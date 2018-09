Guitar Summit 2018: Jptr FX Super Weirdo

Dystopisch Angehaucht

Bekannte Gesichter: Selbstredend findet man auf der Guitar Summit einige deutsche Gesichter und deutsche Pedalbauer, und aus deren Landschaft ist ein Chris Jupiter inzwischen nicht wegzudenken. Als leidenschaftlicher Autodidakt schaffte es der junge Chris in Eigenregie, ein paar originellen Maschinen Leben einzuhauen, die zu den „ugliest and most dystopian sound devices“ überhaupt zählen – und Tatsache ist: Sound darf wehtun. Das weiß Chris, und entsprechend brutzelnd und brutal geht es hier zur Sache.

Aber die Effekte von Jptr FX auf ihre Kratzbürstigkeit zu reduzieren wäre ein großes Unrecht. Die Sounds zeichnen sich durch eine ungemeine Charakteristik aus, sind selbstredend eher kalt und dystopisch angehaucht, aber bei einem Brett wie dem Super Weirdo, einem gated Fuzz mit einem Low Pass Filter glitcht und kratzt es an allen Ecken. Das macht soviel Spaß, das man den Ton einfach nur stehen lassen und hören will, was der Super Weirdo mit dem abklingenden Sustain alles anstellt.

Spricht man Chris auf seine Maschinen an, leuchten die Augen auf, und mit einem schelmischen, breiten Grinsen bekommt man die Kniffe und Features präsentiert, oft eingeläutet von einem „…das coole hier dran ist, dass…“, und man mag ihm durchgehend zustimmen. Als alter Löt-Profi sind seine Pedale hochgradig gut verarbeitet, und der dezente Wahnsinn, mit dem er seinen Ideen Leben einhaucht, sorgen dafür, dass die Geräte, gelinde gesagt überraschen. Und unabhängig davon hat der gute Mann mit dem Fernweh einfach einen schweinecoolen Delay entwickelt, dessen einstellbarer Oszillations-Button einfach eine Menge Spaß macht.

Auch ansonsten hat Chris die üblichen Verdächtigen mitgebracht: Der ungemein kraftvolle Tesla Wolf Overdrive ist genauso dabei wie das hundsgemeine Drumthing und der Kaleidoskop-Reverb. Blickt man über den Tisch, realisiert man auch recht schnell, dass der JPTR FX Katalog inzwischen eine Menge Geräte umfasst. Man mag den Hut ziehen davor, dass jemand in Eigenregie eine Pedalschmiede aus dem Boden stampft, die sich ganz klar vom Rest abgrenzt und eine definitive, unverwechselbare Identität aufweist. Sympathisch, individuell, kalt, dystopisch und alles andere hässlich.