ESP bringen neue LTD-Modelle raus

ESP legt endlich nach

Ganz ehrlich? Endlich ein vernünftiges Update aus dem Hause ESP. Während Fender lautstark verkünden, dass in Krisenzeiten die Absatzzahlen der Gitarren weiterwuchsen, kam von vielen anderen Herstellern kaum ein Signal. Speziell ESP waren ein bisschen still, melden sich aber jetzt mit einem starken Signal zurück.

Der Blick geht nach vorne – 2020 ist bald Geschichte, es gibt Grund zum Optimismus. ESP zumindest scheinen das so zu sehen und präsentieren für das kommende Jahr eine ganze Sparte neuer LTD-Gitarren, auf die ich mich persönlich schon sehr freue. Neue Finishes, neue Pickups, ein paar Generalüberholungen: klar, was komplett Neues ist nicht dabei. Aber nachvollziehbar, dass man in diesen Zeiten keine Risiken eingehen möchte.

Neue ESP-Gitarren: LTD Deluxe EC Series

Die EC-1000-Serie verzeichnet vier Neuzugänge. Zuerst haben wir die EC-1000T CTM in Tabak Sunburst Satin und See Thru Black Cherry. Dies sind die beliebten Singlecuts, angesiedelt zwischen Vintage und Modern, Ahorn-Korpus, dreiteiligen, durchgesetzten Mahagoni-Hälsen, Griffbrettern aus Macassar-Ebenholz, 22 Extra-Jumbo-Edelstahlbünden und einem Paar Fishman Open Core Classic-Tonabnehmer mit Push-Pull-Steuerung für klassische oder zeitgemäße Voicings. Beide Gitarren haben TonePros Tune-O-Matic-Bridges und Locking-Tuner.

Dann haben wir den EC-1000 EverTune BB. Der Zusatz BB verweist auf das dicke metallische Binding aus Silber. Evertune meint die Bridge. Es handelt sich um eine 24-Bund-Gitarre mit der klassischen aktiven Humbucker-Paarung eines EMG 60TW-R am Hals und eines EMG 81 an der Brücke – ein echtes Powerhouse also.