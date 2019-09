Alle News zur Guitar Summit 2019 Mannheim

Guitar Summit 2019

Die Reportagen der Guitar Summit 2019 auf einen Blick

Über 450 Marken kommen auf der diesjährigen Guitar Summit in Mannheim zusammen – ein stetiges Plus im Vergleich zu den Vorjahren. Nach dem unbestreitbarem Zerfall anderer Musikmessen hat sich die Guitar Summit als die wahrscheinlich wichtigste Gitarrenmesse Deutschlands etabliert. Wir werden in mehrteiligen Reportagen den Ausstellern auf den Zahn fühlen.

Vorhang auf: Guitar Summit Nr.3

Nennen wir das Kind beim Namen: Frankfurt war eine herbe Enttäuschung – nicht nur für uns Saitenartisten. Die ehemalige Vorzeige-Messe hat sich zum Mekka für Stage- und Live-Technologien entwickelt, lle anderen haben jedoch inzwischen das Nachsehen. Mit der Guitar Summit in Mannheim, die nun zum dritten Mal nach 2019 ihre Pforten öffnet, wird diese Lücke jedoch zweifelsohne gefüllt. Ein ausgedehntes Wochenende lang ist der Rosengarten in Mannheim wieder der europäischen Mittelpunkt der Gitarrenwelt. Besucher freuten sich auf über 450 ausstellende Marken, ein umfassendes Bühnenprogramm mit über 100 Workshops und Konzerten auf sieben Bühnen, bei denen sich alles zu 100% um Gitarren, Bässe, Pedale und Amps drehte. In den letzten Jahren hatte es sich abgezeichnet, doch inzwischen sollte klar sein: Die Guitar Summit ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Europa und hat der Musikmesse Mannheim den Rang abzulaufen.

Wir berichten von der Messe

Drei große Kategorien werden uns beschäftigen. Seien es die großen Namen der Verstärker, der Gitarre oder die der Effektpedale – jeder Kategorie werden wir uns ausführlich widmen und euch dabei die wichtigsten Namen natürlich nicht vorenthalten.

Wer ist vor Ort auf der Guitar Summit?

Wie gesagt: Das Verzeichnis der Guitar Summit Mannheim umfasst 450 ausstellenden Marken liest sich wie das Who-is-Who der Gitarrenwelt, neben legendären und großen Namen sind auch die kleinen Customhersteller, Szene-Stars und viele namhafte Gitarrenbauer am Start. Auch die Themen in den mehr als 160 Workshops sind breit gesät, von Produktpräsentationen über Technik- bis zu Recording-, Marketing- oder Groove-Workshops reicht das Angebot.

Wie auch im letzten Jahr werden Seymour Duncan genauso vertreten sein wie REVV Amplification, die mit ihrem REVV D20 zuletzt Akzente setzen konnten. Größen wie Peavey sind genauso präsent wie Line 6, die bereits auf der diesjährigen Summer NAMM die eine oder andere Neuheit vorgestellt haben. JHS Guitars, IK Multimedia, Engl – wie erwähnt: Das Who is Who der internationalen Musikszene wird präsent sein.

Weitere Highlights der Guitar Summit Mannheim

In der Do-it-Yourself-Area hat man die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung seine eigene E-Gitarre, seinen eigenen Gitarrenamp oder sein eigenes Effektpedal zu bauen.

Auch an die Anfänger wurde gedacht. So wird der „Gitarrenlehrer der Nation“ Peter Bursch auf dem Guitar Summit auch dieses Jahr wieder Kindern und Erwachsenen Gitarrenunterricht geben.

Und wem sechs Saiten zu viel sind, dem wird ein Ukulelen-Workshop geboten. Mehrmals täglich hat man die Möglichkeit, das „Gute-Laune-Instrument“ kennenzulernen. Jeder kann mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

vor dem Rosengarten statt, auf dem ausschließlich gebrauchte Musikinstrumente und Tonträger verkauft werden. Infos & An- meldung unter www.guitarsummit.de/flohmarkt. Der Mannheimer Rosengarten ist rund um den altehrwürdigen Mozartsaal gebaut. Und genau auf dessen legendärer Konzertbühne wird am Freitag und Samstag jeweils ab 18.00 Uhr ein Feuerwerk an gitarrenmusikalischen Highlights abgebrannt. Am Freitag findet dort die Guitar Summit Acoustic Party statt, die komplett im Zeichen virtuoser Acoustic-Fingerstyler steht. Samstags wird’s laut und elektrisch – mit der Guitar Summit Electric Party!

Öffnungszeiten Guitar Summit Mannheim

27.09.19, Freitag: 11:00 bis 19:00

28.09.19, Samstag: 11:00 bis 19:00

29.09.19, Sonntag: 11:00 bis 17:00

Wir möchten uns bei diese Gelegenheit ganz herzlich bei Steve Baltes für die tollen Fotos von der Guitar Summit bedanken.