Test: Hughes&Kettner StompMan, Floorboard Amp

Maximaler Sound bei minimalen Abmessungen!

Als die Firma Hughes&Kettner vor einigen Jahren zusammen mit ihrer BS 200 Serie den Spirit Tone Generator einführte, ging ein weltweites Raunen durch die Szene. Noch nie war es bis dato möglich gewesen, mit einem Transistor Verstärker dem Klang einer Vakuumröhre so nahe zu kommen. Aufgrund der patentierten, rein analogen Schaltung schaffte der Verstärker den Brückenschlag zwischen den leichten, preiswerten aber auch klanglich minder bemittelten Transistorverstärkern hin zur klanglichen Oberliga der Vollröhrenverstärker, welche aber leider auch mit einem hohen Transportgewicht und aufgrund ihrer Bauteile mit einem deutlich höheren Preis zu Buche schlagen. Mir war sofort klar, dass dieses Bauteil ein Kassenschlager werden würde, allerdings selbst ich hätte den immensen Erfolg dieser Verstärkerreihe nicht erwartet. Weitere Produkte wie die Nano Heads, oder auch der AmpMan folgten und konnten unter zu Hilfenahme des Spirit Tone Generators ein deutlich hochwertigeres Klangbild liefern, als was der Ladenpreis vermuten lies. Hughes & Kettner wären aber nicht Hughes & Kettner, wenn sie nicht ständig nach einer Erweiterung und Verbesserung ihres Portfolios streben würden, weshalb der neuste Spross aus der Spirit Tone Generator Familie auf den Namen StompMan lautet und erneut mit einer Reihe von sehr durchdachten und äußerst praxisgerechten Features aufwarten würde.

Der Aufbau des Hughes&Kettner StompMan

Der versierte Leser wird sich wahrscheinlich bereits nach einem kurzen Blick auf das Layout des Verstärkers in Kombination mit seinem Namen denken können, für welchen Einsatzbereich der Hughes&Kettner StompMan konzipiert wurde. Schon die Abmessungen von gerade einmal (B x T x H): 132 mm x 52 mm x 153 mm und das Gewicht von 650 g lassen erahnen, dass der Amp für den Floorboard Betrieb konzipiert wurde. Um den Amp hingegen betreiben zu können, muss das beigefügte Netzteil verwendet werden, da die Leistungsmerkmale 24 V und 2,5 A von keinem Multispannungsnetzteil, welche normalerweise im Floorboard Betrieb verwendet werden, geliefert werden können. Das Ganze sollte aber kein wirkliches Problem darstellen, da das Netzteil relative flach und schmal konzipiert wurde und somit unter den meisten Floorboards jenseits der Nano / Mini Serien mit 2 Kabelbindern o. ä. Platz finden sollte. Das Netzteil funktioniert aufgrund seine Spannungsverarbeitung von 100 – 240 Volt weltweit.

Von der Konzeption her orientiert sich der als Single Channel konzipierte Verstärker am AmpMan, was sich in Sachen Klangregelung durch den Verzicht auf eine Dreiband Klangregelung zugunsten eines Tone Reglers auszeichnet. Neben der Master Lautstärke und dem Gain Regler bietet der Hughes&Kettner StompMan insbesondere drei Regler aus dem Endstufenbereich, welche sich in die Bereich Resonance, Presence und Sagging unterteilen. Insbesondere der Sagging Regler stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, da er das Saturierungsverhalten einer Röhrenendstufe analog emuliert und seine Stärken insbesondere im Crunch Bereich ausspielen kann. Der Verstärker leistet 25 Watt an 8 Ohm, was für einen regulären Clubgig mehr als ausreichend ist. Da es sich um eine Transistorendstufe handelt, variiert die Leistungsabgabe je nach Impedanz der Box, soll heissen der Amp bietet bei 16 Ohm knapp 12,5 Watt, bei 4 Ohm hingegen 50 Watt.

An Fußschaltern bietet der Hughes&Kettner StompMan 2 Stück, einen Solo Schalter, mit dem sich der Ausgangspegel um bis zu +6 dB (regelbar über einen Poti auf der Stirnseite) anheben lässt und einen Bypass Schalter, dessen Funktion auf der Stirnseite mittels eines Miniswitches zu einem FX-Loop Wahrlschalter umschalten lässt und auf dessen genaue Funktion wir gleich noch eingehen.

Die Konzeption des Amps

Der Hughes&Kettner StompMan lehnt sich mit seiner einkanaligen Ausrichtung in der Stand Alone Funktion an die „mehr-oder-minder-Clean“ und angezerrten Sounds der 60er und frühen 70er Jahre an, welche man als Hausnummer im Bereich JMP und JCM finden kann oder anders ausgedrückt, Clean macht man mit dem Volumeregler der Gitarre und Lead / High Gain mit einem davor geschalteten Overdrive / Distortion Pedal. Dafür wurde der Gain Bereich eher moderat ausgelegt und legt seinen Fokus mehr auf die Endstufen Arbeit, welche sich mit dem Sagging Regler auch in geringen Lautstärken sehr gut variieren lässt. Ist Bypass aktiviert, werden Gain und Tone aus dem Signalweg genommen, Presence, Resonance und Sagging stehen aber immer noch zur Verfügung und liefern fein dosierbaren Röhren-Endstufen-Sound. Soweit alles prima, aber das allein wäre jetzt nicht unbedingt ein starkes Argument für den Amp, daher kommen wir nun zu den Anwendungsbeispielen des Amps!

Die Anwendungsbeispiele des Hughes&Kettner StompMan

Im Gegensatz zu Gitarristen die einen Modeller als „All-in-one“-Lösung brauchen, will ein typischer Pedal-Board-Spieler zumeist eine modulare Lösung, bei der er mittels seiner persönlichen Pedale seine Individualität zum Ausdruck bringen kann. Er möchte ggf. auch weitere Preamps anschließen und je nach Einsatzgebiet separate Speaker-Emulationen für Direct to FOH oder In-Ear- Anwendungen nutzen und verwendet eventuell auch externe Noise Gates. Hier kann der StompMan mit einem vergleichsweise einfachen, aber genialen Setup helfen:

1.) Als vollwertiger Single-Channel-Amp

Nutzung mit Booster, Fuzz, Overdrive, Chorus, Flanger etc. vor dem Eingang, und Hall- oder Delay-Effekten im Loop ist die Hauptanwendung des Hughes&Kettner StomMan. Hier wird der StompMan wie ein klassischer Single-Channel-Amp inkl. Pre- und Power-Amp Sound- Parameter mit einer Gitarren-Box genutzt, mit dem Komfort eines schaltbaren FX-Loop und einer cleveren Solo-Funktion, um den FOH zu entlasten.

2) Als Power-Amp (Bypass des internen Preamp)

Dank des integrierten Bypass brauch der User nicht den FX-Return zu „missbrauchen“ um den internen Preamp zu umgehen, damit er externe Preamps verstärken kann. Bypass nimmt Gain und Tone aus dem Signalweg, die Power-Amp-Sound-Parameter Presence, Resonance und Sagging sowie der FX-Loop sind weiterhin nutzbar. Zur Anpassung des Eingangspegels des StompMan an den Ausgangspegel des angeschlossenen Preamps bietet der StompMan auf der Unterseite ein Trim-Poti.

3) Recording über FX Send / Line und Software Cab-Sims

Ob mit oder ohne Vorschaltgeräte oder Preamps, der mit „FX Send / Line“ beschriftete Ausgang des StompMan greift das Signal direkt vor dem Master ab, beinhaltet also schon Presence, Resonance und Sagging. Ideal, um damit in den Line- Eingang der DAW zu gehen und Software Cab Sims und Effekte zu nutzen.

4) In Ear / Direct to FOH / FRFR

Für Direct to FOH oder In Ear-Anwendungen kann man entsprechende Hardware Cab Sims benutzen. Statt in den Return des StompMan geht man am Ende der Signalkette einfach in den Eingang der Cab Sim und aus dessen Ausgang zum Pult. Es ist jetzt immer noch möglich, die Endstufe des StompMan zu nutzen: verbindet man den Ausgang der Cab Sim mit dem Return des StompMan, verstärkt dessen Endstufe das Fullrang-Signal der Cab Sim man kann am Speaker-Out des StompMan FRFR-Boxen betreiben.

Der Hughes&Kettner StomMan in der Praxis

Ich habe mich im Praxisteil auf den Stand Alone Betrieb des Amps konzentriert, da die klanglichen Auswirkungen externer Pedale den Klang des Amps zu stark verändern würden. Als erstes fällt einmal mehr auf, dass der Tone Regler in der Tat 80 – 90% aller Dreiband Einstellungen überflüssig macht. Im Gegenteil, die Gefahr einer fehlerhaften Einstellung sinkt massiv. Links Anschlag hat den typisch britischen Mitten Boost, Rechts Anschlag eine typische Scoop Ausrichtung, dazwischen ist alles stufenlos einstellbar.

Wie auch bei dem großen Vorbild des Hughes&Kettner StomMan, (ich schätze, es soll ein 2203 sein), ist die klangliche Effektivität sehr moderat gehalten, sprich selbst bei langen Regelwegen bleibt die Klangänderung moderat. So kann man z. B. den Resonance Regler gerne auf Rechts Anschlag setzen, ohne dass es zu großem Gepumpe kommen würde, aber genau das macht ja u. a. den klanglichen Reiz aus. Einmal mehr muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass es sich hier nicht um einen Vollröhrenamp handelt, denn die analoge Schaltung in Kombination mit dem Sagging Regler macht es wirklich schwer, den Unterschied klanglich heraus zu filtern. Der Amp ist hoch dynamisch, hängt sehr gut am Volume Regler der Gitarre und bietet die perfekte Basis für klassisches Riffing im Blues, Rock und traditionellem Hard Rock.

Für den amerikanischen Clean Sound bietet der Hughes&Kettner StomMan auch sehr variable Möglichkeiten, zum Beispiel hat es mir eine cleane Gain Einstellung mit starkem Sagging Anteil sehr angetan, siehe hier:

Um den Sagging Effekt einmal im A/B Vergleich zu hören, habe ich hier einmal das gleiche Riff mit und ohne Sagging aufgenommen, das Ergebnis spricht für sich:

Abschließend kann man dem StompMan wirklich nur die Bestnote geben. Der Amp überzeugt bei winzigen Abmessungen mit einem sehr guten Sound, der wirklich sehr, sehr nah an die Originale im Stil eines 2203 oder 2204 heran reicht, hat aber dafür noch eine deutlich höhere, schaltungstechnische Flexibilität, was die Transportabilität nochmals deutlich erhöht.