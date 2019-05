Zeitmaschine: Klaus Fischer (Barth) Audios, Effektgerät

Effekt-Klassiker aus den 70ern

Vorwort der Redaktion

In der heutigen Ausgabe unserer Vintage-Serie ZEITMASCHINE möchten wir euch eine sehr seltene Effekt-Unit aus den 70ern vorstellen, die unser SwissDoc auf der Superbooth 19 entdeckt hat. Auf der „Intro-Seite“ der Superbooth beschreibt der Erfinder Klaus Fischer seine geplante Neuauflage wie folgt:

„1978 präsentierte ich auf der Tonmeistertagung in Berlin erstmalig einen in Eigenregie entwickelten digitalen Pitchtransposer mit Delay, Soundsampling und Sequencerfunktion. Aufgrund des großen Erfolgs kam es zu einem Lizenzvertrag mit der Firma „Barth KG“, die 50 Exemplare dieses „AUDIOS“ produzierte, wobei mein Patent der “glitchfreien Audio-Loop“ seine Anwendung fand. Seine Sounds prägten die Pop- und Filmmusik der 1980er Jahre und landeten auf geschätzten 100 Mio Tonträgern. Die neuen Features und die jetzt mögliche Anbindung an die Modularwelt und machen den AUDIOS zur Geheimwaffe!“

Beim Rundgang über die Superbooth 2019 fiel mir zwischen Haken Audio, Nonlinear Labs und Schmidt Synthesizer ein schwarzes 19 Zoll Rack auf, das mit dem zentralen LED-Display und der großen Anzahl von Reglern eine gewisse Vintage-Aura verbreitete. Irgendwo hatte ich das schon mal gesehen, aber der erste Verdacht mit einem Gerät der Firma aus Little Ferry, New Jersey, zwar daneben, wenn auch knapp.

Es handelte sich also um einen originalen Barth Audios, ein sehr seltenes Gerät, das mir von Bildern des Synlab in Essen grob in Erinnerung war. Nach kurzer Zeit im Gespräch am Stand war Folgendes klar: Klaus Fischer, der Erfinder und Entwickler des Audios, meldete sich in der Szene zurück und bietet nicht nur Wartung der Audios-Geräte an, sondern auch die Modifikation und Modernisierung derselben.

Klaus Fischer hatte den Audios ab Mitte der 1970er Jahre entwickelt und den Prototypen 1978 auf der Tonmeistertagung der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab ca. 1981 wurde der Audios von der Firma R. Barth KG in Lizenz produziert und 50 mal an die verschiedenen Studios und Musiker verkauft. Die Liste der Nutzer reicht von Conny Plank und Klaus Schulze über einige Staatstheater und Hochschulen bis hin zu Modern Talking.

Der Audios bietet unter anderem Delay, Vibrato und Pitch-Shifting für links und rechts getrennt. Man kann je vier Werte-Paare zum Transponieren für beide Kanäle einstellen und zwischen diesen Steps mit einem Sequencer umschalten. Auch kann der Audios aufgenommenes Audiomaterial wiedergeben und transponieren, was ihn zum ersten Sampler macht.

Die Transpositionswerte für musikalische Intervalle sind auf der Frontplatte neben einer abstrakten Klaviatur markiert, so dass man diese entsprechend einstellen kann. Beim Sequencer sind diese Klaviaturen um die Regler gewunden, so dass auch hier die passenden Intervalle leicht eingestellt werden können.

Klaus Fischer hat mich dann noch in die faszinierende Welt der digitalen TTL-Schaltung im Audios entführt, eine Bauweise, die er damals wählen musste, um die benötigte Logik mit der entsprechenden Performance zu realisieren. Eine Prozessor-basierte Lösung war Ende der 70er nicht schnell genug. Hier ist nun aber genau der Punkt gekommen, wo die heutige Zeit mit all den kleinen und schnellen Prozessoren genau das ermöglicht, was Klaus Fischer nach 40 Jahren Pause mit der Weiterentwicklung des Audios umgesetzt hat.

Er konnte die komplette TTL-Engine mit einem modernen Prozessor ersetzen, der 1:1 bis auf das letzte Bit genau die Berechnungen und Funktionen der originalen Hardware ersetzt. Die am charakteristischen Klang des Audios beteiligten Bestandteile, der analoge Audio-Pfad, die Anti-Aliasing-Filter und die Wandler bleiben so bestehen. Der digitale Teil lebt in der Software weiter, es öffnen sich nun aber weitere Möglichkeiten, die die Features des Original-Gerätes erweitern.

So kann man nun MIDI über USB oder DIN MIDI nutzen und die Parameter des Audios über CC in Echtzeit steuern. Es gibt auch eine CV Break-Out Box, mit der die Integration in eine modulare Umgebung möglich ist.

Umfassende Informationen zur Geschichte und die genauen Features der möglichen Erweiterungen hat Klaus Fischer auf seiner Webpage gelistet.

Ob es eine komplette Neuauflage des Audios geben würde, habe ich zum Abschluss noch wissen wollen. Das müsse man dann sehen, auch wie auf der Superbooth 2019 die Resonanz sei.