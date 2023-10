Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

ANZEIGE

Am vergangen Wochenende war es wieder soweit: Guitar Summit 2023 in Mannheim. Die jährlich stattfindende Veranstaltung gehört zu den größten und bedeutendsten Gitarren- und Bassmessen weltweit. Mit ihrer Vielzahl von Ausstellern, Workshops, Konzerten und weiteren spannenden Aktionen bietet sie für jedermann was an, seien es Liebhaber schöner Instrumente und Amps, Musiker auf Fortbildung oder Händler.

Die Guitar Summit ist die Gelegenheit in Deutschland, die neuesten Modelle, Verstärker und Effektgeräte auszuprobieren und zu entdecken. Zahlreiche namhafte Hersteller präsentieren ihre Produkte und stehen für Fragen und Beratung zur Verfügung. Egal ob man auf der Suche nach einer neuen Gitarre oder Bass ist, sein Equipment erweitern möchte oder einfach nur die neuesten Trends und Innovationen kennenlernen will, die Guitar Summit bietet für jeden etwas. Neben der Ausstellung gibt es auch ein umfangreiches Workshop-Programm, bei dem renommierte Gitarristen, Bassisten und Fachleute ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen. Von Einsteiger-Themen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken, Podiumtalks oder Konzerte, man kann von den Besten lernen und sich inspirieren lassen. Und dank der entspannten Atmosphäre konnte man nahezu jeden auf einen entspannten Schnack bekommen und damit die Stars mal aus der Nähe erleben.

Auch für uns Bassisten wurde dieses Jahr wieder einiges geboten, etliche Hersteller präsentierten ihre neuen Entwürfe und boten diese auch zum Test an. Ein Tag auf der Guitar Summit vergeht schnell im schönen Rosengarten, neben dem Ausprobieren von Gear gab es viele informative Gespräche und lustige Anekdoten zu hören, ein bisschen Klassentreffen ist solch eine Messe irgendwie immer. Die Masse an Ausstellern macht es fast unmöglich, alle Neuheiten und Trends zu erfassen, daher habe ich in diesem Artikel meine persönlichen Highlights für euch zusammengefasst. Legen wir los …

Neues von Aguilar

Ganz klar, die Firma aus Brooklyn gehört zu den beliebtesten Marken im Tieftonbereich und schafft es aus jedes Jahr, ein paar neue Sachen mitzubringen. In diesem Jahr sind es der AG Preamp, der die Vorstufe des beliebten Verstärkers als Pedal anbietet. Dank einer ausgeklügelten Schaltung kann dieser clean abgestimmte Preamp einige sehr praxistaugliche Sounds erzeugen und somit eine echte Allroundwaffe auf dem Board werden. Besonders gut hat mir die Möglichkeit gefallen, per Fußschalter Deep und Bright ein- und ausschalten zu können. Beide zusammen ergeben nämlich die typische Badewanne, die man gerne beim Slappen nutzt, eine tolle praxistaugliche Lösung!

Ein weiteres Highlight sind die neuen Aguilar SL110. Die süße kleine Box klingt erstaunlich laut und voll unten herum und wiegt dabei nur lächerlich geringe 10 kg. Zwei Stück zusammen liefern einen amtlichen Sound, mit dem man auf kleinen Clubgigs locker bestehen kann. Ein tolles kleines Setup für Zuhause, die Probe oder die Session!

Ein Singlecut von Ibanez

Seit einiger Zeit gibt es den Ibanez BTB866SC auf dem Markt, ein Singlecut im modernen Design. Auf der Messe konnte ich ihn endlich mal in die Hand nehmen und war schlichtweg begeistert. Ein toller straffer Sound mit Definition und Klarheit, dabei immer noch warm und organisch – I like!

Ampeg Venture Serie

Die Zeiten des Kühlschranks sind vorbei … Nein, Spaß beiseite, man versicherte mir vor Ort, dass die großen und schweren Amps wie Boxen (die dafür verdammt geil klingen) natürlich immer noch zu haben sind. Wer aber nicht mehr so viel tragen möchte, kann sei Neustem auf die Venture-Serie von Ampeg zurückgreifen. Klein, leicht und transportabel, dabei aber immer noch den fetten Sound dieser Kultmarke liefernd, gehört dies für mich zu den absoluten Highlights der Messe. Das erste Anspielen war großartig und ich bin schon sehr gespannt, dieses Setup mal ausgiebig testen zu können.

ANZEIGE

Ein Sneak von Harley Benton für 2024

Eigentlich wurde ich gebeten, nichts darüber zu schreiben, aber nach einem sehr netten Gespräch mit den Jungs von Harley Benton hat man mir doch erlaubt, das Foto zu zeigen. Dort zu sehen zwei wirklich leckere Prototypen, die 2024 in Serie gehen sollen. Spannend.

Marleaux und sein innovatives Leichtgewicht

Wer nicht mehr gern tragen mag oder kann, weil er Rücken hat, wird auf den neusten Entwurf von Gerald ein ganz besonderes Augenmerk geworfen haben. Der Marleaux Spock ist von einzigartiger Bauart, besteht der Body doch nur aus einer Art Holz-Skelett, um möglichst viel Gewicht einzusparen. Die Decke ist eine extra angefertigtes Material aus Stoff, die optisch einem klassischen Deckenholz ähnlich ist und richtig gut aussieht. Dazu eine kurze Mensur von 32 Zoll und fertig ist ein Bass, der je nach Ausführung unter 3 kg wiegen kann. Genial – oder?

Kühlschrank von GR Bass

Es gibt sie noch, die Firmen, die sich trauen, auch mal groß und wenig handlich zu bauen. GR Bass aus Italien kam mit einer 8x10er auf die Messe und beweist damit eindeutig, dass der Rock noch nicht ausgestorben ist. Doch auch hier ist die Zeit nicht stehengeblieben. Mit 24 kg ist dieses Monstrum gut alleine zu bewegen und liefert einen Sound, den man gehört haben muss!

Feinste Akustikbässe von Schönitz

In meinem ersten Leben habe ich klassischen Kontrabass studiert. Und auch wenn ich heute nicht mehr so häufig im Orchester spiele, so genieße ich jeden Job, der da reinkommt. Grund dafür ist dieser komplett akustische Ansatz dank der fehlende elektronische Technik und das absolute auf sich gestellt sein, was den Sound angeht. Denn was gibt es Schöneres, als einfach puristisch mit seinem Instrument zu kommen und zu spielen, ohne vorher tausendfach alles zu verkabeln? Umso mehr habe ich mich in diese außergewöhnlichen akustischen Bässe von Schönitz verliebt. Beste Verarbeitung, super leichte Bespielbarkeit und ein ein Klang aus einer anderen Welt. Besonders die Kombination mit dem AER Amp (ja, man kann auch mit Strom, wenn man will) ging zu Herzen, was auf dem Foto unschwer zu erkennen ist.

Große Auswahl an Bässen einer Marke

Ein generelles Highlight ist die Möglichkeit, mal viele unterschiedliche Bässe einer einzelnen Marke zu testen, so z. B. bei Spector. Die Kultmarke aus der USA, die in Deutschland immer noch ein wenig unbekannt ist, klingt unglaublich gut und kann mit einen wirklich eigenständigen Design aufwarten. Es gibt sie in allen Preisklassen, von günstigen Einsteigermodellen bis hin zum Customshop, somit ist für jeden was dabei. Auf der Guitar Summit 2023 konnte man eine große Auswahl anspielen und miteinander vergleichen.

Gleiches gilt für die Bässe von Cort, die Vielzahl an Bässen ermöglichte es, mal einen Überblick über die vielen verschiedenen Modelle zu bekommen. Persönlich hatte ich nie so richtig auf dem Schirm, dass es neben den günstigen Varianten auch richtig hochwertige und edel verarbeitete Instrumente dieser Marke gibt.

Natürlich dürfen die sympathischen Kanadier nicht fehlen. Der obere mittlere Bass gehört optisch zu den schönsten Instrumenten, die ich je bestaunen durfte. Instrumente von Dingwall sind eine eigene Liga!

Mini-Bässe von Mayones

Wer kennt es nicht: Man ist auf Reisen, möchte eigentlich nicht auf das Bassspielen verzichten, aber hat eigentlich keinen Platz mehr… Die Mini-Bässe von Mayones können hier Abhilfe schaffen! Sie klingen wahnsinnig gut und spielen sich wie Butter, sind dabei aber kleiner als eine Gitarre. Besonders gefallen hat mir das halb-akustische Modell mit F-Loch, dies entwickelt soviel, Klang dass man es auch problemlos für sich alleine ohne einen Amp spielen kann.

Die Neuentdeckung: Cortex Bass

Zu den schönsten Momenten auf Messen generell gehört das Entdecken neuer und keiner Marken. Dieses Jahr war es die französisch-schweizerische Firma Cortex Bass, die mir den Atem verschlagen hat. Ein wunderschönes und eigenständiges Design, eine makellose Verarbeitung bester Hölzer und ein singender Sound zum Niederknien. Besonders dieser Fretless ist ein absoluter Wahnsinn und lässt mir immer noch das Wasser im Mund zusammenlaufen!

Bogart kann auch Jazzbass!

Wenn wir an Carbon im Bassbau denken, dann denken wir auch sofort an Bogart. Stefan Heß gehört auf diesem Gebiet zu den absoluten Experten weltweit und hat nun, aufgrund großer Nachfrage seiner Kunden, einen Jazzbass aufgelegt. Bereits ein kurzes Anspielen reicht, um zu wissen, dass dieser Bass ein Hit wird. Er vereint Tradition und Innovation auf eine extrem charmante Weise, die einfach nur Spaß macht. Wenn ich mir einen Allrounder auf der Guitar Summit hätte aussuchen müssen, der mich durch alle musikalischen Jobs begleiten soll, dann wäre es dieser Jazzbass geworden!

Oliver Lang – der Rockstar der Szene

Oliver Lang kann man eigentlich nur mit den Worten „Rock’n’Roll“ beschreiben. Der Mann ist ein Unikat schlechthin und mit Sicherheit einer der sympathischsten Zeitgenossen, denen man auf solchen Veranstaltungen begegnen kann. Er baut höchst eigenständige E-Bässe, ist selber aber auch ein gefragter Musiker am Kontrabass. Dazu repariert er Orgeln (was ihm den Spitznamen Orgeloli eingebracht hat) und engagiert sich politisch für eine bessere Welt. Dementsprechend verwendet er auch nur regionale Hölzer, wie z. B. bei diesem Fretless aus Birnbaum und Ulme mit einem ganz besonderem Griffbrett aus Hainbuche.

Der neue Kuma von Franz Bassguitars

Die Palette an Instrumenten, die Xaver Tremel anbietet, ist eigentlich ziemlich vollständig. Trotzdem hat er es sich nicht nehmen lassen, ein neues Modell zu entwickeln, der eine Interpretation eines modernen Klassikers darstellt. Der Kuma ist ein großer Singlecut-Bass mit viel Chambering für den akustischen Klang. Das hört man, er klingt irgendwo zwischen Fretless E-Bass und Kontrabass und spielt sich butterweich. Ein großartiges Instrument, das mich hat fast schwach werden lassen, die Kreditkarte zu zücken. Ein Glück, dass er nur 5 Saiten hat, jedoch versicherte mir Xaver, dass es überhaupt kein Problem sei, diesen auch mit 6 zu bauen. O je.

Die Schaltmatrix von Musik Produktiv

Wer mal wirklich Amps und Boxen testen will, der sollte nach Ibbenbüren. Die weltweit einzigartige Schaltmatrix ermöglicht es, zwischen jedem Amp und jeder Box direkt hin und her zu schalten, ohne dass neu verkabelt werden muss. Diese wurde auch in Mannheim aufgebaut und von vielen ausgiebig getestet.

Ein neuer Stern am Himmel: Vincent Bässe

Sie werden nun wohl endgültig die neuen Shootingstars der Szene: Vincent Bass Guitars baut traditionelle Design in absoluter Perfektion! Dank des einzigartigen Chamberings im Stil von Bienenwaben bringt kein Bass mehr als 4 kg auf die Waage, dazu gibt es tolle Farben und eine klasse Bespielbarkeit. Wir haben diese bald hier im Test, ich freue mich schon sehr!

The Bace: Cello oder E-Bass?

Zum Abschluss möchte ich euch das ungewöhnlichste Instrument des Wochenendes vorstellen. Mark Zandveld ist einer der gefragtesten Bassisten seines Landes und war auf der Suche nach einem Instrument, das Kontrabass und E-Bass miteinander vereint. Nachdem er nicht richtig fündig wurde, beschloss er einfach, selbst eines zu bauen. Als Basis nahm er den Korpus eines Cellos, setzt den Hals eines E-Basses dazu, verbaute eine ausgeklügelte Elektronik aus mehreren Pickups und Mikros, fräste die Kanten ein wenig zurecht und volià: The Bace – ein Hybrid aus Cello und Bass. Der Sound des Instruments geht zu 98 % ran an einen Kontrabass, er kann mit einem Stachel auch so gespielt oder klassisch mit einem Gurt umgehängt werden Richtig cool und optisch ein Highlight auf jeder Bühne!

Dieses Instrument hat mich so beeindruckt, dass ich damit schnell zum AER Stand gegangen bin, um mit www.peterkarp.com einen kleinen Song einzuspielen. Hier der Link zum Video, viel Spaß!