Crum Drum im Hulten-Look

Auf der Superbooth 24 wurde der Prototyp der Groovebox Analog Sweden Crum2 in zwei Versionen gezeigt. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung des DIY-Projektes Crum Drum. Und man konnte den Instrumenten-Designer Love Hulton mit ins Boot holen.

Analog Sweden Crum2, Groovebox

Die Groovebox Crum2 hat vier Kanäle mit jeweils sechs Engines. Jede Sektion verfügt über eigne Bedienelemente. Wie bei der früheren Crum Drum, sind die Kanäle in Kick, Snare, HiHat und Bass aufgeteilt. In Kanal 3 kann alternativ auch ein weiteres melodisches Instrument aufgerufen werden. Die Parameter der Sounds lassen sich per Schalter in eine „extreme range“ versetzen.

In der Master-Sektion können Reverb, Delay und Drive geregelt werden.

Die Sequenzen lassen sich wahlweise in Echtzeit einspielen, schrittweise programmieren oder mit einem Wahrscheinlichkeitsparameter generieren. Dabei können die Kanäle 3 und 4 gekoppelt werden, damit sie im harmonischen Kontext bleiben. Die Patterns können bis zu 64 Steps lang sein und über Chain miteinander verbunden werden. Außerdem gibt es einen per Fader regelbaren Swing-Faktor. Das gesamte Konzept wirkt sehr Performance-orientiert.

Die Anzeige erfolgt über ein rundes Display, dessen Darstellung mit einer Linse vergrößert wird. Die Groovebox verfügt über MIDI-I/O, Sync-I/O, CV-Anschlüsse, Gate-Eingänge (z. B. für Pads) und Audio-Einzelausgänge.

Die Entwicklung von Analog Sweden Crum2 ist noch nicht abgeschlossen, insbesondere beim Sequencer könnten noch ein paar Funktionen hinzukommen. Laut Aussage auf der Superbooth schätzt man, dass man die Groovebox im kommenden Jahr anbieten können wird. Zum Preis gibt es daher noch keine konkrete Angabe.