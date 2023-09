Marktübersicht: Tremolo-Pedale für E-Gitarre

Amplituden, Modulation & Harmonien!

Delay, Reverb, Phaser – und Tremolo. Die meisten Effektsparten irgendwelcher Multieffektgeräte kommen meistens mit einer Kombination dieser vier Elemente aus. Wir haben dabei vor allem den ersten Dreien zahlreiche Einzeltests, Marktübersichten und Features gewidmet – allen voran DelayDude, der sich regelmäßig mit Neuigkeiten an der Front beschäftigt.

An dieser Stelle wollen wir uns aber den kleinen Cousin der Modulationsthematik widmen – Tremolo. Streng genommen kann man aus allen Modulationspedalen Tremolos basteln, indem man die Hüllkurven der Modulation entsprechend manipuliert. Und gut und gerne werden Vibrato- und Tremolo-Effekte zusammen in einen Topf geworfen. Fakt ist: Es gibt ein paar großartige Tremolo-Pedale, die die Grenzen dieses Effekts hervorragend ausloten. Aber der Reihe nach – was genau ist ein Tremolo-Effekt?