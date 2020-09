Zeitmaschine: Quantec QRS Room-Simulator, Reverb (1982)

Besser als echt

Die Geschichte des Quantec QRS Effektgeräts

Jede geniale Erfindung braucht einen genialen Erfinder. Bei Quantec war das Wolfgang („Wolf“) Buchleitner. Anfang der 80er Jahre entwickelte er im Alleingang und ohne universitäre Ausbildung einen einzigartigen Hall-Algorithmus.

Wolf Buchleitner, der bereits 2016 verstarb, hatte schon als Kind viel Zeit hinter einer Kirchenorgel verbracht und wusste daher sehr genau, wie ein echter Raum klingen muss. Seine entscheidende Erkenntnis war, dass sich ein Hall mit den begrenzten Mitteln der Digitaltechnik besser über Frequenzen und Resonanzen, als über das Verfolgen einzelner Verzögerungen (Echos) simulieren lässt.

Verständlich machen lässt sich dies gut über Versuche, die er mit einem Klavier unternahm: Drückt man das Haltepedal und schreit in das Klavier hinein, um die Saiten anzuregen, ergibt sich ein für das menschliche Ohr erstaunlich überzeugender „Hall“. Und das, obwohl ein Klavier über keinen Raum, sondern nur über resonierende Saiten verfügt, und dies zudem nur mit 88 diskrete Tonhöhen (Frequenzen), die zueinander im Halbtonabstand angeordnet sind.

Der Algorithmus im Quantec QRS

Die Hallgeräte und Plugins anderer Hersteller bieten in aller Regel mehrere Algorithmen für verschiedene Szenarien (Room, Hall, Plate, Concert Hall, Chamber etc.). Diese Algorithmen setzen sich wiederum aus mehreren Elementen zusammen, die in der Summe ein überzeugendes Ergebnis ermöglichen sollen, bspw. frühe Rückwürfe („Early Reflections“), die Hallfahne oder Modulation.

Dagegen gibt es bei Quantec nur einen Algorithmus, der für alle Raumarten und -größen verantwortlich ist und den kompletten Effekt ohne Teilalgorithmen errechnet. Der Quantec-Algorithmus erzeugt keine Rückwürfe an gedachten Wänden, sondern Resonanzen im Medium des Raums, d.h. der Luft. Das Frequenzspektrum wird hierbei, vergleichbar mit dem Klavierbeispiel, in einzelne Bereiche zerlegt – „quantisiert“ (ich nehme an, dass hier auch der Herstellername herrührt). Mit dieser begrenzten Auflösung wird dann das Verhalten der periodischen Luftdruckschwankungen (Schall) im Raum simuliert.

Dabei macht es einen Unterschied, wo das Signal im Stereopanorama eingespielt wird. Ein statischer Impuls eines Quantec-Geräts in einem Faltungshall-Plugin ist daher auch kein Ersatz für das Original.

Abgesehen vom Funktionsprinzip ist die genaue Abstimmung des Algorithmus‘ das Geheimnis des Herstellers. Bislang hat es jedenfalls kein Mitbewerber geschafft, eine überzeugende Kopie (oder wenigstens Alternative) zum Quantec-Algorithmus zu programmieren.

QRS, Room-Simulator für 25.000,- DM

Mit dem QRS betrat Quantec 1982 erstmals den Markt. Mit einem Verkaufspreis von ca. 25.000,00 DM war das Gerät auf professionelle Anwender ausgerichtet. Es fand seinen Weg in viele namhafte Musik-, Rundfunk- und Filmtonstudios. Die Verarbeitungsqualität genügt allerhöchsten Ansprüchen, und die Bedienbarkeit ist beispielhaft gelungen. Ein Aluminium-Drehrad, große LED-Displays, echte Druckknöpfe und ein dreidimensional in das Gehäuse gefrästes Herstellerlogo vermitteln hohe Wertigkeit.

Anders als heutzutage gab es in den frühen 80ern keinen programmierbaren Chip, auf dem der Algorithmus hätte laufen können. Das 2 HE Gehäuse ist daher randvoll mit Steckkarten, die sich die mit der Berechnung des Halls beschäftigten Bauteile mit AD/DA-Wandlung, analoger Signalführung und der Steuerlogik teilen. Trotzdem kommt der QRS – anders als viele damalige Konkurrenten – ohne aktive Kühlung aus. Dies setzt allerdings voraus, dass man beim Einbau ins Rack oben und unten genug Platz lässt, da die große Anzahl aktiver Bauteile viel Strom verbraucht und entsprechend heiß wird.

Der QRS ist quadrophon, d.h. vierkanalig nutzbar und verfügt über entsprechende Ausgänge. Die Eingänge beschränken sich dagegen auf ein Stereo-Pärchen. Natürlich sind alle Verbindungen symmetrisch ausgeführt. Auf der Rückseite lässt sich übrigens auch eine im Standard-Lieferumfang nicht enthaltene Fernbedienung anschließen.

Lineare 16-Bit Wandler, eine interne Bandbreite von 26 Bit und ein Dynamikumfang von 90dB sind auch heute noch ausreichend für die allermeisten Audioanwendungen. Da die Sampling Rate des QRS nur 20khz beträgt, ist der Frequenzbereich nach heutigen Maßstäben aber sehr begrenzt und fällt oberhalb von 8khz schnell ab.

Beachtlich ist, dass der QRS bis 1990 serienmäßig gebaut und dann noch bis 1995 in Kleinserie hergestellt wurde.

Einstellungen

Alle Einstellungen lassen sich bequem über die Taster und sodann wahlweise auch über das Drehrad machen.

Der wichtigste Parameter ist die Raumgröße. Diese lässt sich in Zehnerpotenzen von 1 Kubikmeter bis 10 hoch 6 Kubikmeter (d.h. 1 Million Kubikmeter, bspw. ein Würfel mit den Seitenlängen 100m) einstellen. Vom Schrankfach bis zum Fußballstadion ist also alles möglich.

Die Halldauer lässt sich zwischen 0,1 Sekunden und 100 Sekunden einstellen.

Zusätzlich kann die Halldauer einerseits im Bass und andererseits in den Höhen über einen Multiplikator verändert werden, und zwar in den Höhen zwischen 0,1 und 2,5, im Bass sogar zwischen 0,1 und 10,0. Im Gegensatz zu einem einfachen Filter lässt dies eine realistischere Simulation der Bedämpfung des Raums im jeweiligen Frequenzbereich zu.

Neben dem Hall gibt es noch ein einfaches Delay (ohne Rückkopplung) zur Simulation von Erstreflexionen, dessen Verzögerung und Lautstärke ebenso einstellbar sind wie die Lautstärke und Vorverzögerung („Predelay“) des Hallsignals. Das Delay wird auf die Stereoausgänge, nicht aber auf die beiden Surround-Kanäle geroutet. Dabei wird das auf einem Kanal anliegende Signal stets auf die gegenüberliegende Seite geroutet.

Abgesehen vom natürlichen Hall, dem Reverb-Mode, gibt es noch zwei Effektprogramme:

Der Freeze-Modus behält ein Signal ohne Abklingen im Speicher, d.h. der einmal angeregte Hall kann praktisch endlos weiterklingen. Auf Knopfdruck kann man den Hall abklingen lassen oder den Speicher leeren.

Der Enhance-Modus verdichtet den zeitlichen Verlauf des Hallsignals und dient zur Erzeugung eines Pseudo-Stereo-Effekts oder von Räumlichkeit ohne bewusst wahrnehmbare Hallfahne.

Der QRS verfügt über 64 Speicherplätze für Hallprogramme.

Der Quantec in der Praxis

Die ersten Versuche mit dem QRS dürften regelmäßig eine kognitive Dissonanz auslösen. Denn das nasse, d.h. zu 100% verhallte Signal klingt doch weit weg vom trockenen Original. Deutlich hört man die Bandbreitenbegrenzung, es kommt etwas scheppernd, phasig, knorrig daher. Von Realismus meilenweit entfernt.

Das Aha-Erlebnis gibt es erst beim Mischen des trockenen mit dem verhallten Signal: Beide verschmelzen praktisch nahtlos zu einem überzeugenden Ganzen. Alle Arten von Ausgangssignalen lassen sich ganz entspannt in einem Raum platzieren – der QRS heißt zu Recht „Room-Simulator“.

Man muss sehr viel mehr Hall beimischen als bei anderen Geräten oder Plugins, um einen als solchen wahrnehmbaren Effekthall zu erhalten. Es geht aber, und klingt dann immer noch gut, wobei eine gewisse Körnigkeit und gerade bei größeren Räumen deutlich wahrnehmbare Einzelrückwürfe beim QRS dazugehören. Gerade für übertrieben verhallte klassische 80er-Jahre Mischungen eignet sich der QRS daher hervorragend.

Synthesizerklänge, Samplesounds oder trocken aufgenommene Spuren erhalten eine realistische Körperlichkeit. Perkussives bleibt sauber und knackig. So gut bekommt das meines Erachtens kein anderer Algorithmus hin. Auch Basssignale vertragen den QRS-Hall viel besser als herkömmliche Algorithmen. Der Quantec-Algorithmus ist aufgrund seines Funktionsprinzips auch der einzige mir bekannte, mit dem sich komplette Mischungen verhallen lassen, ohne dass am Ende Matsch herauskommt.

Bei passendem Einsatz des QRS (mittlere Raumgröße, wenig Decay, Predelay) kann man Drums sogar nur mittels Hall druckvoller klingen lassen. Zudem sorgt die Simulation des Halls über die Raumresonanzen dafür, dass die Platzierung im Stereo-Panorama glaubwürdig klingt. „True Stereo“ ist tatsächlich gegeben. Wie man am Gitarrenbeispiel gut hören kann, wird hartes Panning mit einem überaus lebendigen Raumeindruck belohnt. Wie es sich für ein im Rundfunk eingesetztes Gerät gehört, ist der Hall natürlich trotzdem Mono-Kompatibel.

Der QRS war seinen Mitbewerbern in den 80ern in Punkto Arbeitsspeicher weit voraus. Während das Lexicon 224XL and 480L genug Speicher für ungefähr eine Sekunde Hall hatten, konnte der QRS bis zu 3 Sekunden speichern. Auch dadurch klingt die Hallfahne natürlicher und auch ohne Modulation weniger repetitiv. Bei der neuesten Yardstick Generation sind es übrigens bis zu 50 Sekunden.

Der QRS hatte für sein Alter zudem eine beachtliche Rechenleistung. Als Quantec im Jahr 1997 den volldigitalen, DSP-basierten Yardstick 2408 herausbrachte, musste der Algorithmus reduziert werden. Dabei fiel der Room Size Parameter der Anpassung an den 80 MHz Motorola DSP 56009 zum Opfer, die Raumgröße war fix auf 100.000 Kubikmeter eingestellt.

Die aktuellen Topmodelle des Yardstick bieten mittlerweile alle Parameter und eine den QRS weit übersteigende Rechenleistung, viel höhere Dichte und mehr Realismus. Wenn es um reine Raumsimulation geht, gibt es vermutlich weit und breit nichts Besseres. Allerdings klingen sie im Vergleich zum QRS eher zahm und sanft. Letzterer erzeugt für meine Ohren deutlich mehr Mojo, Vibe, Magie. Daher ziehe ich ihn zum kreativen Einsatz bei der Musikproduktion vor. Würde ich primär Filme vertonen oder Klassikaufnahmen bearbeiten, wäre ein aktueller Yardstick der Favorit.

Der QRS vollbringt das Kunststück, gleichzeitig realistisch und „Larger-Than-Life“ zu klingen. Im Mix setze ich ihn meist auf einem Großteil der Spuren ein, um unauffällig Räumlichkeit mit dem gewissen Etwas zu erzeugen. Nur der dichte, offensichtliche Wölkchenhall geht mit ihm nicht, insb. auf Vocals, Snare und Synthesizern greife ich dafür zusätzlich auf Lexicon-Geräte zurück.

Der QRS am Gebrauchtmarkt

Gebraucht findet man den QRS gerade in Deutschland hin und wieder, meist zu Preisen zwischen 2.000, – und 2.500, – EUR. Beim Einbau ist ausreichende Belüftung sicherzustellen, sonst geht schnell etwas kaputt. Eine bekannte Schwachstelle ist das Netzteil, das man grundsätzlich überarbeiten lassen sollte. Derzeit gibt es im In- und Ausland noch einige wenige ehemalige Quantec-Mitarbeiter, die Ersatzteile bereithalten und Reparaturen durchführen können.

Als Alternative gibt es noch den etwas neueren QRS/XL, bei dem die meisten Parameter allerdings nur über einen museumsreifen externen PC gesteuert werden können.