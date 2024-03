Guitar Summit 2024 – das Programm

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Vom 27. bis 29. September 2024 versammelt sich die internationale Gitarren-Community zum sechsten Mal im Rosengarten in Mannheim, um beim GUITAR SUMMIT – Europas größter Gitarren-Show – ihre Leidenschaft für E-Gitarren, Akustik-Gitarren, Bässe, Effektpedale, Amps, Zubehör und natürlich reichlich Live-Musik zu zelebrieren. Die letzten Jahre wurde die Veranstaltung immer erfolgreicher – und wir hatten allein während unseren Besuchen im letzten Jahr einfach einen Heidenspaß:

Neben inspirierenden Workshops, intensiven Masterclasses und einer riesigen Ausstellung mit allen Top-Marken aus der Gitarrenwelt, steht das Wochenende im Zeichen mitreißender Live-Konzerte und vielem mehr. Letztes Jahr gab es viel Altbewährtes, viel Neues und viel Spannendes zu berichten. Die Branche ist im Umbruch, auf der Suche nach neuen Ideen, Impulsen und Richtungen. Ziemlich spannend, dabei zu sein und sich vor Ort ein Bild von der Stimmung der internationalen Musikinstrumente-Szene zu machen. Und nun lässt sich auch mit Freuden verkünden:

Die ersten Künstler für die Guitar Summit 2024 stehen fest:

Während die Veranstalter weiterhin an einem hochkarätigen Aussteller- und einem abwechslungsreichen Workshop- und Konzertprogramm arbeiten, konnte sich bereits eine illustre Sammlung von Musikern und Vollblutprofis überzeugen lassen, an der Summit dieses Jahr teilzunehmen:

Tommy Emmanuel

Tommy Emmanuel, der legendäre Gitarrist, wird am 27. September im Mozartsaal mit einer mitreißenden Live-Performance und einem Workshop das Publikum begeistern.

Jared James Nichols

Jared James Nichols, das Bluesrock-Phänomen aus Wisconsin, das jetzt die LA-Szene erobert, wird seine unverfälschte, energiegeladene Musik zum Besten geben, die von Blues-Legenden inspiriert ist und doch seine ganz eigene Handschrift trägt.

Charles Berthoud

Charles Berthoud, der Bass-Wizard mit über 1,7 Millionen Followern auf YouTube, wird sein beeindruckendes Können und seinen unverkennbaren Sinn für Humor in atemberaubenden Soli und Techniken präsentieren.

Greg Koch

Greg Koch, das „beängstigende Gitarrenphänomen“ laut Joe Bonamassa, kehrt nach seinem letzten, grandiosen Auftritt beim Guitar Summit zurück, um erneut Monster-Licks und geniale Gitarrentricks abzufeuern, garniert mit einer Extraportion Wahnsinn.

Mike Dawes

Mike Dawes, der innovative Fingerstyle-Gitarrist, der dieses Jahr mit der Legende Tommy Emmanuel tourt, wird ebenfalls dabei sein und verspricht mit seiner unvergleichlichen Kreativität ein beeindruckendes Spektakel.

Der Guitar Summit 2024 steht damit erneut für ein Wochenende voller Inspiration, Austausch und musikalischer Exzellenz. Ganz ehrlich? Erwarten können wir es kaum. Seitdem die Frankfurter Musikmesse weggebrochen ist, ist da eine große Lücke entstanden. Und die alljährliche Guitar Summit in Mannheim füllt diese Lücke zügig und verlässlich. An dieser Stelle wollen wir euch das tolle Dankeschön des Teams nicht vorenthalten, das die Veranstalter im Anschluss der Guitar Summit 2023 veröffentlichten:

Das war der GUITAR SUMMIT 2023

Wir sind aus dem Häuschen vor Freude und Dankbarkeit! Ein großes Dankeschön an alle, die bei diesem unglaublichen Event dabei waren und es zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Der Zuspruch und die Begeisterung von euch waren atemberaubend. Dieses Jahr konnten wir erneut einen Besucherrekord aufstellen mit über 11.300 Musikbegeisterten, die den Guitar Summit besucht haben. Der Guitar Summit 2024 findet vom 27. – 29. September statt.

Auch eine Neuerung – ein neuer Medienpartner an der Seite der Guitar Summit!

ROCK ANTENNE als offizieller Medienpartner der Guitar Summit

Der Groschen ist gefallen: das für viele wichtigste Rock-Radio-Network, das die größten Rocksongs aller Zeiten, spannende Interviews und die aktuellsten Musiknews zum Besten gibt, ist an der Seite der Guitar Summit ab diesem Jahr. Man zitiere:

ROCK ANTENNE, ein Radiosender mit Schwerpunkt auf Rockmusik, ist über UKW in mehreren Städten, darunter München, Hamburg und Wien, sowie bundesweit über DAB+ in Deutschland und Österreich und in der Metropolregion Zürich empfangbar. Zusätzlich bietet der Sender weltweit rund 30 Web-Only-Kanäle an. Seit seiner Gründung am 18. Oktober 1999 spielt ROCK ANTENNE kontinuierlich Rockmusik im „album oriented rock“-Format, ergänzt durch ein Programm aus Interviews, Konzertankündigungen, Vorstellungen neuer Alben und Kinotipps. Die Nachrichtenredaktion von ROCK ANTENNE liefert stündlich aktuelle Informationen aus Deutschland und der Welt sowie speziell aus der Rockmusikszene. Abseits des Radios beteiligt sich der Sender an verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen und berichtet von großen Konzerten. ROCK ANTENNE unterstützt auch als Medienpartner den Guitar Summit 2024 und trägt durch seine Berichterstattung und Community-Aktivitäten auf Plattformen wie Facebook und Twitter zur Verbreitung des Events bei. Also – geiles Ding!

Tickets für die Guitar Summit 2024

Das 3-Tages-Ticket für den Guitar Summit 2024 kostet 69€, das Tagesticket 49€ (Sonntag 33€) und für Kinder unter 14 Jahren gibt es das vergünstigte KIDS-Ticket für € 19 (Sonntag 29 EUR). Kinder bis einschließlich 3 Jahre haben freien Eintritt!