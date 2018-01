Top News: Tegeler Audio Manufaktur Raumzeitmaschine, Hallgerät

Pünktlich zum Jahresanfang präsentiert die Tegeler Audio Manufaktur ein neues Produkt, die Tegeler Audio Manufaktur Raumzeitmaschine. Die Produktnamen des Herstellers haben in der Regel Programm, getestet hatten wir bereits den Magnetismus, den Vari Tube Recording Channel oder TSM (Tube Summing Mixer). Bei der Tegeler Audio Manufaktur Raumzeitmaschine geht es nun um Hall und dieser soll laut Hersteller bei der Raumzeitmaschine einerseits sehr natürlich, transparent und klar klingen, andererseits aber auch einen schönen Eigenklang bieten. Erreicht wird dies durch die Kombination aus digitalen und analogen Komponenten. Ein digitaler Prozessor berechnet den Raumklang, angereichert wird dieser allerdings durch interessante analoge Komponenten.

Die Tegeler Audio Manufaktur Raumzeitmaschine verfügt pro Kanal über zwei Doppeltrioden sowie Eingangs- und Ausgangsübertrager, daher auch nur analoge Ein- und Ausgänge. Und das obwohl die Raumzeitmaschine komplett über ein Plug-in (VST, AU, AAX) fernsteuerbar ist, die Verbindung wird wahlweise über Ethernet oder WLAN hergestellt.

Ein einzigartiges Bedienkonzept verspricht die Tegeler Audio Manufaktur für die Raumzeitmaschine. Lediglich drei Parameter sind editierbar, ein direkter Zugang zur Klangformung ist also gegeben.

Klanglich soll die Tegeler Audio Manufaktur Raumzeitmaschine vor allem natürlich klingende Räume bieten, es sollen aber auch experimentellere Settings möglich sein. Eins ist sicher, es klingt nicht wie Lexicon, TC oder Bricasti, das schreibt die Tegeler Audio Manufaktur auch gleich auf der Webseite mit dazu. Wir sind gespannt, klingt auf alle Fälle sehr interessant.

Die ersten Raumzeitmaschinen der Tegeler Audio Manufaktur werden gerade produziert, die Auslieferung wird also nicht all zu lange auf sich warten lassen. Als Preis gibt der Hersteller 2.699,- Euro an.

Auf der Website der Tegeler Audio Manufaktur gibt es vorab viele Videos zur Raumzeitmaschine, ein Besuch lohnt sich: