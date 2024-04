Test: Sire Larry Carlton T7 MG, E-Gitarre

Larry Carltons "De-Sire"

Die Marke Sire steht für hohe Qualität, gute Verarbeitung und günstigen Preis. Alle Instrumente, diee ich von dieser Marke in den Fingern hatte, konnten überzeugen.

Die heutige Testkandidatin Larry Carlton T7 ist in diversen Farbgebungen zu erstehen. Der Zusatz MG steht für „Mild Green“. Die Gitarre wird allerdings auch in einigen weiteren Variationen z. B. mit Humbuckern, Ahorndecke oder auch in einer Thinline-Version angeboten.

Larry Carlton T7 MG – Facts & Features

Larry Carlton steht für Know-how. Wer sonst hat sein Spiel auf Tausenden von Aufnahmen namhafter Künstler verewigt. Wer wider Erwarten den guten Larry nicht kennen sollte, findet im letzten Absatz dieses Testberichts diesbezüglich einige Fakten. Diejenigen, die die Fakten nicht interessieren sollten, lege ich ans Herz, eines der „schönsten Gitarrensoli ever“ im Song Kid Charlemagne von Steely Dan anzuhören (Solo beginn bei 02.18). Schöner geht es nicht.

Korpus

Der Korpus aus Erle entspricht im Wesentlichen dem einer „gewöhnlichen“ Tele, es gibt aber kleine Veränderungen. Das Cutaway ist ergonomisch geformt, so lassen sich die hohen Bünde leichter erreichen. Die Kanten der T7 sind etwas runder, ungefähr wie man es von der Stratocaster kennt. Die Mensur mit 648 mm (25,5″) entspricht den meisten Modellen von Fender.

Sire Larry Carlton T7 – Hals

Der geschraubte Hals aus Ahorn wurde geröstet, er ist also entsprechend dunkler, was schön bzw. „vintagemäßig“ aussieht. Der Hals wurde mit 22 Bünden (Medium Jumbo) ausgestattet. In das Palisandergriffbrett wurden Dots aus Abalone eingesetzt. Die Verarbeitung des Halses ist perfekt, keine scharfen Kanten oder schlecht eingesetzte bzw. polierte Bünde. Das Halsprofil wird vom Hersteller mit „C“ abgegeben. Der Griffbrettradius ist mit seinen 9,5″ eher traditionell gehalten, also vergleichbar mit Strats aus den 70ern. Die Breite des Knochensattels beträgt 42 mm.

Elektrik und Hardware

In der Gitarre wurden zwei Sire LC super-T (Steg und Hals) Singlecoil-Tonabnehmer verbaut. Natürlich finden wir auch jeweils einen Volume- und Tone-Regler und einen 3-Wege-Schalter, wie man dies von einer Tele kennt. Das Schlagbrett ist goldfarben.

Die Hardware (Steg, Locker-Mechaniken, Knöpfe etc.) wurde verchromt. Der Vintage T-Style Steg wurde mit Messingreitern bestückt.

Die Sire Premium Locking Mechaniken haben „gestaggerte“ Achsen, das heißt, die Mechaniken der D- und G-Saite bzw. die h- und e-Saite sind etwas kürzer, wobei ein etwas höherer Druck auf den Sattel ausgeübt wird und somit einen etwas besseren Klang zur Folge hat.

Handling

Die Gitarre lässt sich gut bespielen, die Werkseinstellung war in Ordnung, ich habe die Saitenlage aber noch minimal tiefer gelegt, um den Spielkomfort zu verbessern. Die Bundreinheit lässt sich dank der drei kompensierten Doppelstege gut einstellen. Der recht kräftige Hals liegt gut in der Hand, die Griffbrettkanten wurden leicht abgerundet, was das Spiel noch komfortabler macht. Das Instrument ist relativ schwer, meine Personenwaage zeigt 3,8 kg. 200-300 g leichter hätte ich persönlich begrüßt, denn nach drei Sets auf der Bühne merkt man dann schon die „drei Tafeln Schokolade“ mehr.

Sound der Sire Larry Carlton T7

Da von einer guten Telecaster vor allem der typischen „Twang“-Sound erwartet wird, testen wir gleich zu Beginn den Stegtonabnehmer mit einigen „twangy“-Country-Riffs. Der Sound ist clean:

So sollte eine Tele am Steg klingen.

Gerade beide Pickups parallel betrieben, erzeugen einen speziellen Sound, der sich super für Funky-Stuff oder auch Rockabilly-Style eignet. Wir hören einige „phunky lines“ mit cleanem Sound:

Bekanntermaßen kann der Hals-Pickup einer Telecaster durchaus jazzy oder natürlich auch bluesy klingen. Auch das macht diese Tele überzeugend:

Nun testen wir die Tele mit fetteren Sounds und rockigen Riffs:

Auch das beherrscht sie sehr gut und setzt sich dabei hervorragend durch.

Zuletzt hören wir den Hals-Pickup mit einigen bluesigen Licks bei angezerrtem Sound:

Auch hier darf man mehr als zufrieden sein und attestieren: Der Sound der Larry Carlton T7 ist exzellent. Der Steg-Pickup hat den typisch drahtigen Sound mit viel „Twang“ und der Halstonabnehmer klingt gleichfalls, wie man es von einer guten Telecaster erwarten sollte. Die Pickups liefern übrigens einen verhältnismäßig hohen Output, ohne das typische Klangbild der Tele zu verlassen.

Wer diesen Testbericht bis hierhin gelesen hat, interessiert sich möglicherweise auch für die folgenden Fakten bzgl. Larry Carltons Karriere:

Larry Carlton (am 2. März 1948 in Torrance, Kalifornien geboren) ist ein renommierter amerikanischer Jazzgitarrist und Komponist, der für seine herausragenden technischen Fähigkeiten, seinen melodischen Stil und seine Vielseitigkeit bekannt ist. Carlton begann bereits in jungen Jahren Gitarre zu spielen und wurde bald in der Jazzszene von Los Angeles bekannt. In den 1970er- und 1980er-Jahren erlangte er große Anerkennung als Studiomusiker und arbeitete mit einer Vielzahl bekannter Künstler zusammen, darunter Steely Dan, Joni Mitchell, Michael Jackson, Quincy Jones und viele andere.

Ein Höhepunkt seiner Karriere war seine Arbeit mit der Jazz-Rock-Band „The Crusaders“, mit der er einige ihrer bekanntesten Alben aufnahm, darunter „Southern Comfort“ und „Chain Reaction“.

Er hat über 30 Soloalben veröffentlicht. Im Laufe seiner Karriere hat Carlton zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter vier Grammy Awards. Er wird oft als einer der besten Gitarristen seiner Generation bezeichnet und hat einen enormen Einfluss auf die Entwicklung des zeitgenössischen Jazz und des Fusion-Genres gehabt.

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Sire Larry Carlton T7 – Peavey Classic 20 MH – MESA/Boogie 1 x 12″ Thiele Box mit Creamback Celestion Lautsprecher – Shure SM57 – MOTU M4 – Mac mit Logic (etwas Hall hinzugefügt).