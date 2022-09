Guitar Summit 2022: Report Gitarrenverstärker - Hughes&Kettner, VOX, Marshall, ENGL...

Guitar Summit Report - die Gitarrenverstärker & Amps!

Auch an der Amp-Front tat sich einiges – und erfreulicherweise waren es nicht nur die altbekannten Namen, sondern auch neuere, etwas frischere Gesichter. Es ist de facto so: Amps in einem Messeumfeld angemessen zu testen – brutales und schwieriges Unterfangen. Nicht nur deshalb hat die Guitar Summit die Amp-Test-Fraktion konkret in den Keller verfrachtet, um dem Rest der Musikmesse Raum zum Atmen zu lassen.

Aber von allen „Rubriken“ in der Welt des Musikequipments sollte man sich für die nächsten Jahre vielleicht noch ein paar mehr Konzepte für das Thema Amps und Gitarrenverstärker überlegen. Die Räume im Untergeschoss sind bereits ein guter und richtiger Schritt, doch so wären Play-Cabins in den höheren Etagen sicher eine Überlegung wert. Wäre zum Beispiel großartig gewesen, die vorgestellten Gitarren an dem einen oder anderen Amp ausprobieren zu können. Eine eigene „Kombinations-Sparte“ für Amp plus Gitarre ist nicht nur sinnvoll und sicher irgendwie realisierbar – bei der schieren Menge an Aussteller ist es eigentlich sogar ein Muss. Trotzdem war die Ausbeute an der Front etwas geringer als erwartet – vor allem, dass Kemper und Line6 keine großen Stände hatten, hat mich dann doch stark gewundert. Hoffentlich im nächsten Jahr!

Das dahingestellt, muss man sagen, dass bestimmte Namen wie Hiwatt zum Beispiel immer noch auf der Suche nach vernünftigen deutschen Großhändlern sind. Es ist ein bisschen irre, im Jahre 2022 immer noch Schwierigkeiten haben zu müssen, an Hiwatt ranzukommen. Ähnliches gilt für die Morgan Amplification Amps. Letzterer ist ein Boutique Name, der in den letzten Jahren absolut sensationelle Geschichten abgeliefert hat. Also, ohne weitere Umschweife – hier die paar Eindrücke, die wir zum Thema Amps auf der diesjährigen Guitar Summit sammeln konnten.

Morgan Amplification

„Die besten Combos auf dem Markt“ – so selbstbewusst präsentieren sich Morgan Amplifications. Ich persönlich hatte die Freude, eine Weile einen AC20 Head mit entsprechender Cab gespielt zu haben. Keinen Combo also, aber wenn der Amp Head als Referenz herhalten darf, weiß man, warum die Firma so selbstbewusst auftritt: Die Jungs sind reif für den Weltmarkt. Morgan Amps klingen ein bisschen so, als würde man den Vox-Charakter ins 21. Jahrhundert hieven. Mehr Druck, ein bisschen klarer, ein bisschen transparenter. Der Clean Channel des MVP23 Heads beispielsweise gilt als legendär. Wird definitiv Zeit, dass wir uns Morgan Amplification im Rahmen eines größeren Specials näher ansehen. Großhändler Deutschlands, auf jetzt!

Tone King Gitarrenverstärker

Mit Tone King hatten wir zuletzt eher digitale Erfahrungen gesammelt – beim Neural DSP Tone King Imperial Plugin. Doch auch beim Tone King Sky King hatten wir vor ein paar Jahren unsere helle Freude. Es ist und bleibt eine Vintage-Marke, eine Reminiszenz an die „good ol‘ 50s und 60s“ – und die liebste Verstärkermarke der Rockabilly-Szene. Vor Ort war es vor allem der Tweedy-Sound des Germlin, der Eindruck schinden konnte.

Hughes&Kettner

Tja, was soll man schon groß zu den deutschen Amp-Pionieren sagen? Unsere Testliste der Firma ist denkbar lang und denkbar umfangreich:

Um nur ein paar zu nennen. Es sind aber vordergründig diese Produkte, die am Hughes&Kettner Stand eine besondere Rolle spielten: Speziell beim AmpMan beobachtete ich immer wieder Schlangen von Leuten, die das gute Ding ausprobieren wollten. Darüber hinaus ist der Black Spirit 200 Floor auch nach wie vor eine feste Bank für den deutschen Amphersteller. Man konnte sich nach Herzenslust mit einer Gibson an den Verstärker-Typen austoben – etwas, das sich kaum ein Spieler nehmen ließ.

Hiwatt Amp Heads und Combos

Tja, wann ist es endlich soweit? Wann können wir endlich uns genauso wie mit Marshall und Vox auch mit Hiwatt eindecken? In meinen zugegebenermaßen überschaubaren Erfahrungen mit Studio-Aufenthalten kam ich einmal in den Genuss eines Hiwatt Custom Hiwatt 200 – und bin seitdem verliebt. Bis die Vertriebsfrage jedoch endgültig geklärt ist, dürfte noch ein bisschen Zeit vergehen. Das ist schade – denn der britische Killer-Pionier würde hierzulande definitiv für Furore sorgen und gnadenlos Einzug halten in der deutschen Kraut-, Stoner- und Indie-Rock-Szene, daran habe ich keine Zweifel. Gary von Hiwatt konnte mir zumindest sagen, dass sie mit Hochdruck an der Sache dran sind und den deutschen Markt nach wie vor ins Auge fassen.

ENGL Gitarrenverstärker

There ya go – die volle ENGL Bandbreite. So muss das, und so sieht das auch auf vielen (Metal-)Bühnen Deutschlands und international aus. Ein oder zwei ENGL Amp Heads, mehrere Cabs, und der Sound wird rappeln. ENGL hatten einen vollwertigen und und repräsentativen Stand in den oberen Etagen – und geizten nicht mit ihren Amp-Reizen. So viel soll verraten sein: Die Cab-Sim-Lösungen von ENGL stehen ähnlich hoch im Kurs wie die Powerballs der Firma. Es ist schön zu wissen, dass ENGL nach wie vor so hoch im Kurs stehen. Gefühlt jede zweite Heavy- und Thrash-Metal Band spielt einen ENGL – und das hat seine Gründe.

Friedman, Marshall & Ampeg

Leider ohne Stand, aber von ihren Vertrieben trotzdem in umfangreicher, spielbarer Form unten in der Spielsektion positioniert: Friedman, Marshall und Ampeg. Besser auf diesem Wege Präsenz zeigen als gar nicht – wobei uns speziell die Fragen irgendwann rumtrieb: Die Größen wie Fender, Gibson und Marshall blieben der Guitar Summit 2022 gänzlich fern. Eine Arroganz, die sich irgendwann rächen wird? Hoffentlich nicht, und man kann nur hoffen, dass vor allem Gibson den Mut haben, endlich mal wieder Präsenz auf dem europäischen Markt zu zeigen.

VOX Amps & Gitarrenverstärker

Vox Amps haben, das wurde mir am Stand klar und deutlich gesagt, wie viele andere Gitarrenverstärker-Hersteller vor allem mit einer Sache aktuell zu kämpfen: Lieferschwierigkeiten. Dominik von VOX erklärte mir das wie folgt:

„Also die Problematik ist aktuell dass verschiedene Modelle nur sehr schwer lieferbar sind. Es entspannt sich langsam, aber die Nachfrage ist sehr groß, da wir ordentlich Rückstände aufgebaut haben. Wir können nicht alles bedienen mit den wenigen Einheiten die wir haben. Da sind mehrere Sachen zusammengekommen: Die internationale Knappheit der Bauteile, zusätzlich noch in Verbindung mit der Versandkiste – es sind nicht genug Container weltweit verfügbar. Dementsprechend sind die Container-Preise so explodiert, dass sie meistgebend versteigert werden zum Teil. Außerdem fielen durch bestimmte EU-Richtlinien bestimmte Netzteile weg. Sie sind nicht mehr EU-konform. Dafür muss erstmal Ersatz entwickelt werden – zum Beispiel bei unseren Modelling-Amps. Die Dinger müssen also erstmal gebaut werden, und das ist vor dem Hintergrund der Knappheit bestimmter Bauteile zusätzlich problematisch.„

Es ist wie es ist – die Pandemie und ihre Nachwirkungen sind nach wie vor für viele Hersteller spürbar. Nicht nur Vox sind davon betroffen, sondern so ziemlich jeder, der auf der Guitar Summit Musikmesse seinen Stand hatte.

EICH Amplification

Eich ist für die Bass-Welt ein immer wichtiger gewordener Name. Der Stand präsentierte ein paar frische Modelle und lud förmlich zum Anzocken ein. Wir werden uns EICH in den nächsten Monaten vornehmen – zu lange liegt unser Test des EICH Amplification T1000 Bassverstärker zurück.

GROSSMAN

Seien wir mal ehrlich – egal ob Modelling oder Profiling, am analogen Vorbild reicht nichts so wirklich heran. Deshalb hat Grossman die wahrscheinlich beste Home Recording Variante überhaupt entwickelt – seine Isolationsboxen. Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit Spaß mit einer solchen Box – Axel Ritt hat die GROSSMAN SG Box ausführlich getestet und nicht ohne Grund mit einem Best Buy versehen. Wird definitiv Zeit, dass wir uns mal wieder eine GROSSMAN ins Haus holen, findet Ihr nicht auch?

Guitar Summit 2022 – Veranstaltungen & Masterclasses

Der reguläre Messe-Ablauf machte es leider nicht möglich, sich für längere Zeit in eine der Masterclasses oder Aufführungen zu setzen – in der Hinsicht wird der bald kommende Artikel meines Kollegen Simon Schneid sicher für Lesestoff sorgen. Aber eins ist klar – der Rosengarten ist die perfekte Location für solche Ansätze. Die Guitar Summit sollte noch mutiger an der Front sein und meines Erachtens einen kleinen, richtigen Konzertabend veranstalten – als Special Event zum Abschluss. Holt euch Russian Circles ins Haus, oder eine andere zeitgemäße, international bekannte Rockband, und lasst davor eine Reihe von lokalen Support-Bands auftreten. Das wäre das I-Tüpfelchen.

Insgesamt lässt sich aber nur sagen: Hut ab. Hut ab vor den Veranstaltern. Hut ab vor den Ausstellern. Den Musikern. Den Leidenschaftstätern. Den Ausharrenden. Den Geduldigen. Drei Jahre waren eine lange Zeit, aber es tut gut, zu sehen, dass so verdammt viel los war und in uns allen der Hunger auf Musik, Kreativität und Gear nach wie vor groß ist. Wir sagen Danke & freuen uns auf die Guitar Summit 2023!