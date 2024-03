Feature: Eine Liebeserklärung an die Bass-Gitarre

Der Bass ist alles andere als ein Begleitinstrument

Wie schwer ist es, Bass zu lernen?

„E-Bass? Warum willst du denn nicht ein richtiges Instrument lernen?“ Ja, genau so lautete die Frage, als ich im zarten Alter von 16 mit dem Wunsch um die Ecke kam, Bass-Unterricht nehmen zu wollen. Alle wollten damals Gitarristen sein und der Bass ging dann immer an denjenigen, der als dritter Gitarrist keinen Platz mehr in der Band hatte. Dass ein Bassist nicht erst Gitarrenunterricht genommen hatte, war zumindest zu der Zeit und in der Region, in der ich damals lebte, sehr ungewöhnlich. Und dass sich jemand freiwillig für dieses Instrument entschied, noch viel ungewöhnlicher. Für alle, die weder Gitarre noch Bass spielten, war klar, dass der Bass einfach eine Gitarre mit nur vier Saiten ist und dann einfach ein paar Töne beisteuert, die den Sound der Gitarre unterstützen sollen.

Dabei sind Gitarre und Bass zwei unterschiedliche Instrumente. Klar, sie ähneln sich in der Form und in vielen Bereichen des Handlings sehr, aber letztlich ist es so, dass der Bass in der Musik eine vollkommen andere Rolle einnimmt als die Gitarre. Musikalisch (und auch physisch) gesehen sollte man als Bassist dem Schlagzeuger immer näherstehen als dem Gitarristen. Der Bass stellt das Bindeglied zwischen den Drums und der Gitarre dar. Wer als Bassist nicht an der Gitarre klebt, kann sehr kreative und vor allem groovige Parts kreieren und zusammen mit den Drums ein großartiges Fundament für einen Sound aufbauen.

Kann man sich Bassgitarre selbst beibringen?

Es ist spannend, dass der Bass im Bewusstsein von Musikhörern und auch von Musikern selbst ein Schattendasein führt, denn die tiefen Frequenzen dieses wundervollen Instruments werden vom menschlichen Gehör sehr viel schneller wahrgenommen als beispielsweise die höheren Frequenzen der Gitarre. Diese biologische Besonderheit des menschlichen Gehörs findet ihren Ursprung darin, dass von tiefen Tönen wie dem Knurren eines Raubtieres oder dem Grollen eines Gewitters in der Regel eine Gefahr ausging, auf die der Mensch schnellstmöglich reagieren musste. Oft ist es sogar so, dass man die tiefen Frequenzen und damit auch die Töne des Basses erst körperlich spürt, bevor man sie bewusst hört. Egal, ob der Kontrabass in einem Stück aus Klassik oder Jazz, der E-Bass aus einem Rock-Song oder dem Synth-Bass in einem Techno-Kracher – sie alle liefern das Fundament für den Gesamtklang eines Songs.

E-Bass, das unterschätzte Instrument – vom Kontrabass zum E-Bass

Bis in die 1950er-Jahre war der Kontrabass DAS Instrument für die tiefen Frequenzen. Zwar baute Paul Tutmarc bereits 1933 die erste elektrische Bassgitarre, diese konnte sich aber nicht wirklich durchsetzen. 1947 brachte Everett Hull, der spätere Gründer von AMPEG, einen Tonabnehmer für Kontrabässe auf den Markt. Letztlich war es aber Leo Fender, der sich damals daran störte, dass sich die Kontrabassisten in den Country-Bands so sehr darum bemühen mussten, sich Gehör zu verschaffen. 1951 kam daher der Fender Precision-Bass auf den Markt. Im Unterschied zu einem klassischen Kontrabass hat der E-Bass einen sehr viel kleineren Korpus, verfügt über Tonabnehmer und Bundstäbchen. Diese waren es auch, die dem ersten Fender E-Bass seinen Namen gaben, da die Bünde das Spielen der Töne präziser machen sollte. Die Jazz-, R&B- und Rock ’n‘ Roll-Kontrabassisten der US-amerikanischen Club-Szene stiegen zu Hauf auf das neue Instrument um und entwickelten mit den neuen Möglichkeiten auch neue Spielstile und verhalfen dem E-Bass in Windeseile zu weltweiter Beliebtheit.

Eine Frage des Geschmacks: Aktiver oder passiver Bass mit 4 Saiten oder mehr?

Fast schon eine Glaubensfrage ist es, ob man sich als Bassist für einen aktiven oder einen passiven Bass entscheidet. Der erste aktive Bass war der BURNS TR2. Er kam 1963 auf den Markt. Solch ein aktiver Bass ist in der Lage, durch einen batteriebetriebenen aktiven Schaltkreis, der fest im Elektronikfach des Basses verbaut ist, Frequenzen anzuheben, während passive Bässe lediglich in der Lage sind, Frequenzen aus dem Klangbild herauszunehmen.

Ganz „mutige“ E-Bassisten wagen sich dann an einen Fretless-Bass. Sicher, diejenigen, die zuvor einen Kontrabass gespielt haben, werden mit dieser Variante des E-Basses kaum Probleme haben. Für alle anderen Bassisten stellen die Bässe ohne Bundstäbchen jedoch zumindest zu Beginn durchaus eine Herausforderung dar, können jedoch für eine ganz eigene Spielweise sorgen.

Eine Herausforderung ist aber auch das Spielen auf einem 5-Saiter. Heute kennen wir die Bässe mit 5 oder gar 6 Saiten nur als noch tiefere Versionen des beliebten 4-Saiters. Das war aber nicht immer so. Bereits 1956 gab es dann auch den ersten E-Bass mit 6 Saiten. Der UB 1 von Danelectro verfügte jedoch noch nicht über die tiefe H-Saite, die wir heute von den 5-Saitern kennen und hatte die Stimmung E A D G B E. Erst Mitte der 1980er-Jahre kamen dann 5-saitige Bässe wie der Yamaha BB5000 Broad Bass auf den Markt, die mit einer tiefen H-Saite noch mal mehr Gewicht in den Bass-Sound brachten. Damit musikbegeisterte Menschen weltweit diese Neuerung klanglich auch in vollem Umfang genießen konnten, mussten selbstverständlich auch die Verstärker und die Boxen an dieses Frequenzspektrum angepasst werden. Erstaunlicherweise ist es so, dass 5-Saiter nicht per se fetter klingen als Bässe mit vier Saiten. Das liegt an dem Verhältnis von der Masse des Korpus zu den Saiten. Im Grunde müsste der Korpus eines 5-Saiters deutlich größer sein, als der eines 4-Saiters, um vergleichbare Schwingungseigenschaften mitzubringen. Um diesen Umstand auszugleichen, müssen die Hersteller mit besonderen Materialien und Herstellungstechniken aufwarten, was letztlich dazu führt, dass ein guter 5-Saiter oft teurer ist als ein guter Bass mit 4 Saiten.

Insbesondere in der Zeit des NuMetals, in der sich die Gitarren durch 7 oder 8 Saiten immer mehr in die Gefilde des Basses gewagt haben, haben sich findige Bassisten durch fette Sounds von 5-Saitern ihren Platz im Mix gesichert. Doch auch Bassisten, deren Instrument „nur“ 4 Saiten bietet, schafften es durch einen eher perkussiven Sound, sich im Gesamtgefüge der Songs durchzusetzen.



Der E-Bass

Egal, ob melodische Basslinien wie die von wie Paul McCartney in Come Together, der Slapbass von Funk-Bassist Mark King oder der Stil von Flea von den Red Hot Chili Peppers: Der Bass macht die Songs, erst zu dem, was sie sind. Ohne den Bass wären Songs wie Under Pressure von David Bowie oder Seven Nation Army von The White Stripes einfach nichts. Erstaunlicherweise kam bei der Studioversion von Letzterem übrigens kein Bass, sondern eine halbakustische Hollowbody-Gitarre von Kay mit einer oktavierten Digitech Whammy Bar zum Einsatz.

Sex Machine von James Brown wäre ohne den einzigartigen Groove von Bootsy Collins, der die Brücke zwischen dem Rhythmus der Drums und den Harmonien der Gitarre schlägt, vermutlich nicht zu einem solchen Hit geworden.

Legendär ist natürlich auch das Bass-Solo von John Entwistle in My Generation von The Who. Technisch ist diese Bass-Line nicht wirklich anspruchsvoll, damals war aber der Umstand, dass dem Bass, der bis dahin in der populären Musik eher das Dasein als Begleitinstrument gefristet hat, der Raum für ein ganzes Solo eingeräumt wurde, etwas völlig Unbekanntes.

Vielleicht sind es aber gerade derart „einfache“ Basslinien, die den Weg für das Vorurteil ebneten, dass Bassisten nicht viel können müssen. Dabei beweisen unzählige Bassisten das Gegenteil. Wer beispielsweise bei dem Bass-Solo von Wojtek Pilichowski auf der NAAM 2014.

Oder wer bei der Performance von Larry Williams, dem Bassisten der Mike Wheeler Band, nicht mit offenem Mund zurückbleibt, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

Und auch die Basslinien von Hysteria von Muse dürften selbst geübten Bassisten zunächst ein paar Schweißperlen auf die Stirn zaubern.

Aber gerade das ist das Tolle am Bass-Spielen: Man kann sowohl mit einfachen Bass-Lines als auch mit hochkomplexen Läufen Song-dienliche Parts kreieren, die den Zuhörern den Groove in Mark und Bein treiben.

Das Songs ohne einen Bass nicht das sind, was sie sein sollen, hörte man leider mehr als deutlich auf dem Metallica-Album „And Justice for All“. Im Jahr 1986 verstarb Metallica-Bassist Cliff Burton im Alter von nur 24 Jahren bei einem schweren Unfall mit dem Tourbus. Als Nachfolger trat Jason Newsted auf den Plan und spielte den Bass für das Album „And Justice for All“ ein. Bis heute ranken sich unterschiedliche Gerüchte darum, wie es dazu kam, dass der Bass-Sound auf den Aufnahmen immer leiser wurde. Fakt ist, dass er letztlich kaum noch wahrnehmbar ist und das Album damit nicht nur Metallica-Fans deutlich zeigt, was es bedeutet, wenn der Bass in der Musik fehlt.