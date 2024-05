Die aktuellen 32 Bit Audiointerfaces im Überblick

Welches 32 Bit Interface darf es sein?

32 Bit ist das Maß der Dinge – oder etwa doch nicht? Das Thema 32 Bit geistert seit vielen Jahren schon in unserer Branche umher und es erscheinen, wenn auch im gemäßigten Tempo, nach und neue Produkte, mit denen sich Signale mit 32 Bit wandeln lassen. Doch braucht man überhaupt ein 32 Bit Audiointerface? In einem unserer letzten Workshop-Artikel haben wir uns detailliert mit den technischen Gegebenheiten rund um das Thema beschäftigt und als Quintessenz lässt sich festhalten:

Braucht man es? Nein.

Macht es das Leben leichter? Unter Umständen schon.

Hat 24 Bit nun ausgedient? Noch lange nicht.

Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, findet in unserem Workshop 32 Bit Float Audio im Überblick alle Informationen dazu. Im Gegensatz zu diesem Workshop möchten wir im folgenden Artikel eine Übersicht zu den aktuellen 32 Bit Audiointerfaces geben. Die wichtigsten Fakten dazu haben wir für euch zusammengestellt, alle weitergehenden Informationen findet ihr in den jeweiligen Testberichten.

Wie immer freuen wir uns im Kommentarbereich über eure Meinungen zu den Interfaces. Habt ihr eines davon im Einsatz und wie sind eure Erfahrungen mit 32 Bit?

Übersicht der 32 Bit Audiointerfaces für macOS und Windows

Wie ihr gleich sehen werdet, ist die Auswahl im Bereich der 32 Bit fähigen Audiointerfaces derzeit noch sehr überschaubar. Selbst wenn man die mobilen Recorder aus dem Hause Zoom, Tascam und Sound Devices mitzählt, denn diese lassen sich neben ihrem eigentlichen Bestimmungszweck alle auch als Audiointerface nutzen, kommt man nur auf eine Handvoll Produkte. Im Vergleich zu den gängigen 16/24 Bit Interfaces ist das verschwindend gering.

Neumann MT48

Unsere Liste der aktuellen 32 Bit Audiointerfaces starten wir gleich mal mit einem Interface für höchste Ansprüche. Verarbeitung, Ausstattung und Klang des Neumann MT 48 lassen ehrlich gesagt keine Wünsche offen. Neben sehr hochwertigen Preamps, transparenten und hochauflösenden Wandlern bekommt man bei diesem Produkt von Neumann u. a. auch druckvolle Kopfhörerverstärker geboten.

Das als Desktop-Interface ausgelegte MT48 bietet 12 Ein- und 16 Ausgänge. Den Dynamikbereich gibt Neumann mit beachtlichen 136 dB(A) an, die Vorverstärker können bis zu 78 dB aufholen. Wie bei vielen anderen Audiointerfaces auch, integriert Neumann einen DSP, über den eine EQ- und Dynamikbearbeitung pro Kanal sowie ein Hall-Effekt berechnet wird. Interessant erscheint das Interface auch aufgrund seiner Dual Output Technologie, so dass Signale gleichzeitig Pre-FX- und Post-FX ausgeführt werden können. Alles Weitere erfahrt ihr in unserem Test:

Solid State Logic SSL12

Bei der Entwicklung des SSL12 Audiointerfaces hat Solid State Logic, kurz SSL, vieles richtig gemacht – findet zumindest unser Autor. Vier flexible Mikrofonvorverstärker mit maximal 62 dB Gain-Aufholung hat das Interface an Bord, hinzu gesellen sich acht weitere Kanäle über ADAT. Auch ausgangsseitig bekommt man beim SSL12 einiges geboten. Über vier unabhängige Klinkenanschlüsse könnt ihr eure Signale ausgeben und zusätzlich bietet das Interface zwei unabhängige Kopfhöreranschlüsse. Sogar MIDI-Ein- und Ausgang sind an Bord.

Weitere Highlights des SSL12 ist der Legacy-4k-Schalter, der für eine gewisse Klangfärbung im Kanal sorgt und die SSL 4000er Serie als Vorbild hat sowie das umfangreiche Software-Paket, das SSL für sein Interface geschnürt hat. SSL Vocalstrip 2 & Drumstrip, IK Multimedia Amplitube 5 SE, Celemony Melodyne Essential, Native Instruments Hybrid Keys & Komplete Start, Ableton Live Lite, AAS Session Bundle und 1,5 GB Loopcloud Samples gehören mit dazu und machen vor allem Einsteigern den Anfang leicht.

Steinberg UR22C / UR24C / UR44C

Seitdem Steinberg seine UR-Interfaces mit der mittlerweile weit verbreiteten USB-C-Schnittstelle ausgestattet hat, arbeiten die Interfaces auch mit 32 Bit. Aktuell sind drei dieser Interfaces von Steinberg erhältlich und erfreulicherweise bieten die Hamburger einige der Interfaces mittlerweile auch in unterschiedlichen Farben an. Wer also weg vom klassischen Schwarz oder Silber möchte, sollte hier einmal näher hinschauen.

Aber auch unabhängig von der Farbe machen die UR-C-Interfaces von Steinberg im Tonstudio eine gute Figur. Je nachdem wie viele Ein- und Ausgänge man benötigt, bieten UR22C, UR24C und UR44C von 2-In/2-Out bis zu 4 In/6-Out verschiedene Varianten. MIDI gehört bei allen drei zur Ausstattung dazu.

Auch ein Software-Paket gehört zu den Interfaces dazu und dank des integrierten DSPs bieten die Interfaces latenzfreies Monitoring über die Effekte REV-X Hall, Channel Strip und Guitar Amp Classics.

Steinberg UR816C

Wer ein paar mehr Kanäle im Tonstudio benötigt und auf der Suche nach einem passenden 32 Bit Audiointerface ist, könnte einen Blick auf das Steinberg UR816C werfen. Dieses 16×16 USB 3.0 Audiointerface ist mit 8 Class-A-Mikrofonvorverstärkern ausgestattet und bietet dank des integrierten DSPs, wie die kleineren UR-C-Interfaces auch, latenzfreies Monitoring mit den Plug-ins REV-X Hall, Channel Strip und Guitar Amp Classics.

Zur weiteren Ausstattung des Interfaces gehören 2 Main-Ausgänge, 8 Line-Ausgänge, zwei Kopfhörerverstärker, MIDI, ADAT/S/PDIF sowie Wordclock-Anschlüsse. Alles zusammen hat Steinberg in ein robustes 19 Zoll Gehäuse aus Metall gepackt.

Zoom UAC 232

Mit dem UAC 232 haben wir, neben den Steinberg Interfaces, ein weiteres kompaktes und preislich attraktives Audiointerface in unserer Liste vertreten. Gerade wenn man im Homestudio- oder im Streaming-Bereich unterwegs ist, bietet sich das UAC 232 an, denn vor allem beim Letztgenannten möchte man sich als Nutzer ja eher auf den Content konzentrieren und nicht auf die Einstellung der Pegel – und da haben 32 Bit Interfaces nun einmal klar die Nase vorn.

Zwei Mikrofon- und Line-Eingänge (XLR/TRS-Combo-Buchse), Kopfhörerausgang plus Stereo-Paar Klinken als Main-Ausgang, Phantomspeisung und MIDI sind an Bord, so dass man mit dem Zoom UAC 232 vieles abdecken kann.

Alternativen zum 32 Bit Audiointerface – mobile Recorder

Sound Devices MixPre

Bereits länger erhältlich ist die MixPre von Sound Devices. Diese 32 Bit Recorder wandeln mit bis zu 192 kHz und stellen je nach Größe unterschiedlich viele Ein- und Ausgänge bereit. Die kleinste Version, der MixPre-3 II, kann bis zu fünf Kanäle gleichzeitig verarbeiten, die größte Variante der Serie, der MixPre-10 II sogar bis zu 12 Kanäle.

Vielfältige Zusätze wie Plug-ins, integrierte Funktionen wie Overbub, Bounce, Effekte, Metronom und eine Fernsteuerung über das Tablet etc. machen die Recorder zu richtigen Profi-Tools.

Tascam Portacapture X6 und Portacapture X8

Auch die beiden Portacapture Recorder X6 und X8 von Tascam ermöglichen Aufnahmen mit 32 Bit Float. Auch hier wird mit maximal 96 kHz gewandelt, was aber wie gesagt für die meisten Einsatzzwecke vollkommen ausreichend ist.

Bei beiden Portacaptures erhält man so oder so ein vielseitiges Aufnahmegerät, die Displays mit Touch-Funktion, Effekt und eine sehr gute Aufnahmequalität bieten.

Zoom Essential Recorder und Zoom F8n

Zwar gehören die aktuellen Essential Recorder von Zoom nicht direkt zur Gruppe der Audiointerfaces, aber wer sowohl Interface als auch einen mobilen Recorder benötigt, kann H1, H4 und H6 Essential für beide Aufgaben nutzen. Auch wenn dies zunächst einem Umweg klingt, lassen sich doch beispielsweise mit dem H6 Essential bis zu 6 Ein- und 2 Ausgänge nutzen. Bei der Abtastrate kommt zwar nicht auf die bei Interfaces oftmals hoch gesetzten 192 kHz, schließlich bieten die Essential Recorder „nur“ 96 kHz – für die allermeisten Anwendungen ist dies aber immer noch mehr als ausreichend.

Auch wenn es einige Kritikpunkte an den Recordern gibt, bekommt man hier letztlich eine ordentliche Aufnahmequalität und ausreichend Anschlüsse geboten, die Zoom mit einem geringen Gewicht und einer einfachen Menüführung kombiniert.

Auch der deutlich größer konzipiert F8n kann Signale mit 32 Bit wandeln und als Audiointerface dienen. Er bietet acht Kanäle, duale A/D-Wandlerstufen und sehr gute Vorverstärker (-127 dBu EIN). Alle acht separat regelbaren Eingangskanäle sind mit einer XLR-Klinke-Combo-Buchse ausgestattet und verfügen über ein eigenes LED-Metering sowie eine PFL/Solo-Taste.