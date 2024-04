Marktübersicht: Die besten Einsteiger-Bassgitarren

Tipps und Kaufempfehlungen für die Einsteiger-Bassgitarre

Ich erinnere mich noch gut an meine Einsteiger-Bassgitarre. Es war ein, in meinen Augen, nicht gerade sehr attraktiver Yamaha-Bass mit einer Maserung in Klotür-Optik. Diese Leihgabe begleitete mich zum Glück nur kurze Zeit, denn ich glaube, wenn ich diesen Bass dauerhaft hätte spielen sollen, wäre ich nicht dabeigeblieben. Um mit Spaß und Freude bei der Sache zu bleiben, ist es unverzichtbar, dass der Bass, den man wählt, zu einem passt. Gleichzeitig möchte man für das erste Instrument noch nicht so viel Geld ausgeben, weil man ja noch nicht weiß, ob man wirklich dauerhaft am Bass bleiben möchte. Ich persönlich habe meinen ersten eigenen Bass noch immer und spiele ihn nach wie vor unheimlich gerne.

ANZEIGE

Wir haben das große Glück, heute aus einer unglaublichen Vielfalt an Instrumenten wählen zu können. Gleichzeitig ist dieses Glück bisweilen aber auch ziemlich überfordernd. Da gibt es dann etliche Hersteller, die mit unterschiedlichen Bass-Typen, Stilen und Designs aufwarten und die Auswahl gerade für Einsteiger oft schwierig machen.

Bevor du überhaupt schaust, welche Bässe angeboten werden, solltest du dir einige Fragen beantworten. Falls du schon einen Bass-Lehrer hast, kann er oder sie dir sicherlich bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Wenn du aber vorhast, dich dem Bass zunächst nur über Video-Tutorials zu nähern, kann es hilfreich sein, zu schauen, welche dort gespielt werden.

Longscale oder Shortscale – welcher Bass ist der richtige für Einsteiger?

Bei Bässen kann man zwischen Longscale- und Shortscale-Bässen unterscheiden. Der Begriff der Mensur beschreibt bei Saiteninstrumenten den Abstand zwischen Sattel und Steg. Bei Shortscale-Bässen beträgt dieser Abstand in der Regel etwa 30 Zoll (762 mm). Einige haben sogar eine noch kürzere Mensur. Die Mensur von Longscale-Bässen beträgt hingegen 34 Zoll (864 mm).

Affiliate Links Squier Sonic Bronco Arctic White Kundenbewertung: (7) 189,00€ bei

Vielen Anfängern wird empfohlen, mit einem Shortscale-Bass zu beginnen, weil die Bünde durch den kürzeren Hals nahe beieinanderliegen und man mit untrainierten Händen weniger Probleme beim Greifen haben soll. Für Kinder und Jugendliche, deren Hände noch nicht ausgewachsen sind, ist das in meinen Augen definitiv sinnvoll. Zudem sind Shortscale-Bässe normalerweise auch etwas leichter und der Schwerpunkt ist ein anderer als bei Longscale-Bässen. Sie sind oft weniger „kopflastig“. wenn man sich aber erst als Erwachsener entscheidet, dieses wundervolle Instrument lernen zu wollen, denke ich persönlich, dass es besser ist, sich gleich für einen Longscale-Bass zu entscheiden. Diese klingen meist klarer und definierter als ihr Kollegen mit den kürzeren Hälsen, in den tiefen Tönen sind ihre Sounds voller und man hat eine sehr viel größere Auswahl angebotener Modelle. Wenn man sich also von vornherein der Herausforderung stellt, mit einem Longscale-Bass das Bassspielen zu erlernen, muss man sich später nicht mehr umgewöhnen. Es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, dass gerade bei kleinen und schmächtigen Menschen ein Longscale-Bass körperlich überfordernd sein kann und ich muss gestehen, dass ich anfangs auch erst lernen musste, mit dem Gewicht und dem Schwerpunkt meines Longscale-Basses umzugehen, aber ich habe einfach trainiert. Man muss ja nicht gleich zu Beginn seiner Bassisten-Laufbahn 4 Stunden am Stück mit dem Bass stehen. Es ist durchaus auch erlaubt, sich zwischendurch mal zu setzen und bei der nächsten Übungsstunde geht es dann wieder ein paar Minuten länger.

Ach, und dann gibt es ja auch noch Midscale-Bässe mit einer Mensur von 32 Zoll. Die Bünde liegen hier ein wenig näher beieinander als bei einem Longscale-Bass und die Hälse sind ein kleines bisschen handlicher.

Abgesehen von der Bespielbarkeit gibt es aber viele Bassisten, die auf den Sound von Shortscale-Bässen schwören. Durch die kürzeren Saiten ist die Saitenspannung bei Shortcale-Bässen etwas geringer und könnte so vor allem für diejenigen interessant sein, die eher Vintage-Sounds erzeugen wollen. Mich würde brennend interessieren, wie du als Bassist, der gerade diesen Text liest, zu der Frage ob Shortscale- oder Longscale-Bass stehst.

Aktiver oder passiver Bass?

Eine weitere wichtige Frage, die man sich vor dem Kauf einer Bassgitarre für Einsteiger stellen sollte, ist, ob man einen passiven oder einen aktiven Bass spielen will.

Vollkommen passive Bässe übertragen ihren Klang komplett über ihre Tonabnehmer und über den Tone-Regler lassen sich lediglich die hohen Frequenzen beschneiden, so dass man hier von einem Tiefpassfilter spricht. Die Schaltung eines passiven Basses ist relativ solide und sollte doch mal was kaputtgehen, lässt sich hier meist alles recht leicht reparieren. In der Regel sagt man passiven Bässen nach, dass sie dynamischer klingen und die Feinheiten des Spiels hervorheben, der gerade in die Saiten greift. Dafür kann man allerdings nur wenig an dem Klang des Basses insgesamt verändern.

ANZEIGE

Das wiederum ist bei Bässen möglich, die einen passiven Tonabnehmer haben, aber über eine aktive Elektronik mit aktivem Equalizer (EQ) verfügen. Diese Bässe sind hinsichtlich ihrer Dynamik mit vollkommen passiven Bässen vergleichbar, bieten aber zudem den Vorteil, dass man einzelne Frequenzen nicht nur absenken, sondern durch die aktive Klangregelung auch anheben und dadurch den Klang des Basses ordentlich verändern kann. Außerdem gehen selbst bei längeren Kabelwegen keine Frequenzen verloren, was bei passiven Bässen durchaus mal passieren kann. Allerdings ist man hier darauf angewiesen, dass die Batterie, die den aktiven Teil der Elektronik mit Strom versorgt, auch wirklich immer aufgeladen ist.

Und dann gibt es noch Bässe mit aktiven Tonabnehmern, die also also einen integrierten, meist mit 9 V-Batterie(n) betriebenen Vorverstärker in ihrem passiven Tonabnehmer besitzen. Dieser verstärkt das Signal und liefert zudem die Möglichkeit, bestimmte Frequenzen über einen 2- oder 3-Band-EQ abzusenken oder anzuheben. Gerade im Metal oder Funk schwören viele Bassisten auf diese Variante. Das aktive Signal ist etwas stärker komprimiert, so dass das Spiel gleichmäßiger wirkt. Für diejenigen, die sich nicht festlegen wollen, kann ein aktiver Bass mit Push-Pull-Funktion eine gute Möglichkeit sein, da diese es ermöglicht, den aktiven Schaltkreis zu umgehen.

Einsteiger-Bassgitarren: Welches Holz für den Korpus?

Das Holz, aus dem der Korpus eines Basses gefertigt ist, beeinflusst den Klang des Instruments maßgeblich. Daher spricht man auch von Tonholz. Ein Mahagoni-Korpus erzeugt einen wärmeren Klang, der vielfach an den klassischen Gibson-Sound erinnert. Der typische Fender-Sound hingegen ist auf einen Korpus aus Erle zurückzuführen. Dieses Holz klingt klarer, ist reicher an Obertönen und bietet einen ausgewogenen Klang mit dezenten Höhen und Bässen.

Ein weiterer Favorit bei den Tonhölzern ist die Esche, die ebenfalls in Fender Instrumenten verwendet wird. Ihr Klang ist in den Mitten eher schwach ausgebildet und liefert etwas stärkere Höhen. Besonders beliebt für den Bau von Bassgitarren ist die Sumpf-Esche. Anders als die „normale“ Esche ist der Klang dieses Holzes recht ausgewogen mit dezenten Höhen und ordentlichen Bässen.

Ahorn steht für einen klaren und transparenten Klang. Bubinga liefert klare Bässe sowie gut definierte obere Mitten und Höhen. Pappel ist ein Tonholz, das vor allem bei günstigeren Modellen zu finden ist, was aber keineswegs heißt, dass es ein schlechtes Tonholz ist. Leider hält sich das Vorurteil der Billig-Pappel nach wie vor, ist aber mittlerweile vollkommen überholt. Zahlreiche Signature-Instrumente werden aus diesem Holz, das sich insbesondere durch seinen dunkleren Klang auszeichnet, gefertigt.

Welche Einsteiger-Bassgitarre ist die Richtige? Eine Frage der Musikrichtung.

Neben den oben genannten Kriterien ist natürlich auch ein weiterer Aspekt nicht ganz unerheblich für die Wahl der richtigen Einsteiger-Bassgitarre: Die Musikrichtung, die man mit diesem Bass machen möchte.

Und eine Anmerkung noch am Rande: Lass dich als Einsteiger nicht verunsichern, wenn alle Welt dir sagt, dass nur Fender/Gibson oder Music Man richtig gute Bässe herstellen. Squier, Epiphone und Sterling bieten nicht nur für Einsteiger zum Teil sehr gute Instrumente zu einem kleinen Preis.

Aktive Einsteiger-Bassgitarren für Metal

Der Jackson JS3Q Spectra IV ABB eignet sich hervorragend als Einsteiger-Bassgitarre für alle, die sich dem Metal verschrieben haben. Besonders ist bei diesem Modell die oben bereits erwähnte Push/Pull-Funktion, mit der die aktive Elektronik mit 3-Band-EQ angewählt oder umgangen werden kann. So kann dich nicht mal eine leere Batterie davon abhalten, dein Solo zu Ende zu bringen. Der Jackson JS3Q Spectra IV ABB hat einen Korpus aus Pappel, eine Mensur von 864 mm und verfügt über 2 Exposed Pole Pieces Humbucker. Dazu gibt es noch einen Volume- und einen Blend-Regler sowie Potis für Bass, Mitten und Höhen. Das gute Stück ist für 399,- Euro zu haben.

Affiliate Links Jackson JS3Q Spectra IV ABB Kundenbewertung: (3) 399,00€ bei

Optisch ebenso ausgefallen wie der Jackson Spectra ist der Epiphone Thunderbird IV VSB E-Bass. Mit einem Korpus aus Mahagoni liefert dieser passive Longscale-Bass (864 mm Mensur) über 2 Humbucker den perfekten knurrigen Sound für Metal und Rock. 449,- Euro muss man für diesen Bass zwar ausgeben, dafür hat man aber auch ein Instrument, an dem man sicher lange seine Freude hat.

Affiliate Links Epiphone Thunderbird IV VSB Kundenbewertung: (183) 449,00€ bei

Shortscale-Einsteiger-Bassgitarren

Wer sich für einen Shortscale-Bass entschieden hat, ist mit dem Squier Sonic Bronco Arctic White sicher gut beraten. Auch sein Korpus ist aus Pappel und die Mensur liegt bei 30 Zoll (762 mm), so dass die 19 Narrow-Tall-Bünde auch für kleine Hände gut zu erreichen sind. Über einen Keramik-Singlecoil liefert dieses Modell einen süßen Vintage-Sound, der sich bei diesem passiven Modell über einen Master Volume- und einen Master-Tone-Regler in den tiefen Frequenzen formen lässt.

Die Klassiker unter den E-Bässen

Der P-Bass ist der absolute Klassiker unter den E-Bässen. Kaum ein Hersteller, der nicht einen Bass mit dieser Form im Sortiment hat. Der Squier Affinity P Bass PJ LPB ist ein wunderbares Modell für Einsteiger. Auch der Korpus dieses Longscale-Basses (864 mm Mensur) ist aus Pappel gefertigt. Er verfügt über einen Keramik Jazz Bass Singlecoil am Steg und einen Keramik-Splitcoil am Hals. Der Sound dieses passiven Basses lässt sich über 2 Volume-Regler (je 1 Regler pro Pickup) und einen Master-Tonde-Regler einstellen.

Affiliate Links Squier Affinity P Bass PJ LPB Kundenbewertung: (9) 259,00€ bei

Noch ein wenig preiswerter kommt man mit dem Jazz-Bass-Modell in Form des Harley Benton JB-75MN SB Vintage Series an seinen ersten Einsteiger-Bass. Mit einem Korpus aus amerikanischer Esche liefert dieser Bass im Design der Bässe der 1950er-Jahre einen wunderbar warmen Sound, der in nahezu jeder Musikrichtung zum Einsatz kommen kann. Der Longscale-Bass hat eine Mensur von 864 mm und liefert seinen Sound über einen Roswell JBA-B Alnico 5 Singlecoil in der Stegposition und einen JBA-N Alnico 5 Singlecoil in der Mitte. Auch bei diesem passiven Bass erfolgt die Klangregelung über 2 Volume- und einen Tone-Regler. Und für 169,- Euro ist dieses Instrument für jeden Einsteiger erschwinglich.

Affiliate Links Harley Benton JB-75MN SB Vintage Series Kundenbewertung: (338) 169,00€ bei

Weitere Klassiker sind Bässe von Music Man. Da die originalen Music Man Bässe aber preislich weit über dem liegen, was der eine oder andere für eine Einsteiger-Bassgitarre ausgeben kann oder möchte, empfiehlt sich hier die Version von Sterling by Music Man mit dem S.U.B. Sting Ray 4 MG. Mit 469,- Euro ist es nicht ganz so günstig, wie einige andere Einsteiger-Bassgitarren, aber auch hier kann sich der Einsatz lohnen, denn dieser Bass kann dich lange begleiten. Sein Korpus ist aus Linde gefertigt, die ähnliche Klangeigenschaften aufweist wie die Pappel. Der Longscale-Bass hat eine Mensur von 34 Zoll und einen H-1 Keramik-Humbucker sowie eine aktive 2-Band-Elektronik.