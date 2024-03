Test: Kemper Profiler Player, Multieffekt-Pedal

Das kleine, grüne Monster - fürchten oder belächeln?

Gerade mal doppelt so groß wie mein Smartphone, dafür komplett ohne Display. Oder anders gesagt: Das Display des gerade neben mir stehenden Headrush Core ist in etwas so groß wie der Kemper Profiler Player. Was soll das denn werden? Kemper-to-go oder Kemper -to-spar? Nun gut, über das Display des Kemper Mutterschiffs scheiden sich ohnehin die Geister, dann kann man das auch gleich weglassen. Gibt’s sonst noch was? Ach ja, das kleine, grüne Monster rollt gerade die Konkurrenz auf und will den Markt für Pedalboards auch noch erobern. Die Chancen dafür stehen offenbar ganz gut. Schauen wir mal etwas genauer hin.

ANZEIGE

Kemper Profiler Player – Facts & Features

1.110 g wiegt der Kemper Zwerg und mit 145 × 166 × 68 mm findet er Platz auf so ziemlich jedem Pedalboard. Was will der Kleine denn nun eigentlich sein? Amp? Effekt? Komplexes Multitool? Der Kemper Profiler Player ist zunächst mal eine abgespeckte Version des großen Profilers. Das ist offensichtlich, Aufbau und Optik sprechen eine deutliche Sprache. Und tatsächlich ist der Kemper Player, was die Profiles der Amps angeht, vollkommen identisch mit seinen großen Geschwistern. Selbst Profiles erstellen kann der Zwerg nicht, dafür kann man aber per Software auf eine unglaublich große Auswahl kostenloser oder professioneller Profiles zugreifen und sich den Amp der Träume aufs Pedalboard holen.

Der Kemper Profiler Player ist, was die Regelmöglichkeiten angeht, einem Amp gar nicht so unähnlich, das macht ihn auf dem Board in Live-Situationen übersichtlich und schnell beherrschbar. Wir finden in der unteren Reihe fünf Potis, die den klassischen Reglern am Amp nahekommen. Gain, Bass, Middle, Treble und Volume lassen ein vertrautes Gefühl aufkommen. Einen Master-Volume-Regler haben wir auch alle schon mal gesehen. Das letzte Update der Kemper Familie, das Liquid Profiling, war eine Voraussetzung dafür, dass man jetzt jeden Amp mit originalgetreuem Tonestack verwenden kann. Und genau das ermöglicht jetzt den Schnellzugriff auf eine wirkungsvolle Klamgregelung. Wer noch mal nachlesen möchte, was es mit dem Liquid Profiling auf sich hat, wird hier fündig, der Player profitiert jedenfalls deutlich davon, dass sich jetzt auch die Klangregelung so verhält wie beim echten Amp.

Also Profiles von Amps laden, kann man schon mal. Die verhalten sich dann auch so wie richtige Amps, dank des zugehörigen Tonestacks. Was geht noch? Die großen Geschwister Toaster, Rack und Stage haben ja auch einiges an Effekten zu bieten und sind, dank des Performance-Modus, live echte eierlegende Wollmilchsäue. Kann das der kleine Spross auch? Klar, allein der Größe wegen gibt es hier Einschränkungen. Kann ich im „klassischen“ Kemper zum Beispiel jeweils vier Effekte vor und hinter dem Amp platzieren, sind es beim Profiler Player nur jeweils zwei. Da der Player dafür prädestiniert ist, ihn auf dem Pedalboard zu verwenden, können aber natürlich auch schon vorhandene Pedale wie Verzerrer, Compressor, Reverb oder Delay weiterhin verwendet werden, indem man sie einfach vor oder hinter den Player schaltet, ganz so, wie bei einem richtigen Amp. Können wir den Player also als Pedalboard Amp klassifizieren?

Die Antwort ist leicht: Ja, das können wir. Und neben dieser Eigenschaft bringt er nun also noch insgesamt vier Effekte je Rig mit, die sich nahezu beliebig anpassen lassen. Zusätzlich können wir, und das treibt wohl den meisten anderen Pedalboard Amps die Tränen in die Augen, die Sounds in Performance-ähnlichen Bänken abspeichern, ganz so, wie bei den großen Kempers. Zehn Bänke mit je fünf Rigs stehen zur Verfügung. Aufgerufen werden diese mittels der Fußtaster oder direkt durch Druck auf die Buttons. Der Button „Bank“ verfügt über zwei LEDs, die jeweils in fünf verschiedenen Farben leuchten und so die Bank identifizieren, in der wir uns gerade befinden. Die fünf Buttons daneben rufen dann jeweils einen der fünf zugeordneten Sounds auf. Die Fußtaster sind standardmäßig so belegt, dass man mit Taster 1 die Sounds der Reihe nach unten durchschaltet, mit Taster 3 nach oben. Grundsätzlich sind die Fußtaster aber gänzlich frei belegbar.

Die Anschlüsse des Kemper Profiler Player

Wie kommen wir denn nun ran, an den Sound? Ganz einfach, wir stecken erst einmal eine Gitarre in den Input an der Frontseite des pultfömigen Players. Viel Platz ist da nicht, aber er wurde optimal genutzt. Um den Profiler Player mit einem Gehör zu verbinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Einfachste ist wohl, die beiden Monitor-Outputs mit je einem aktiven FRFR Lautsprecher zu verbinden. Das geht auch in Mono, Stereo macht aber mehr Spaß. Wer es direkter mag, steckt einen Kopfhörer in die dafür vorgesehene Buchse und erfreut sich des eigenen in Wohlklang gewandeten Spiels. Ein Main-Out steht ebenfalls zur Verfügung. In Form einer XLR-Buchse gestaltet, können hier direkt der FOH-Mixer oder das Studiopult bedient werden.

ANZEIGE

Ein Anschluss für ein Pedal ist auch noch da, hier kann ein Kemper Fußschalter angeschlossen werden oder, was mir deutlich praktischer erscheint, ein Volume-Pedal, das standardmäßig als Volume- und Wah-Pedal fungiert. Zwei USB-Anschlüsse finden sich auch noch an der Front. Der USB-B-Anschluss ermöglicht die Verbindung zum Rechner. Auch wenn hier mittlerweile USB-C der Standard ist, ist mir die robustere USB-B-Verbindung lieber. Eine USB-A-Buchse ermöglicht das Sichern und Einspielen von Rigs auf einem USB-Stick. Externe MIDI-Controller können hier auch angeschlossen werden. Wer also etwa ein altes Behringer FCB-1010 Stressbrett übrig hat, kann hier richtig Performance an den Tag legen.

Der Kemper Rig Manager

Die Ausgänge des Kemper Profiler Players können im Einzelnen konfiguriert werden, spätestens hier benötigen wir aber die Software. Der Kemper Rig Manager steht zum kostenlosen Download zur Verfügung und verwaltet, neben den Profiles, auch die Software-Updates des Gerätes. Es gibt ihn für alle gängigen Plattformen, also Windows, macOS, Android, Fire OS und iOS.

Die Verbindung erfolgt per USB oder WLAN und ist stabil und schnell. Hier können die Profiles der Amps geladen und sortiert, die Effekte bearbeitet werden und die Zuweisungen für die Taster und die Outputs erfolgen. Die Einrichtung eines Access Points für die Verbindung zum Smartphone oder Tablet erfolgt problemlos über das Scannen des QR-Codes am Boden des Player per Kamera. Wer über sein Heimnetzwerk auf den Kemper zugreifen will, kann die Zugangsdaten problemlos in den Einstellungen im Rig-Manager eingeben.

Verbindet man den Profiler Player per USB mit dem Rechner, dient er selbstverständlich, wie die großen Geschwister auch, als Interface für direktes Recording und/oder Reamping. All das funktioniert mit der von Kemper gewohnten Zuverlässigkeit und Qualität, hier hat sich gegenüber den großen Modellen nichts geändert. Die Bluetooth-Funktion eignet sich hervorragend, um Audiofiles vom Smartphone oder Tablet abzuspielen, das macht den Profiler Player zu einem guten Sparringspartner beim Üben. Man muss nur beachten, dass das Bluetooth-Signal nicht am USB-Ausgang anliegt, falls man mal was streamen möchte. Dazu muss man den Player klassisch per Audiokabel mit einem Interface verbinden. Das funktioniert dann aber auch einwandfrei.

Die Bedienung des Profiler Player

Wer sich schon mal mit einem Kemper beschäftigt hat, kommt mit dem Player sofort klar. Die intuitive Oberfläche macht es aber auch Neuklingen leicht, sich hier zurechtzufinden. Wie oben bereits beschrieben, fungieren die fünf mittleren Regler grundsätzlich wie die des Amps, dessen Profile geladen wurde. Zwei dieser Regler verfügen über eine Doppelfunktion, der Gain-Regler kann bei gedrücktem Poti ein Noisegate zum jeweiligen Rig hinzufügen. Das ist prima, denn so braucht man bei geräuschintensiveren Sounds keinen der beiden Efffektslots opfern. Der Regler für das Rig-Volume fungiert in zweiter Instanz als Lautstärkeregler für die Bluetooth-Soundquelle.

Hat man sich im Rig Manager ein Rig zusammengestellt und auf einem der 50 Speicherplätze abgelegt, kommen die beiden FX-Regler ins Spiel. Zwei der insgesamt vier Effekte können per Druck auf den Button (oder per zugewiesenem Fußtaster) ein- und ausgeschaltet werden. Diese Funktion bietet sich an, wenn man zum Beispiel zum ausgewählten Sound lediglich ein Delay oder einen Booster hinzuschalten möchte. Die beiden Regler steuern je zwei der wichtigsten Parameter des Effekts, beim Compressor etwa ist der Regler den Parametern Intensity und Attack zugeordnet.

Wer einen Kemper Cabinet besitzt, kann dies mittels des Kone-Buttons kundtun und kann somit alle Vorteile des kempereigenen Universums nutzen. Somit sind alle Funktionen des Kemper Profiler Players erklärt und ich komme zu schon zu einem Fazit. Dass der Kemper verdammt gut klingt, wissen wir. Aber wie wirken sich die Einschränkungen in der Effektauswahl aus? Hier kommen ein paar Hörproben. Teilweise sind das unbearbeitete Werkspresets, andere kommen aus der Rig Exchange, manche wurden von mir noch leicht modifiziert. Aufgenommen wurde per USB direkt in Logic Pro, alle Effekte kommen aus dem Kemper Profiler Player. Als Gitarre kam meine Charvel Marco Sfogli Signature zum Einsatz.