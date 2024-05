Test: Apple Logic Pro 11, Digital Audio Workstation

Apple Logic Pro goes KI

Die Digital Audio Workstation Apple Logic Pro 11 bringt einige spannende neue Funktionen mit, die insbesondere Remixer interessieren dürften und Apps von Drittanbietern nahezu überflüssig machen. Mit der Vorstellung der neuen iPads wurden überraschenderweise auch die Apple Pro Apps aktualisiert. Und die neue Version Logic Pro 11 haben wir euch umgehend für euch angeschaut.

Apple und Musik

Apple hatte schon immer einen Draht zur Kreativität! Designer, Videofilmer und Musiker erfreuen sich seit mittlerweile Jahrzehnten über die Verbindung zwischen Hardware, Betriebssystem und Software, die die Arbeit mit Apple Computern so einzigartig macht und in manchen Bereichen deutlich von der Windows-Welt abhebt.

Steve Jobs selbst hat immer wieder betont, dass Musik in der DNA von Apple und den Apple-Produkten steckt. Schon von Anfang an verstanden sich Apple Computer und Musikinstrumente blendend, denn Apples Betriebssysteme haben schon immer MIDI und später auch Audiofunktionen integriert. Mit MacOS X zogen CORE AUDIO und CORE MIDI ins Betriebssystem ein und machten Herstellern das Einbinden von Plug-ins und MIDI-Funktionen in ihre Software leicht. Auch auf dem iPad und dem iPhone existieren diese Technologien, so dass auch die Mobilgeräte auf Plug-ins und MIDI zugreifen können.

Dass Apple für ein mächtiges Betriebssystem auch mächtige Software benötigt, versteht sich von selbst. Apple hat sich diesbezüglich noch nie auf andere Hersteller verlassen, wenn es darum geht, eine möglichst stark auf die eigene Hardware abgestimmte Software zu entwickeln. So wurde im Jahr 2002 die deutsche Software-Schmiede Emagic samt der DAW Logic von Apple aufgekauft. Seitdem wird Logic nur noch für Apple Computer angeboten. Der Zeitpunkt war günstig gewählt, denn der Apple iMac war ein voller Erfolg und bei Musikern wie Videofilmern sehr beliebt. iPod und iTunes revolutionierten geradezu die Art, wie Musik gehört wurde und zeigten, dass ein legaler Vertrieb von Musik als Datei trotz des florierenden illegalen Tauschhandels mit MP3s im Internet Erfolg hat. Der Umstieg auf Intel-Prozessoren war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Gerücht und sollte 2006 vollzogen werden. Mit einem Schlag wurden die neuen Apple MacBook Pro Laptops und die Apple iMac Desktop-Computer mit Intel-Prozessoren extrem leistungsfähig und mit Logic hatte Apple eine extrem leistungsstarke Software, um das auch entsprechend zu präsentieren. Spätestens seit der Einführung des Apple App Stores für Macs und der damit verbundenen extrem starken Preissenkung für Logic Pro gehört die DAW für die meisten Musiker mit Apple Mac Computern fest zum Arbeitsalltag. Die Produktpolitik, Major Updates seit vielen Jahren für alle Logic Pro Besitzer kostenfrei zur Verfügung zu stellen, macht Logic Pro zu einer sehr guten Investition und hebt es von anderen Herstellern wie Steinberg, Avid und Co deutlich ab. Auch Logic Pro 11 ist ein Major Update und steht seit dem 13. Mai 2024 für alle Logic Pro-Besitzer kostenlos im Mac App Store zum Download bereit.

Apple Logic Pro 11 DAW

Da das Update sehr umfangreich ist und ich den Testbericht möglichst praktisch halten möchte, gehe ich nur auf die wichtigsten Neuerungen genauer ein. Diese umfassen:

Zwei neue Session Player in Logic Pro 11

Jeder Logic User kennt Drummer. Drummer war der erste Session Player, der in Logic eingeführt wurde. Mit wenigen Handgriffen lassen sich mit Drummer komplexe Schlagzeug-Tracks erstellen, deren Programmierung von Hand unglaublich aufwändig wäre. Mit einigen wenigen Bedienelementen ist Drummer konfiguriert und passt sich dabei sogar an das Arrangement und die Spielweise anderer Musiker, wie zum Beispiel des Bassisten, an.

Ergänzt wird Drummer nun durch die beiden Session Player Bassist und Keyboarder. Wie schon bei Drummer, stehen in beiden Fällen verschiedene Stilrichtungen zur Auswahl. Ob Pop/Rock, Motown oder Indie, die beiden neuen virtuellen Bandmitglieder fühlen sich in mehreren Stilen gleich wohl.

Für alle Session Player – auch für Drummer, wurden die Bedienelemente verbessert. Die Session Player für Bass und Keyboard richten sich entweder nach der globalen Akkordspur des Arrangements oder sogenannte Regionsakkorde, die sich von der Akkordspur unterscheiden können. Auch der Spielstil kann an eine Region geknüpft werden, um zum Beispiel den Stil innerhalb des Arrangements von Strophe und Chorus unterschiedlich zu gestalten. Dem Drummer wurde nun außerdem noch ein Percussionist und diverse E-Drum-Stile zur Seite gestellt.

Keyboarder

Beim Keyboarder stehen fünf verschiedene Spielstile zur Auswahl:

Frei

Akkordbrechungen

Blockakkorde

Arpeggiert

Einfaches Pad

Je nach ausgewähltem Spielstil ändern sich auch die weiteren Einstellmöglichkeiten. So lässt sich zum Beispiel beim Pad definieren, ob rechte und linke Hand spielen sollen, in welchem Bereich der Tastatur sie spielen, was sie spielen (z. B. Grundton, ganzer Akkord, 1 bis 3 Stimmen und so weiter), die Stimmführung festlegen und ob Töne gehalten werden sollen oder nicht.

Bei anderen Spielstilen sind verschiedene vordefinierte Rhythmus-Patterns oder eigene Patterns möglich. Wie gewohnt gibt es Regler für Komplexität und Intensität, nun aber nicht mehr als 2D-Matrix, sondern eben als getrennte Regler. Über die drei Reiter Main, Details und Manuell kommt man zu weiteren Seiten mit Bedienelementen. Dort lässt sich beim Keyboarder zum Beispiel bestimmen, ob er Vorschlagsnoten spielen soll, ob der Keyboarder eher „laid back“ oder „vorgezogen“ spielt, wie die Dynamik gestaltet sein soll und ob die vom Computer erzeugte Spur „humanisiert“ werden soll und natürlich wie stark. Bei manchen Stilen kann der virtuelle Keyboarder auf Wunsch Fills spielen. Wie häufig und wie komplex diese Fills sein sollen, bestimmt der Logic-Benutzer erneut mit zwei Reglern. Auch Swing-Feeling und verschiedene Quantisierungen sind möglich.

Bassist

Der virtuelle Bassist sieht ganz ähnlich aus wie der Session Player Keyboarder. Auch hier legen wir zunächst einen Spielstil fest. Komplexität, Intensität, Fills, Komplexität der Fills, Quantisierung, Swing, Akkordrhythmus, Melodie (nur Grundton, einige Noten, mehr Noten), Oktaven (Ohne, Einige, Mehr) und Phrasierung (Kurz, Mittel, Lang) stehen zur Auswahl. Außerdem dürfen wir noch den tiefsten Ton unseres Basses definieren, was insbesondere für Kompositionen mit Drop-Tunings oder 5-saitige Bässe interessant ist.

Unter dem Reiter „Details“ entdecke ich außerdem einen Regler für den Anteil an Dead-Notes, Slides („Gleiten“) sowie Schalter für Pickup Hits, Dynamic Mutes und Align Root. Mit letzterem Schalter bestimmen wir, dass der virtuelle Bassist bei Akkordänderungen näher am Grundton bleibt, was gerade bei schnellen Wechseln musikalischere Ergebnisse bringt. Dynamic Mutes bringt mehr Farbe und Lebendigkeit ins Spiel, indem je nach umgebender Note „gemutete“ Töne eingefügt werden. Pickup Hits sind Schläge mit der flachen Hand auf die Saiten, üblicherweise auf den Zählzeiten 2 und 4. Interessant ist noch das Dropdown-Menü „Tempo“. Hier können wir unseren Bassisten dazu bewegen, Halftime oder Doubletime zu spielen. Das folgende Beispiel wurde mit Session Bass und mit dem Studio Bass Plugin erzeugt:

Neue Plug-ins: Studio Bass und Studio Piano

Passend zu den beiden neuen Session Playern gibt es die neuen Plug-ins Studio Bass und Studio Piano. Sobald wir eine Session Player Bass oder Session Player Keyboarder Spur erzeugen, wird automatisch das passende Plug-in geladen. Je nach Spielstil des Session Players lädt Logic im Kanalzug eine Armada an Plug-ins, die den Sound entsprechend zum Stil passend gestalten.

Studio Bass

Der neue Studio Bass enthält sechs neue Bassmodelle. Verschiedene Regler und Schalter für Artikulationen und Spieltechniken (Finger, Pick, Slap) stehen zur Verfügung, um den Bass-Sound zu gestalten. Der Logic User wechselt zwischen verschiedenen Bässen, regelt die Mute-Stärke, die Stärke der Transienten, hat Zugriff auf einen virtuellen Tone-Regler am Bass und vieles mehr. Wer noch mehr ins Detail gehen möchte, kann sogar bestimmen, wie deutlich das Rutschen über die Saiten zu hören sein soll, ob die virtuelle Elektronik anfällig gegenüber Einstreuungen ist und deshalb Brummen und Sirren erzeugt, ob Pick Scrapes (Kratzen mit dem Plektrum über die Saiten) zu hören sein sollen, ob es ein Portamento zwischen Noten geben soll oder wie stark das Geräusch, das beim Loslassen der Saiten nach dem Anschlag entsteht (Release Noise) zu hören sein darf.

Schön ist, dass ein virtuelles Griffbrett die Lage der gerade gespielten Noten anzeigt. Das ist gar nicht mal so unwichtig, wenn ein Nicht-Bassist ein Demo aufnimmt und die künstlich erzeugte Bass-Spur später von einem richtigen Bassisten gespielt werden soll.

Studio Piano

Beim neuen Studio Piano wählen wir aus drei neu aufgenommenen Klaviermodellen aus. Die Modelle Vintage Upright und Studio Grand wurden jeweils mit drei Mikrofonpositionen aufgenommen. Den Anteil dieser Mikrofone für Stereo Mic A, Stereo Mic B und Mono Mic können wir über einzelne Regler einstellen. Für das Concert Grand-Modell haben wir diese Möglichkeiten nicht. Beim Studio Grand (One Mic) steht natürlich ebenfalls nur ein Regler für die Gesamtlautstärke zur Verfügung.

Außerdem regeln wir bei allen Modellen den Anteil der Pedalgeräusche, der Tastengeräusche, der Release-Samples und der Saitenresonanzen.

Akkordspur und Regionsakkorde

Für die Arbeit mit den neuen Session Playern sind die Regionsakkorde beziehungsweise die globale Akkordspur wichtig. Für die Akkordspur stehen die gängigsten Akkordtypen zur Auswahl und auch Slash-Akkorde mit unterschiedlichem Basston lassen sich erzeugen. Die Eingabe der Akkorde geschieht über Maus und Tastatur oder per MIDI. Hat man für das Arrangement zuvor eine Tonart festgelegt, können Akkorde automatisch beim Ändern der Tonart passend transponiert werden.

Zusätzlich zur globalen Akkordspur können einzelne Regionen auch Regionsakkorde enthalten. Diese werden anstelle der Akkorde der globalen Akkordspur abgespielt. Dazu wählt man im Session Player unter Akkorde „Regionsakkorden folgen“ aus. Nun werden die Akkorde der Region angezeigt und können wie die Akkorde der globalen Akkordspur editiert werden. Wer möchte, wählt einige Standard-Progressionen aus, wie z. B. die bekannte II-V-I Kadenz.

Über den neuen Parameter Tonhöhenquelle im Informationsfenster bestimmt der Anwender, welcher Akkordquelle im Falle einer Transposition gefolgt werden soll. Zur Auswahl stehen die Akkordspur und die Regionsakkorde.

Für das folgende Hörbeispiel wurde eine einfache Akkordfolge eingegeben, der dann die Session Player folgen:

ChromaGlow – Apple Logic Pro 11

ChromaGlow ist ein neues Sättigungs-Plug-in und simuliert verschiedene übersteuerte Schaltungen analoger Hardware. Fünf verschiedene Sättigungsmodelle stehen zur Auswahl, darunter

Retro Tube

Modern Tube

Magnetic

Squeeze

Analog Preamp

Zwei Styles, Clean und Colorful sowie ein Low Cut und ein High Cut runden die Ausstattung ab.

Stem Extrahierung

Das Thema Stems wird im Internet heiß diskutiert und zahlreiche Tools wie Moises, RipX DAW AI und jüngst auch Audacity sind bereits in der Lage, Stems aus einem fertig gemischten und gemasterten Stereo-File zu extrahieren. Dabei ist das Vorgehen überall identisch:

Vor der Analyse des Stereo-Tracks legt der Nutzer fest, was er extrahieren möchte. Zur Auswahl stehen Gesang, Bass, Schlagzeug und weitere instrumentale Bestandteile des Songs. Im Anschluss wird der Song analysiert und die KI erstellt die ausgewählten Stems. Die Stems werden dann in einer Ordnerspur als einzelne Tracks abgelegt und können nun weiter mit allen in Logic Pro zur Verfügung stehenden Mitteln bearbeitet werden.

Für den ersten Test habe ich den kleinen Test-Song von oben durch Logic wieder in Stems zerlegen lassen. Hier hört ihr das Ergebnis:

Logic Pro 11 in der Praxis

Nach meinem kürzlichen Test von RipX DAW AI, der nach eigenen Aussagen ersten DAW mit KI, war ich natürlich gespannt auf Logic. Das Herunterladen des Updates ging erstaunlich schnell. Nach dem ersten Laden scannt Logic allerdings wie bei jedem Update den gesamten Plug-in-Ordner und an dieser Stelle bleibt je nach Anzahl der Plug-ins genügend Zeit, einen Kaffee zu kochen und zu trinken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Scannen abzubrechen und später nachzuholen. Nach rund 30 Minuten habe ich das auch getan, denn Logic hat sich an einem älteren Plug-in verschluckt, das eine Autorisierung angefordert hat.

Der weitere Test lief dafür einwandfrei und ich habe mich zunächst einmal mit den einzelnen neuen Funktionen vertraut gemacht, allen voran natürlich die beiden neuen Session Player. Aktiviert man einen der neuen Session Player, wird sofort immer das passende Plug-in geladen. Im Falle des Keyboarders das neue Session Piano und im Falle des Bassisten eben der neue Session Bass. Beide Plug-ins klingen gut. Insbesondere das Session Piano ist ein Gewinn und erweitert endlich Logic um ein brauchbares Piano Plug-in. Mit einem spezialisierten Piano Plug-in oder einem teuren Hardware Digitalpiano kann es zwar nicht mithalten, im Vergleich zu den sonst mitgelieferten Piano Samples ist das Session Piano aber ein deutlicher Fortschritt und für die meisten Produktionsaufgaben mehr als nur ausreichend. Der Bass klingt ebenfalls sehr gut und macht im Arrangement eine gute Figur.

Die beiden neuen Session Player sind eine tolle Inspirationsquelle und auch sehr gut geeignet, um mal eben schnell ein Demo zu zaubern. Man darf nicht vergessen, dass man keinesfalls auf Session Bass und Session Piano als Sound-Lieferanten beschränkt ist! Den Session Player-Spuren kann jeder nur erdenkliche Sound zugewiesen werden. Genau das habe ich bei den folgenden Demos getan. ChromaGlow fügt analog klingende Verzerrungen hinzu oder dickt das Material ohne hörbare Verzerrungen an, wie es bei einer Bandsättigung der Fall wäre. ChromaGlow ist in jedem Fall ein Gewinn für alle Logic User.

Die für mich spannendste Neuigkeit ist aber die Stem-Extrahierung. Schon seit der ersten Version von RipX beschäftige ich mich mit der Thematik der Stem-Extrahierung durch KI. Wie wird Logic im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden?

Achtung, jetzt kommt meine persönliche und sehr subjektive Meinung: RipX DAW AI kann einpacken, denn durch die Stem-Extrahierung wird Logic tatsächlich zu einer DAW mit KI. Das Extrahieren geht sehr schnell und der Klang ist beeindruckend. Während man bei RipX DAW AI nach einem Rip die einzelnen „Noten“ vorliegen hat und direkt bearbeiten kann, liegt bei Logic zunächst einmal der Stem als Audio-Datei vor. Doch jetzt stehen mir alle Möglichkeiten offen, die Logic in Sachen Audio zu bieten hat: Flex ist eine davon. Mit Flex kann ich rhythmische Spuren splicen, quantisieren, rearrangieren und mehr. Melodisches Material kann analysiert und mittels Flex Pitch und Flex Time genauso bearbeitet werden, wie es in RipX DAW AI möglich ist.

Da RipX DAW AI damit wirbt, dass sich die DAW insbesondere für das Weiterverarbeiten von per KI erzeugten Songs arbeitet, habe ich genau das mit Logic ausprobiert. Ich habe Songs, die ich mit Suno und Udio erstellt habe, zunächst mit Logic Pro in einzelne Stems zerlegt. Anschließend wurde das Material mit Logic bearbeitet. Dazu habe ich zum Beispiel den Bass Stem per Flex analysieren lassen und eine MIDI-Spur daraus erzeugt. Diese MIDI-Spur wurde anschließend zum Ansteuern eines Synth Bass-Plug-ins genutzt. Den Gesang habe ich mit einigen Audio Plug-ins bearbeitet. Das Schlagzeug habe ich zunächst analysieren lassen und die Bass-Drum mit Logic automatisch durch ein Sample ersetzt. Parallel habe ich mit dem Session Player Drummer eine neue Schlagzeugspur generiert. Dazu musste zunächst das Tempo ermittelt und der KI-Track an die Timeline des Arrangements angepasst werden. Anschließend konnte Drummer seine Arbeit aufnehmen und mit wenigen Handgriffen stand eine neue Drum-Spur.

Im nächsten Schritt kamen dann die beiden anderen Session Player zum Einsatz. Nachdem eine globale Akkordspur angelegt war, habe ich damit Spur um Spur generiert, teilweise mit anderen Logic Plug-ins Synth Sounds zugewiesen und am Ende mit der Mastering-KI von Logic Pro 11 den Roughmix bearbeitet und als MP3 ausgespielt. Ich habe für den Test nur einen kleinen Bruchteil der Logic Pro-Funktionen genutzt und alles bedient, ohne einmal in das Handbuch zu schauen. Ohnehin ist der Funktionsumfang von Logic Pro so groß, dass ich es in all den Jahren noch nicht geschafft habe, alle Funktionen überhaupt zu entdecken.