer zu fassende Gestalt. Wie er genau tickte, ist nicht abschließend zu bewerten. Er sah sich aber aller Wahrscheinlichkeit als radikaler Pionier echter, roher, authentischer Kunst, die auf ungeschönte Art und Weise der tiefen, existentiellen Verzweiflung hinter der conditio humana Ausdruck verleihen wollte. Euronymous wäre wahrscheinlich zu einer der wichtigsten Figuren des norwegischen Metals überhaupt geworden – wäre er nicht 1993 ermordet worden. Sein Mörder: Varg Vikernes, der die Fantoft Stabskirche abgebrannt hat.

Der dunkle Guru – Varg Vikernes

Viel ist über Varg Vikernes geschrieben und gesagt worden. Er ist und bleibt die problematischste Person in der Black Metal Historie. Auch, weil er rechtsradikale Positionen vertrat und vertritt. Varg Vikernes, auch bekannt als Count Grishnackh, war das einzige Mitglied von Burzum. Mit dieser Band schuf Vikernes einen einzigartigen und atmosphärischen Sound, der Elemente aus Black Metal, seltsamen Ambient und nordischer Mythologie in sich vereinte. Er verbrannte Kirchen, wurde zum Mörder und ist ein überzeugter Rassist. Was er heute macht? YouTube Star sein.

Man möchte solchen Leuten keine Plattform geben, aber Fakt ist: Vikernes‘ Musik und Ideen prägten wie kaum ein anderer Output einer Einzelperson die gesamte Black-Metal-Gemeinde und machen ihn zu einer, vielleicht sogar zur bedeutendsten Figur in der Entwicklung des Genres. Der Mord an Euronymous passierte nicht in einem Vakuum – es herrschte ein Klima der Gewalt, des tiefen Misstrauens und des Neids in der Black Metal Szene, vor allem in der norwegischen. Angeblich hatte Euronymous selbst geplant, Varg Vikernes zu entführen und dessen Ermordung in einem sogenannten Snuff-Film aufzunehmen. Varg beharrt also bis heute darauf, dass er Euronymous nur zuvor kam. Was die Wahrheit ist, weiß niemand so recht. Besonders makaber dabei: Zwei Wochen, nachdem das Gerichtsverfahren gegen Varg Vikernes wegen der Ermordung an Euronymous begann, erschien das Mayhem Album De Mysteriis Dom Sathanas mit Euronymous an der E-Gitarre und Vikernes an der Bassgitarre. Vor der Veröffentlichung hatte die Familie von Euronymous den Schlagzeuger von Mayhem, Hellhammer, gebeten, die von Vikernes aufgenommenen Bassspuren von dem Album zu nehmen. Doch Hellhammer kommentierte es nur wie folgt: „Ich hielt es für angemessen, dass der Mörder und das Opfer auf der gleichen Platte zu hören sind.“ Entfernt wurde nichts und die Aufnahmen auf dem Album sind tatsächlich in ihrer ursprünglichen Form beibehalten: Der Mörder am Bass, das Opfer an der Gitarre.

Produktion und Sound von Black Metal

Der Black Metal-Sound unterscheidet sich deutlich von seinen Metal-Cousins. Während die traditionellen Metal-Genres oft durch geschliffene Produktion und technische Fähigkeiten gekennzeichnet sind, betont der Black Metal rohe, „unreine“ Aufnahmen. Und es funktioniert, muss man sagen. Man mag über die Leute hinter den Platten halten, was man will, aber „Deathcrush“ (1987) von Mayhem ist ein faszinierendes, unfassbar rohes und brutales Werk Musik, das unvergleichlich ist.

Deshalb macht es an dieser Stelle auch nicht viel Sinn, über aufwendiges Studio-Equipment zu sprechen oder über die verschiedenen Amps. Denn die ersten Black-Metal-Künstler verfügten über kaum Mittel, sodass die Aufnahmen oft in Wohnungen oder Kellern gemacht wurden. Der Effekt? Echte, unverwechselbare „Lo-Fi“-Qualität. Und dabei blieben viele Bands auch, als der Erfolg kam. Pioniere wie Dissection glaubten, dass sie damit sowohl den Underground-Wurzeln des Genres treu bleiben als auch die Musik „roher“ oder „kälter“ klingen lassen würden. Grundsätzlich gilt aber: Die Gitarren sind hochverzerrt mit einem eisigen, scharfen Klang. Der Gesang ist oft ein harsches Kreischen, das sich von dem tiefen Brüllen des Death Metal unterscheidet. Drums sind in der Regel schnell, mit Blast-Beats als Hauptkomponente. Fakt ist – der Black Metal Sound lässt sich mit so ziemlich allem umsetzen. Du kannst eine Fender Telecaster nutzen, um Black Metal zu erschaffen, genauso wie echte Metal-Äxte.

Insgesamt neigen viele Black Metal-Künstler zu älteren, oft analogen Geräten. Die Absicht ist nicht unbedingt, die bestmögliche Klangqualität zu erzielen, sondern eine Atmosphäre zu schaffen.

21. Jahrhundert: Evolution und Akzeptanz des Black Metal

Nach dem Verflachen der zweiten norwegischen Welle und Vikernes‘ Verurteilung fristete der Black Metal ein seltsames Schattendasein. Ein Großteil der norwegischen Szene saß hinter Gittern oder hatte aufgehört. Als Schlusspunkt dieser Ära gilt das von Darkthrone 1995 erschienene Album „Panzerfaust“ – und danach öffnete sich das Genre musikalisch und wurde progressiver. Es flossen zunehmend Industrial- und Gothic-Elemente ein, und er Purismus der Anfänge verschwand.

Als die 2000er-Jahre anbrachen erlebte der Black Metal eine Renaissance. Bands außerhalb Norwegens, besonders in den USA und Frankreich, begannen, das Genre zu adaptieren und es mit anderen musikalischen Stilen zu vermischen. Bands wie Wolves in the Throne Room aus den USA und Alcest aus Frankreich haben den Black Metal mit Post-Rock und Shoegaze verschmolzen, was zu einem atmosphärischeren und oft „schöneren“ Sound führte. Klar, Euronymous würde sich im Grab umdrehen, wenn er von „Post-Black Metal“ oder „Blackgaze“ hören würde. Aber wie alles andere hat sich auch der Black Metal weiterentwickelt.

Andere Gruppen, wie Deafheaven, erlangten sogar Anerkennung in der Mainstream-Presse, ein bis dahin unerhörter Vorgang für eine Black Metal-Band. Black Metal hat eine komplexe, oft missverstandene Geschichte. Von seinen bescheidenen Anfängen in den 70er- und 80er-Jahren über die kontroversen 90er-Jahre in Norwegen bis hin zu seiner globalen Expansion im 21. Jahrhundert hat das Genre eine einzigartige Entwicklung hingelegt. Und heute steht der Black Metal an einem interessanten Punkt: Während er in gewisser Weise immer noch rebelliert und provoziert, hat er auch den Respekt und die Anerkennung vieler in der breiteren Musikwelt gewonnen. Wie ich es an anderer Stelle bereits meinte: Der Mainstream absorbiert früher oder später alles oder eignet sich Teile einer Strömung an. Das gilt auch für die vielleicht sperrigste Gitarrenmusik da draußen.