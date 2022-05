Test: Arturia V-Collection 9 Plug-in-Bundle Vintage-Synthesizer

Vintage als Plug-in Bundle mit vielen Neuerungen

Mit der Arturia V-Collection arbeite ich seit ihrem allerersten Release regelmäßig selbst und habe teils zähneknirschend ungern, teils voller Begeisterung jedes Update bzw. Upgrade mitgemacht. So gesehen konnte ich nicht umhin, mich auf die Anfrage nach einem Testbericht aus der Redaktion sofort aufzudrängen, denn mich interessierte brennend, was Arturia vielleicht dieses Mal hinsichtlich spannender Neuerungen integrieren konnte.

ANZEIGE

Arturia V-Collection: Das Bundle

Arturias V-Collection ist eine umfangreiche Sammlung virtueller Synthesizer im VSTi-Format für Windows PCs und Apple Computer inklusive der M1-Generation. Die einzelnen Plug-ins liegen dabei sowohl als Standalone-Software als auch als Plug-ins vor und orientieren sich recht konkret an historischen Vorlagen. Während der Installation über ein eigenständiges Arturia Service-Center Programm kann entschieden werden, welche Plug-in-Formate (VST32, VST64, AAX, Audio Unit) installiert werden sollen. Eine Lizenz kann auf maximal fünf (!) Computern zugleich und ohne weiteren Dongle aktiviert werden. Das genaugenommen zu den Arturia-eigenen Controller Keyboards gehörige, aber auch unabhängig innerhalb jeder DAW nutzbare Meta-Plug-in Analog Lab V vereint in sich einen Patch-Browser für die Presets aller enthaltenen Synthesizer. Dabei erhält man sogar Zugriff auf Presets derjenigen VSTis, die man eventuell gar nicht autorisiert hat – uneingeschränkt spielbar, jedoch nur über Macros veränderbar. Beispielsweise ist Arturias Pigments hier mit einigen Presets vertreten, jedoch nicht in der V-Collection enthalten, da Pigments eine reine Eigenentwicklung von Arturia ist und keine Annäherung an ein klassisches Synthesizer-Design darstellt. Analog Lab unterstützt auch Multi-Presets, welche aus zwei gleichen oder unterschiedlichen Synthesizer-Modellen mit unterschiedlichen Presets im Layer oder Split-Mode bestehen können.

Über die gesamte Kollektion will ich an dieser Stelle nicht viele Worte verschwenden, da über die bisherigen Versionen der beliebten Software hier auf AMAZONY.de und im gesamten Internet schon sehr viel diskutiert wurde. Nur so viel am Rande, bevor wir uns auf die eigentlichen Neuerungen konzentrieren: Die Arturia V-Collection 9 beinhaltet inzwischen 32 eigenständige VSTis mit insgesamt 14.000 NKS-kompatiblen Presets – wow, das ist erst mal eine beeindruckende und beinahe erschlagende Menge an Kreativpotenzialen! Es findet sich nahezu alles, was Rang und Namen hat und in die Geschichtsbücher der Klangsynthese eingegangen ist. Von den analogen Boliden vom Schlage eines Roland Jupiter-8 und Juno-60, Oberheim OB-Xa, Matrix-12 und SEM, Moog Minimoog und Modular, EMS Synthi, ARP 2600 und Solina, Sequential Circuits Prophet-5 und VS, Yamaha CS-80 oder einer Farfisa Compact Combo-Orgel, über seltene Raritäten wie z. B. Buchla Music Easel, NED Synclavier, CMI Fairlight, aber auch digitales wie EMU Emulator II, Ensoniq SQ-80, Casio CZ oder Yamaha DX7 sowie Elektromechanisches, wie z. B. Fender Rhodes, Wurlitzer A200 und Clavinet, Mellotron und eine Hammond B3 Emulation. Sogar ein virtuelles Flügelmodel auf Basis von 12 physikalischen Modellen sowie ein hervorragend klingender virtueller Moog Vocoder wurden integriert.

Die neuen Highlights: Korg MS20, Yama CS-80, SCI Prophet-5, Prophet VS, Ensoniq SQ-80

Ganz neu in der Arturia V-Collection 9 sind die beiden samplebasierten und nicht an historischen Synths orientierten VSTis Augmented Strings und Augmented Voices, ein virtueller Korg MS20 (die erste Korg-Hommage von Arturia), sowie gänzlich neu programmierte Modelle des Yamaha CS-80 und des Prophet-5 und Prophet VS. Das virtuelle Piano hat ebenfalls eine Frischzellenkur bekommen, das ursprünglich nur separat erhältliche Modell des Ensoniq SQ-80 wurde nun auch in die Kollektion integriert. Laut Arturia wurden die Initialisierungszeiten aller Plug-ins verbessert, die GUIs überarbeitet sowie eine User-Playlist-Funktion integriert.

Allen virtuellen Instrumenten gemein ist ein durchdachtes graphisches Layout: Immer links oben befinden sich Menüs zum Speichern und Importieren eigener Presets sowie zur Skalierung des Fensters. In der Mitte oben befindet sich ein cleveres Preset-Brower-Menü mit umfangreichen Tag- und Favourite-Funktionen; rechts davon ein Setup-Menu, in dem Grundeinstellungen (wie z. B. MPE-Verarbeitung) vorgenommen werden können und in dem sämtliche Bedienelemente der Oberfläche mittels einer Learn-Funktion schnell und unkompliziert mit beliebigen MIDI-Controllern verknüpft werden können.

In der unteren Menüleiste der Plug-ins befinden sich Einstellungen zur Stimmenanzahl und Legato/Retrigger-Modi sowie ein sehr praktischer mehrstufiger Undo-/Redo-Bereich für alle Änderungen, die man zuletzt vorgenommen hat, inklusive Änderungshistorie. Dann folgt bei vielen Plug-ins eine CPU-Lastanzeige sowie meist vier Macro-Regler für schnelles Schrauben. Wie der Name impliziert, können Macros beliebig viele Drehregler zugleich bedienen, die jeweiligen Minimal- und Maximalwerte können im Setup-Menü individuell eingestellt werden – das kennen und lieben wir u. a. auch bei Clavias Nord Lead, A1 und Modular G2.

Abweichende Feinstimmungen von der gebräuchlichen 440 Hz Norm muss man leider instrumentenspezifisch umsetzen – CS-80 V4 und Prophet-5 V beispielsweise besitzen wie ihre Vorgänger eigene „Master-Tune“-Regler, die jedoch hier leider pro Patch mitgespeichert werden. An den Augmented Strings und Voices konnte ich trotz längerer Suche keine Möglichkeit zur spontanen Umstimmung entdecken.

Augmented Strings Plug-in

Augmented Strings Intro beruht auf stark veränderten Aufnahmen von einzelnen Orchesterstreichern und Gruppen. Ein zentraler großer Morph-Knopf lässt pro Sound von Linksanschlag (maximale Natürlichkeit) nach rechts (maximale synthetische Veränderung) breite Varianten zu. Dabei dient das VSTi sicher nicht dazu, klassische Round-Robin-Orchesterbibliotheken für den Filmmusikbereich zu ersetzen. Allen Sounds ist irgendwie das „drohende“ Element der Verfremdung auf die Fahnen geschrieben, die Klangästhetik definitiv eher Chart-orientiert – mit gelungenen Stabs und Chords und meist viel Delay. Viele dieser Presets inspirieren sofort zu kleinen Songideen, jedoch eher durch ihre Transparenz, ihre Modulierbarkeit und ihre Klangqualität als durch den leider branchenüblichen Workstation-Multi-Overkill der späten 90er-Jahre. Das Augmented Strings Intro VSTi ist in seinen klanggestalterischen Möglichkeiten deutlich beschränkt (daher der Namenszusatz „Intro“), während das Augmented Voices VSTi über einen umfangreichen Advanced-Mode verfügt, der uns doch etliche tiefgreifende und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auf Basis der eigentlichen Quellsamples erlaubt. Augmented Strings ist demnächst auch in einer Vollversion erhältlich, weitere Titel der Augmented Reihe sollen folgen.

Das Arturia Korg MS-20V Plug-in

Der Korg MS20 war mein erster Analogsynthesizer. Er ist neben dem Minimoog und dem ARP Odyssey einer der beliebtesten analogen Monosynths (vermutlich um die 20.000 Exemplare wurden im Zeitraum 1978-1983 gefertigt), bietet er doch viele Patchpoints, was ihn klanglich sehr flexibel und beinahe zu einem kleinen Modularsystem macht. Leider sind beim historischen Vorbild einige Parameter nicht CV-steuerbar (z. B. PWM, Resonanz, Hüllkurven-Zeiten und LFO-Geschwindigkeit). Dafür gibt es in der Patch-Sektion einige Zusatzfunktionen wie invertierte Hüllkurven, einen zusätzlichen VCA, weißes und rosa Rauschen und einen Sample-and-Hold-Generator. Und last but not least freilich den External-Signal-Processor mit einem Preamp, einem zusätzlichen Bandpassfilter, einem Frequency-to-Voltage-Converter mit Envelope-Follower und einem Triggergenerator. Dadurch konnte man Sounds des MS20 sogar über ein Mikrofon oder eine E-Gitarre spielen, ein Feature, das bislang den teuren EMS Geräten (EMS Pitch-to-Voltage-Converter plus EMS Synthi) oder expliziten Gitarrensynthesizern wie dem Korg X911 vorbehalten war! Goldfrapps Song „Lovely Head“ aus dem Jahr 2000 ist eines der berühmtesten Beispiele für diesen Einsatz des MS20.



Ein historischer Original-MS20 macht einfach Spaß! Seine Oszillatoren klingen im direkten Vergleich mit Roland oder Moog eher etwas nasal/mittig/bläserfreundlich und reihen sich somit in die Klangwelt anderer analoger Korg Synthesizer ein. Dies ist bei Weitem nicht negativ zu verstehen, die Korg Geräte hatten sein jeher ihren festen Platz in zahllosen Arrangements. Gerade der gelebte Kontrast zu „fetteren“ Analogen ergibt im Mix oft ein wundervoll stimmiges Gesamtbild: Eine dunkle Chorus-Fläche vom Roland Juno-60 mit einem knarzigen Bass aus dem MS20? Ein Minimoog-Bass mit einer hämmernden Sequenz mit viel Filtermodulation vom MS20? Ein Traum. Auch für experimentelle SciFi-Effektsounds und Leads oist der MS20 sehr gut geeignet. Durch die Beschränkung auf nur einen LFO und nur einer eingeschränkten zweiten Hüllkurve (ähnlich wie beim ARP Odyssey) ist der MS20 ein typisches „alle Finger an den Knöpfen“-Instrument, welches den Nutzer vor allem dann belohnt, wenn man vieles händisch in Echtzeit schraubt.

ANZEIGE

Da stellt sich schon die Frage, wie ein häufig mausbedientes VSTi sich beim alltäglichen Einsatz anfühlt. Die guten News: Es macht Spaß. Die GUI ist großartig, die Knöpfe reagieren wohlwollend auf ungewollt ruckelartige Mausbewegungen und zeigen während des Klickens sogar Klartextwerte in Hertz, Dezibel oder Millisekunden. Im Patchfeld zeigen sich sinnvoll zulässige Patch-Ziele gelb umrandet, ein Rechtsklick löscht eine Verbindung, Mehrfachverbindungen sind ohne Multiples möglich. Anders als das historische Original bietet die virtuelle Arturia Reinkarnation zusätzlich schaltbare Mods, wie Oszillatorsync, Unisono- und Polymodi, PWM, einem invertierbaren Cutoff-Link, temposynchronisierbare LFOs, eine Reset-Option des LFOs und eine Loop-Option des Envelope 1. Zusätzlich kann bei Envelope 2 gewählt werden zwischen der klassischen Variante und einer moderneren Variante mit der Gestaltungsmöglichkeit der Decay-Kurve anstatt der Hold-Time.

Der spannendste Schalter schaltet zwischen den berüchtigten beiden Filtervarianten des alten MS-20 um: Das ältere Mk1-Filter basiert auf Korgs legendärem VCF-Chip 35, einem Sallen-Key-Filter, welches auch in den großen polyphonen semimodularen Synthesizern PS-3100, PS-3200 und PS-3300 seine Dienste verrichtet. Dieses Filter hat einen sehr speziellen Klang, der ab mittleren Resonanzwerten selbstoszilliert und höchst attraktive Verzerrungen generiert, allerdings im Bassbereich stärker ausdünnt. Sein Nachfolger (Mk2) basierte auf OTA-Schaltungen und klang im Großen und Ganzen vergleichbar, jedoch schwören viele Nerds auf den Klang der alten 35er-Chips. Arturia hat den Unterschied meines Erachtens sehr gut eingefangen – das Mk1 Filter benötigt auch deutlich mehr CPU, da es die charakteristischen nichtlinearen Verzerrungen sehr gründlich emuliert. Wer mehr in die Tiefe recherchieren möchte, dem sei diese Seite ans Herz gelegt:

Anders als bei der historischen Vorlage sind auch FM-Experimente leicht möglich, da es beim Arturia MS-20 V zusätzliche Einzelausgänge für die beiden Oszillatoren gibt.

Auf dem Patch-Feld liegt an der Buchse „Ext Out“ das Sidechain-Signal des VSTis zur weiteren Verarbeitung an. Hier können externe Signale mit den Filtern des MS20 bearbeitet, mit dem VCA zerhackt oder mit den umfangreichen Funktionen wie dem erwähnten Pitch-Tracking des External-Signal-Processors bearbeitet werden. Auch die Standalone-Variante des Arturia MS-20 V gestattet das Einspeisen eines externen Signals.

Der zusätzliche Knopf „Cutoff Mod Sidechain“ ist eventuell nicht gleich selbsterklärend: Er regelt den Einfluss der Velocity auf alle Lowpass-Modulationen. Der zusätzliche Knopf „Amplifier Modulation“ skaliert den Einfluss von Envelope 2 auf den VCA.

Ein interaktives Tutorial erklärt gelungen alle neuen Funktionen direkt in der Software.



Der Korg SQ-10 Sequencer gehört für viele Anwender der originalen Hardware zwingend als Sparringspartner zum MS-20. Der Arturia MS-20 V beinhaltet – vergleichbar mit der schon lange erhältlichen iPad-Variante iMS-20 – diesen beliebten dreireihigen 12-Step-Sequencer mit zusätzlicher Swing-Funktion.

Eine umfangreiche Effektsektion mit zwei Routing-Varianten rundet die Klänge ab. Die Effektsektion beinhaltet auch Arturias Juno-6 Chorus Modell sowie den Flanger BL-20.

Ein Klick auf das KorgmFirmenlogo öffnet eine kleine virtuelle Serviceklappe, unter der Trimmer für gezielte Fluktuationen verschiedener Parameter eingestellt werden können. Somit kann das virtuelle „Alter“ des emulierten Gerätes feinfühlig dosiert werden.

Kleine Kritik am Rande: Es hat bei mir ein wenig gedauert, bis ich erkannt hatte, wie man die Schalter des GUI bedient. Man darf beim Klicken nicht die Maustaste gedrückt halten. Nur kurze Klicks schalten den Status des Schalters um, man kann ihn nicht direkt „ziehen“. Und wenn wir schon im complaining-mode sind: Das Durchschalten der Presets mit den Pfeiltasten rechts neben dem Preset-Namen endet, sobald man an ein Kategorie-Ende stößt. Dies erscheint zwar inhaltlich nachvollziehbar, da man kaum auf der Suche nach einem Bass-Preset eine Reihe von Brass-Klängen finden will, bremst aber zugleich das erste Kennenlernen aller Sounds – eine Option zur Deaktivierung dieser Preset-Bremse im Library Explore- oder Setup-Bereich wäre für manche Anwender nützlich.

Zwischenfazit: Ich liebe ihn! Endlich kann ich all die vielseitigen MS-20 Sounds und Klangexperimente authentisch auf meinem Laptop mitnehmen. Mit einem guten MIDI-Controllerkeyboard mit ausreichend Drehreglern und diesem VSTi (plus dem Arturia Jun-6 V) würde ich ohne zu zögern on tour gehen.

Das neue Arturia CS-80V Plug-in

Der Yamaha CS-80 (https://www.amazona.de/blue-box-yamaha-cs-80) wird als einer der wertvollsten polyphonen Analogsynthesizer gehandelt, nicht zuletzt seit Vangelis (https://www.amazona.de/workshop-the-sounds-of-vangelis) ihm auf dem Filmsoundtrack zur Originalversion von Blade Runner 1982 ein ewiges Denkmal gesetzt hat. Aber auch Stevie Wonder, ABBA, Genesis, ELO, Peter Gabriel, Michael Jackson, Paul McCartney, Giorgio Moroder, der unlängst leider verstorbene Klaus Schulze, Toto und Steve Winwood trugen dazu bei, den unnachahmlich lebendigen und ausdrucksstarken Klang des Schwergewichts mit seinem polyphonen Aftertouch und dem sehr langen Ribbon-Controller zu verewigen. Weniger als 800 Exemplare wurden zwischen 1977 und 1980 produziert.

Lange Zeit gab es zum Original keinerlei Alternative. Die kleineren Modelle CS-60 (8-stimmig) und CS-50 (ohne Ribbon Controller) hatten keinen Aftertouch, keine Stack-Möglichkeit für bitimbrale Sounds und verzichteten auf die charakteristische Effektsektion ihres großen Bruders (BBD-Chorus und Tremolo). Der seit 2019 erhältliche Black Corporation Deckards Dream Racksynthesizer (https://www.amazona.de/test-black-corporation-deckards-dream-cs-80-klon) stellt eine Hardware-basierte analoge Verbeugung in Richtung CS-80 dar, ist aber kein vollständiger Klon, fehlen ihm doch u. a. der charakteristische Ringmodulator und Chorus. Außerdem ist seine Schaltungstechnik in weiten Bereichen recht abweichend vom Original. Nichtsdestotrotz stellt er ein sehr nützliches und klanglich durchaus inspirierendes Gerät dar. Wer je einen originalen CS mit seiner phantastischen Verarbeitungsqualität unter den Fingern hatte, wird jedoch kaum Begeisterung für irgendeine moderne Reinkarnation empfinden.

In Sachen Software waren Arturia seit 2003 mit ihrem CS-80V Plug-in lange Zeit alleinige Anbieter, wenngleich hinsichtlich ihres Erfolgs beim Versuch einer authentischen Emulation anfangs umstritten. 2013 folgte der Synthedit-basierte MemoryMoon ME80 von Gunnar Ekornås, welcher trotz ursprünglich veralteter Programmierung schnell einen guten Ruf unter Musikern erlangte, nicht zuletzt aufgrund seines extrem günstigen Preises. Der MemoryMoon ME80 klingt auf Oszillatorebene deutlich heller als die Arturia Reinkarnationen. Freilich wurde aus den Synthesizern der CS-Reihe auch einiges an Samplinglibrarys erstellt (z. B. Past To Future Runner Blade, UVI CS-M), jedoch wollen wir uns an dieser Stelle nicht auf vorgefertigte klangliche Momentaufnahmen beschränken, sondern uns auf die Modellierung der Klangerzeugung und Bedienphilosophie konzentrieren.

Wie klingt die neue CS-80 Version von Arturia?

Ehrlich gesagt: ganz anders als ihr Software-Vorgänger und auch anders als mein Yamaha CS-60. Zumindest fühlt es sich im ersten Moment so an, wenn man die drei direkt vergleicht. Das Spannende daran ist jedoch: Je mehr man sich Mühe gibt, gleich klingende Resultate aus den dreien herauszukitzeln, desto mehr fällt auf, wie nahe sie sich am Ende doch sein können. Ein Beispiel: LPF Cutoff ganz auf, keine Resonanz, nur Sägezahn, Hüllkurven neutral. Mein CS-60 ist hierbei auffällig heller im Frequenzbereich ab 8 kHz aufwärts (ähnlich dem ME80v2 Plug-in – siehe Test). Das ältere Arturia CS-80V Mk3 (Test) wirkt dagegen etwas dünner und scheint auch tatsächlich im Bassbereich nicht ganz so zu schieben. Das neue Arturia CS-80V V4 hat deutlich mehr Gewicht im Bass, wirkt aber „oben rum“ nach wie vor bedeckt, wenn nicht sogar noch etwas bedeckter als V3. Jedoch: Mein CS-60 scheint sein Resonanz-Minimum nicht zu erreichen, wenn man den Resonanzregler am unteren Anschlag hält. Zumindest sinkt sie weiter ab, sobald man den roten Resonance Macro-Slider über dem Tastaturbereich aus der Mittelstellung wegbewegt gen Minimum. Dieses Verhalten zeigen beide VSTis von Arturia nicht, d. h. der minimale Resonanzwert in der Filtersektion entspricht tatsächlich einer Filterung ganz ohne Resonanz. Dies erklärt, warum mein CS-60 heller wirkt – das LPF ist maximal geöffnet und nun kommt etwas Resonanz dazu, um mehr „Air“ zu generieren – diesen Trick kennen Prophet-5 Anwender sicher auch. Interessanterweise bilden beide Arturia Versionen dies nicht nach, d. h. wenn man die Resonanz in den VSTis erhöht, ändert sich der Höhenfrequenzgang nicht merklich.

Außerdem fielen mir Pegeldifferenzen auf, die nicht im gesamten Tastaturbereich linear sind. Dies rührt vermutlich von der in die Jahre gekommenen Kalibrierung der Keyboard-Control-Slider bzw. der dahinterliegenden Schaltungen her. Wenn ich an meinem CS-60 den Cutoff etwas schließe, die Resonanz mittels des Performance-Sliders in einen negativen Offset bewege und dann noch mit den vier Reglern für Keyboard-Control nach Gehör Anpassungen vornehme, erhalte ich am Ende ein Ergebnis, das sich wirklich kaum vom VSTi unterscheiden lässt. Beide Grundklänge, CS-80V Mk3 und CS-80V V4, lassen sich auf meinem CS-60 fast 1:1 nachstellen. Daher mein Zwischenfazit: Arturia hat schon mir der Mk3-Version einen hervorragenden Job gemacht, einen Synthesizerboliden aus dem Jahr 1976 überzeugend klanglich zu emulieren. Jeder funktionstüchtig erhaltene CS-80 wird auch ein wenig anders klingen – nach über 45 Jahren sicher keine Überraschung. Die aktuelle Version V4 wurde in vielen Detailbereichen (Bedienung, GUI, Performance, Effekte, Dispersion) verbessert und verändert – klingt aber am Ende des Tages meist genauso brauchbar wie ihr Vorgänger.

Die Hardware zeichnet vor allem ihr unfassbar großer Dynamikumfang aus. Die Filter schreien schier bei hoher Resonanz und das, obwohl sie nicht zur Selbstoszillation zu bewegen sind und auch nicht Zerrgeneratoren à la Korg MS-20 darstellen. Bei maximalem Oszillator-Pegel im VCA bei einer Kombination von Puls und Sägezahn verzerrt der Signalweg meines CS-60 hörbar. Die Filter und das generelle Zerrverhalten der virtuellen Reinkarnationen sind dagegen etwas sanfter ausgelegt.

Die Pulsbreitenmodulation mit ihrem dedizierten LFO zwirbelt bei der Hardware minimal lebendiger als in beiden Software-Versionen.

Aber wer kann schon mit Gewissheit sagen, wie ein originaler CS-80 im Jahr seines Erscheinens geklungen hat?



Was zeichnet die aktuelle Arturia CS-80V V4 Variante aus? Im Bassbereich scheint sie mehr Überzeugungskraft zu besitzen und zugleich im Höhenbereich ein wenig milder zu sein. Der größte hörbare Unterschied liegt für mich im integrierten Chorus/Tremolo. Während das Zuschalten in Mk3 zu einem deutlichen Bassverlust führte, bleibt in der Version V4 der Tieftonbereich auch mit Chorus weitestgehend intakt. Insgesamt stellt sich in der Version V4 das Gefühl ein, beinahe überdeutlich vintage-analog zu agieren. Die GUI ist traumhaft fotorealistisch, die Skalierbarkeit (wenngleich in vorgegebenen Stufen) sehr praktisch in Zeiten von hochauflösenden, jedoch immer kleiner werdenden Laptop-Displays und immer größer werdenden Curved-Monitoren. Nützliche Überarbeitungen wie z. B. die Entscheidung, auf das in V3 sehr unübersichtliche Voice-Management zu verzichten zugunsten einer vereinheitlichten Bedienphilosophie für Drifts und Ungenauigkeiten, begrüße ich als langjähriger Anwender der Software sehr. Ebenso praktisch ist, dass man nun in vielen neueren Arturia VSTis die Stimmenzahl und den Legato-Mode unten mittig einstellen kann. Wozu es gut sein soll, einen virtuellen achtstimmigen Synthesizer auf fünf Stimmen zu begrenzen? Sobald man an die vielen archetypischen Strings, E-Pianos und Brassleads mit langen Hallfahnen à la Blade Runner denkt, wird schnell klar, dass bei vollgriffigem Spiel die abreißenden Release-Phasen zur Erhöhung der Durchsichtigkeit im Mix beitragen können.

Während der CS-80V Mk3 auf einigen älteren Rechnern ziemlich viel CPU in Anspruch genommen hat, scheint mir CS-80V V4 sehr gut auf aktuelle Prozessoren hin optimiert zu sein – ich konnte im Vergleich zu anderen aufwändigen Analogemulationen keine nennenswerten Auffälligkeiten ausmachen – danke Arturia!

Die originalen Werkspresets sind in der aktuellen V4 ebenso enthalten wie in der Vorgängerversion Mk3 und dem MemoryMoon ME80 – jedoch wurde auch hier die GUI entsprechend einer Frischzellenkur unterworfen und zeigt jetzt die konkreten Preset-Namen in Klartext an. Für Vangelis-Fans eine nette Geste, auch wenn ich es vorziehe, diesen äußerst flexiblen Klangerzeuger immer eigenhändig einzustellen. Meine einzige große Kritik am neuen CS-80V V4: Ich finde es gerade für ein Software-Produkt schade, dass alte Presets nicht mehr klanglich kompatibel sind. Klar kann man die V3 parallel installiert lassen, aber die wird nun vom Hersteller ziemlich sicher nicht mehr lange weiter gepflegt. Meine selbsterstellten Lieblings-Patches der V3 begleiten mich seit sehr vielen Jahren und sind auf zahllosen Veröffentlichungen von mir zu hören. Sie auf kurz oder lang mühsam händisch in die Version V4 übertragen zu müssen und dabei rein nach Gehör vorgehen zu müssen, erscheint mir wenig zeitgemäß.

Oft liest man in Foren, die V-Collection sei überteuert und Arturia ließe sich Updates von treuen Kunden unvernünftig teuer bezahlen. Meine Sicht lautet: Diese Produkte sind teuer und zugleich sehr gut, sprich, sie sind ihr Geld wert. Wenn man bedenkt, dass für die allermeisten Menschen ein echter alter CS-80 keine je erschwingliche Option darstellt, erscheint mir der Preis (bis 31.07.2022 nur 499,- Euro) für die gesamte Kollektion als sehr günstig. Ich wäre bereit, die Fünfhundert Euronen auch für eine alleinstehende CS-80 Software zu investieren, solange diese wirklich überzeugend klingt und MPE unterstützt. Was man hier als Teil eines enorm großen Bundles mit teils wirklich herausragend guten Klangerzeugern bekommt, ist auf jeden Fall faszinierend. Würde ich deswegen meinen CS-60 verkaufen? Nie, denn das VSTi ersetzt weder die Haptik des Originals, noch seine klanglichen Details in den allerletzten Feinheiten! Aber ich würde die Hardware-Version auch nie in den Tourbus mitnehmen wollen – meinen Laptop mit der Arturia V-Collection aber eben schon!

NEU: Arturia Prophet VS – V3

Im meinem Klangbeispiel zum Klassenkampf von Arturias Prophet V3 vs. Prophet VS V wird schnell klar: Arturia hat merklich an der Qualität des Chorus optimiert und die Version VS V emuliert originalgertreuer das charakteristische Aliasing der in die Jahre gekommenen Hardware mit. Auch feine Details des Portamentos sind in der neuen Variante näher an meinem Original. Die neue VS V Variante erklingt übrigens immer eine Oktave höher als die Variante V3 – wieso macht ein Hersteller so etwas bloß? Manche Presets klingen überdies seltsamerweise in der alten V3 Version näher an der Hardware (z. B. „43-Mass2“), andere wiederum in der VS V Version (z. B. „55-Wrokrock“). Dies irritiert mich zutiefst, denn gemäß Highlander heißt es ja: „Es kann nur einen geben!“

Das neue Arturia Prophet 5V (2022) Plug-in

Der klassische Sequential Circuits Prophet-5 – Lieblingssynth von u. a. Peter Gabriel bekommt nun schließlich auch ein eigenständiges VSTi. Gerade die für viele treue Prophet-Fans so wichtige und ergiebige Polymod-Sektion klingt nun viel näher an historischen Prophets. Auch wurden einige wichtige Werkspresets perfektioniert, was für eine merklich höhere Auflösung innerhalb der Poly-Mod-Sektion spricht (z. B. #53 Descending Bells – der klassische „Andrew Lloyd Webber Cats“-Sound) – sehr schön, endlich. Die Polyphonie des VSTis lässt sich sogar bis 16-stimmig erweitern. Die praktischen Voice-Dispersion-Funktionen gefallen mir hier deutlich besser als beispielsweise der „Vintage“-Regler an meinem Hardware Sequential Prophet 10 Rev4 (Test).

Das neue Plug-in erscheint insgesamt auf Oszillatorebene etwas heller geworden zu sein. Leider sind auch hier Direktvergleiche nur erschwert möglich, da sowohl die Gesamtlautstärke des VSTis als auch ihr Dynamikumfang im Vergleich zu ihren Vorgängern recht unterschiedlich sind. Die neue Grafik ist dennoch auch hier toll. Die hinzugekommene Chord-Memory-Funktion aus dem Prophet-T8 bereichert das neue VSTi, wenngleich ich einen „listen to MIDI-Input“-Button für diese Akkordspeicher schmerzlich vermisse (Joe Zawinul hatte dies sogar immer auf einem Fußschalter).

Ein Klavier, ein Klavier!

Das auf Virtual-Modeling basierte Arturia Piano V2 hat einen Nachfolger mit neuer GUI und neuer Soundengine bekommen. V3 klingt dynamischer und größer, die integrierte Preamp-Emulation bereichert das Plug-in. Außerdem wurde die Anpassung an die eigene MIDI-Tastatur mitteles eines Assistenzsystems vereinfacht und zugleich verbessert. Innerhalb der eigendlichen Klangerzeugung sind neue Parameter wie z. B. String Age, Duplex Scale und Sympathetic Resonance hinzugekommen. Die integrierte Hall-Engine umfasst auch beispielsweise ein Preset aus dem hauseigenen Spring-Reverb 636, dafür ist unverständlicherweise mein geliebtes V2-Preset „Abandoned Warehouse“ verschwunden (das Foto wird weiterhin für das Preset „Factory Hall“ genutzt, nur klingt dies komplett anders)!?

Zugleich schätzte ich aber auch die alte V2 in vielen Produktionen für ihre Durchsetzungskraft. Man denke zur V2 ein Stückchen in Richtung Roland MKS-20 oder Kurzweil K250 – kultige 80s Pianos, die gerade durch ihren leicht künstlich überzogenen 2D-Attack auf zahllosen Hits verewigt wurden (z. B. Huey Lewis & the News „I Never Walk Alone“). V3 bringt nun die bewährt guten Arturia Klaviere in ein realistischeres und dynamischeres Terrain, sozusagen mit mehr Luft nach oben. Die Klangqualität ist großartig, jedoch sehe ich auch hier schon kommen, dass ich von einigen liebgewonnenen V2 Presets nicht so schnell loskommen werde bzw. möchte. Durch die höhere Grunddynamik erscheinen manche neueren Soundmöglichkeiten vergleichbar dem CS-80 Upgrade erst einmal etwas weniger spektakulär. Und in der Tat würde ich bei Trailern und Medienmusik im Allgemeinen vermutlich nach wie vor zur V2 greifen.

Ensoniq SQ-80V – US-Sound der spätem 80er

Hierzu möchte ich einfach auf den hervorragend gemachten Test des Arturia SQ-80V verweisen.

Der Arturia SQ-80 V war bislang nur außerhalb des V-Collection Bundles erhältlich. Nachdem ich mehrere Jahre lang ausschließlich mit einem Ensoniq ASR-10 und SQR-Plus Musicals arrangiert und komponiert hatte, wurde ich allein schon aus nostalgischen Gründen seit den ersten Veröffentlichungstagen stolzer Besitzer des Arturias VSTis. Es hat viele Praxisanwendung gefunden – gerade wenn kein anderer Synthesizer-Sound so recht ins Arrangement passen will, wird man vom Klangcharakter des SQ-80 immer wieder positiv überrascht – ein sehr eigenständiger Hybrid-Synthesizer mit klaren Retro-Assoziationen. Gerade die Voices und Chor-Sounds klingen herrlich anders als das übliche Roland S50 Air Disc bzw. Fairlight Sarrar Gedudel.

Der Import eigener (!) Waveforms ist nun auch wie bei der Hardware möglich. Das kennen Nerds auch vom Kawai K3. Eigene Wav-Samples werden automatisch auf 12 Bit und 128 Samples Länge gebracht, wie im Original. Schade nur, dass es direkt im VSTi keine Sample-Start-Offset- und Normalize Funktionen gibt. Mit ein bisschen Experimentierbereitschaft lassen sich aber nette kleine Wavetable-Experimente realisieren (vgl. Klangbeispiel aus einem Kawai K5 Bass-Patch).

Ein wenig unangenehm überrascht fühle ich mich dennoch von der Tatsache, dass ich es zunächst für teures Geld gekauft hatte und ab jetzt ist es plötzlich doch auch im Bundle der V-Collection (deren Version 8 ich bereits gekauft hatte) enthalten. Dafür zieht mir Arturia nach dem Einloggen mit meinen Kundendaten auf ihrer Homepage dann zum Trost doch noch einiges an Sonderrabatt für das Upgrade auf die V-Collection 9 ab.

Meine Wunschliste für die V-Colection 10

Was mir persönlich in der V-Collection für zukünftige Updates/Upgrades noch fehlen würde? Eigentlich nur Emulationen von denen hier:

Formanta Polivoks, Kawai K5, PPG Waveterm 2, Waldorf Microwave 1, Roland MKS-20 / System 700 / S50, Yamaha GS1 / GX1 / TX816, Kurzweil K250 / K150.

Infos zu den Klangbeispielen der VSTs

Untenstehend finden sich einige von mir aufgenommene Beispiele. Die genauen Beschreibungen was wann zu hören ist sowie einige erklärende Ergänzungen bitte dieser Auflistung entnehmen: