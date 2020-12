ESP Guitars 2020: neue LTD und LTD Deluxe Modelle

ESP präsentiert zweite Welle an LTD-Neuheiten

ESP legen nach: In Phase 2 präsentieren ESP unter anderem ein Josh Middleton Signature Modell sowie siebensaitige Akustikgitarre. Kaum eine Gitarren-Firma geht so selbstbewusst ins Jahr 2021 wie ESP. Wenn 2020 unter dem Fender-Stern stand, dann könnte 2021 das ESP-Jahr werden. Der Schwerpunkt liegt auch hier wieder auf LTD und LTD Deluxe Modelle. Was genau, schauen wir uns hier jetzt mal an:

ESP Gitarren 2020 – LTD Signature Series Josh Middleton JM-II

Josh Middleton von Architects bekommt ein Signature-Modell für 2021. Die schicke JM-11 in Shadow Burst besitzt eine Ahornplatte, einen Erlenkörper sowie einem durchgehenden Hardtail. Darüber hinaus gibt’s moderne Humbucker-Tonabnehmer von Fishman Fluence, einen U-Profil-Anschraubhals und 24 Extra-Jumbo-Bünde.

„Das Hauptaugenmerk dieser Gitarre liegt für mich auf einer großartigen Aufnahme“, so Middleton. Eine Studiogitarre mit Live-Qualitäten? Wird sich zeigen.

ESP 2020 – LTD Signature Mike Schleibaum MSV-1

Mike Schleibaum von Darkest Hour bekommt entsprechend seines martialischen Sounds eine ESP Arrow – mit Satin Finish.

Schleibaums MSV-1 ist in einem olympischen Weiß gehalten und verfügt über eine Konstruktion mit durchgehendem Hals, sowie einen Mahagoni-Korpus mit Ahornkappe, 24 Jumbo-Bünde, Block-Inlays, Grover-Tuner und eine Floyd Rose-Brücke mit einem einzigen EMG James Hetfield Signature (!) Humbucker in der Brückenposition. Seltsames Teil, definitiv interessant!

ESP 2020 – LTD Arctic Metal Series

Die Arctic Metal-Serie sieht ziemlich klinisch und angenehm minimalistisch aus aus. Hier haben wir wieder die Arrow-Form, eine EC, eine Phoenix, eine M-HT und eine siebensaitige Bariton M-7BHT.

Alle sind weiß auf weiß, mit einem einzigen EMG 81TW-Brücken-Humbucker ausgestattet sowie einem Push und Pull-Coil-Split.

ESP Gitarren 2021 – LTD EX Black Metal

Explorer trifft Black Metal trifft auf…eine Kriegserklärung? Sieht ziemlich brutal aus, irgendwie haben ESP geschafft, das martialische ESP Design noch eine Ecke bissiger aussehen zu lassen.

Geschmackssache? Sicherlich. Auch hier gilt: Minimalismus pur, ein einziger aktiver EMG 81 Pickup in der Bridge Position sowie Glow-in-the-Dark-Markierungen.

ESP 2021 neue Gitarren – LTD TL-7

Okay, da gebe ich mich geschlagen: Sieht einfach schweinecool aus, diese akustische Siebensaiter. Für wen die gedacht ist? Nicht ganz sicher.

Es handelt sich um eine hybride Akustikgitarre. Will heißen: Fishman Electronics machen das gute Stück bereit für den Live-Gebrauch. Sehr neugierig, wie das Teil klingt!

ESP 2021 – LTD Deluxe LTE-1000 EverTune

Ich gebe zu: hab‘ ne große Schwäche für die T-Style LTDs. Aktive EMGs in der bewährten 60/81-Kombination machen Lust, und das ansehnliche Charcoal Metallic Finish ist einfach typisch ESP.

ESP 2020 News – LTD Deluxe EC Series

Die neue LTD Deluxe EC-Serie besitzt mehrere Ausführungen: einen EC-1001 in Tiger Eye-Ausführung und zwei EC-1000FR-Modelle in den Ausführungen Black Satin und See Thru Black. Der EC-1001 ist mit klassischen Fishman Fluence Open Core Humbucker ausgestattet sowie deren charakteristisches Push-Pull-Voicing, während die EC-1000FR-Modelle einen Satz aktiver Humbucker EMG 60 und EMG 81 besitzen. Einen EMG 66TW und einen EMG 57F gibt’s stattdessen beim See Thru Black-Modell. Jede Gitarre hat einen Mahagoni-Korpus, einen Mahagoni-Hals und mit 24 Extra-Jumbo-Edelstahlbünden und Grover-Tuner.

ESP NEWS 2020 – LTD Deluxe H-1008 Baritone

Den Abschluss macht ein Djent-Schmuckstück. Die H-1008 Bariton EverTune hat acht Saiten, eine 27-Zoll-Baritonskala, 24 Bünde aus rostfreiem Stahl, eine EverTune-Brücke sowie aktive Humbucker EMG 85-8H und EMG 81-8H.