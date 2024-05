Workshop: Akkorde auf dem Bass

Wer braucht schon einen Gitarristen in der Band?

Akkorde auf dem Bass zu spielen, ist nicht gerade das, was ein Bassist gleich zu Beginn seiner Musikerkarriere lernt. Viele lernen es sogar nie, dabei ist es eine so wundervolle Spieltechnik, die das klangliche Repertoire eines Bassisten extrem erweitern kann.

Ich bin aber weniger der Theorie-Hase, als vielmehr ein Praktiker und möchte diesen Artikel als einen Denkanstoß verstanden wissen, der dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Schubs in eine neue Richtung geben kann. Also, wer Lust hat, sich einmal aus seiner Komfortzone herauszubewegen, dem sei folgendes Wagnis wärmstens empfohlen.

Warum Akkorde auf dem Bass spannend sein können

Dass der Verzicht auf einen Bass in einer Band ziemlich öde enden kann, habe ich ja bereits in meiner Liebeserklärung an den Bass deutlich gemacht. Dennoch gibt es gibt einige bekannte Bands, die ohne einen Bassisten auskommen. The White Stripes oder The Black Keys verzichten recht erfolgreich auf den Puls dieses Rhythmusgebers.

Es bedarf schon viel musikalisches Geschick, das Fehlen eines Bass-Grooves in einer Band zu kompensieren. Gleichzeitig ist aber auch die Gitarre nicht so unverzichtbar, wie man annehmen mag. Denn nicht nur Gitarristen können sich selbst oder andere auf ihrem Instrument mit Akkorden begleiten, auch Bassisten können das. Mit ein bisschen Übung kann man als Bassist ganze Arrangements spielen und damit jeden Gitarristen aus der Band verbannen. Sicher, auch hier gehört viel Geschick dazu, aber Mike Kerr von Royal Blood beweist, dass man auch mit einem Gretsch G2220 Electromatic Junior Jet Bass II (oder einem Fender Starcaster Bass und dem limitierten Mike Kerr Fender Jaguar), einigen Effektpedalen und viel Können Songs kreieren kann, die niemanden eine Gitarre vermissen lassen. Der gewiefte Brite splittet das Signal mit einem Boss LS-2 Line Selector und verwendet einen Palmer Triage Amplifier-Selector. Um das gesplittete Signal zu bearbeiten, nutzt er dann gleich zwei Electro-Harmonix POG2. Dazu gibt nimmt er dann noch den Boss PS-6 Harmonist Pitch Shifter und für ordentlich Verzerrung sorgen wahlweise seine Signature-Pedale von Cog Effects wie das CRB005 und das CBR006 Custom Fuzz Mike Kerr oder das ZVex Vextron Series Mastotron Fuzz und ein Electro-Harmonix Germanium 4 Big Muff Pi. Abgerundet wird das Ganze klanglich dann mit dem Strymon Flint Tremolo & Reverb-Pedal. Eine ganz einfache Geschichte also. Aber der Aufwand scheint sich zu lohnen, denn 2015 wurden Royal Blood sogar mit einem BRIT Award ausgezeichnet.

Warum viele Bassisten bisher auf Akkorde verzichten

Ein Grund dafür, dass auf dem Bass weniger Akkorde gespielt werden, ist der, dass Akkorde in den tiefen Tönen sehr schnell matschig und damit nicht so richtig attraktiv klingen. Hinzu kommt, dass die Akkorde auf dem Bass im Bandkontext meist einfach klanglich etwas „zu viel“ des Guten sind. Wenn der Gitarrist dem Bassisten jedoch etwas Raum lässt oder man wie die Jungs von Royal Blood einfach komplett auf einen Gitarristen verzichtet, bieten sich für den gewieften Bassisten ungeahnte Möglichkeiten.

In der Musiktheorie wird ein Akkord als das gleichzeitige oder in kurzer zeitlicher Abfolge aufeinander folgende Erklingen von mehreren unterschiedlichen Tönen beschrieben. Der Klassiker unter den Akkorden sind die Dreiklänge. Sie setzen sich aus Grundton, Terz und Quinte zusammen. Wie bei allen Akkorden, stehen die Töne also in einer harmonischen Beziehung zueinander. Das Tongeschlecht, sprich der klangliche Charakter eines Akkords, wird dann durch den Abstand der gespielten Terzen zum Grundton bestimmt. Im Moll-Akkord verwendet man die kleine Terz, die drei Halbtonschritte vom Grundton entfernt liegt, während der Dur-Akkord mit einer großen Terz erklingt. Die große Terz liegt vier Halbtonschritte vom Grundton entfernt auf dem Griffbrett.

Akkorde auf dem Bass: Mehr Abstand für einen klareren Sound

Ich habe zuvor ja bereits auf das Problem verwiesen, dass Akkorde, wenn man sie im klassischen Sinne nutzt, in den tiefen Lagen ziemlich schnell matschig klingen. Das liegt einfach daran, dass man bei Akkorden für gewöhnlich die Töne so wählt, dass sie einen möglichst geringen Abstand zueinander haben. Durch das Klangspektrum eines Basses führt diese Praxis aber dazu, dass die Töne sich einfach nur „einmatschen“. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, bei Akkorden auf dem Bass immer, die Töne mit einem möglichst großen Abstand zueinander zu wählen. Wir nutzen also auf dem Bass nicht die nächstgelegene Terz, sondern einfach die oktavierte Terz.

Wer Akkorde auf dem Bass spielen möchte, findet im Internet unzählige Tutorials, die diese Technik ganz wunderbar erklären. Insbesondere für diejenigen, die erst damit beginnen, Akkorde auf dem Bass zu spielen, gibt es zudem noch einen wunderbaren Kniff, der ohne klangliche Einbußen den Einstieg in das Spielen von Akkorden auf dem Bass erleichtert. Denn auch Zweiklänge, die in harmonischer Beziehung zueinanderstehen, können klanglich schon vollkommen neue Welten erschließen. In der Regel wird hierzu meist einfach die Quinte weggelassen. Auf dem Bass funktioniert das deswegen so gut, weil die Quinte bereits im natürlichen Obertonspektrum des Zweiklangs vorkommt. Gitarristen nutzen häufig Zweiklänge, in denen die Terz weggelassen wird. Diese sogenannten Powerchords verzichten dann auf die Terz und sind somit keinem Tongeschlecht mehr zuzuordnen.

Ich persönlich fand den Weg über die Zweiklänge für den Einstieg in das Spielen von Akkorden auf dem Bass sehr viel einfacher als über die klassischen Drei- oder sogar Vierklänge.

In der Regel spielen die meisten Bassisten, wenn sie Akkorde oder Zweiklänge spielen, diese als Arpeggios, sprich, die einzelnen Noten des Akkords oder Zweiklangs werden nacheinander gespielt. Es gibt aber selbstverständlich auch für die Freunde der dicken Saiten die Möglichkeit, die Töne der Zweiklänge oder Akkorde auf dem Bass gleichzeitig zu spielen. Und natürlich können wir durch das Greifen ganzer Akkorde auch die Möglichkeit, einfach mal so richtig zu „schrammeln“ und alle Saiten gleichzeitig anzuschlagen.

Spielt man Akkorde auf dem Bass in den oberen Lagen, macht es auch Spaß, diese mit Effekten zu verfremden. Wenn man beispielsweise mit einem einfachen Volume-Pedal oder einem Effekt wie dem Boss Slow Gear die Akkorde langsam einfaded. Wenn man lange Finger hat, könnte man es auch mit dem sonst so selten genutzten Volume-Poti versuchen. Dann klingt der Bass fast wie ein Cello. Das kann natürlich auch noch mit einem dezenten Delay, Tremolo oder sogar einem Reverb und ein wenig Verzerrung kombiniert werden und prompt wird aus dem wuchtigen Bass ein verstecktes Ambient-Monster. Natürlich müssen auch hier die anderen Instrumente, wie meist im Arrangement, genug Platz für diesen tollen Sound lassen. Aber schon mit einem einfachen Dur/Moll- Akkordwechsel lassen sich wirklich spannende Sounds erzeugen.

Wenn man dann etwas geübter ist, kann man dann ganze Arrangements auf dem Bass spielen. TommyLeeDepp zeigt und in diesem Video mal, wie das Ganze aussehen kann, wenn man es richtig draufhat (zumindest in meinen Augen).

Akkorde auf dem Bass und Gesang – es kann funktionieren

Für gewöhnlich tun Bassisten sich ja zudem ein bisschen schwer mit dem Gesang, was vor allem daran liegt, dass wir meist Rhythmen spielen, die im Widerspruch zum Gesang stehen. Selbstverständlich bewies Lemmy Kilmister uns, dass auch Bassisten singen können, während sie ihr Instrument spielen. Aber auch Sir Paul McCartney oder Sting dürfen wir gerne nennen, wenn es darum geht zu belegen, dass auch Bassisten dieses Multi-Tasking bewerkstelligen können. Es bedarf auch einfach nur wieder etwas Übung.

Insbesondere melodiöse Arrangements machen es aber leichter, zum Bass zu singen, auch wenn die Anforderungen an die Hand-Augen-Koordination natürlich nochmals deutlich gestiegen sind. Dennoch fällt es mir leichter, zu meinen Bass-Sounds zu singen, wenn sich die Melodie von Bass und Gesang gleichen.

Wer sich jetzt nach ein bisschen Theorie zum Thema sehnt, dem sei die Bass-Workshop-Reihe von Matthias Ziegenhain ans Herz gelegt. Er erklärt in seinen Workshops alles, was man in der Theorie über die Harmonielehre auf dem Bass wissen sollte. Egal ob Harmonielehre, Intervalle und Akkorde, die Pentatoniken in Moll und Dur, das Harmonisieren von Tonleitern oder Akkordbrechungen und Arpeggios, hier findet sich die Theorie, die man braucht, um dann den Praxisanreiz aus diesem Artikel in die Tat umzusetzen.