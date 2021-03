Zeitmaschine: Yamaha SPX90 Multieffektgerät (1985)

Die eierlegende Wollmilchsau

Das Yamaha SPX90 war 1986 mein Einstieg in die Welt der digitalen Effekt-Prozessoren. Ich hatte den entscheidenden Lernschritt damals gerade vollzogen. Nicht für jeden mühsam verdienten Pfennig neue Keyboards kaufen, sondern zur Abwechslung mal auch mal in vernünftiges Outboard investieren. Ende der 70er konnte man noch locker mit einem Federhallgerät, einem Roland Space Echo und einigen Bodentretern bestehen. Doch die 80er hatten einen anderen Sound. Gated Reverb auf den Drums, glockenhelle DX-7-Pianos mit viel Chorus und Gitarren und Synthesizer, die in riesigen Hallwolken schwebten. Ich musste leider feststellen, dass der Allsound-Federhall auf meiner Drumtraks-Snare dann doch etwas scheppernd klang. In den 90ern wäre das ohne weiteres wieder durchgegangen – man musste es nur Grunge nennen. Aber in der Ära der gepolsterten Schultern und aufgefönten Frisuren war es ein No-Go.

Yamaha SPX90 – Ein halbes Dutzend Effektgeräte zum Preis von einem

So einen Kunden wie mich müssen die Marketing-Forscher von Yamaha damals vermutlich vor Augen gehabt haben. Durchaus ambitioniert und ausgerüstet mit einem kleinen 8-Spur-Homestudio, aber ohne die Mittel, sich für jeden denkbaren Studioeffekt nun ein eigenes Gerät zu kaufen. Die Kritiker damals setzten die Wertigkeit eines Outboardgerätes noch mit der Zahl der verfügbaren Aufnahmespuren ins Verhältnis: „Auch wenn einige der Effekte nicht dem Standard eines 16-Spur-Studios entsprechen, so ist das SPX90 für den 8- und 4-Spur-Einsatz ein unverzichtbares Gerät, das den Klang und die Qualität von zu Hause aufgenommenen Demos deutlich verändern kann.“(Making Musik, April 1986)

Für 2 Riesen im 7. Effekthimmel

Das Yamaha SPX90 war wirklich so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau fürs Homerecording. Wortgewandte Verkäufer gaben einem das Gefühl, man würde eigentlich ein halbes Dutzend Geräte aus dem Laden schleppen. Ein Yamaha Rev7 Reverb, ein Korg SDE-3000 Delay, ein Modulationsmonster von Eventide, ein Noise Gate und dazu sogar noch einen Kompressor und einen parametrischen Equalizer. Ein ganzes Rack voller Effektgeräte. Als 19″-Gerät mit nur einer HE und einer bescheidenen Tiefe von 28,5 cm. (Bescheiden im Vergleich etwa zu einem Lexicon PCM70, das Alesis Midiverb freilich war noch kürzer). Und das Ganze praktisch geschenkt zum Preis von unter 2.000 DM. Dem war natürlich nicht ganz so. Erstens konnte man ja immer nur genau einen dieser Effekte zur gleichen Zeit nutzen. Und auch bei Effektqualität und den beeinflussbaren Parameter mussten schon ein paar kleine Abstriche gemacht werden.

Yamaha SPX90: Bietet alles – bis auf „klangliche Begeisterung“

Der Autor des Tests, der 1986 in Sound on Sound erschien, hat das ganz schön formuliert: „Bereiten Sie sich gut auf einen weiteren Meilenstein in Form des digitalen Multieffektprozessors SPX90 vor. Diese unscheinbare, 1 HE hohe Black Box kann ihrem Benutzer jeden erdenklichen Signalverarbeitungseffekt bieten, bis auf einen: klangliche Begeisterung – was aber nicht heißen soll, dass das SPX90 nicht auch Ihre Ohren und Ihren Geldbeutel erfreuen wird!“

Das ist recht subtil ausgedrückt und ein bisschen gemein ist es auch: „Ohren und Geldbeutel“ werden erfreut. „Klangliche Begeisterung“ freilich will sich nicht einstellen. Immer, wenn von einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis die Rede ist, schwingt ja eine kleine boshafte Relativierung mit: Also gemessen an der Kohle, die Du rüberschiebst, ist das ein echt brauchbares Gerät. Darauf kann man – wie uns wohlbekannt ist – ein komplettes Geschäftsmodell aufbauen. Bei Yamaha verhielt es sich damals eher so, dann man aus den teuren Profigeräten auch eine Budgetlinie ableitete. Aber ganz objektiv betrachtet – das SPX90 war tatsächlich ein richtig tolles Effekt-Teil. Presets, eigene Speicherplätze, MIDI, dazu vernünftige Audiowerte (na gut, ein Frequenzgang zwischen 20 Hz und 12 kHz reißt heute wohl niemanden mehr vom Hocker) und das Ganze zum Superpreis – erwähnte ich es eigentlich schon? – von nur zwei Riesen. Viele kauften sich das Yamaha-Gerät in erster Linie als erschwinglichen Digital-Hall. Aber auch als reines Reverb war es – vom Alesis Midiverb einmal abgesehen – ziemlich konkurrenzlos.

Die Hall-, Echo- und Modulationseffekte von „End of the show“ sind komplett mit dem SPX90 gemacht: Auf dem Gesang liegt das Preset Nummer 3 „Vocal“, der Bass verwendet Chorus, die verschiedenen metallischen Sounds „Plate“ und „Delay“, die Strings „Room“ und für Schlagzeug und Percussion habe ich „Early Reflections“ und „Gate Reverb“ eingesetzt.

Vom Budget-Effektprozessor zum Kultgerät

Und dann passierte etwas Überraschendes: Das Yamaha SPX90 zog bald auch in professionelle Studios ein und bekannte Musiker nahmen es mit auf Tour. „Als es 1985 herauskam, hätte niemand erwartet, dass es ein Klassiker werden würde, wahrscheinlich nicht einmal Yamaha selbst, die Jahr für Jahr Modelle mit besseren Spezifikationen herausbrachten. Doch ungeachtet des verbesserten Rauschpegels, der größeren Bandbreite und der Stereo-Eingänge der späteren Modelle ist es das Yamaha SPX90, das nach wie vor der begehrte Yamaha-Effektprozessor ist“ (Vintage Digital)

Zu den vielbeschäftigten Top-Keyboardern der 80er Jahre, die das SPX90 einsetzten, gehört Guy Fletcher. Er ist besonders für seine Zusammenarbeit mit Bryan Ferry, Roxy Music, Tina Turner, Mick Jagger und natürlich den Dire Straits bekannt. Einen guten Teil seiner Keyboardparts entwickelte er in seinem Homestudio, dessen Kernstück eine Fostex B-16 Bandmaschine in Verbindung mit zwei Mixern war – einem Seck 1882 und einem Alice 12 in 2: „Ich habe eine Reihe von Signalprozessoren, darunter zwei Yamaha SPX90-Multi-Effekte, einen Alesis XT-Digitalhall, Roland- und Korg-Digitaldelays und ein Drawmer-Gate.“ (Sound on Sound, September 1986)

Die SPX-Reihe lebt weiter

Aber auch für Gitarristen war das SPX90 ein Standard, etwa für Warren DeMartini, der in der Glam-Metal-Band „Ratt“ spielt und für seine außergewöhnliche Spieltechnik sogar von Frank Zappa bewundert wurde. Warren beschrieb sein Live-Rig in einem Interview mit Guitar World im April 1987: „Der Ausgang der Vorverstärkersektion des (Marshall 100-Watt-Verstärkers) geht in ein Kontrollboard für die Effekte, die ich benutze, nämlich ein Lexicon PCM-41 Delay, ein PCM-42 Delay und das Yamaha SPX90.“

Die Produktreihe wird von Yamaha tatsächlich bis auf den heutigen Tag fortgesetzt. Und ist immer noch der Tradition verpflichtet, bezahlbare Multieffekte zu liefern. SPX-2000 heißt das aktuelle Gerät, das für knapp 1.300,– Euro angeboten wird.

Allein das Symphonic-Preset ist das SPX90 wert

Wenn man heute die Kleinanzeigen durchgeht und sich die Preise für ein gebrauchtes SPX90 ansieht, kann man etwas wehmütig werden. Wobei – die Zeiten, in denen man keine 50,- Euro bezahlen musste, scheinen auch schon wieder vorbei zu sein. Preise um und etwas über 100,- Euro scheinen inzwischen die Regel zu sein.

In den vergangenen Jahren hatte ich die Gelegenheit, einige legendäre Studioeffekt-Geräte selbst kennenzulernen und kann so die Qualität des Yamaha SPX90 etwas besser einschätzen. Einige der gebotenen Effekte sind heute schlicht obsolet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand ein SPX90 als Kompressor oder als Equalizer einsetzen oder gar Gebrauch von der rudimentären Sample-Funktion machen wird. Für einen schönen körnigen Vintage-Hall aber ist das SPX90 immer noch gut. Und allein der phantastische Symphonic-Effekt rechtfertigt schon die Anschaffung. Auf Gearslutz überkommen den Nutzer „drejmer“ fast schon wollüstige Gefühle: „ahhhhhhh… sounds so BAD… but sounds SOOOO GOOD!!!! symphonic is the dogs bollocks!!!“ Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen.

Preset Nummer 15 bringt es einfach: Falls an eurem String-Synthesizer mal der Ensembleeffekt ausfallen sollte. Oder hört euch den Superchorus auf dem Flute-Sound vom Prophet 5 an: Instant Peter Gabriel.

Yamaha SPX90 – Ein erster Überblick

Starten wir unsere kleine Tour zur Erkundung des Yamaha SPX90. Ganz links sitzt der Power-Schalter. Mit dem benachbarten Drehpoti stellen wir den Eingangspegel ein, den wir über eine LED-Anzeige überwachen können. Nach dem Einschalten erscheint im Display der Name des aufgerufenen Effekts und daneben – als rote Ziffer – der dazugehörige Programmspeicherplatz. Auf den ersten 30 Plätzen sind Presets abgelegt, die auch nicht überschrieben werden können. Geht man die Presets durch, bekommt man auf Anhieb einen recht guten Überblick über die Leistungsfähigkeit des Effektgeräts. Es gibt Programme für Hall (inklusive Gated und Reverse Reverb), frühe Reflexionen, Echo- und Modulationseffekte (Chorus, Phaser, Flanger, Symphonic jeweils in Stereo), Manipulation der Tonhöhe (der Harmonizer lässt grüßen), eine „Freeze“ genannte Minisample-Funktion, Panning, Vibrato und einen Parametrischen Equalizer. Zusätzlich bietet das Effektgeräte 60 User-Speicherplätze, auf denen man eigene Effekteinstellungen ablegen kann.

Programme wählen, editieren und speichern

Rechts vom Display befinden sich drei Tastergruppen. Mit den Pfeiltasten der mittleren Gruppe können wir in auf- oder abwärtsschreitender Folge durch die Programme steppen. Davon allein wird ein neues Programm allerdings noch nicht scharfgestellt. Es blinkt erstmal nur in stiller Vorfreude bis wir die Recall-Taste drücken. Jetzt erst ist das Programm aktiv und kann von uns auch bearbeitet werden. Dafür ist die Tastergruppe direkt neben dem Display zuständig. Mit der Parameter-Taste wählen wir den gewünschten Wert an, den wir verändern wollen. Zum Beispiel die „Reverb Time“. Mit den Pfeiltasten können wir den ausgesuchten Parameter wie gewünscht verändern – die Hallzeit verkürzen oder verlängern. Dann geht es zum nächsten Parameter. Da die Zahl der jeweils veränderbaren Parameter durchaus übersichtlich ist, muss man wirklich keine Sorge haben, dass die Programm-Editierung abendfüllend ausfällt. Alle vorgenommenen Veränderungen kann man sofort hören. Entspricht das Ergebnis den eigenen Vorstellungen, wird das neue Programm über die „Store“-Taste auf einem Programmplatz von 31-90 gespeichert. Wechseln wir das Programm freilich vor dem Speichern, war die ganze Editierarbeit leider für die Katz.

Für das Mischverhältnis von trockenem Signal und Effektsignal gibt es eine eigene Funktionstaste – Balance. Bei 0% ist nur das direkte, bei 100% ausschließlich das Effekt-Signal zu hören. Der gleiche Taster nochmal gedrückt führt uns zum Ausgangspegel. Auch der kann genau definiert und anschließend gespeichert werden.

Yamaha SPX90 – Fortgeschrittene MIDI-Steuerung

Ein weiterer Taster rechts auf dem Frontpanel trägt den Namen Utility und ist vor allem für die MIDI-Steuerung zuständig. Das Yamaha SPX90 besaß bereits eine recht fortschrittliche MIDI-Implementierung. So konnten Synthesizerprogramme auf bis zu vier Bänke mit Programm-/Speicherkombinationen zugreifen. In Music Technology erschien im November 1986 ein lesenswerter Artikel zum Thema MIDI-Funktionen des SPX90. Ich fand es spannend, noch einmal die Entwicklung nachzuvollziehen: von den simplen Programmwechselbefehlen, die den Nachteil hatten, dass z.B. Synthesizerprogramm 36 eben immer genau MIDI-Effekt 36 aufrief. Das wurde gelöst, indem den MIDI-Geräten ein interner Speicher gegeben wurde, bei dem ein Effekt-Programm jedem beliebigen Programmwechselbefehl zugewiesen werden konnte. Dadurch wurde es möglich, das zum Beispiel Synthesizersound 11, 28 oder 64 alle den gleichen schönen Chorus-Effekt verwenden konnten. Und zugleich konnte ein Gerät wie das SPX90, das weniger als 128 Speicherplätze besitzt, trotzdem sinnvollen Gebrauch von allen 128 MIDI-Programmwechselbefehlen machen.

Blieb ein Problem: Was, wenn verschiedene Synthesizer auf ein einziges MIDI-Effektgerät zugreifen sollen? Wenn man nun, sagen wir das Programm 33, auf zwei Synthesizern aufruft – wie soll das Effektgerät das interpretieren? Hier kommen die vier verschiedenen Bänke des SPX90 ins Spiel, denen verschiedene MIDI-Kanäle zugewiesen werden können. Und schon können die eingehenden Programmwechselbefehle vom SPX90 klar zugeordnet werden, je nachdem, auf welchem Kanal sie eintrudeln. Wem das alles reichlich trivial vorkommt, den bitte ich zu bedenken: MIDI war erst 1983 auf der NAMM-Show vorgestellt worden. Ich besaß 1985 genau zwei MIDI-taugliche Keyboards: Einen DX-7 und einen nachgerüsteten Oberheim OB-Xa. Die beiden zu stacken, war für mich schon Gipfel der MIDI-Seligkeit. Mit der Einbindung von Computern, MIDI-Sequenzern und multitimbralen Instrumenten wie dem Korg M1 (1988) oder Expandern wie dem Roland JV-880 (1992) ergaben sich dann freilich noch ganz andere Möglichkeiten.

Japanische Schriftzeichen und die Bedienung über Fußschalter

Unter Utility können neue Programmkreationen auch mit einem Namen versehen werden (wenn man will, auch auf japanisch) und die Bedienung des Effektgeräts über einen Fußschalter relativ flexibel konfiguriert werden. Weil wir uns ohnehin gerade auf der rechten Seite des Panels bewegen, wollen wir auch noch die beiden Tasten „Foot Trigger“ und „Bypass“ erwähnen. Diesen Tasten sind zwei Buchsen für Fußtaster zugeordnet. Ist Bypass aktiviert, durchläuft das Eingangssignal ohne Effektbeeinflussung das Gerät. Mit dem Memory-Fußaster können die Presets aufgerufen werden. Mit der Taste „Foot Trigger“ kann aber noch eine zweite Funktion angewählt werden, bei der der Fußschalter einen Start-Impuls für die Aufnahme von Samples („Freeze“) gibt.

Yamaha SPX90 – „Begeisternde Stereo-Effekte“

Rückseitig finden wir das festverbundene Gerätekabel – übrigens erfreulich lang. Ich hasse es, wenn die Kabel so kurz sind, dass man gleich mal eine Verlängerungsschnur bis zur nächsten Steckdose benötigt. Das Yamaha SPX90 besitzt nur eine Eingangsbuchse, aber zwei Ausgänge, die sowohl das Original- als auch das Effekt-Signal weitergeben. Und zwar in dem Verhältnis, das wir mit dem Balance-Regler festgelegt haben. Yamahas Bedienungsanleitung legt dem Nutzer den Anschluss an eine Stereoanlage wärmstens ans Herz, „damit Sie die begeisternden Stereo-Effekte voll genießen können“. Panning in Mono ist tatsächlich nicht mal die halbe Freude ;) Um das SPX90 an anderes Equipment anzupassen, können Eingangs- und Ausgangspegel wahlweise um +4dB angehoben, oder um -20 dB abgesenkt werden. Auf der linken Seite der Rückseite befinden sich zwei MIDI-Buchsen für MIDI In und MIDI Through. Eine weitere Buchse erlaubt den Anschluss einer Fernbedienung, die Yamaha unter der Modellbezeichnung RC 7 angeboten hat. Ich schätze mal, sie wurde öfter für das REV7, als für das SPX90 eingesetzt.

Yamaha SPX90 – Die Hallprogramme

Obwohl das SPX90 als Multieffektgerät vermarktet wurde, haben es vermutlich doch viele mit der klaren Intention gekauft, ein technisch etwas abgespecktes und entsprechend billigeres Yamaha REV7 zu erstehen. Die Yamaha-Ingenieure wussten natürlich um diese Präferenzen. Entsprechend haben sie auch gleich die ersten Speicherplätze mit Hallprogrammen bestückt. Zur Verfügung stehen Hall, Room, Vocal und Plate.

Diese Programme lassen sich editieren, ohne dass man Gefahr liefe, in einem Meer voller Parameter zu ertrinken. Nett formuliert. Man könnte auch sagen, dass die Eingriffsmöglichkeiten – etwa im Vergleich mit einem dezidierten Hallgerät wie dem Roland SRV-2000 oder eben auch dem REV7 – doch eher bescheiden sind.

Yamaha SPX90 – Hallparameter eher übersichtlich

Selbstverständlich lässt sich die Nachhallzeit frei wählen – sie kann zwischen 0,3 Millisekunden und beachtlichen 99 Sekunden liegen. Ebenfalls kann die Bedämpfung hoher Frequenzen eingestellt werden, im deutschen Handbuch etwas umständlich als „Hochfrequenzhalldauer“ bezeichnet. Es geht dabei um die schallabsorbierenden Eigenschaften verschiedener Oberflächen, wobei hohe Töne generell stärker gedämpft werden als tiefere Frequenzen. Kacheln haben zum Beispiel einen sehr geringen Absorptionsgrad, während Vorhänge, Teppiche oder gar ein vollbesetzter Saal sehr viel Schall schlucken. Es steht ein Hoch- und Tiefpassfilter zur Verfügung, um den Anteil der hohen (1kHz-11 kHz) und niedrigen Frequenzen (32Hz-1kHz) unseres Hallsignals maßzuschneidern. Damit ein Hörer einen Eindruck von der Größe und Charakteristik eines Raums gewinnen kann, braucht es die frühen Reflexionen. Diese Funktion scheint sich bei den Hallprogrammen hinter der Bezeichnung „Delay“ zu verbergen. Es geht, wie es im Yamaha-Handbuch zum REV7 heißt, um die „Zeitverzögerung zwischen dem direkten Instrumentenklang und dem ersten der vielen reflektierenden Klänge, die zusammen als Hall bekannt sind“.

Was unterscheidet „Initial Delay“ und „Early Reflections“?

Da das SPX90 wie auch das REV7 zusätzlich noch über Programme für „Early Reflections“ verfügen, geriet ich etwas ins Grübeln über die Abgrenzung der frühen Reflexionen zum „Initial Delay“. Tatsächlich handelt es sich um einen Kompromiss, weil es schlicht an den nötigen Ressourcen fehlt, um im Hall-Modus auch noch Early Reflections zu realisieren. Und so wird halt ein Initial Delay davorgesetzt, um die Illusion einer entsprechenden Raumgröße zu schaffen.

Unser Amazona.de-Hallpapst swissdoc schrieb mir dazu: „In ‚echt‘ erkennt man ja an den ERs die Charakteristik des Raumes und je nach Raumgrösse sind die ERs gestaffelt. In einem Hallgerät hat man typischerweise Strukturen aus Delay, Allpassfiltern, Tiefpassfiltern und Rückkopplung. Später kamen dann noch Kammfilter dazu und verschieden inspirierte Topologien. Die Parameter der Allpässe und deren Verschaltung entsprechen den Parametern der ERs, davor ist dann ein einfaches Delay. Musikalisch ist das Delay auch sinnvoll, weil man es leicht dem Tempo des Songs anpassen kann. Es ist also etwas anderes als die ERs selbst. Ich sehe es weniger aus der Hallphysik inspiriert, als aus der technischen Umsetzung. Andere Geräte bieten ERs und Hall zusammen an oder haben andere Konzepte (es gibt dort vom Design her keinen Unterschied zwischen ERs und Hall, das geht einfach ineinander über).“

Ein Beispiel für ein Hallgerät, dass ERs und Reverb gemeinsam anbietet, ist etwa das Roland SRV 2000, das die Justierung der ER-Parameter freilich im sogenannten „Further Level“ versteckt hat. Fast jeder Hersteller von Hallgeräten ist die Problematik etwas anders angegangen. Die anfängliche Verzögerung kann beim SPX90 auf 50 Millisekunden hochgeschraubt werden – das ist der Wert, ab dem unser Gehör einen Raum als „groß“ identifiziert. Aber auch das ist relativ: Lexicon verwendet beim Modell 224 für die Konzerthallenprogramme 200 Millisekunden, während 50 Millisekunden und geringere Verzögerungen den Plattenprogrammen vorbehalten waren. Aber da bewegen wir uns in einer ganz anderen Gewichtsklasse.

Yamaha SPX90 – Frühe Reflexionen

Wie schon erwähnt gibt es die frühen Reflexionen beim SPX90 noch einmal als eigenes Programm: ER1 und ER2. Die zweite Variante liefert mehr und dichtere Reflexionen. Die frühen Reflexionen gibt es in insgesamt vier „Darreichungsformen“ als Hall, Random, Plate und Reverse. Das Zufallsprogramm bietet aperiodische Reflexionen, wie sie in der Natur nicht vorkommen. Besonders interessant ist der Effekt des Rückwärts-Hall, der leise beginnt und immer lauter wird. Auch die ER-Programme besitzen ihre eigenen Parameter, die hier Room Size, Liveness und Delay (0,1-400 mSek) heißen. Die Early Reflections haben also ein wesentlich längeres Initial Delay als der Hall, dafür fehlt dann die (rechnertechnische) Puste für den Hall. Immerhin kann man mit den 400 mSek einiges anfangen, wenn man sie auf das Songtempo abstimmen will. Die Liveness (Lebendigkeit) bezeichnet die Bedämpfung, also die Schallabsorption durch verschiedene Oberflächen, die hier – anders als bei den Hallprogrammen – nicht auf die hohen Frequenzen beschränkt ist. Auch die frühen Reflexionen besitzen einen eigenen Filter mit einem Regelbereich von 1 kHz – 10 kHz.

Yamaha SPX90 – Gated Reverb und Reverse Reverb

Besonders begehrt war in den 80er Jahren der sogenannte Gated Reverb-Effekt, der entsteht, wenn ein dichter mächtiger Hall an einer definierten Stelle durch ein Noise Gate abgeschnitten wird. Man kann diesen Sound erstmalig auf Peter Gabriels Song „Intruder“ von 1980 hören. Toningenieur Hugh Padgham entdeckte diesen Effekt zufällig, als er über den Talkbackkanal einer SSL 4000 B-Konsole die Drums von Phil Collins hörte. Die Talkbackwege sollten der Kommunikation zwischen Regie und Studio dienen: Sie hatten sowohl einen kräftigen Kompressor an Bord, um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen, als auch ein Noise Gate, um unerwünschte Nebengeräusche zu killen. Gabriel war von diesem Sound elektrisiert. Da das Talkbacksignal nicht direkt abgenommen werden konnte, ließ Padgham einen Ausgang einbauen. Spätere SSL-Pulte hatten diesen dann serienmäßig. „Intruder“ war das erste Beispiel für den Gated Effect. Aber das wohl bekannteste ist Phil Collins Hit „In the Air tonight“ aus dem Jahr 1981 mit seinem krachenden Lauf über die Toms.

„Aufnahmefehler des Tonstudios“ oder „Geheimwaffe“?

Kaum war dieser wunderbare (Neben)-Effekt entdeckt, wurden Hallgerät und Noise Gate ein neues Traumpaar. Da lag es nahe, beide Effekte in einem Gerät zu kombinieren. Das Yamaha SPX90 bietet einen wirklich brauchbaren Gated Reverb-Effekt.Und auch umgekehrter Hall (Reverse Reverb) ist an Bord, ein Effekt, der ebenfalls ziemlich spektakulär klingt. Der Wikipedia-Eintrag „Nachhall“ nennt als Beispiel Robert Plants Gesang im Outro von „Whole lotta Love“. Man hört den Nachhall noch vor dem Einsatz des Led Zeppelin-Sängers, „was manchmal als Aufnahmefehler des Tonstudios klassifiziert worden war.“ So lacht der Akustiker.

Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Kevin Shields, bekannt vor allem als Frontmann der britisch-irischen Shoegaze-Band „My Bloody Valentine“ hat da eine völlig andere Sichtweise: „Wenn ich eine Geheimwaffe habe, dann ist es das Alesis und das Yamaha SPX 90 und wieder ist es das Reverse-Reverb-Programm.“ (tapeop.com)

Yamaha SPX90 – Vergleich zum REV7

Und – sind die Hallprogramme des SPX90 dem Rev7 ebenbürtig? Sowohl das REV7 als auch das SPX90 sind 16-bit Geräte und benutzen die gleiche Abtastrate von 31,25kHz. Auch der damals respektable Frequenzgang von 20Hz-12kHz ist identisch. Geht man aber in die Details, dann unterscheiden sich beide Geräte doch sehr deutlich. Das REV7 besitzt zum Beispiel einen Stereoeingang, sowie symmetrische Eingänge und Ausgänge. Beim SPX90 ist die Anfangsverzögerung auf 50 Millisekunden beschränkt, beim REV7 sind es 100 Millisekunden. Beim REV7 kann der Pegel der Erstschallreflexion festgelegt werden und es gibt einen zusätzlichen Parameter „Diffusion“. Dieser ist wichtig, um unterschiedliche Räume zu kreieren: von einem regelmäßig geformten Raum mit einfachen Oberflächen bis zur Simulation eines Opernhauses – mit Orchestergraben, Parkett und Proszeniumslogen. Beim SPX90 haben wir keine Möglichkeit, die Hallstreuung zu steuern und auch die Dynamik ist insgesamt geringer. Auf der Plusseite besitzt das SPX90 allerdings die deutlich längere Hallzeit von bis zu 99 Sekunden. Damals sprach natürlich vor allem der Preis für das SPX90. 2000,- DM standen gegen die reichlich 7000,- DM, die für das REV7 aufgerufen wurden.

Yamaha SPX90 – Nonlinear Reverb im Overkill-Modus

Die Hallprogramme des Yamaha SPX90 reichen weder an das Rev7 heran, noch an Yamahas bereits 1983 erschienenes State of the Art-Hallgerät Rev1. Für manche ist aber gerade die gute Prise Lofi-Charakter das, was das SPX90 so interessant macht. Andrew Eldritch, Frontmann und einzig verbliebenes Originalmitglied von „The Sisters of Mercy“ schätzt „Yamaha SPX90, SPX90II und SPX1000 Effektgeräte, weil sie billig, fröhlich und einfach zu bedienen sind – und weil der originale, nichtlineare Reverb-Sound des SPX90 ein bisschen ein Klassiker ist. Die Körnigkeit passt immer noch gut zur Snare Drum des Doktors. Schauen Sie sich die Kick und Snare von ‚Flood I‘ an, um den SPX Nonlinear Reverb im Overkill-Modus zu hören. Oder die gesamte Aufnahme von ‚Gift‘.“

Stuck in the 80s: „Ich hasse diesen Sound!“

Dass man es damit auch übertreiben kann, davon legt der Klagegesang eines Gearslutz-Users namens „dbbubba“ beredtes Zeugnis ab. Ich finde diese Suada aus dem Jahr 2007 so großartig, dass ich sie euch im Ganzen präsentieren möchte: „Ich habe wahrscheinlich bei JEDEM Mix, den ich zehn Jahre lang gemacht habe, einen SPX90 oder SPX90II angeschlossen! Live, im Studio…. JEDER Mix! Ich habe ihn vielleicht nicht immer benutzt, aber er war da, auf einem AUX! Ich wünschte so sehr, ich könnte ihn von einem GANZEN Haufen Mixe abziehen, die ich damals gemacht habe! Ich schätze, es klang damals großartig, denn ich bekam viele Komplimente für meinen Schlagzeugsound. Die Leute haben mich oft gebucht. Ich habe es auf viele Mixe geschmiert und sie haben bezahlt und kamen immer wieder zurück! Das Reverb/Gate-Programm IST körnig! Verdammt, ALLES auf einem SPX90 oder 90II ist körnig! Dieser spezielle Hall klang, als hätte jemand einen ganzen Werkzeugkasten in eine leere Garage geworfen, wenn er solo abgehört wurde. Er ähnelte nicht einmal mehr dem Sound, der ihn speist! Ich hatte eine Möglichkeit, die Parameter in diesem Programm zu verändern, um meinen charakteristischen, körnigen 80er-Jahre-Snare-Sound zu erhalten. Diesen Sound hasse ich jetzt!“

Einen krachenden Gated Reverb-Effekt zaubert man mit dem SPX90 heute noch im Handumdrehen. Insgesamt sehe ich es eher für Spezialanwendungen und weniger als Allrounder unter den Vintage Reverbs. Da wären wohl ein Lexicon PCM 70 oder auch das bereits erwähnte Roland SRV 2000 vorzuziehen. Genau diese beiden Geräte schlug mir Starverkäufer Mitch vom Sound & Drumland seinerzeit auch zunächst vor. Diese waren freilich für meinen Geldbeutel viel zu teuer. Ich dankte, sagte, ich müsste es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, und habe dann bei der (damals in Berlin noch üppig vertretenen) Konkurrenz das Yamaha gekauft.

Yamaha SPX90 – Echozeiten etwas kurz geraten

Mindestens genauso begehrt wie Hall- sind Echoeffekte. Leider enttäuscht hier das SPX90 mit einer doch sehr kurzen Maximalverzögerung von 250 Millisekunden Sekunden beim Echo und 500 Millisekunden beim Delay. Damit kann man nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen. Selbst das vier Jahre ältere 12-Bit Roland SDE-2000, dass ich hier bereits vorgestellt habe, bringt es auf 334 mS , die bei halbiertem Frequenzgang auf 668 mS getrimmt werden können. Allerdings war das Roland-Echo nicht speicherbar. Und außerdem muss man die Echo- und Delayeffekte des SPX90 unbedingt im Lichte der Stereoeigenschaften des Effektgeräts sehen. Und da können sie durchaus glänzen. Delay-Zeit und Feedback-Pegel (einschließlich phasenverschobenem Feedbacks) können für jeden Kanal sehr feinfühlig eingestellt werden. Damit lassen sich Gesangs- und Instrumentenstimmen schön andicken. Während „Delay“ in erster Linie für Verdopplungseffekte gedacht war, konnte der Echo-Effekt eine praktisch unendlich Anzahl von Wiederholungen produzieren – je nach Einstellung des Feedback-Pegels. Nicht fehlen darf eine frei justierbare Bedämpfung der hohen Frequenzen, um die physikalischen Eigenschaften eines guten alten Bandechogeräts zu imitieren.

Dass die Echozeiten insgesamt etwas arg kurz geraten waren, hat auch Yamaha selbst erkannt und dem 1987 erschienenen Nachfolger SPX90 II eine volle Sekunde beim Echo und sogar zwei Sekunden beim Delay spendiert.

David Rhodes – Echo-Triolen für „Red Rain“ und „San Jacinto“

Zu den Gitarristen, die die Echo-Programme des SPX90 gerne eingesetzt haben, gehört auch David Rhodes. Er ist für die atmosphärischen Gitarrenklänge auf Peter Gabriels großartigem Album „So“ verantwortlich. Den produktionstechnisch anspruchsvollen Sound galt es auch live rüberzubringen: „Auf der Bühne habe ich ein ganzes Rack für mich – ein paar digitale Delays, darunter ein altes MXRDS-2, einen Yamaha SPX90 Multi-Effekt-Prozessor und ein Roland SDE-1000…Ich verwende das Stereo-Delay des SPX90 in der Strophe von „Red Rain“; ein Kanal gibt das Delay als Viertel aus und der andere Kanal als Triolen. Den gleichen Effekt verwende ich bei ‚San Jacinto‘, wo ich eine der Keyboardlinien spiele.“ (David Rhodes Archiv)

Yamaha SPX90 – Paradedisziplin Modulation

Besonders spannend am Yamaha SPX90 war damals schon der gesamte Bereich Modulation und Tonhöhenänderung. Chorus, Flanger, Phaser – das alles gibt es in Stereo. Modulationsfrequenz- und Tiefe sind frei wählbar, beim Flanger kommt etwa noch die Verzögerungszeit und der Rückkopplungspegel hinzu. Allein der Vibrato-Effekt mit Delay wird vielleicht nicht so oft zum Einsatz kommen. Hier ätzte schon der Verfasser des SoS-Artikels: „Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der Sie einen 32 Sekunden verzögerten Vibrato-Effekt verwenden möchten.“

Ein absolutes Highlight stellt dagegen für mich das Symphonic-Programm dar, dem ich weiter oben bereits zwei Klangbeispiele gewidmet habe. Ohne zu zögern würde ich es in die Reihe der berühmten Modulations-Effekte stellen würde. Zusammen mit dem Roland Dimension D, dem Boss Chorus CE 1 oder auch den Eventide Harmonizern.

Gregor Rottschalks Monster

Als ich Mitte der 80er beim RIAS II Treffpunkt als Aufnahmeleiter arbeitete, betreute ich auch die Sendungen von Gregor Rottschalk. Er war nicht nur Moderator, sondern auch Musikproduzent und Schlagertexter. Für Marianne Rosenberg schrieb er u.a. „Er gehört zu mir“ und „Marleen“, für Peter Maffay „Und es war Sommer“ und „Josie“. Auch seine Jingles produzierte Rottschalk im eigenen Studio. Ein besonderer Gaglieferant war dabei „das Monster“, das mit abgrundtiefer Stimme Blödeleien von sich gab à la „Champagner für alle! Aber finden Sie nicht, Gnädigste, dass die Brombeermarmelade ein bisschen salzig schmeckt?“ Gregors Stimme war mit einem Harmonizer tiefergelegt. Und man wird meine Begeisterung verstehen, dass ich genau diesen Effekt, den er in seinem sündhaft teurem Studio fabrizierte, ziemlich gut mit dem Pitch-Effekt des Yamaha SPX90 hinbekam.

Wem das Kaviar mit Brombeermarmelade verwechselnde Monster zu albern ist, der mag an David Bowies Song „Fame“ denken, in dem seine Stimme (oder evtl. auch die von John Lennon) immer weiter runtergepitcht wird: „Fame, Fame, Fame“. Als das Album „Young Americans“ 1975 erschien, gab es bereits den Eventide H910. Da allerdings Produzent Visconti erst auf „Low“ Bowie mit dem Harmonizer bekanntmachte, wird der Effekt auf dem Album „Young Americans“ vermutlich noch mit der Manipulation der Bandgeschwindigkeit erzielt worden sein. Hier allerdings muss das SPX90 die Waffen strecken. Beim Echo am Ende habe ich übrigens getrickst – diese Länge bekommt das SPX90 nicht hin. Viel schöner ist der subtile Einsatz des Pitcheffekts, wie wir gleich sehen werden.

Das bisschen Glitchen ist doch halb so wild

Harmonizer klingt natürlich viel schöner als Pitch Change, aber Yamaha wollte sich ja nicht mit der Firma Eventide anlegen. Beim Yamaha SPX90 lässt sich die Tonhöhe jedes Kanals um bis zu eine Oktave nach unten wie nach oben verändern. Für jeden Kanal kann dabei ein anderes Intervall gewählt werden. Am subtilsten ist der Effekt, wenn man die Veränderung in Cent-Schritten vornimmt. Den Electric Grand-Sound habe ich weiter oben schon mal über Chorus laufen lassen, hier hört ihr ihn über den Pitch-Effekt.

Für die Tonhöhenmanipulation kann übrigens auch ein MIDI-Keyboard verwendet werden. Zuvor muss ein Basiston definiert werden, in Relation zu dem die gespielten Noten die Tonhöhe verändern. Die Pitcheffekte des SPX90 machen richtig Spaß. Richtig wild wird es, wenn man Feedback und Delay hinzufügt.

Allerdings warnte damals schon der Rezensent der Zeitschrift Electronic & Music Maker (Mai 1986), es nicht zu übertreiben: „Wie bei allen preiswerten Pitch-Shiftern wird das Ausgangssignal ziemlich plump, wenn mehr als eine kleine Verschiebung vorgenommen wird, was bedeutet, dass subtile Verstimmungseffekte in Ordnung sind, aber Quinten oder Oktaven beginnen, Anzeichen von Glitching zu zeigen. Dies äußert sich in einer atonalen Modulation, wodurch die Dinge leicht verstimmt oder metallisch klingen.“

Tja, was soll ich sagen? Einmal mehr waren es gerade die nicht so perfekten Klangeigenschaften des SPX90, die Musiker gerade magisch anzogen. Die britische Elektronikband 808State setzten das Yamaha-Effektgerät 1989 auf ihrem zweiten Studioalbumalbum “90” ein, das als eines der besten Acid House-Alben gilt. Graham Massey berichtet über den Song “808080808”: „Meistens ist es eine 303, die durch einen SPX90 Pitch Changer geschickt wird, so dass sie wirklich hässlich klingt.“ (808state.com)

„Pop! Stolizei!“ oder das „Freeze“-Programm

Ich weiß noch, wie ich mit einer Bambusflöte, die ich von einer Sri Lanka-Reise mitgebracht hatte, vor dem SPX90 saß und die Sample-Funktion ausprobierte. Yamaha spricht von „Freeze“. Dieses Kommando war mir bis dahin vor allem aus US-Krimis bekannt: „Freeze! Police!“ In den Worten des legendären Anarcho-Comiczeichners Gerhard Seyfried am besten zu übersetzen mit „Pop! Stolizei! Weg isser.“ Beim SPX90 bedeutet „Freeze“, dass ein bis zu 500 ms langes Signal aufgenommen und „eingefroren“ werden kann, wobei es zwei Wiedergabevarianten gibt. Bei der ersten kann nach erfolgter Aufnahme der Start- und Endpunkt frei festgelegt werden, allerdings gibt es hier keine Möglichkeit die Tonhöhe zu verändern. Erinnert etwas an Laurie Andersons „O Superman.“

Neben diesem One-Shot-Sample gibt es eine zweite Betriebsart, bei der das Signal, so wie es aufgenommen wurde, über eine Midi-Tastatur gespielt werden kann. Eine Weile spielte ich also die Bambusflöte über meinen Yamaha DX7, bis ich merkte, dass das SPX90 eigentlich zu schade war, um es für solche Gimmicks zu benutzen.

Panning: ein Hauch von Studioautomatisation

Panning ist ein sehr interessantes Feature: Es bietet die Möglichkeit einen Sound im Stereopanorama hin- und herzuschicken. Es gibt sowohl eine Auto-Panning, als auch die Möglichkeit, das Panning zum Beispiel über MIDI zu triggern. Als Parameter stehen die Pan-Geschwindigkeit (0,1-20 Hz), die Effektstärke und die Panning-Richtung zur Verfügung. Bei Aufnahmen in meinem Homestudio konnte ich damals mit dieser Funktion ein wenig Studioautomatisation simulieren. Heute bietet einem die DAW so ausgefuchste Automatisierungsmöglichkeiten bis hin zu Surround und 3D-Effekten, dass wohl kaum jemand mehr auf die Idee käme, eine einfache Links-Rechts-Verschiebung mit dem Yamaha SPX 90 zu realisieren. Für live aber immer noch ein Super-Feature!

Wer braucht einen parametrischen EQ ohne Bässe?

Etwas ratlos lässt einen Preset Nummer 30 zurück. Der parametrische Equalizer. Ratlos deshalb, weil die beiden Frequenzbänder nur Höhen (800Hz und 8kHZ) und Mitten (315Hz bis 4kHz) abdecken. Was die Bässe angeht – Fehlanzeige! Schon der Sound on Sound-Kritiker mahnte seinerzeit ein zusätzliches Niederfrequenzband an, um etwa ein Schlagzeug klanglich zu bearbeiten. Ich glaube nicht, dass ich dieses Preset jemals genutzt habe.

Das gilt auch für die Kompressorfunktion. Hatte man im ersten Aufnahmedurchgang einen Chorus auf den Sound gelegt, wollte man im zweiten garantiert einen Hall verwenden. Deshalb musste ich mich auch nie mit den Kritikpunkten herumärgern, die damals bereits der Rezensent von Electronic & Music Maker äußerte: „Es gibt keinen Parameter, der Ihnen genau sagt, welches Kompressionsverhältnis Sie einstellen, und Sie brauchen wirklich eine visuelle Anzeige, dass der Eingang den Triggerpegel überschreitet.“

Yamaha SPX90 – pädagogisch wertvoll?

Was aus heutiger Sicht schmunzeln lässt: Damals wurde offensichtlich diskutiert, ob Geräte wie das SPX90 Kunden davon abhalten würden, sich „amtliches“ Studio Outboard zuzulegen. Der Autor des Sound on Sound-Artikels glaubt das nicht: „Entgegen der landläufigen Meinung“ wie er betont. Er erhofft sich sogar einen „erzieherischen“ Effekt: „Es gibt immer noch viele Leute, die sich der Rolle, die ein Kompressor oder Gate im Aufnahmeprozess spielen, nicht bewusst sind. Einfach weil sie es sich nicht leisten können, wenn sie zuvor schon für einen Hall oder Delay von guter Qualität tief in die Tasche gegriffen haben. Der SPX90 dürfte daher für sie von enormem pädagogischem Nutzen sein.“

Tatsächlich aber war das Yamaha SPX90 seinerzeit gar nicht so ein Underdog, wie die Überlegungen des SoS-Rezensenten vielleicht vermuten lassen. Bei Howard Jones etwa befand sich das SPX-90 in illustrer Gesellschaft: „Bei den Effekten habe ich das Lexicon 224 Digital Reverb, AMS, Yamaha SPX90, Klark Teknik Reverb, Korg Digital Delays… die üblichen Sachen, nichts Exotisches.“ (Sound on Sound, April 1989)

Nimm zwei

In ihrem Fazit – und da sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte – haben die zeitgenössischen Kritiker das Yamaha SPX90 alle in Relation zum Preis beurteilt. Und mussten zugeben, dass Yamaha trotz der vielen kleinen Kritikpunkte am Ende doch einen sehr ordentlichen Job gemacht hatte: „Es ist zwar kein AMS und auch kein Rev 7, aber das SPX90 kann auch Dinge, vor denen sich selbst diese exaltierten Biester scheuen.“ (Making Musik, April 1986)

Die größte Einschränkung schien tatsächlich, dass man die Vielzahl der gebotenen Effekte gar nicht recht nutzen konnte, weil ja immer nur genau einer davon zur Verfügung stand. Pitch-Shifting-Echos, Flanging mit Reverb, Gated Drums mit anschließender Kompression – da kann man sich viel Schönes ausdenken. Als Lösung wurde vorgeschlagen, jedem Instrument einen spezifischen Effekt bei der Aufnahme mitzugeben und den zweiten Effekt dann beim Abmischen. Oder eben gleich zwei SPX90 zu kaufen. Das wäre allerdings nicht mehr so billig gekommen. Ich habe mir stattdessen das etwas später erschienene Midiverb II zugelegt. Heute sieht das ganz anders aus: Angesichts der immer noch günstigen Preise für viele Vintage-Digitaleffekte (wenn es nicht gerade Quantec, Lexicon oder AMS sein muss) habe ich mir inzwischen einen kleinen Digi-Zoo zugelegt. Dem Yamaha SPX90 bin ich besonders zugetan – schon aus Nostalgie.