Guitar Summit 2023 Bericht

Deutschlands größte Gitarrenmesse ist in den Startlöchern!

ANZEIGE

Zum fünften Mal lädt das Team der Gitarre&Bass in der Zeit vom 22. bis zum 24. September zum Guitar Summit 2023 in den Rosengarten nach Mannheim ein.

Der wahre Guitar Summit Enthusiast wird jetzt natürlich denken: „Aber die Guitar Summit findet doch schon seit 2017 statt .“ Und genau so ist es auch, aber Corona machte die Guitar Summit 2020 zu einem reinen Online-Event und 2021 gab es für alle Gitarristen, Bassisten und Effekt-Pedal-Liebhaber gar keine Ausstellung. 2022 ging es dann aber endlich live und in Farbe weiter und so stehen auch in diesem Jahr 3 Tage im September Gitarren, Bässe, Verstärker, Effektpedale und alle möglichen mehr oder weniger sinnvollen Gadgets für die Saiten-Virtuosen im Fokus.

Guitar Summit 2023: Das Mekka für Gitarrenliebhaber in Mannheim

Als größte deutsche Gitarrenmesse lockt die Guitar Summit jedes Jahr Tausende von Musikenthusiasten, Profis, Herstellern und Neugierigen in die Stadt.

Egal ob du ein langjähriger Gitarrenprofi, ein Hobby-Musiker oder einfach nur ein Bewunderer schöner Musikinstrumente bist, dieser Summit bietet für jeden etwas. Wir waren schon mehrmals da, vor und nach der Pandemie und bekamen mit, wie die Messe stetig wuchs – und für viele Musiker allen anderen Musikmessen Deutschlands den Rang ablief. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre neuesten Gitarren-Neuheiten und das passende Musikzubehör – zu viele, um sie hier aufzulisten, deshalb gibt es hier das Ausstellerverzeichnis:

Neben den Ausstellungen wird es eine Reihe von inspirierenden Gitarrenworkshops geben, die von weltbekannten Künstlern und Lehrern gehalten werden. Und natürlich wäre eine Gitarrenmesse ohne Live-Auftritte nicht komplett. Das Konzertprogramm haben wir ganz unten aufgelistet – beeindruckende Shows, bei denen sowohl traditionelle als auch moderne Gitarrenklänge zum Besten gegeben werden. Ich persönlich finde die Auswahl an Acts viel gelungener als die letzten Jahre. Es beschleicht mir der Verdacht, dass die Guitar Summit dieses Jahr einige Rekorde brechen und auch verstärkt vom „Mainstream“ wahrgenommen werden wird.

Gitarrenmesse der Superlative: Entdecke die Neuerungen beim Guitar Summit in Mannheim.

Die Stadt Mannheim bildet dabei den perfekten Hintergrund für dieses Musikevent. Mit ihrer reichen Musikgeschichte und kulturellen Vielfalt wird der Guitar Summit 2023 sicherlich wieder ein unvergessliches Erlebnis. Also, ob du nun auf der Suche nach deiner nächsten Gitarre bist, deine Fähigkeiten in einem Workshop verfeinern möchtest oder einfach nur die Magie der Musik genießen willst – der Guitar Summit in Mannheim ist das Event des Jahres für alle Gitarrenbegeisterten!

Musikinstrumente & Highlights des Guitar Summit 2023

Mal ein paar konkrete Zahlen: In diesem Jahr wollen die Veranstalter der Guitar Summit 2023 nicht weniger als 10.000 Besucherinnen und Besucher jeden Alters auf die 4 Ebenen des Rosengartens in Mannheim locken. Unter den 450 Ausstellern, die ihre Teilnahme schon bestätigt haben, werden Vertreter bekannter Big Player aus den Bereichen Gitarre, Bass, Verstärker, Pedale und Zubehör ebenso zu finden sein wie kleine Manufakturen und Boutique-Schmieden. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben den etwa 500 Ausstellern der Guitar Summit 2023 wird es 100 Workshops, Konzerte und zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstlern zu sehen geben. Wer die Guitar Summit kennt, der weiß aber natürlich, dass es hier um mehr als ein bloßes Meet-And-Greet geht. Klar, für viele Besucherinnen und Besucher ist das einer der Hauptgründe zur Guitar Summit zu kommen, aber selbst der Musikfan, der sich vielleicht noch nicht so recht an eine Gitarre oder einen Bass herantraut, kann vor oder nach dem Besuch von einem der zahlreichen Konzerte mal vorsichtig die die Welt der Gear-Heads reinschnuppern. Gleichzeitig können aber auch Hobby-Gitarristen und semiprofessionelle Musiker und Musikerinnen bei einem der vielen Workshops ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern. Exklusive Masterclasses gehen dann sogar noch einen Schritt weiter und lüften auch in diesem Jahr die Kniffe und Tricks der großen Stars. Für diese exklusiven Masterclasses ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Nicht zuletzt verspricht der Familien-Sonntag mit den Dinos von HEAVYSAURUS auch noch Spaß für die aller kleinsten angehenden Gitarristen und Bassistinnen.

ANZEIGE

Ibanez LB1-VL Lari Basilio Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.299,00 € bei

Gitarrenworkshops in Mannheim: Lerne von den Besten!

Schon jetzt stehen einige Highlights fest: Greg Koch kommt mit samt Sohn Dylan und Toby Lee Marshall für ein Konzert im Mozartsaal. Ebenso zugesagt haben Andrea Valeri, der die Besucherinnen und Besucher mit Techniken wie Thumbstyle, Fingerstyle und Flatpicking begeistern möchte und Lari Basilio, die im Jahr 2019 als erste weibliche Gitarristin von keinem Geringeren als Joe Satriani zur G4 Experience eingeladen wurde.

Martin Miller bietet dann mit seiner Martin Miller Session Band eine musikalische Zeitreise und alle Fans des modernen Gypsy Swings dürfte Joscho Stephan sicher zur Guitar Summit 2023 locken. Und selbst eine Reise um die halbe Welt hält Künstler wie Plini nicht davon ab, auf der Guitar Summit seine Mixtur aus instrumentalem Progressive Metal, Prog, Fusion, Jazz und Modern Meta zum Besten zu geben. Auch dabei – Yvette Young, die eine dezent revolutionäre Gitarrenspielweise demonstrieren wird.

Konzertprogramm auf der Guitar Summit 2023

FREITAG, 23.9.2023

16:45

Der Freitagabend startet mit akustischer Gitarrenmusik und den Anfang macht der Gewinner des Warsaw Fingerstyle Festival 2022 KAROL MUSKAŁA. 17:15

Weiter geht es mit YVETTE YOUNG, die mit Fingerstyls und klavierähnlichem Akkord-Tapping auf der Akustikgitarre sowie Gesang begeistern wird. 18:00

Jazzliebhaber kommen auf ihre Kosten, wenn MATTEO MANCUSOzusammen mit der Jazz-Bass Legende JONAS HELLBORG die Bühne betritt.

18:45

Anschließend wird das JOSCHO STEPHAN TRIO das Erbe des großen Django Reinhardt oder Stéphane Grappelli mit unglaublicher Authentizität und musikalischer Exzellenz auf die Bühne bringen. 20:00

„Amps auf 11“ heißt es danach, wenn LAURA COX auf die Bühnenbretter steigt und eine fulminante Blues-Rock-Show abliefert. 21:30

Zum krönenden Abschluss des ersten Tages des Guitar Summit betritt mit AL DI MEOLA einer der ganz Großen die Bühne. Mit seinen beiden Mitstreitern Peo Alfonsi (Gitarre) und Sergio Martinez (Percussion) lässt er Jazz, Latin und Blues zu einem aufregenden Gesamtkunstwerk verschmelzen. SAMSTAG, 24.9. 17:00

Der Samstag beginnt wieder mit akustischen Klängen, wenn ANDREA VALERI ein vielfältiges Programm von Indie über Rock bis hin zu Country und Pop im Fingerstyle-Gewand zum Besten gibt. 17:45

ALEXANDR MISKO schöpft im Anschluss die Möglichkeiten der Akustikgitarre in einer noch nie dagewesenen Weise aus und sorgt damit für eine besonders spektakuläre Performance. 18:45

Bei den FUNKY TIMES treffen dann groovige Basslines auf funkige Gitarrenriffs und einen singenden Drummer sowie geschmacksichere 80s Jogging-Outfits. 19:45

Monster-Licks und geniale Gitarrentricks mit einer Extraportion Wahnsinn gibt es auf die Ohren, wenn GREG KOCH mit dem KOCH MARSHALL TRIO die Bühne entern wird. Der Gristle Man wird gemeinsam mit seinem Sohn Dylan am Schlagzeug und Toby Lee Marshall an der Hammond den Mozartsaal rocken – und noch einen Überraschungsgast im Gepäck haben. 21:15

Auch die MARTIN MILLER SESSION BAND bringt einige Überraschungsgäste mit und nimmt euch mit auf eine musikalische Zeitreise durch die 70er, 80er und 90er Jahre. Die Band um den Ausnahmegitarristen Martin Miller sorgte bereits beim letztjährigen Guitar Summit für eine volle Hütte und begeistertes Publikum.

Egal ob Jazz, Metal, Accustic, Blues oder Hard Rock – hier findet jeder seinen Bereich. Das Drei-Tages-Ticket ist für 44,- Euro zu haben, der Vorverkauf hat bereits begonnen.