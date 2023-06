Test: Arturia FX Collection 4, Effekt-Plug-ins Bundle

30 Audioeffekte in einem Bundle

Mit der FX Collection 4 veröffentlicht Arturia ein weiteres Update des beliebten Audioeffekt-Bundles. Mit dabei 4 neue Effekte, die die Gesamtanzahl der enthaltenen Plug-ins auf 30 ansteigen lässt. Besitzer vorheriger Arturia FX Collections dürfen sich über vergünstigte Upgrade-Optionen freuen, die nach Login in den eigenen Account angezeigt werden. Auch bei den vier Neuzugängen verspricht Arturia der eigenen Linie treu zu bleiben und nur die essenziellsten, ikonischsten und inspirierendsten Effekte für das beliebte Bundle zu kuratieren. Neu mit dabei ein an die 80er-Jahre angelehntes Reverb Plug-in mit dem Namen Rev LX-24, Dist COLDFIRE ein Distortion-Effekt, der auf einer dualen Engine basiert, eine Rotary-Speaker-Emulation mit dem Namen Rotary CLS-222 und ein auf KORG basierendes Filter mit dem Namen Filter MS-20. Wie sich die vier neuen Effekte anhören und was dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Testbericht. Solltet ihr euch für weitere Plug-ins aus der Arturia FX Collection 4 interessieren, schaut euch auf AMAZONA.de gerne die anderen Testberichte zu früheren Arturia FX Collections an. Denn all diese sind natürlich weiterhin mit dabei und haben teils ebenfalls kleinere Updates erhalten, darunter neue Presets oder funktionale Detailverbesserungen. Aber kommen wir zu den eigentlichen Neuheiten.

ANZEIGE

Der Hall-Effekt Arturia Rev LX-24

Der Rev LX-24 Digital Reverb ist eine virtuelle Nachbildung des beliebten Lexicon 224 Digital-Reverb. Wie für Arturia üblich, wurde die Emulation aber mit weiteren, neuartigen Features und Funktionen ausgestattet. So gibt es einen Advanced-View, der einen visuell unterstützten Workflow ermöglicht und den Rev LX-24 um moderne Klangbearbeitungsparameter ergänzt. So ist es beispielsweise möglich, hohe Frequenzen für mehr Klarheit und Transparenz hinzuzufügen, obwohl beim originalen Lexicon Hall alle Frequenzen über 8 kHz herausgefiltert wurden oder zusätzliche Pitch-Modulationen einzustellen sowie Ducking, mit dem sich Sidechain-ähnliche Klangresultate erzielen lassen.

In der klassischen und default Ansicht erinnert das User-Interface sofort an das legendäre Lexicon 224 Digital-Reverb und wie beim Original befinden sich alle Bedienparameter übersichtlich angeordnet auf der Gehäuseoberfläche. Das macht die Bedienung selbsterklärend einfach.

Wechseln kann man zwischen acht Reverb-Effekten: Small Hall A, Small Hall B, Room A, Constant Plate, Vocal Plate, Large Hall B, Chamber, Perc Plate A. Der Rev LX-24 klingt angenehm warm und voll, angelehnt an das Original. Egal ob Vocals, Piano-Passagen, Synths oder Drums, im Test hat mich das Plug-in vollends überzeugt und ich werde diesen Effekt definitiv auch für meine kommenden Musikproduktionen nutzen.

Ganze 101 Presets hat Arturia dem Rev LX-24 spendiert, wobei die Preset-Namen auf deren empfohlenen Einsatz schließen lassen:

Wie der Rev LX-24 im Einsatz klingt, könnt ihr anhand der nachfolgenden Klangbeispiele hören. Verwendet habe ich für die Klangbeispiele zwei Instrumente aus der Arturia V Collection 9 und ein Vocal-Sample von Black Octopus Sounds Sample-Library „bloom“, welche in Steinberg Cubase 12 enthalten ist.

Was bietet Arturias Dist COLDFIRE Effekt Plug-in?

Mit Dist COLDFIRE inkludiert Arturia eine brandneue Eigenentwicklung in das FX Collection 4 Bundle. Dabei handelt es sich um einen Distortion-Effekt, der auf zwei Engines basiert. Das Plug-in kombiniert analoge und digitale Algorithmen und bietet tiefgreifende Modulations- und Eingriffsmöglichkeiten in die vielfältigen Klangparameter.

Insgesamt stehen 11 Distortion-Algorithmen zur Verfügung, darunter Tape, Tube, Transistor, Transformer, Rectifier, Germanium, Force, Bit Crusher, Bit Inverter, Wavefolder, Waveshaper. Über das mittig angeordnete Control-Panel kann stufenlos zwischen den beiden unabhängigen Sound-Engines hin- und hergewechselt werden. Je nach ausgewählten Algorithmus verändern sich die Soundparameter der Sound Engines.

Dist COLDFIRE ist weit mehr als „nur“ ein Distortion-Effekt: Durch einen eingebauten 16-Step-Sequencer, Comb-Filter, 6 frei konfigurierbare Modulationsslots, Pre- und Post-Filter und Dynamics-Module wie Limiter, Compressor und Multiband-Compressor entpuppt sich Dist COLDFIRE als kreatives, vielseitiges Multi-Effects-Plug-in, mit dem sich im Handumdrehen auch völlig abgefahren Klangwelten kreieren lassen.

ANZEIGE

Das kreative Einsatzpotential beweisen die 150 enthaltenen Presets. Klanglich zeigen sie das Spektrum von Dist COLDFIRE, das von brachialen Saturation- und Distortion-Effekten bis hin zu kreativen Klangeffekten und Sound-Design reicht.

Für mich persönlich ist Dist COLDFIRE neben Rev LX-24 eines der zwei Highlights der neuen Arturia FX Collection 4 und aus meiner Sicht Grund genug, von der FX Collection 3 auf die vierte Iteration des Audioeffekte-Bundles upzugraden. Aber hört selbst:

Dynachord Nachbildung: Rotary CLS-222 Plug-in

Rotary CLS-222 basiert auf dem legendären Dynacord Rotary-Speaker-Emulator. Von samtweichen Stereoeffekten bis hin zu schnellen zur DAW synchronisierten Patterns lassen sich mit Rotary CLS-222 in der Intensität unterschiedlichste Stereo-Rotationseffekte mit analogem Touch erzielen.

Arturia FX Collection 4 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 279,00 € bei

Interessant ist dabei die Option, das Stereopanorama von Mono bis auf 120 % Stereo einzustellen, um ein ultraweites Stereo-Klangbild zu erzeugen. Zusätzlich zu den Fähigkeiten des Originals, verfügt Rotary CLS-222 über einen Ventilvorverstärker, separat einstellbare Bass- und Treble-Geschwindigkeiten und einen interaktiven Visualizer, der über 4 Phasing-Optionen verfügt.

Während die Standard-Ansicht übersichtlich angeordnet die wichtigsten Parameter griffbereit hält, befinden sich alle vollständigen Neuerungen versteckt im Advanced-Panel.

Kreativ einsetzen lässt sich Rotary CLS-222 auf verschiedenen Instrumenten oder Gesangsspuren, wie die folgenden Beispiele beweisen:

Filter MS-20 – auf Basis des Korg MS-20

Das Stereofilter und Distortion-Effekt Filter MS-20 basiert auf dem Hoch/Tiefpassfilter des KORG MS-20 Synthesizers aus den 70er-Jahren. Mit ihm lassen sich dröhnende Filter-Sweeps und krasse Crunch- und Distortion-Effekte erzeugen. Damit könnt ihr wirklich noch so jedes lieblich klingende Ausgangsmaterial massiv klingen lassen. Das Besondere in der Bedienung ist, dass ihr die Filter- und Distortion-Sektion vertauschen könnt, so dass zwei unterschiedliche Audiosignalketten entstehen. In der Advanced-Ansicht stehen zudem ein Envelope-Follower, ein LFO mit dem Namen Function-Generator und ein Step-Sequencer zur Verfügung. Mit dem Step-Sequencer können so z. B. die Filtereinstellungen moduliert werden.

Mit mehr als 60 Presets ist das Filter MS-20 ausgestattet, einen Auszug daraus hört ihr hier: