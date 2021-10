Test: Waldorf M, Hybrid-Synthesizer – Teil 1

Waldorf M - M wie mighty

Vorwort der Redaktion

Wie sich die Zeiten ändern, aus analog wird digital, aus digital wird wieder analog. Der hybride Waldorf Microwave von 1989 scheint zurückgekehrt zu sein. Für uns war diese Neuerscheinung das Highlight der vergangenen Superbooth 21. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir dem Neuling nicht nur einen ausführlichen Test spendieren, der demnächst erscheinen wird, sondern auf Basis des ersten Serienmodells Toni Hinterholzinger gebeten haben, seinen ersten Eindruck niederzuschreiben.

ANZEIGE

Viel Spaß mit Tonis Waldorf-M-Test Teil 1,

Eure AMAZONA.de-Redaktion

Der Hybrid Synthesizer mit Tradition

Der Remagener Traditionshersteller Waldorf Music GmbH, 1988-2004 Waldorf Electronics GmbH, hat keinen Bezug zur Waldorfschulen, Waldorf-Salat, Waldorf-Astoria Hotels oder Waldorf-Astoria Zigaretten. Tatsächlich lässt sich sein Name nur auf den Gründungsstandort im Bundesland Rheinland-Pfalz zurückführen. Funfact: Das Waldorf-Astoria Imperium hingegen geht auf den Ort Walldorf in Baden-Württemberg und seinen berühmten Auswanderer Johann Jakob Astor zurück – anscheinend ging hier in der Zeit des USA-Aufschwungs jedoch ein „l“ verloren.

Waldorf fertigte über die Jahre viele Produkte, meist Synthesizer, aber auch diverse MIDI-Utilities (Mixer, Arpeggiator, Audio-Filter, Stereo-EQ), Computer-Soundkarten, Software-Plug-ins, ein Harddisk-Recording-System, String-Machines, Vocoder und mehrere digitale wie auch analoge Eurorack-Module. Stets umgab die Firma Waldorf ein gewisser Nimbus, die Aura des Besonderen. So waren und sind viele Waldorf Instrumente auch weltweit ein Inbegriff deutscher Kult-Elektronik. Sie unterschieden sich zu jeder Zeit vom Design (meist aus der Schmiede des legendären Synthesizer-Designers Axel Hartmann), der Funktionalität und nicht zuletzt auch in ihren außergewöhnlichen Werks-Presets vom Rest der Hersteller-Welt. Waldorf Instrumente sind für Producer, die genau wissen worauf es ankommt und die in ihren Arrangements auch das Aparte zu schätzen wissen. Ein Microwave kann auch eine Juno-106 Fläche oder einen Moog Sub Phatty Bass imitieren – aber es wäre extrem kurzsichtig, ihn darauf zu beschränken.

Wer gerne mehr über die Geschichte der Waldorf-Synthesizer erfahren möchte, der sei auf die hervorragenden Interviews und Artikel verwiesen, die wir am Ende verlinkt haben.

The name‘s M, Waldorf M.

Betrachtet man die Errungenschaften der Firma Waldorf, fällt seit 2007 in den Produktnamen immer wieder die Neigung zu 007-Zitaten auf: Blofeld, Stromberg, Largo, Lector, Quantum und jetzt auch noch M. M ist in Ian Flemmings Romanen Sir Miles Messervy, der Leiter des britischen Geheimdienstes MI6. In unserem Falle liegt allerdings die Vermutung näher, dass es sich eher um M wie MicroWave handelt – oder doch eher M wie MightyWave?

Unboxing und Powering-up

Der Waldorf M kommt in einer netten kompakten Schachtel mit dem tiefsinnigen Aufdruck „music is the breath of the soul“. Leider ist sein Netzteil extern und mit einem sehr unsympathischen Stecker ohne Zugentlastung versehen, den ich von diversen älteren Western-Digital und Lacie-Festplatten nur in allzu unguter Erinnerung behalten habe. Dieses Netzteil ist on the road weder leicht zu reparieren, noch durch ein anderes ersetzbar – hier wäre es mir wirklich lieber, die Stromversorgung fest im Gerät zu verbauen, auch wenn dies oftmals den Preis für internationale Sicherheitskonformität etwas in die Höhe treibt.

Dem M liegt eine Schnellanleitung bei. Die gutgemachte ausführliche Version gibt es als derzeit ausschließlich als englischsprachiges PDF auf der Waldorf Homepage (dankenswerterweise auch, ohne sich zuvor einzuloggen). Das Anleitungs-„Denglisch“ kann manchmal seine geographische Herkunft nicht ganz verleugnen, aber genau dies finden ja viele US-Nutzer oft ganz witzig bei deutschen Produkten. Wie schon oft zuvor, so finden sich auch in diesen Waldorf-Anleitungen nette, mal mehr, mal weniger versteckte Witze. So befindet sich gleich auf Seite 9 bzw. 10 der wichtige Hinweis, dass dieses Produkt sich nicht zur Zubereitung von Fertiggerichten eigne. Es handelt sich also doch um keinen Mikrowellenherd. Good to know. Ergänzt wird noch die Bitte, wann immer möglich saisonal und regional zu kochen.

Die Anzeige-LEDs des M sind allesamt grell-weiß, aber zum Glück dimmbar. In meinem Studio genügte die niedrigste Dimmstufe (Minimum ist seltsamerweise der abstrakte Wert 16) vollauf, allerdings kamen mir dann die hinterleuchteten Gummitaster etwas zu dunkel vor – vielleicht kann Waldorf hier mit einem der nächsten Firmware-Updates noch nachbessern.

Nach einer sehr schnellen Boot-up-Zeit von nur wenigen Sekunden ist der M einsatzbereit. Weniger schön: Ein extrem lautes Ein- und auch Ausschaltknacken lässt den Live-Musiker in mir erschaudern – dies bei Rave-Pegel auf einer PA macht den Keyboarder ganz sicher nicht zum besten Freund des Disco-Event-FOHlers. Nächstes No-go: Der Mastervolume-Regler wird beim Neustart bis zu seiner nächsten Werteänderung nicht abgefragt. Wer also nach guter Elektroniker-Manier sein Gerät vor dem Ausschalten auf leise stellt, wird beim nächsten Anschalten unangenehm mit Maximalpegel überrascht, obwohl das Mastervolume-Potentiometer auf Linksanschlag steht. Auch hier hoffe ich dringend auf ein Firmware-Update. Ein freundlicher Anruf in der Waldorf-Zentrale und schon bekam ich die Zusicherung, dass man sich umgehend der Angelegenheit annehmen werde. Top!

Der M kam bei mir mit vorinstallierter System-Firmware 1.03 und DSP-Firmware V1.02 an. Eine dringende Bitte an alle, die ihn ausprobieren möchten oder kaufen: Unbedingt kurz auf der Waldorf Homepage die aktuellste Firmware herunterladen und installieren! Die 1.03 hat noch zahlreiche schwerwiegende Bugs (v. a. hinsichtlich Sustain-Pedal und Release-Zeiten), V1.04 läuft dagegen richtig rund.

Waldorf M Firmware-Update

Das OS des M ließ sich unkompliziert via SD-Card updaten. Glücklich, wer wie ich noch einen älteren Laptop mit SD-Card-Reader besitzt, Pech für etliche Apple Kunden. Danach kommt, seltsamerweise als eigenständiger Update-Prozess, die DSP-Firmware, an die Reihe. Völlig unverständlich und ärgerlich: Man muss einen anderen Weg gehen, um das Update zu starten. Danach erwarteten mich eine Minute lang diverse Fehlermeldungen im Display des M, bis er sich schließlich doch noch bequemt, das Update zu initiieren. Endlich, nach mehreren Minuten Wartezeit: „Updated. Now halted. Restart the unit! OK-execute“ – hm, das wäre in einem etwas freundlicheren Umgangston auch gegangen. Egal, ich drücke auf OK. Nichts passiert. Ich schalte das Gerät aus, obwohl das Update-Handbuch ausdrücklich verbietet, das Gerät im Update-Vorgang auszuschalten. Ich gehe davon aus, dass der Vorgang nun „offiziell“ beendet sein könnte, sonst würde man mir doch nicht derart militante Befehle erteilen. Und siehe da: Operation geglückt, Patient wohlauf und die Bugs sind weg!

Der Desktop-Synthesizer in der Praxis

Also ran ans Eingemachte: Ich versuche bei einem beliebigen Preset die Wavetable zu ändern. Ein LFO moduliert in diesem Preset die Startwave. Ich versuche die Modulationsintensität zu reduzieren, finde aber auf Anhieb nicht, wo exakt dies möglich ist. Und das, obwohl ich die ausführliche Anleitung vor zwei Tagen komplett gelesen hatte. Naja, dann spiele ich eben mit der LFO-Frequenz. Leider ist deren Wertebereich für meinen Geschmack sehr eingeengt: Sie endet am schnelleren Ende der Skala schon bei lächerlichen 15,4 Hz. Wenig Dub-Step praxisnah, um wildere Klangexplosionen zu ermöglichen. Und die langsamste LFO-Fahrt trottet bei 0,12 Hz vor sich hin. Das finde ich persönlich für einige Ambient-Anwendungen eigentlich schon als zu schnell.

Ok, ich habe nun die „LFO to Waveform“-Intensität aus Zufall entdeckt: Logisch, man muss erst OSC drücken und dann am LINKEN Alphadial (beschriftet mit „Sound/SYSTEM“) drehen, anstatt am rechten. Gut, dann kann ich aber nicht mehr gleichzeitig auf dem Keyboard spielen, da meine rechte Hand die vier Endlosdrehgeber unter dem Display bedient (sehr schade übrigens, dass aufgrund der Display-Abmessungen die Werteanzeigen im Display nicht direkt über den jeweiligen Knöpfen landen konnten). Also schwupps den M an mein MIDI-Interface am Computer angesteckt und eine kurze MIDI-Sequenz eingespielt.

Ab in den Speicher

Alles klar, jetzt gefällt mir mein Sound. Also schnell speichern, nachdem ich im Handbuch mehrfach davor gewarnt wurde, dass der M nur EINEN Edit-Buffer besitzt, der augenblicklich überschrieben wird, sobald man ein anderes Preset aufruft oder in den Multimode wechselt. Tja, was soll ich sagen? Sound erfolgreich gespeichert, aber dafür habe ich mir jetzt einen MIDI-Hänger eingehandelt, den ich nicht wieder los werde. All-Notes-off Befehl hingesendet – Fehlanzeige. Neunstimmiges Voicing spielen und ihn so austricksen? Auch nicht wirksam. RECALL drücken – das hilft letztlich.

ANZEIGE

Duell mit Scaramanga

Na gut, dann weiter zum Soundvergleich. Mein Microwave 1 RevA gegen den M – ein würdiges Duell, da beide achtstimmig, mit „echten“ Analogfiltern, ohne zusätzliche Effektsektion und mit den originalen PPG Wave 2.3 Presets beladen sind. Der beliebte 80s Bell-Sound 39A soll uns als erster Vergleich dienen. Problem Nummer eins: Der M verzerrt deutlich hörbar am Ausgang bei diesem Preset. Und zwar nicht die schöne analoge Form von Sättigung, sondern ein hässliches, grelles Britzeln, das eher nach defektem Kabel klingt. Na gut, dann eben den Microwave voll aufdrehen, und den M zurückdrehen, bis beide exakt gleich laut tönen. Und siehe da, das Britzeln ist weg. Ja, der neue M ist definitiv imstande, sehr viel höhere Ausgangspegel als die alten Microwaves zu produzieren – oftmals eben leider nicht ganz praxistaugliche. Bleibt die Frage nach dem Sound: Wie ein wenig von mir erwartet, klingen die beiden eng verwandt, aber doch minimal unterschiedlich. Der Microwave 1 RevA klingt einen Hauch schärfer, metallischer, kühler und seltsamerweise irgendwie auch „realer“, ja beinahe akustischer, während der neue M stets voll, warm und präzise-elektronisch bleibt. Im Klangbeispiel kann man deutlich hören, wie der Microwave eine dezente und durchgängige weiche Rechteck-Fläche zaubert, die von einem beinahe dreidimensionalen Metallophon angeschubst wird. Der M klingt mehr wie „aus einem Guss“ – er gibt einen schmeichelhaften und wohlgenährten Flächenklang von sich, der zusammen mit dem Glockenanteil eine Einheit zu bilden scheint. Gleiches Spiel wiederholt sich mit dem klassischen PPG Wavesweep Nummer 8A. Der M erscheint auch hier deutlich mächtiger und legt bei gleichem Spitzenpegel eine enorme Bass-Autorität an den Tag. Der Microwave hingegen schneidet sich etwas effizienter durch den Mix – man hat das Gefühl, minimal weniger Pegel zu benötigen, um gegen dicht komprimierte 80er LinnDrums und pumpende Bässe anzukommen (vergleiche Klangbeispiel). Sind die Unterschiede groß? Sicherlich nicht. Wir sprechen hier über eine Größenordnung, wie die zwischen zwei unterschiedlichen Profi-Mikrofonvorverstärkern. Oder wie zwischen zwei DI-Boxen unterschiedlicher Hersteller.

Waldorf Microwave vs Waldorf M

Ganz besonders hat mich interessiert, wie gut Waldorf den legendären ASIC-Bug emuliert hat: Der Microwave 1 hatte in seinem Betriebssystem einen markanten Rechenfehler, sobald man die beiden digitalen Oszillatoren in der VCA-Mixer-Sektion zu laut gemischt hatte. Der resultierende Klang hatte dann mehr Ähnlichkeiten mit einem C64-SID-Chip, als mit einem hochwertigen Profi-Synthesizer. Am Rande, speziell für heutige Microwave 1 Nutzer: Die Volumes der Oszillatoren haben einen Wertebereich von 0 bis 7. Dabei sollte die Summe (!) der beiden Oszillator-Levels die Zahl 8 nicht überschreiten, um besagten Rechenfehler zu umschiffen. In meinem letzten Klangbeispiel habe ich dies genau nicht getan: Im „Init“-Preset habe ich Wavetable „Resonant 2“ von der zugehörigen Wave-Envelope durchfahren lassen und dabei Oszillator 1 auf Vol. 6 und Oszillator 2 auf Vol. 5 gesetzt – 6+5=11, das bedeutet bestes 8-Bit Clipping. Die Oszillatoren des Waldorf M lassen sich viel hochauflösender pegeln. Eine klangliche Entsprechung versuchte ich folglich nach Gehör zu finden. Die Implementation des ASIC-Bug (noch dazu abschaltbar!) ist eine Bereicherung für den Waldorf M. Dennoch klingt hier mein Microwave ganz anders. Vor allem hierbei zeigt sich beim alten Modell mehr Rauheit, Kantigkeit und eine spektral hochmittige Brutalität, welcher der M eine vornehmere Interpretation des gleichen klanglichen Themas entgegenhält.

Und die bei beiden analogen Filter? Die Filterresonanz meines Microwave beginnt im Init-Preset bei Cutoff 70 bei einem Resonanzwert von 77 zu schwingen. Im neuen Waldorf M liegen die klanglich entsprechenden Werte bei Cutoff 68 und Resonanz 80. Da beide Werte bauteilbeding natürlichen Toleranzen unterliegen, erscheint mir dies sehr ähnlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sowohl mit dem Schraubendreher im alten Gerät die Filterkalibrierung anpassen kann, als auch via entsprechendem System-Menü im Neuen – sogar mit Auto-Tune-VCFs Utility, wenn man auf „Operations“ drückt – tres chic! Ob die Filter nun identisch klingen oder nicht – beide Filtertypen klingen sehr gut. Ich höre einen klaren Unterschied zwischen ihnen. Aber das neue Filter SSI2144 versucht schließlich auch nicht, das alte (CEM3389) zu kopieren. Es ist eine Weiterentwicklung des SSM2044 VCFs, das unter anderem im PPG Wave 2.3, Kawai K3, Octave Cat, Korg Monopoly und Polysix, Simmons SDS V, CMI Fairlight II, Crumar Bit One oder auch im Siel Opera 6 zur Anwendung kam. Also immerhin auch ein waschechtes Kult-Filter der Synthsizer-Geschichte:

https://www.sequencer.de/synth/index.php/Chips_in_Synthesizers

Wer nun rätselt, wie gut oder original das neuartige SSI 2144 im Vergleich zum historischen SSM2044 gelungen ist, der sei auf folgendes Video verwiesen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ich muss auch hier sagen, wer keinen Unterschied hört – schön und gut, ich höre ihn und zwar massiv, selbst durch die YouTube-eigene Kompression hindurch und trotz iPad Pro Lautsprecher. ABER: Beide Filter sind sehr gut klingende Filter, die sich in der Praxis fast (!) synonym einsetzen lassen. Ich würde jedenfalls nicht eine Sekunde zögern, mit einem Synthesizer mit modernem SSI-Filtern in den Eingeweiden auf eine Bühne oder in ein Tonstudio zu gehen, um meine musikalischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Ein erstes Fazit zum Waldorf M Synthesizer

Der neue Waldorf kann weitaus mehr als seine Vorgänger. Direkter Ersatz für einen alten Waldorf Microwave 1 kann er zumindest aus klanglicher Sicht in vielen Fällen durchaus sein. Es könnte sehr gut möglich sein, dass viele Leser sogar den Klang des Neuen bevorzugen. Er ist in jedem Fall deutlich vielseitiger und klingt wirklich druckvoll und einfach toll. Der Alte hat dafür dieses gewisse Etwas, den nicht zu verleugnenden Charme des Unperfekten, diesen durchdringenden bisweilen sogar leicht unangenehmen Grundcharakter, der sich exzellent in dichte Mixes einzufügen weiß. Letztlich war genau dies das Alleinstellungsmerkmal, das bis heute zu seinem stabilen Werterhalt auf dem Gebrauchtmarkt führt – für einen gut erhaltenen Microwave 1 RevA legt man heute schnell mal 2.000,- Euro auf den Tisch. Da erscheint der neue M mit seinem derzeitigen Marktpreis von 1.799,- Euro tatsächlich realistisch, erst Recht, wenn man den tollen Komfort der vielen Endlosdrehregler und die attraktive und robuste Verarbeitung bedenkt.

Bleibt die Gretchen-Frage: Sind im Jahr 2021 acht Stimmen wirklich noch genug? Klar, im Inneren des M müssen acht analoge VCFs ihren Dienst erbringen. Und Firmen wie Sequential Circuits und Moog machen die Vorreiter der neuen Sparsamkeit – mit vier-, fünf- oder sechsstimmigen Geräten. Man muss hierbei allerdings differenzieren: Der Microwave ist ein sehr vielseitiger Soundlieferant. Für einfach Pads und knackig-trockene Bässe ist er perfekt. Aber sobald längere Release-Zeiten im Spiel sind und man mit Sequenzen oder Arpeggiatoren arbeitet, fallen die Limitierungen der Stimmenzahl doch ins Gewicht. Abgerissene Noten gehören zum Alltag. Der neue M hat dafür diverse Modi, mit Hilfe derer man eigene Anwendungsgewohnheiten perfekt an das Geräteverhalten hinsichtlich Stimmenklau-Strategie anpassen kann. Dennoch bleibe ich dabei: 16 Stimmen hätte ich persönlich für deutlich sinnvoller gehalten. Auch um endlich die berühmten dualen PPG Wave Preset Layers mit etwas Ausklang genießen zu dürfen oder eine Fläche durch Dopplung und Detuning auch mal stereo zu ziehen.

Kritische Anmerkungen zum Waldorf M

Warum Waldorf bei einem beinahe 2.000,- Euro teuren Edelsynth allerdings auf ein paar rudimentäre Effekte verzichtet hat, will sich mir nicht so ganz erschließen. Wenigstens ein Stereo-Delay mit Modulation hätte den meisten Werkspresets ein gehöriges Quäntchen zusätzliche Überzeugungskraft verliehen. Klar, der Microwave hat auch gar keine Effekte, aber der hatte auch ein anderes Zielpublikum. Microwaves standen Anfang der 90er-Jahren in großen betuchten Tonstudios, Orte mit oftmals mehreren Lexicon-, EMT- und AMS-Boliden. Welcher Electro-Producer, DJ oder ambitionierte Heimstudio-Besitzer hat heute noch ein passendes Arsenal an Effektgeräten in Hardware-Form, um in Echtzeit die Sounds des M adäquat genießen zu können? Ja, es gibt sie, ich bin einer von diesen Menschen. Wer beispielsweise ein Roland SRV-2000 besitzt, kann auch mit dem Waldorf M oder einem Kawai K1r oder Yamaha TX7 beeindruckende Klangdimensionen auftun. Vielleicht wäre dies also meine ernsthafte Empfehlung: Jede(r) ernsthafte Interessent(in) sollte sich tunlichst zum Waldorf M auch gleich noch ein gutes erschwingliches Multieffektgerät gönnen. Das darf auch gern etwas Gebrauchtes sein. Ich habe erst kürzlich mein Alesis Midiverb 2 ausgemottet und für mich wiederentdeckt. Selbst diese alte Kiste kann so manche Synths wirklich zum Leben erwecken. Oder ein Yamaha SPX90 …

Warum der Waldorf M unsymmetrische Main-Ausgänge hat (während immer mehr Profi-Hersteller eher dazu übergehen, sogar trafosymmetrierte XLR-Ausgänge in ihre Instrumente zu implementieren), bleibt mir schleierhaft. Ebenso unverständlich ist für mich die Implementierung der Einzelausgänge als Stereo-Line-Out-Buchsen. Um diese in eine Recording-Umgebung zu integrieren, braucht es schließlich spezielle Adapterkabel von großer Stereo-Klinke auf zwei Mono-Klinken (wer erinnert sich noch an Insert-Kabel der 90er-Jahre?). Anwender professioneller Tonstudiotechnik sehen sich hier vor einem größeren Problem, sind doch die Line-Eingänge aller Mehrkanal-AD-Wandler vom Schlage eines Universal Audio X16, Apogee Symphony, DAD AX32, Lynx Aurora (n) oder Avid MTRX in der Regel auf Sub-D nebst zugehörigen Sub-D auf XLR female Auflösungen. Und Adapterkabel von Stereo-Klinke auf zweimal XLR-Male habe ich ehrlich gesagt noch nirgendwo gesehen.

Die Ehrenrettung

Mein persönliches krönendes Highlight-Feature kommt jedoch zum Schluss: Der M ist dankenswerterweise vollumfänglich SysEx-kompatibel zu den alten Microwaves. Er konvertiert sogar die Patches, wo auch immer der Wertebereich vom Hersteller geändert wurde. Das klappt in der Praxis in gefühlt über 80 % aller Fälle auch absolut überzeugend. Kleine Konvertierfehler konnte ich nur beim Umfang und den Zeiten der Pitch-Hüllkurven und bei der Umsetzung spezieller Random-LFO-Modulationen und der Präzision der klanglichen Umsetzung des ASIC-Bug feststellen.

Immerhin gelang es mir spontan und problemlos, via https://f0f7.net meine dort online abgelegten Microwave Sound-Bänke DIREKT in den M übertragen. Das Online-Portal hält den M sogar für einen waschechten Microwave 1, die gesamte Konvertierung spielt sich im M selbst ab! Ich muss schon konstatieren, ich bin sehr beeindruckt – bei der Mehrzahl der automatisch konvertierten Sounds konnte selbst ich nur mit Mühe einen Hauch von Unterschied feststellen.

Erster Audiovergleich Waldorf Microwave vs Waldorf M

Die Erkenntnisse aus meinem ersten Probehören, habe ich in folgenden Audiobeispiel zusammengefasst. Wann was genau zu hören ist, findet Ihr über die Timetable-Notizen im Anhang:

0’00-0’09 Waldorf Microwave 1 RevA PPG #39A

0’09-0’16 Waldorf M PPG #39A

0’16-0’24 Waldorf Microwave 1 RevA PPG #39A solo

0’24-0’32 Waldorf M PPG #39A solo

0’32-0’48 Waldorf Microwave 1 RevA PPG #08A

0’48-1’04 Waldorf M PPG #08A

1’04-1’20 Waldorf Microwave 1 RevA PPG #08A solo

1’20-1’36 Waldorf M PPG #08A solo

1’36-1’44 Waldorf Microwave 1 RevA ASIC-Bug

1’44-1’52 Waldorf M ASIC-Bug

1’52-2’00 Waldorf Microwave 1 RevA ASIC-Bug solo

2’00-2’08 Waldorf M ASIC-Bug solo

2’08-2’24 Waldorf Microwave 1 RevA VCF Reso

2’24-2’40 Waldorf M VCF Reso

2’40-2’56 Waldorf Microwave 1 RevA VCF Reso solo

2’56-3’12 Waldorf M VCF Reso solo

3’12-7’14 Waldorf M assorted presets (mit externen FX)

7’14-7’31 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #1 (mit externen FX)

7’31-7’49 Waldorf M Sysex-Vergleich #1 (mit externen FX)

7’49-8’03 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #2 (mit externen FX)

8’03-8’18 Waldorf M Sysex-Vergleich #2 (mit externen FX)

8’18-8’33 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #3 (mit externen FX)

8’33-8’49 Waldorf M Sysex-Vergleich #3 (mit externen FX)

8’49-9’01 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #4 (mit externen FX)

9’01-9’14 Waldorf M Sysex-Vergleich #4 (mit externen FX)

9’14-9’24 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #5 (mit externen FX)

9’24-9’34 Waldorf M Sysex-Vergleich #5 (mit externen FX)

9’34-10’00 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #6 (mit externen FX)

10’00-10’26 Waldorf M Sysex-Vergleich #6 (mit externen FX)

10’26-10’37 Waldorf Microwave 1 RevA Sysex-Vergleich #7 (mit externen FX)

10’37-11’00 Waldorf M Sysex-Vergleich #7 (mit externen FX)