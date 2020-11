Guitar Summit 2020 – Online Event

Guitar Summit 2020 - interaktives Webcamp!

Hach, was war das schön – die Guitar Summit 2019 hat uns verdammt viel Spaß gemacht. Allein in Sachen E-Gitarren gab es einen Haufen echter Schönheiten zu bewundern, und auch die Amp– und Pedal-Fraktion enttäuschte uns nicht. Wie erwartet hat die Corona-Krise natürlich auch diese Veranstaltung in die Knie gezwungen. Überrascht hat das wohl niemanden – trotzdem ist das irgendwie eine bittere Pille, welche die Ernsthaftigkeit der aktuellen Corona-Situation für Musiker nochmals unterstreicht. Alle haben dieses Jahr dran glauben müssen – von der Frankfurter Musikmesse bis zum Superbooth.

Die Veranstalter der Guitar Summit machen das Beste draus. Will heißen – ein interaktives Web-Camp. Wo andere einfach absagen, geht das Team hinter der Guitar Summit weiter. Kosten tut das Ganze nichts – damit ist schon mal bei den meisten ein Stein im Brett. Guitar & Bass, das Magazin hinter dem Ganzen, hat sich seit jeher auf der Seite der Musiker gestellt und auch wenn das Ganze natürlich fernab des „Real Deals“ ist, ist die Geste, so ein Webcamp überhaupt erst zu starten – in Kenntnisnahme des Eigeninteresses – eine starke Geste.

Man wird mit Herstellern und diversen Musikern direkt chatten können, Konzerte und Sessions werden per Stream übertragen, was durchaus auch Produktdemonstrationen beinhalten dürfte. Viele Firmen nutzen die aktuelle Krise dafür, um in ihren Kreativlabors neue Ideen zu entwickeln – wer weiß ob man die eine oder andere unerwartete Neuigkeit zu sehen kriegen wird. Wir werden euch selbstredend in einem Report über die Online Guitar Summit berichten und freuen uns, dass Guitar & Bass das beste aus der Situation macht.