Test: Avid MBOX Studio, USB-Audiointerface

USB-Audiointerface neu gedacht

Einige Leser erinnern sich vielleicht noch: Pro Tools war über sehr viele Jahre an teure Hardware von Digidesign geknüpft. Gleiches galt für Sound Designer II, ein Tool, das in den Anfangstagen des HD-Recordings von vielen Besitzern von Hardware-Samplern, aber auch von Mastering-Ingenieuren genutzt wurde. Die einzige Möglichkeit bestand damals in der Digidesign Audiomedia III PCI-Karte. Doch ausgerechnet für Apple User, die nicht in teure Digidesign Hardware investieren konnten oder wollten, war die Abkehr von Apple vom PCI-Steckplatz – zum Beispiel beim iMac – ein Problem. Mit der ersten, vor einigen Jahren erschienenen Digidesign MBOX mit USB-Anschluss wurde es nun möglich, Pro Tools auf allen Computern mit USB-Anschluss zu nutzen. Die erste MBOX wurde in Zusammenarbeit mit Focusrite hergestellt. Es folgten zwei weitere Revisionen der erfolgreichen MBOX.

Nun hat Avid die MBOX in Form der MBOX Studio auf eine neue Evolutionsstufe gehoben, die mit den Vorgängern nichts mehr gemeinsam zu haben scheint. Wir haben sie uns angeschaut.

Avid Technology

Alles begann mit Avid/1 Media Composer im Jahr 1988. Dieses nicht-lineare Schnittsystem hat die Filmwelt nachhaltig revolutioniert und nutzte als Basis einen Apple Macintosh II Computer. In die Audiowelt drang Avid mit der Übernahme von Digidesign im Jahr 1994 vor, die mit Pro Tools einen neuen Studiostandard geschaffen hatten. Von da an machte Avid durch zahlreiche Übernahmen von sich reden, die stets ein herausragendes Produkt oder ein bestimmtes Produktportfolio mit sich brachten: M-Audio mit ihren Interfaces, Bomb Factory mit den zu ihrer damaligen Zeit einzigartigen Audio-Plug-ins, Wizzoo mit ihren Samples und Software-Instrumenten, Pinnacle Systems als führender Hersteller von Video-Karten für PCs und Hersteller für Video-Software, Sibelius Software mit der gleichnamigen beliebten Notensatz-Software, Euphonix als Hersteller von High-End-Digitalmischpulten und Remote-Controls. Avid hat es geschafft, durch diese Übernahmen das eigene Portfolio konsequent auszubauen und die verschiedenen Technologien in neuen Produkten wie der seit Kurzem erhältlichen Avid MBOX Studio zu bündeln.

Avid MBOX Studio Audiointerface

Avids MBOX Studio als Audiointerface zu bezeichnen, ist eine Untertreibung, denn es ist viel mehr. Schon das Äußere macht deutlich, dass das Avid MBOX Studio auf den Tisch gehört und Zentrum des Geschehens sein möchte. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein sehr großer und luxuriöser Monitorcontroller, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Hier steckt so viel Technik drin, dass die Konkurrenz bald nachlegen wird, denn der aufgerufene Preis ist eine echte Kampfansage. Doch dazu später mehr. Schauen wir uns zunächst einmal die Oberfläche genauer an.

Oberseite

Auffallend sind die beiden großen beleuchteten Push-Encoder rechts und links, dazwischen das ebenfalls beleuchtete Avid-Logo. Im Dunkeln sieht das sehr beeindruckend aus. In der Mitte auffällig positioniert sind vier farbig beleuchtete Soft-Buttons. Diesen kann man verschiedene Funktionen zuweisen und auch deren Farbe verändern.

Auf der rechten und der linken Seite horizontal angeordnet sind zwei 13-stufige LED-Ketten, die mit den Encodern zusammen agieren. Ebenfalls rechts und links angeordnet erblicke ich jeweils sechs runde Schalter. Die linke Seite ist der Eingangssektion zugeordnet, die rechte Seite der Ausgangssektion. Auch diese Schalter sind selbstverständlich beleuchtet. Dazwischen entdecke ich acht neunstufige LED-Ketten für den Eingangs- und Ausgangspegel sowie zwei weitere Buttons. Einer ist mit Tune beschriftet und ruft das integrierte Stimmgerät auf. Der zweite Button ist mit einem MBOX Control Logo versehen und öffnet und schließt die MBOX Control App.

Frontseite

Vorne links sind zwei Eingänge für Mic/Line und Instrumentensignale zu finden (XLR/Klinke-Combobuchsen). Direkt daneben liegt ein mit Hi-Z Out To Amp beschrifteter Klinkenausgang. Es folgen auf der rechten Seite zwei Encoder mit dazwischen positionierten Kopfhöreranschlüssen für zwei Kopfhörer.

Welche Anschlüsse bietet AVIDs MBOX Studio?

Hier wird es spannend. Zunächst einmal zu den Eingängen: Zwei weitere Mic/Line/Vari-Z-Combobuchsen für die Kanäle 3 und 4 und zwei Klinkenbuchsen für Line-Signale der Kanäle 5 und 6 springen ins Auge. Unter FX Loops sind zwei Line-/Hi-Z-Ausgänge als FX-Send zu finden, direkt darunter zwei Line-Eingänge als FX-Returns. Der FX Loop ist die erste Besonderheit des Avid MBOX Studio Audiointerfaces. Es folgen zwei weitere Line-Out-Paare (Klinke) für Main-Out und Alt-Out. Hier schließen wir unsere Studiomonitore an und nutzen das Avid MBOX Studio somit auch als Monitorcontroller. MIDI In und MIDI Out DIN-Buchsen gehören mittlerweile nicht mehr zwingend zu einem Audiointerface. Umso mehr freut mich, dass man diese bei Avid nicht vergessen hat. Darunter erblicke ich RCA-Buchsen für S/PDIF In und Out sowie zwei TOSLink-Anschlüsse für ADAT In und Out.

Angeschlossen wird Avid MBOX Studio per USB-C. Ein passendes sehr gutes Kabel USB-C auf USB-C liegt bei. Außerdem entdecke ich einen Adapter auf USB-A. Sehr praktisch, denn längst nicht jeder Computer ist mit USC-C-Buchsen ausgestattet oder hat diese in großer Zahl parat. Daneben der Betriebsschalter und darunter der Anschluss für das mitgelieferte externe Netzteil.

Ebenfalls außergewöhnlich sind die zwei Klinkenanschlüsse für Expression-Pedale oder Fußschalter, die sich innerhalb der App MBOX Control mit Funktionen belegen lassen.

Lieferumfang des AVID Interfaces

Neben der Hardware, dem Netzteil und dem USB-C-Kabel liegt noch eine Registrierungskarte im Karton. Diese sollte man tunlichst nutzen, denn das, was einen dann erwartet, sprengt so ziemlich alles, was ich bislang an Software Goodies zu Interfaces gesehen habe:

Beginnen wir mit dem enthaltenen 1-Jahres-Abonnement von Pro Tools Studio. Pro Tools Studio ist die mittlere Version der drei Pro Tools Varianten und kostet allein im Jahr 279,- Euro. Bei monatlicher Zahlweise und verpflichtendem 1-Jahres-Abo bezahlen Nutzer von ProTools Studio 28,- Euro/Monat, bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit beträgt der Abo-Preis bereits 37,- Euro/Monat. Wer Pro Tools noch nicht kennt und schon immer mal wissen wollte, was an dem Hype um die in Studios rund um den Globus eingesetzte DAW dran ist, findet jetzt die passende Gelegenheit dazu.

Doch damit nicht genug. Eine ganze Reihe an Plug-ins von Brainworx, Baby Audio Vibe Box, BPM Create, Gauge Lush Vox, Celemony Melodyne 5 Essential und SoundFlow Cloud Avid Edition sind neben dem Avid Loopmasters Sample Pack ebenfalls enthalten.

BPM Create ist ein Toolkit für MBOX Studio mit Sounds und Samples. Von Brainworx kommt eine A/DA Flanger Emulation, die Ampeg VST-VR Classic Bassverstärker Emulation, bx_bluechorus2 als Emulation eines Boss CE-2 Chorus, bx_console N Neve VXS Kanalzug, bx_greenscreamer Ibanez TS808 Tube Screamer Emulation, bx_megadual als Mesa Boogie Dual Rectifier Emulation, und die bx_opto_Compressor Kompressor Emulation. Gauge Lush Vos ist ein Plug-in mit paralleler Kompression, optimiert für Sprache und Gesang.

Und weil Avid eben auch mit Sibelius eine großartige Notensatz-Software im Programm haben, legt man noch ein Sibelius Artist 1-Jahres-Abonnement (Desktop und Mobile) mit drauf. Dieses Abo verschlingt normalerweise 89,- Euro im Jahr.

Avid beziffern den Gesamtwert des Bundles auf der Website werbewirksam mit 2.000,- USD. Allein schon die Zugabe von Pro Tools Studio ist für mich ein hoher Kaufanreiz, auch wenn nach Ablauf des einjährigen kostenlosen Abos die Software entweder weiter abonniert werden muss oder man auf andere Kandidaten wie zum Beispiel Logic Pro oder Ableton Live setzt, was natürlich auch kein Problem ist, wenn man das möchte.

Technische Werte des AVID MBOX Studio

Anhand der Oberfläche und den Anschlüssen lässt sich nur erahnen, was alles unter der Haube steckt: 21 x 22 gleichzeitige Ein- und Ausgänge sind bei bis zu 24 Bit/96 kHz möglich. Bei höheren Sampling-Rates wie 176,4 oder 192 kHz sind es immerhin noch 10 Ein- und 10 Ausgänge. Auf der Oberfläche verbirgt sich noch ein integriertes Talkback-Mikrofon. Ein integrierter DSP berechnet EQs, Delay und Reverb. Eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die Verbindung von Smartphones oder Tablets und das Streaming von Musik direkt über das Interface. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man schnell einen Referenzmix aufrufen möchte. Nun lässt sich per Bluetooth aber nicht nur Musik abspielen, sondern auch Bluetooth-Kopfhörer wie zum Beispiel Apple AirPods direkt mit dem Avid MBOX Studio verbinden.

Podcasting und Live-Streaming sind aus dem heutigen Studioumfeld nicht mehr wegzudenken. Natürlich hat man bei Avid einen Loopback-Kanal nicht vergessen, sodass Avid MBOX Studio sich hervorragend für die Produktion von Live-Sendungen eignet.

Intern stellt Avid MBOX Studio acht Software Audio-Returns zur Verfügung, die sich von jeder beliebigen Software oder dem Betriebssystem aus ansprechen lassen.

Alle Hardware- und Software-Eingänge haben vollen Zugriff auf die EQs und Effekte von Avid MBOX Studio. Und damit übergebe ich an MBOX Control.

MBOX Control

Nach dem Auspacken des Interfaces sollte der erste Weg zur Avid Internetseite führen, wo wir das Interface registrieren und die zusätzliche Software herunterladen können. Auch wenn die übrigen Beigaben nicht sofort den Weg auf die Festplatte finden müssen, ist MBOX Control ein Muss. Erst mit dieser Software bekommen wir Zugriff auf viele Funktionen und haben darüber hinaus noch eine erstklassige Mischumgebung mit minimaler Latenz.

Die MBOX Control Oberfläche präsentiert sich sehr aufgeräumt, sodass man sich schnell zurechtfindet. Auf der Avid Internetseite finden sich zudem einige Videos, die die Handhabung von Hardware und Software erklären und einen schnellen Einstieg ermöglichen. Sehr gut.

Alle Einstellungen von MBOX Control lassen sich als Preset auf dem Computer speichern – inklusive der Monitorpegel.

Anders als viele andere Control Apps arbeitet MBOX Control nicht mit mehreren Fenstern und Ebenen, um die Kanäle darzustellen. Alles ist übersichtlich auf einer einzelnen Ebene angeordnet.

Die obere Ebene zeigt die Hardware-Inputs. Auf der mittleren Ebene sind die acht Software-Inputs angeordnet und unten schließlich die Ausgänge.

Auf der linken Seite des Fensters ist die Eingangssektion des gewählten Kanals mit den typischen Funktionen eines guten Mikrofonvorverstärkers für +48 V Phantomspeisung, Eingangsempfindlichkeit (Mic/Line/Inst), Impedanz, High Pass Filter, Pad, Soft Limiting und Polarität zu finden. Außerdem natürlich der Gain-Regler, ein Panoramaregler, der Kanal-Fader, eine Pegelanzeige sowie der FX Send-Regler für die integrierten Effekte.

Direkt darunter entdecke ich den parametrischen 4-Band-EQ und darunter die Monitor-Sektion.

Ein Tab mit dem Label Avid FX ermöglicht den Zugriff auf die beiden Send-Effekte Delay und Reverb. Beide lassen sich über zahlreiche Parameter dem eigenen Geschmack entsprechend anpassen. Ist das Avid FX-Tab aktiv, werden aus den Volume-Fadern der Kanäle FX-Send-Regler. Selbst das Talkback-Mikrofon lässt sich auf die Effektwege routen und sogar auch in der DAW aufzeichnen.

Alle Eingangskanäle besitzen einen Fader, einen Panorama-Regler oder im Falle von Stereokanälen einen Balance-Regler sowie einen Width-Regler (± 100). Eine LED-Kette zeigt den Kanalpegel sowie eine zweite kleinere LED-Kette den FX-Send-Pegel. Alle Kanäle lassen sich benennen und besitzen einen Solo- und einen Mute-Schalter.

Die Bluetooth-Kanäle (Eingang und Ausgang) haben jeweils einen Bluetooth-Button, der den Kopplungsvorgang mit einem Bluetooth-Endgerät initiiert und signalisiert. Er entspricht der Funktion der beiden Bluetooth-Buttons an der Hardware.

In MBOX Control lässt sich auch die Belegung der vier Funktionstasten samt der Farbgebung. Jede Taste kann zwei verschiedene Aktionen ausführen: eine Aktion bei kurzem Druck auf die Taste und eine bei längerem. Auswählen lassen sich die Funktionen aus einem Dropdown-Menü.

Die Ausgangssektion von MBOX Control ermöglicht das Erstellen von Mixes mit minimaler Latenz. Dazu wählt man zunächst den gewünschten Ausgang an. Nun ändern sich die virtuellen Fader-Kappen in die gleiche Farbe wie die Ausgangssektion und signalisieren, dass sie dem entsprechenden Monitorbus zugeordnet sind. Bequemer geht das Erstellen verschiedener Mixes nicht.

Praxiseinsatz des AVID Audiointerfaces

Das Arbeiten mit dem Interface geht wirklich schnell von der Hand. Im Prinzip hat man es mit einem Interface und Monitorcontroller in einem Gerät zu tun. Nicht umsonst hat man bei Avid das pultförmige Gehäuse eines Studiomischpults gewählt. Eigentlich fehlt zum Glück nur noch ein Motor-Fader in der Mitte, mit dem man Mischpultautomationen in der DAW schreiben kann. Die Kombination aus Hardware und MBOX Control Software ist mehr als geglückt. Raffinierte Features wie die Funktionstasten oder die zwei frei belegbaren Expression Pedal/Fußschalter-Anschlüsse, die sogar auf MIDI-Funktionen für die Steuerung von Parametern innerhalb der DAW gemappt werden können, sind einzigartig und sonst nur an Studio Controllern zu finden.

Eine fantastische Idee sind auch die beiden Einschleifwege und der Hi-Z-Ausgang zum Anschluss eines Verstärkers. Gitarristen werden dieses Interface lieben: Das Floorboard mit all seinen Stompboxes schleift man zum Beispiel in den ersten FX-Loop ein und nutzt den Hi-Z-Ausgang, um von dort aus einen Gitarren-Amp anzusteuern. Nun nimmt man das trockene Signal, die FX-Signale und das Amp-Signal auf und hat später trotzdem noch die Möglichkeit des Re-Ampings. Möchte man für das Gitarren-Recording Hall und Delay nicht mit aufnehmen, trotzdem aber auf dem Kopfhörer etwas Rauminformationen haben, belegt man den oder die betreffenden Eingangskanäle einfach mit den internen DSP-Effekten des Avid MBOX Studio. Gleiches gilt natürlich für die Aufnahme von Gesang. Die EQs lassen sich entweder mit aufnehmen oder nur für das Monitoring nutzen.

Auch für das Produzieren von Podcasts oder das Live-Streaming ist das Avid MBOX Studio perfekt geeignet. Ein Loopback-Kanal ermöglicht das Einfügen von verschiedenen Audioquellen und das Zurücksenden an die Streaming-Software wie Zoom, YouTube oder andere. Das Erstellen verschiedener Mixes auf den Mix-Bussen geht schnell von der Hand und so versorgen wir mehrere Musiker bei der Aufnahme mit einem individuellen Kopfhörermix oder erstellen einen gesonderten Mix für das Streaming, während gleichzeitig alle Signale in einer DAW aufgezeichnet werden.

Über die ADAT-Schnittstelle lässt sich das Avid MBOX Studio um weitere acht Ein- und Ausgänge erweitern. In der Summe sind damit 21 gleichzeitige Eingänge und 22 Ausgänge möglich. Zählen wir nach: 8 analoge Eingänge, 2 Bluetooth-Kanäle, 2 digitale S/PDIF-Eingänge, acht ADAT-Eingänge, das macht in der Summe 20 Eingangskanäle. Der 21. Kanal ist der Talkback-Kanal, der sich nicht nur auf alle Busse und auch auf die internen Effekte routen lässt, sondern sogar in der DAW aufgezeichnet werden kann.

Etwas schade ist, dass sich die beiden Effekte nicht getrennt voneinander ansprechen lassen, also zum Beispiel eine Gitarre mit einem Delay belegen, während der Hall für Gesang genutzt wird. Der Delay-Effekt erlaubt jedoch ohnehin nur kurze Verzögerungen und per Mix-Parameter kann man zumindest den Anteil des Delays innerhalb der Effektkette bestimmen. Laut Avid entsprechen die beiden Effekte den in Pro Tools mitgelieferten AAX-Effekten für Reverb und Delay.

Sehr gut ist die variable Impedanz des Mikrofonvorverstärkers. Diese ist für die vier Mikrofon-/Hi-Z-Kanäle nutzbar. So etwas kennt man zum Beispiel von externen Mikrofonvorverstärkern. Durch das Verändern der Impedanz verändert sich auch der Klang von angeschlossenen Mikrofonen und vor allem von passiven Gitarrentonabnehmern. Hier lohnt es sich, einfach mal etwas mit der Impedanz zu spielen und zu schauen, wie sich das beim jeweiligen Mikrofon- oder Pickup-Modell auswirkt.

Die Möglichkeit der Ausgabe der Signale auf Bluetooth-Speakern oder Kopfhörern ist meines Wissens einzigartig. Gerade in der heutigen Zeit, in der Musik vorrangig gestreamt wird und physische Medien wie die CD immer mehr an Bedeutung verlieren, ist das Überprüfen des Mixes auf Bluetooth-Speakern oder typischen In-Ear-Hörern wie den Apple AirPods notwendig. Einfacher geht es nun wirklich nicht. Den Referenzmix einfach per Bluetooth vom Smartphone auf das Interface und damit auf die angeschlossenen Abhörmöglichkeiten streamen zu können, ist ein weiteres Goodie, das gar nicht genug wertgeschätzt werden kann.

Die Latenzen sind für ein USB-Interface gut. Bei 96 kHz ist ohne Probleme ein Buffer von 32 Samples drin und die Roundtrip-Latenz wird mit 7,26 ms angegeben. Bei 192 kHz sind es nur noch 3,63 ms. Arbeitet man lieber mit 48 kHz, erreicht der Treiber bei 32 Samples eine Roundtrip-Latenz von 8,27 ms. Mit allen Werten kann man prima leben, zumal sich durch das latenzfreie Monitoring und die Möglichkeiten mit Re-Amping Instrumente ohne Probleme bei jeglicher Einstellung ohne störende Latenzen einspielen lassen.