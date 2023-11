Cyber Week Deals 2023: Die besten Angebote für Gitarre & Bass

Die ESP LTD TE-1000ET Koa in Natural Finish ist ein wahres Juwel in der Welt der E-Gitarren und stellt eine perfekte Mischung aus traditionellem Design und moderner Technik dar. Wir hatten die Schönheit im Test und waren sowas von angetan. Dieses Modell, das sich an der klassischen T-Style-Gitarrenform orientiert, bringt mit seiner auffälligen Koa-Decke und dem naturalen Finish einen Hauch von Eleganz und Exotik in das ESP LTD-Sortiment, die man sonst nirgendwo findet. Ein herausragendes Merkmal der TE-1000ET ist das Evertune-Bridgesystem. Der Korpus der Gitarre besteht aus Mahagoni, was zusammen mit der Koa-Decke für diese unverwechselbare Identität sorgt.

Gibson 1961 ES-335 Reissue VB VOS Und noch eine ES-335, weil’s so schön ist: Die Gibson 1961 ES-335 Reissue VB VOS ist eine meisterhafte Neuauflage eines legendären Klassikers. Diese Gitarre, eine treue Nachbildung des Originals von 1961, fängt die Essenz eines historischen Moments in der Gitarrenbaukunst ein. Eine Legende in den Cyber Weeks Deals, 9% günstiger. Gibson 1961 ES-335 Reissue VB VOS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.990,00 € bei Line6 Catalyst 60 Ein weiterer Schnapp: Der Line6 Catalyst ist eine beeindruckende Neuerung in der Welt der Gitarrenverstärker, die die Grenzen zwischen traditionellem Röhrenamp-Feeling und der Vielseitigkeit moderner Modelling-Technologie geschickt überbrückt. Looks the part, plays the part. Von kristallklaren Clean-Klängen bis hin zu kraftvollen High-Gain-Sounds – der Catalyst deckt ein beeindruckendes Spektrum ab. Neben den vielfältigen Verstärkermodellen bietet der Catalyst eine Auswahl an integrierten Effekten, darunter Reverb, Delay, Modulation und viele mehr. Line6 Catalyst 60 Kundenbewertung: (16) 188,00 € bei