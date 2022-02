Test: ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre

Wie ist die Stimmung? Gestimmt gekauft - ESP mit Evertune

Einer DER Träume aller Musizierender ist es doch, nie wieder das Instrument stimmen zu müssen, oder? Oft hört man in Proben auf Anmerkungen von Bandkolleg:innen zur Intonation der Gitarre den Witz: „Verstimmt? Kann nicht sein! Hab die gestimmt gekauft!“ (hahaha^^ Witz des Jahres). Naja, die Technik macht möglich. Seit Jahren schon gibt es EVERTUNE. Auch ESP LTD hat dieses System auf der TE-1000 ET Koa Natural Gloss verbaut. Wird dieser Traum (und andere) vielleicht doch noch wahr?

Der Hersteller beschreibt die Serie als „so konzipiert, dass sie den Ton, das Gefühl, das Aussehen und die Qualität bieten, die professionelle Musiker:innen von einem Instrument erwarten und gleichzeitig (…) erschwinglich genug bleiben“ (übersetzt ins Deutsche von espguitars.com). Let’s unbox and check this beauty …

ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre – Unboxing

Geliefert wird die Gitarre in Plastik gewickelt und im mit Styropor gedämmtem Karton verpackt. Beigelegt sind neben einer ausführlichen und genauen Anleitung zum EVERTUNE System nur Einstellschlüssel für eben dieses sowie für den Halseinstellstab. Etwas mau für ein sechzehnhundert Euro Instrument. Optisch ist mal allerdings direkt geblendet von der schlichten Schönheit der TE-1000. Das Natural Gloss Finish mit den schwarzen Rändern macht viel her und wirkt auf charmant-natürliche Art und Weise extrem hochwertig. Die sehr sauber gearbeiteten Rundungen des Korpus geben der Gitarren eine sehr moderne und „aerodynamische“ Optik. Augenschmaus hoch zehn!!! Auch das erste Anfassen macht Spaß. Das Instrument liegt gut in der Hand, balanciert sich perfekt auf dem Oberschenkel aus (kein Übergewicht auf Seiten des Halses oder Korpus) und die abgeflachte Kante an der oberen Korpusseite ermöglicht ein bequemes Ablegen des Unterarms der Schlaghand. Alles an der Gitarre macht einen extrem hochwertigen ersten Eindruck.

ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre – SPECS & FACTS

Die 1.599,- Euro teure, 24-bündige E-Gitarre mit einer 648 mm (25,5″) Mensur hat einen Mahagonikorpus mit Hawaiian Koa Decke im Finish Natural Gloss. Der dreiteilige Ahornhals im Ultra-Thin-Profil ist eingeleimt, hat einen Griffbrettradius von 350 mm und eine Sattelbreite von 42 mm. Das aus Macassar-Ebony gefertigte Griffbrett ist mit 24 Stainless Steel X-Jumbo Bünden besetzt. An den gewohnten Bünden findet man schlichte weiße Dot-Inlays zur Orientierung. Auf der oberen Seite der Kopfplatte sitzen sechs LTD-Locking-Tuner-Mechaniken. Die Hardware der TE-1000 ET Koa Natural Gloss ist in Schwarz ausgeführt.

Auf dem Korpus findet man zwei aktive EMG Humbucker. An der Stegposition kommt ein EMG 57 zum Einsatz und am Hals wurde ein splitbarer EMG 66TW montiert. Die beiden Tonabnehmer können via Three-Way-Toggle-Switch einzeln angewählt (Position eins und drei) oder kombiniert (Position zwei) werden und mit einem gemeinsamen Volume- und Tone- Poti in Lautstärke und Höhenanteil geregelt werden. Das Tone-Poti verfügt über eine Push/Pull-Funktion, die den EMG 66TW am Hals splittet und in einen Singlecoil verwandelt.

Als Bridge ist ein EVERTUNE F Modell System verbaut, das die Gitarre permanent in Stimmung halten soll.

Das Instrument ist ab Werk mit D’Addario XL 120 .009 – .042 besaitet. Es wurden Standard-Strap-Buttons zur Anbringung eines Gurtes verbaut. Der Hersteller nennt auf seiner Website als passendes Case das „ST-TE GUITAR FORM FIT CASE“, das aber nicht mitgeliefert wird. Hier könnte man bei dem doch nicht geringen Ladenpreis von 1.599,- Euro durchaus etwas mitgeliefert erwarten.

ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre – Pickup-Verdrahtung

Splitbare Humbucker bieten den offensichtlichen, aber entscheidenden Vorteil, dass sie beides sein können: Humbucker und Singlecoils. Gerade die Neck-Position ist ein prädestiniertes Beispiel für den optionalen Einsatz eines ebensolchen Tonabnehmers. Man hat sowohl die warme, dicke Klangwelt eines Humbuckers zur Verfügung als auch das perlig Klare eines einspuligen Pickups. Bei der ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss lassen sich dann sowohl der Einfach- als auch der Doppelspuler am Hals mit dem Humbucker an der Bridge kombinieren (Position zwei/Mitte). Sehr praktisches Feature. Die aktiven EMG Pickups haben übrigens (wie man es von aktiven Tonabnehmersystemen erwartet) ziemlich viel Output (schön den Amp kitzeln) und sind sehr einstreuungsresistent!

ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre – EVERTUNE

EVERTUNE hält direkt was es verspricht. Noch nie habe ich eine Gitarre so gut gestimmt aus dem Versandkarton genommen. WOW ! Akkorde stimmen in sich an den verschiedensten Positionen auf dem Griffbrett ohne Nachbesserungen im Setup. Bendings werden „erkannt“ und lassen sich butterweich spielen. Sehr angenehm ist auch, dass durch die eigentlich feste Brücke nicht das „Problem“ von freischwebenden Tremolosystemen auftritt, wenn man eine Saite greift und gleichzeitig eine andere zieht, dass sich beide „verziehen“ und man das wiederum ausgleichen muss. Das EVERTUNE System „erkennt“, welche Saite gebendet wird und hält alle anderen Saiten perfekt in Tune. Auch Vibratos lassen ohne Probleme ausführen. Toll, diese moderne Technik.

Das von Kosmos Lyles erfundene und im Jahr 2006 patentierte System für Gitarren fand seinen Ursprung in der Welt der Mechanik (und ist dort schon lange bekannt) und wurde 2010 auf dem Gitarrenmarkt eingeführt. Im selben Jahr listete die New York Times die Erfindung als eine der „30 innovativen Ideen“ des Jahres. Hierbei handelt es sich um ein Feder-Hebel-System, das – einfach ausgedrückt – die Spannung jeder einzelnen Saite konstant hält. So bleiben äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen, sehr harter Anschlag oder Ähnliches für die Stimmung der Gitarre vernachlässigbar. Zurück zur Gitarre …

ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre – Praxistest 1: Handling

Wie bereits erwähnt, liegt die TE-1000 ET Koa Natural Gloss perfekt in der Hand. Das ausgeglichene Gewichtsverhältnis zwischen Hals/Kopfplatte und Korpus macht das Handling sehr gesund. Man muss kein Übergewicht händisch ausgleichen. Der Hals schmiegt sich an die Hand und die Finger fliegen über das Griffbrett. Die einzigen Wermutstropfen sind der leider für eine 24 bündige Gitarre etwas zu wenig ausgeschnittene Cutaway, der kein bequemes Spiel oberhalb der 18. Lage ermöglicht, sowie das zugeschraubte Batteriefach auf der Rückseite der Gitarre. Hier wäre ein „Click“-Verschluss wesentlich praktischer. Man denke an den peinlichen Moment, wenn während einer Show die Batterie leer sein sollte. Hier also wirklich regelmäßig VOR der Show, den Batteriestatus checken!

Beim weiteren betrachten der Axt wird man immer enthusiastischer. Die Potis sowie der Three-Way-Switch sind top platziert, um weder im Weg, noch zu weit entfernt zu sein, um sie während des Spiels bequem zu nutzen. Die Push-Pull-Funktion ist praktisch. Persönlich finde ich Toggle-Switches immer etwas angenehmer, da man sie einfacher (auch mit Plektrum zwischen den Fingern) schalten kann. Das Poti macht aber einen sehr soliden und robusten Eindruck. Die Potis laufen butterweich. Der 3-Wege-Schlter hat einen guten Widerstand beim Umschalten, um nicht „versehentlich“ verschaltet zu werden (wie bei vielen Strats beispielsweise). Die flach designte EVERTUNE Bridge sieht nicht nur schick aus, sondern stört auch null Komma null beim Spiel. So manches wichtige Floyd-Rose-System nervt die rechte Hand, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, doch ab und an. Doch wie klingt das Baby denn nun?

ESP LTD TE-1000ET Koa Natural Gloss, E-Gitarre – Praxistest 2: Sounds

Die Gitarre klingt sehr ausgeglichen und klar. Man versteht auch komplexe Voicings deutlich und alles Gespielte wirkt sehr direkt und nah. Gerade Spieler moderner Genres und im Heavy-Bereich werden damit ihre Freude haben. Der Bassbereich ist straff und bietet genug Fundament, um fett zu klingen, ohne aber dabei matschig zu werden. Die höheren Lagen haben nicht zu viel Präsenz (trotz voll aufgerissenem Tone-Poti), klingen singend und sind durchsetzungsstark ,ohne sehr spitz zu werden oder gar in den Ohren weh zu tun. Die Axt hat ein gutes Sustain beim Solospiel und die großartige Bespielbarkeit (ausgenommen der bereits erwähnten sehr hohen Lagen) macht den Rest. Man höre und überzeuge sich von diesem Brett. Have fun and keep on rockin‘.

Alle nachfolgenden Klangbeispiele wurden mit folgendem Setup generiert. Das Instrument geht via Klinkenkabel in den Hi-Z Input eines UAD Apollo Twin Audiointerfaces. Alle Sounds werden mit dem NEURAL DSP Archetype: Plini Plug-in erzeugt und via Steinberg Cubase PRO 11 aufgenommen. Für cleane Sounds wurde das Preset „Electric Sunrise – Intro“ verwendet, bei Rhythm-Sounds „Electric Sunrise – Riff“ und für Leads „Electric Sunrise – Lead“.

Die Riffs werden immer in allen Pickup-Positionen demonstriert, die Reihenfolge ist immer:

1) Neck-Humbucker

2) Neck-Humbucker + Bridge-Humbucker

3) Bridge-Humbucker

4) Neck-Singlecoil

5) Neck-Singlecoil + Bridge-Humbucker