Test: Behringer Spring Reverberation 646, Federhall

Behringers Dub-Maschine

Das Behringer Spring Reverberation 646 ist ein analoges einkanaliges Federhallgerät. Zwei Hallfedern und eine Übersteuerungsschaltung sollen den klassischen, etwas schepprigen Hallsound der 60er-Jahre liefern – in Verbindung mit einer warmen Verzerrung. Das Desktop-Gerät kann auch in ein Eurorack-System integriert werden.

Was ist das Behringer Spring Reverberation 646?

Behringer orientiert sich an einem absoluten Federhall-Klassiker, der britischen Grampian Reverberation Unit Type 636 von 1966. Tatsächlich sollte auch der Behringer Hall ursprünglich Spring Reverberation 636 heißen. Da dieser Name bereits geschützt war, musste Behringer auf die Ziffernkombination 646 ausweichen. Die erforderliche Neubeschriftung der Geräte ist vermutlich der Grund dafür, dass es auf der Thomann-Seite heißt: „Lieferbar in mehreren Monaten.“ Bis dahin ist Sommer.

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir ein Gerät aus der ersten Charge zum Testen ergattern konnten. Mein Testgerät ist tatsächlich noch mit 636 beschriftet. Wer weiß, vielleicht wird dieses Exemplar ähnlich wertvoll wie ein seltener Briefmarkenfehldruck. Spaß beiseite: Federhall ist wieder stark im Kommen.

Vielleicht haben sich viele an den Shimmer-Sounds à la Strymon inzwischen etwas satt gehört. Jetzt darf es wieder kernigere Kost sein: Ein bisschen blechern, aber schön analog und auf alle Fälle mit viel Charakter.

Bevor ich auf das Behringer Spring Reverberation 646 näher eingehe, möchte ich kurz das Vorbild vorstellen. Das Grampian gilt als eine absolute Legende. Auf Reverb.com werden für guterhaltene Exemplare Preise von 5.000,- bis zu 7.000,- Euro aufgerufen.

Das große Vorbild zum Behringer Federhall: Grampian Reverberation Unit 636

Ich muss zugeben, dass mir der Name Grampian erstmal gar nichts sagte. Grampian Reproducers Ltd. war ein kleines Unternehmen mit Sitz in Feltham, Middlesex in England, das um 1950 gegründet wurde und bis 1975 bestand. Die Firma stellte vor allem erschwingliche PA-Ausrüstung her. Bekannt sind auch die Mikrofone. Als echter Hit erwies sich allerdings die Reverberation-Unit Type 636.

Auf einem Infoblatt zum Hallgerät zeigt sich die Firma stolz: Man wäre angetreten, kostengünstige Effektgeräte für den semi-professionellen Bereich anzubieten, tatsächlich würde sich „ein großer Teil der Geräte in professioneller Nutzung in Studios weltweit“ wiederfinden. Und weiter kann man in dem Flyer lesen: „Wir möchten betonen, dass dieses Gerät zur Verbesserung der Aufnahmequalität von Musik und Gesang gedacht ist. Gerade in Aufnahmesituationen, wo die Akustik unnatürlich ‚tot’ ist. Ebenso für dramatische Effekte. Nicht beabsichtigt ist der ‚flutter-echo‘-Effekt, den man mit elektrischen Gitarren auf ‚Pop’-Musikaufnahmen verbindet.“ Das bringt einen in der Rückschau natürlich zum Schmunzeln. Tatsächlich gibt es aber entsprechende Referenzen in den damaligen Fachzeitschriften, die speziell auf die hohe Klanggüte des Grampian verweisen. So heißt es in Studio Sound im Januar 1969: „Es sind keine verblüffenden Effekte möglich, aber die Qualität des Nachhalls ist ausgezeichnet.“ Und in der Studio Sound Ausgabe vom Juni 1970 wird Angus McKenzie zitiert, Gründer der legendären Londoner Olympic Studios: “Viele erstklassige Aufnahmen und (so wage ich zu behaupten) Sendungen wurden durch das Grampian-Gerät verbessert“ (soundgas.com).

Hier ein Clavinet D6, direkt in das Behringer Spring Reverberation 646 gespielt:

Berühmte Nutzer des Grampian Federhall: von Pete Townshend bis Lee „Scratch“ Perry

Seinen eigentlichen Siegeszug begann das Grampian Hallgerät aber in der Rockmusik und später in der Dub- und Reggae-Szene. Der spezielle Sound der beiden jamaikanischen Reggae-Legenden Lee „Scratch“ Perry und King Tubby, die maßgeblich die Entwicklung des Dub beeinflussten, ist ohne den Grampian Federhall (und das Roland Space Echo RE-201) nicht denkbar.

Ein anderer bekannter Nutzer war Pete Townshend. Der Gitarrist von The Who nutzte das Effektgerät im Studio und live in den Jahren 1966 und 1967. Im Oktober 1967 antwortet er im Interview mit Guitar Player auf die Frage, ob er irgendwelche speziellen Effekte einsetzen würde: „Für die Verzerrung verwende ich ein Grampian Reverb-Gerät, das eine Art klaren Fuzz-Sound erzeugt. Ich mag einen leicht gebrochenen Gitarrensound.“

Layout und Bedienung des Behringer Spring Reverberation 646

Das Behringer Spring Reverberation 646 ist mit 1,58 kg federleicht und misst 374 x 136 x 86 mm. Das Effektgerät kann, wenn man das Desktop-Gehäuse abnimmt, in ein Eurorack-System eingebaut werden. Zum Anschluss an die Busplatine liegt ein Flachbandkabel bei. Wer wie ich kein Eurorack besitzt, ist mit der Desktop-Form vielleicht nicht ganz so glücklich. Man braucht halt immer einen eigenen Tisch, wo man diese Standalone-Geräte draufstellen kann. Ich persönlich bevorzuge Effektgeräte im 19“-Format. Oder aber kompakte Bodentreter, die in der Regel direkt auf dem Stage-Piano oder Synthesizer Platz finden.

Die Stromversorgung übernimmt ein externes 12 V Netzteil. Das längliche Format, die silberne Frontplatte mit den drei prominenten Potireglern, die Overload-Anzeige und der aufgedruckte Signalpfad – das alles weckt durchaus Assoziationen an das Original. An der Verarbeitung gibt es nichts zu beanstanden, alle Regler lassen sich angenehm bedienen.

Die linke Seite des Effektgeräts beherbergt nicht mehr als den Einschalter und eine dazugehörige Diode. Auf der rechten Seite konzentrieren sich alle Bedienelemente. Hier befindet sich ein Reverberate-Poti, das bestimmt, wie stark der Hallanteil des Signals ist. Also ein Wet/Dry-Regler, der vor allem auch dann interessant ist, wenn man das Gerät in einen Mixer einschleifen will. Hier würde man nur das nasse Signal nutzen, das dann zusätzlich mit einem EQ oder Kompressor nachbearbeitet werden kann. Das Behringer Spring Reverberation 646 erlaubt eine Hallzeit von 2 Sekunden. Mit einem Fußschalter kann der Halleffekt an- und ausgeschaltet werden, einen True-Bypass gibt es nicht.

Hier ein E-Piano und eine Orgel, jeweils zuerst trocken und dann mit Hall:

Das Behringer Spring Reverberation 646 als Verzerrer

Für dynamische Mikrofone steht wahlweise ein symmetrischer und ein unsymmetrischer Eingang zu Verfügung. Die Feinabstimmung erfolgt mit dem Mic-Channel-Poti.

Am Aux-Channel können Gitarren, Bässe oder Keyboards angeschlossen werden. Diese Line-Eingänge bieten wahlweise eine hohe und eine niedrige Eingangsempfindlichkeit. Mit dem dazugehörigen Potiknopf können Signale gezielt in die Übersteuerung gefahren werden. Die Overload-Anzeige fängt dann an zu leuchten, aber ehrlich gesagt sollten das einem auch die eigenen Ohren sagen. Wie wir am Beispiel von The Who Gitarrist Pete Townshend gesehen haben, war die Eignung als Fuzzbox für manche Musiker fast wichtiger als der eigentliche Hall.

Hier ein Clavinet mit maximalem Overload, das ich direkt über den Federhall gespielt habe. Gitarristen und Bassisten ahnen sicher, wie sie diesen Fuzz-Sound für sich nutzen können.

Bleibt noch der Output, dessen Signal an den Mixer oder das Audiointerface weitergeleitet wird. Alle Anschlüsse liegen auf dem Frontpanel als 3,5 mm Klinkenbuchsen vor. Das Behringer Spring Reverberation 646 bietet aber noch mehr Flexibilität. Dafür müssen wir einen Blick auf die Rückseite werfen.

Das Behringer Spring Reverberation 646 in der Praxis

Statt am Vatertag zu wandern, habe ich eifrig den Behringer-Federhall getestet. Und hatte dabei wirklich Spaß: Mit den Dub- und Reggae-Beispielen, die sich bei Spring Reverb ja anbieten. Aber auch für Post-Punk à la Joy Division ist der Lofi-Sound super geeignet.

Eine überschaubare Anzahl von Ein- und Ausgängen und ein drei Regler – was soll da schon schiefgehen? Ich war aber vorgewarnt durch die Thomann-Kollegen, die auf ihren Produktseiten eigentlich immer sehr gute Informationen bringen. Hier war nun zu lesen: „Für die optimalen Einstellungen sollte man die Eigenheiten des Gerätes kennen und seine ‚Sweet Spots‘ finden. Geduld und Erfahrung sind hier absolut von Vorteil, da man sonst womöglich das klangliche Potential des Federhalls nicht im vollen Umfang nutzen wird.“ Kann ich voll bestätigen: Es ist nicht schwer, mit dem Behringer Spring Reverberation 646 einen ziemlich grottigen Sound einzustellen, bei dem der Hall klingelt oder unten alles mulmig zugeschmiert wird. Für die Strings oben im Beispiel Postpunk trifft das zum Beispiel zu. Die machen mit dem üppig portionierten Hall zu viele Frequenzen zu.

Ich fand es da sehr hilfreich, den Federhall in mein Tascam Pult einzuschleifen. Bis auf das Clavinet, das ich direkt durch das Hallgerät spiele, wurden alle anderen Beispiele auf diese Weise produziert. So ließen sich zum Beispiel mit dem EQ die störenden Bassfrequenzen schnell eliminieren. Man kann auch mal den Kompressor einsetzen oder den Hall mit weiteren Effekten anreichern. Bei der Stimme war das zum Beispiel ein Chorus. Beim Reverberation-Regler erreicht man schon bei Stellung 3 durchaus schöne Ergebnisse. Für krasse Effekte habe ich auch mal den Regler auf 7 gestellt.

Während ich beim Hall vor Übertreibungen eher abraten würde, gilt das nicht beim Overload. Ich finde den Verzerrereffekt richtig klasse. Hier kann man durch Wahl des empfindlicheren Kanals die Diode zum Dauerflackern bringen. Beim folgenden Klangbeispiel läuft die Drumspur über den Fuzz-Effekt, die Synthesizer über den Federhall:

Interessant ist auch die Verbindung des Fuzz-Effekts mit einem paraphonischen Keyboard. Tony Banks, der früher gerne sein Hohner Pianet und das RMI Piano über eine Fuzzbox spielte, übertrug das später auf den ARP Quadra und den Polymoog.

Ganz klar: Was Rauschen angeht, sollte man nicht zu zimperlich sein. Speziell wenn ausgiebig der Overload-Effekt genutzt wird. In der Mischung verspielt sich das dann wieder.

In der Praxis würde man wohl auch kaum auf allen Spuren einer Mischung ein- und denselben Effekt einsetzen, zumal wenn dieser klanglich so festgelegt ist wie ein Federhall. Aber es geht durchaus, wobei ich bei jedem Instrument den Hall anders dosiert habe und teilweise (bei Bässen zum Beispiel) auch nur den Overload-Effekt benutzt habe. Drums, Bass, Gitarre, E-Piano, Orgel, Clavinet, Bläser, Streicher – im Prinzip lässt sich das Behringer Spring Reverberation 646 universell einsetzen. Natürlich auch bei Synthesizern:

Alternativen zum Behringer Spring Reverberation 646

Wenn wir über mögliche Alternativen zum Behringer Spring Reverberation 646 sprechen, müssen wir zunächst die Firma Soundgas im englischen Matlock erwähnen. Die hatte bereits 2019 damit begonnen, das Grampian Type 636 Spring Reverb in Kleinserie nachzubauen mit handverlesenen britischen Germanium Transistoren. Auf der Soundgas-Website lesen wir: „Dies ist die einzige Grampian 636-inspirierte Schaltung, die heute erhältlich ist. Sie wird in limitierter Stückzahl handgefertigt und verwendet die korrekten Mikrofonübertrager und Schaltungen für einen authentischen Klang.“ Gleichzeitig sollte das Gerät ins 21. Jahrhundert transportiert werden mit „weniger Rauschen, mehr Bass und größerer Zuverlässigkeit. Allerdings wurde der komplette Bestand verkauft und der Bau weiterer Geräte ist nicht geplant. Man könne sich aber auf die Liste für „preowned units“ setzen lassen. Wer jetzt enttäuscht ist, kann getröstet werden. Der Originalverkaufspreis lag bei 5.661,89 Euro plus 73, – Euro Versand. Insofern ist der Soundgas-Hall natürlich keine wirkliche Alternative.

Es gibt aber auch eine Software-Variante des Grampian Federhalls von Arturia – das Rev Spring 636. Interessant, dass die Franzosen noch die Originalziffern-Kombination 636 nutzen dürfen. Vielleicht weil es eben keine Hardware ist? Mit 99,- Euro ist die Software erschwinglich.

Eine Hardware-Alternative ist das Vermona VSR 3.2, das ich vor Kurzem hier vorgestellt habe mit Anmerkungen zu Geschichte und Funktionsweise des Federhalls. Die Hallzeit des VSR 3.2 ist mit durchschnittlich 2,5 Sekunden etwas länger als bei Behringer, der Klang vorzüglich. Dazu trägt auch eine eigene Klangregelung bei. Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, den Hall vor und nach der Hallfeder zu stoppen. Das Vermona ist mit 329,- Euro etwas teurer als das Behringer. Es fehlt allerdings das Overload-Feature, das ein Alleinstellungsmerkmal des Behringer-Federhalls ist.

Das Federhall durchaus nicht immer etwas blechern-schepprig klingen muss, sondern im Gegenteil sehr rund und fast schon HiFi-mäßig tönen kann, zeigte der Test zum Vermona DSR-3. Dieses Stereo Spring Reverb mit selektierten Hallfedern ist preislich mit reichlich 1.000,-Euro schon etwas ambitionierter. Und die Schnittmenge mit dem Behringer Sound ist nicht mehr allzu groß.

Zum Schluss noch mal das Behringer Spring Reverberation 646 mit angezerrten Drums und Hall auf den Synthesizern: