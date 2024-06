Braids-Oszillator, MPE & mehr

Für den Wavetable-Synthesizer Waldorf M wurden in den vergangenen Jahren (und seit der letzten Meldung hier) schon mehrere Firmware-Updates mit kleinen Verbesserungen veröffentlicht. Die Version 1.10 hingegen wird ein größeres Update mit Mehrwert sein, doch momentan befindet sich die neue Firmware noch im Beta-Stadium.

Waldorf M, Firmware-Update 1.10 Beta

Die Informationen zum Update wurden im Gearspace-Forum veröffentlicht. Demzufolge wird derzeit noch an verschiedenen Punkten gearbeitet, aber zumindest die folgenden Features werden enthalten sein.

Der Waldorf M erhält einen dritten Oszillatormodus, der Algorithmic Mode genannt wird. Hier halten neuen Algorithmen Einzug, die aus dem Funds des Open-Source-Oszillators Braids von Mutable Instruments stammen. Mit einem Wave- und einem modulierbaren Meta-Parameter können je nach gewähltem Algorithmus unterschiedliche Funktionen angepasst werden.

M VA erzeugt parallel Saw, Pulse (PWM) und Triangle, die gemischt werden können. CSAW ist eine Adaption des Sägezahns aus dem Yamaha CS-80. Fold ist ein steuerbarer Wavefolder, bei dem von Saw bis Triangle stufenlos überblendet werden kann. Und mit 3 Saw gibt es eine einfache Version des Supersaws.

Ein nicht ganz ernst gemeintes Video zum Update 1.10

Die Funktionen Ring Mod und Hardsync sollen auch im Algorithm OSC Mode möglich sein. Auch die digitalen Filter arbeiten mit dem neuen OSC-Modus, außer dem M Shaper, der einen vorab geladenen Wavetable voraussetzt.

Außerdem unterstützt M mit dem Update 1.10 die MPE-Standard (MIDI Polyphonic Expression) und MTS (MIDI Tuning Standard). Noch nicht näher genannt wurden Erweiterungen der Modulationsmöglichkeiten für die digitalen Filter und kleinere Bug Fixes wurden durchgeführt.

Wann das Firmware-Update 1.10 für den Waldorf M erscheint, ist noch nicht bekannt.

Unter diesen Links findet ihr unseren Testbericht zum Waldorf M und die News zur 16Voices-Erweiterung.

Ab hier die Meldung vom 28. November 2021 zur Version 1.06

Der Wavetable-Synthesizer Waldorf M war eines der Highlight der Superbooth 21 und wurde bereits auf AMAZONA.de getestet. Trotz der relativ kurzen Zeit seit seiner Veröffentlichung gab es schon mehrere kleine Updates, die den Synthesizer mit einigen neuen Features ausstatteten: zum Beispiel die Random-Funktion „Geist in der Maschine“, weitere Modulatoren sowie eine verbesserte MIDI-Implementation.

Mit dem jüngsten Update 1.06 erhält M ein zusätzliches digitales Filter. Eigentlich ist der Clou des Synthesizers, digitale Wavetables mit einem analogen Filter zu bearbeiten, so wie die erste Version des Microwave. Das neue Filter wurde nach Vorbild des DSP-Synthesizers Micowave II programmiert (ist aber ausdrücklich kein Klon) und ist zwischen dem Ausgang des internen Mixers und dem analogen VCF platziert.

Das digitale Filter kann als Tief-, Band- oder Hochpass eingesetzt werden und arbeitet mit 12 dB Flankensteilheit. Die Resonanz reicht nicht bis zur Selbstoszillation, kann aber ein Clipping erzeugen, wenn ASIC bug aktiviert ist. Die Cutoff ist absichtlich auf einen Bereich von 10 Hz bis 10 kHz begrenzt, was jedoch dem Classic OSC Mode entspricht. Das neue Filter steht natürlich in beiden OSC-Modi zur Verfügung.

Die Implementation war laut Waldorf bei der Entwicklung nicht geplant, sondern nur ein Experiment, welches aber die klanglichen Möglichkeiten des Synthesizers deutlich erweitert.

Außerdem beinhaltet die Firmware Waldorf M 1.06 noch einige Bug-Fixes.

Ab hier die Meldung vom September 2021:

Mit dem Waldorf M kommt der lang erwarteter Nachfolger des legendären, hybriden Wavetable-Synthesizers Microwave und seinem späteren DSP-Pendant Microwave II/XT. Der achtstimmig polyphone M ist wie das erste Modell hybrid aufgebaut, mit echten Analogfiltern!

Der neue Microwave ist ein Desktop-Gerät in Pultform (scheint dem Iridum zu entsprechen), eine Option zur Montage von Rack-Winkeln ist aber nicht zu erkennen. Der Synthesizer ist bei acht Stimmen vierfach multitimbral. Er besitzt zwei Wavetable-Oszillatoren, die wahlweise im Classic Microwave 1-Modus oder im Modern Microwave II/XT-Modus arbeiten können, was ein unterschiedliches Klangverhalten mit sich bringt. Im Classic-Modus sind die Wavetables auf 8 Bit reduziert und haben eine nicht-antialisierte Sample-Rate von 240 kHz. Im Modern-Modus werden die bandbegrenzten Wavetables mit einer Sample-Rate von 40 kHz ausgegeben und es gibt Optionen für Sync und Ring Modulation. Ansonsten haben die Oszillatoren die gleichen Panel-Parameter.

Der analoge Teil des Waldorf M besitzt ein 24 dB Tiefpassfilter, das auf dem SSI2144-Chip basiert, und einen analogen Stereo-VCA mit Panning-Option.

Zur Modulation sind zwei synchronisierbare LFOs vorhanden. Diese werden aber nicht über eine Matrix mit den Zielparametern verbunden, sondern es gibt auf den entsprechenden Display-Menüseiten jeweils einen direkt einstellbaren Wert. Waldorf informiert, dass man sich bewusst für diese Lösung entschieden hat.

Ferner sind vier Hüllkurven und ein synchronisierbarer Arpeggiator mit 16 Mustern und Akkordmodus vorhanden. Es gibt 16 Bänke mit je 128 Sounds, die von Sounddesignern aus aller Welt programmiert wurden und neben vielen frischen Sounds auch die klassischen Microwave Factory Presets beinhalten.

Die Rückseite bietet Anschlüsse für Main I/O, Aux Out (A, B, C, D), zwei Mal Kopfhörerbuchse, MIDI-In/Out/Thru, USB 2.0 Prot und einen Steckplatz für eine SD-Card, über dem unter anderem User-Wavetables importiert werden können.

Die ersten Exemplare des Waldorf M können bereits auf der Webseite des Hersteller geordert werden, der Preis beträgt 1.879,- Euro.

Ab hier die bisherige Meldung

Waldorf hat einen Mini-Clip auf Instagram veröffentlicht. Es ist doch ein roter Drehregler, wie man es im Clip sehen kann, und die Funktion „Wave“ scheint die Vermutung eines neuen Microwave, eventuell im Desktop-Format (?), zu bestätigen.

Ein Bild suggeriert mehr als 1.000 Worte – oder doch nicht? Waldorf teasert auf seinen Social-Media-Kanälen ein neues – nennen wir es vorerst noch einfach – Produkt an. Der Spruch „Welcome back, old friend“ lässt im Zusammenhang mit dem Bild zwar einiges erahnen, aber geht es wirklich um einen Synthesizer?

Klar denkt man bei einem roten Knopf auf einer marine-blauen Oberfläche sofort an den Data-Regler des Microwave bzw. Microwave II. Doch sieht es bei genauerem Blick nicht eher wie ein Taster aus? Wo ist die ergonomische Vertiefung für die Fingerspitze?

Sicherlich würde ein neuer Microwave mit großem Hallo begrüßt werden. Wäre der „old friend“ eine Neuauflage oder eine moderne Version des berühmten Wavetable-Synthesizers? Angesichts der zahlreichen Neuauflagen analoger Filter-Chips lassen ein hybrides Konzept wie bei der ersten Version des Microwave durchaus als möglich erscheinen. Allerdings bietet das vielseitige Multimode-Filter des Microwave II deutlich mehr Potential für die Wavetable-Klangerzeugung. Oder gehört das Rendering doch nur zu einem Plug-in? Und auch die Synthesizer Q, Q+, Micro Q, Rack Attack, selbst der Wave gehören zum Rotnasen-Club …

Oder ist mit dem „old friend“ vielleicht doch nur der rote Knopf an sich gemeint?

Spekulieren kann man sicherlich viel und Spaß macht es ja auch, doch warten wir einfach noch ein wenig bis zur Superbooth 21, wo wir Waldorf am Stand Z170 besuchen und hoffentlich alles zu dem neuen – nennen wir es unverfänglich noch – Produkt erfahren werden.

Bis dahin könnt ihr euch gern unsere Vintage-Storys zum Waldorf Microwave und Microwave II / XT anschauen.