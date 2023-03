Test: Solid State Logic SSL12, USB-Audiointerface

Der SSL Sound in günstig?

Nach den beiden kleineren Interfaces SSL2 und SSL2+ steigt der englische Traditionshersteller mit dem SSL12 im Bereich der Audiointerfaces nun eine Stufe höher ein. Was das SSL12 leistet, schauen wir uns im folgenden Test ganz genau an.

Erster Überblick – die Bedienelemente des SSL12

Das SSL12 Interface verfügt über vier Eingangskanäle, die auf der Rückseite als Kombibuchsen ausgeführt sind. Umgeschaltet wird das gewählte Eingangssignal über den Line-Taster im Kanal. Daneben finden sich auch der +48 V Schalter für die Mikrofon-Phantomspeisung und ein LowCut-.Filter. Die Gain-Regelung wird mit einem Drehpoti gesteuert und ist mit der fünfstelligen LED-Kette gut aussteuerbar. Mit dem 4 K Button wird eine Klanganpassung vorgenommen, die an die berühmte 4000er-Serie des Herstellers angelehnt ist.

Die ersten beiden Kanäle können auch alternativ auf der Vorderseite mit Instrumenten bespielt werden. Weitere 8 Inputs sind über die integrierte ADAT-Schnittstelle möglich.

Auch ausgangsseitig ist das Interface recht gut bestückt. Mit Master Out und Line 3-4 sind zwei unabhängige Ausgangspaare vorhanden. Hinzu kommen zwei separat regelbare Kopfhörerausgänge, die Buchsen dafür befinden sich vorne rechts.

Auch an MIDI wurde gedacht, hier ist jeweils eine DIN-Buchse für In- und Output verbaut. An den Rechner angeschlossen wird das SSL12 durch eine USB-C-Buchse, die auch die Stromversorgung übernimmt. Erwähnenswert ist der Ein-/Ausschalter auf der Rückseite.

Für die Steuerung der Ausgänge ist ein großes Poti für den Monitorlevel und zwei kleine für die Kopfhörerausgänge zuständig. Mit CUT lässt sich der Monitorausgang muten. ALT schaltet die Ausgänge Line3/4 auf ein zweites Boxenpaar. Es kann hier aber auch ein komplett unabhängiger Mix anliegen.

Auch ein Talkback-Mikrofon ist fest verbaut. Es sitzt oberhalb des Monitor-Level-Potis und wird über TALK aktiviert. Hier befindet sich auch eine LED, die die USB-Verbindung anzeigt.

Das Interface ist als Pultgerät angelegt. Die Breite beträgt 280 mm, nach vorne verjüngt es sich um 15 mm. Die Tiefe liegt bei 150 mm. Die Höhe beträgt vorne 32 mm, die sich nach hinten auf 58 mm steigern. Bedien- und Rückseite besteht aus Metall, der Rest aus Kunststoff. Die Potis laufen sauber und sind verschraubt, die Buchsen leider nicht. Sämtliche Taster lassen sich gut bedienen und zeigen durch eine LED ihre Schalterstellung an.

Die Mikrofon- und die Instrument-Eingänge bieten eine Verstärkung von max. 62 dB, die Line-Inputs liegen bei 17,5 dB. Das integrierte LowCut-Filter greift bei 75 Hz mit einer Flankensteilheit von 18 dB/Okt. ein. Die Outputs 1-4 haben einen max. Output-Level von +24 dBu, die Kopfhörerausgänge liegen bei +10 dBu, lassen sich aber auch auf -6 oder +18 dBu umschalten. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, diese auch als zusätzliche Line-Ausgänge mit +24 dBu zu nutzen. Alle Ausgänge sind gleichspannungsgekoppelt und geben eine +/-5 V Spannung aus, die eine Spannungssteuerung von Synthesizern und Effekten ermöglicht.

Das SSL12 kann mit bis zu 32 Bit, 192 kHz arbeiten. Bei höheren Sampling-Rates reduziert sich natürlich die Anzahl der verfügbaren ADAT-Kanäle.

Mit dem Mac arbeitet das Interface class-compliant, auf dem PC ist eine Treiberinstallation nötig. Die Systemanforderungen sind ab Mac OS 10.15 und Windows 10 oder 11. Für beide Systeme ist die SSL 360° Software zur Steuerung verfügbar.

Das Interface ist zwar mit einer USB-C-Buchse bestückt, arbeitet aber mit USB 3.0. Das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Adapterstecker USB-C zu USB A darf also nicht an einem alten USB-2-Port landen, da der die nötige Versorgungsspannung von 900 mA nicht leistet. Eine separate Stromversorgung mit Netzteil ist nicht vorgesehen.

Die Software des SSL12

Wie die meisten Interfaces, kommt auch das SSL12 mit einem umfangreichen Software-Bundle. Hervorzuheben sind hier sicher die beiden eigenen Plug-ins Native VocalStrip 2 und Native Drumstríp, die anerkannt gute Ergebnisse erzeugen. Alle anderen SSL Produkte lassen sich mit dem 3-Monats-Probeabo testen. Aber Vorsicht, das wandelt sich nach Ablauf des Testzeitraums in ein kostenpflichtiges Monatsabo um.

Auch den Synthesizer Arcade von Output und Auto-Tune Unlimited von Antares gibt es im 3-Monats-Test.

Fest in den Besitz des Käufers geht der virtuelle Gitarrenverstärker Amplitube 5 SE von IK Multimedia über.

Von AAS kommt das Session-Bundle mit den drei Instrumenten Lounge Lizard Session 4, Ultra Analog Session 2 und Strum Session2 mit dazu. Native Instruments liefert Komplete Start und Hybrid Keys mit bei.

Als DAW hat SSL Ableton Live Lite dazugepackt. Auch Melodyne 5 essential von Celemony stellt sicher einen Mehrwert dar.

Abgerundet wird das Bundle mit 1,5 GB Samples und Loops aus den Pool von Loopcloud.

Insgesamt hat der Hersteller hier ein Paket geschnürt, das weite Bereiche abdeckt, sehr gut einsetzbar ist und sicher über die üblichen Zugaben hinaus geht.

Mit SSL 360° liefert Solid State Logic die Steuerelemente für das Interface. SSL 360° kann in weiten Teilen konfiguriert werden und bleibt so übersichtlich. So können nicht benötigte Kanäle in View ausgeschaltet werden. Wird der Balance-Regler in den Ein- und Ausgängen nicht benötigt, ausschalten. Direct-Monitoring schaltet das Signal ohne Umwege auf den entsprechenden Ausgang, die anderen Ausspielwege sind dann grau unterlegt und nicht mehr erreichbar.

Aber es geht noch weiter. Die drei Buttons CUT, ALT und TALK lassen sich frei belegen. Wenn z. B. Alt nicht gebraucht wird, legen wir da eben die Dim-Funktion drauf.

Der Ausgang Line 3+4 kann entweder mit einem separaten Mix beschickt werden oder eben als ALT dasselbe Signal wie der Main-Out bieten. Ein ALT-Speaker-Trim zur Lautstärkeanpassung der beiden Lautsprecherpaare ist natürlich auch vorhanden.

Weitere Besonderheiten bieten die Kopfhörerausgänge. Sie lassen sich umschalten und agieren dann als vollwertige zusätzliche Line-Ausgänge.

Insgesamt ist die 360° Software sehr gut und intuitiv zu bedienen.

Das SSL12 in der Tonstudiopraxis

Wir starten mit einem Kondensatormikrofon. Dafür ist natürlich die Phantomspeisung nötig, die das Interface pro Kanal bereithält. Hier sind große Austeuerungsreserven vorhanden. Der Klang ist sauber und als recht neutral einzustufen. Der 4 K Schalter fügt etwas Höhen und harmonische Verzerrungen hinzu, kann bei manchen Signalen durchaus eine Alternative darstellen. Wie nah die SSL12 Preamps dem berühmten SSL Sound kommen, überprüfe ich mit meinem XR627 Preamp im hauseigenen X-Rack-Format. Der wird mit einem RME ADI-8 DS gewandelt, das den ADAT-Eingang des Interfaces belegt.

Tatsächlich kommt das SSL12 dem Sound recht nahe. Allerdings löst der XR627 gerade in den Höhen besser auf. Auch die druckvollen Mittenbereiche bringt das Modul deutlich straffer rüber. Mit der stufenlosen VHD-Schaltung, die 2. und 3. Harmonische hinzufügt, bleibt der XR627 natürlich auch flexibler als die One-Button 4 K Schaltung. Nicht vergessen darf man allerdings, dass ein XR 627 Preamp schon doppelt so teuer wie das ganze SSL 12 kommt, ohne Rack natürlich. Somit liefern die Vorverstärker des Interfaces wirklich gut ab.

Weiter geht es mit einem dynamischen Mikrofon, das deutlich mehr Gain erwartet. Hier zahlt sich die hohe Verstärkung von +62 dB aus. Dabei bleibt das Signal lange rauschfrei, erst in den letzten 10 dB nimmt das Rauschen zu.

Für die Umschaltung auf den Klinke-Line-Input ist der entsprechende Schalter im Kanal vorhanden. Der kann somit auch als Mute für das Mikrofonsignal genutzt werden. Für die Line-Eingänge ist eine Pegelanpassung von 17,5 dB möglich. Sowohl der Low-Cut, wie auch die 4 K Schaltung sind auch in diesem Modus im Signalweg. Die Line-Eingänge klingen druckvoll und sauber, gehen wir also zu den beiden Instrumenteneingängen.

Auch hier gibt es nur Gutes zu vermelden. Die akustische Gitarre, wie auch der E-Bass, werden sauber aufgelöst mit dem nötigen Druck dargestellt. Auch hier sind wieder die Filter alternativ zu nutzen. Ein witziges kleines Detail: Beim Einstecken erscheint in der 360° Software eine Bassgitarre im Kanal.

Eingangsseitig sind wir dann soweit durch, wie schlägt sich das SSL12 im Ausgangsbereich? Hier ist bei beiden Stereoausgängen ordentlich Lautstärke vorhanden. Line-Ausgang 3/4 kann entweder als zweiter Monitorausgang agieren oder einen unabhängigen Mix anbieten. Zudem können diese beiden Kanäle auch mono geschaltet werden. Eine DIM-Funktion ist vorhanden, einstellbar von 0 bis -60 dB.

Auch die beiden Kopfhörerverstärker liefern mehr als genug Pegel. Sehr schön, dass hier zwei unabhängige Mischungen erstellt werden können. Zudem lassen sich die Kopfhörerausgänge als Line-Ausgänge nutzen.

Mit dem Talkback-Mikrofon ist ein weiteres nützliches Feature mit an Bord. Auch das lässt sich auf alle vier Ausspielwege verteilen. Das Mikro ist laut genug, allerdings würde ich mir hier eine etwas bessere Entkopplung zum Interface wünschen. Auch dass bei ausgeschaltetem Mikro die Pegelanzeige im Software-Mixer mitzappelt, könnte noch geändert werden.

Ein letzter Punkt, der weniger gefällt: Das Ausschalten des Interfaces, wie auch das Herunterfahren des Rechners, gibt ein Knacken an die Lautsprecher weiter.

Zum Schluss soll noch die Latenz gemessen werden, die das Interface erzeugt. Da Logic X, mit dem ich arbeite, die 32 Bit, die das SSL12 maximal anbietet, nicht liefert, messe ich mit 96 kHz, 24 Bit. Hier kommt bei 64 Samples Puffergröße ein Roundtrip von 7,6 ms und eine Ausgangsverzögerung von 3,7 ms zustande, ein guter, aber kein überragender Wert.