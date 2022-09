Test: Teenage Engineering TX-6, Field-Mixer, Audiointerface, Synthesizer, Sequencer

Klein, aber auch oho?

An den Produkten des innovativen schwedischen Entwicklers Teenage Engineering (TE) scheiden sich von jeher die Geister. Die minimalistischen Design-Geräte sind vollgestopft mit nützlichen, oft unerwarteten und manchmal auch etwas abstrusen Funktionen (ich erinnere nur an die Lego-Schnittstelle des OP-1) und schwanken zwischen Genie und Wahnsinn; einfach nur einen Synthesizer, eine Groovebox oder einen Sampler zu entwerfen, ist bei TE nicht drin, alles ist auf die eine oder andere Weise multifunktional. So lieben die einen dann auch die vielfältigen Möglichkeiten auf engstem Raum, die anderen halten das für überteuertes, schlecht zu bedienendes und unnötig kompaktes Spielzeug.

Und nun der Teenage Engineering TX-6, ein 12-Kanal-Mono-Mixer (bzw. 6-Kanal Stereo) in der Größe einer Kompaktkassette, der gleichzeitig auch Audiointerface, Sequenzer und Synthesizer ist (oder: sein will?) und satte 1.199 Euro kostet. Haben die Schweden damit ihren nächsten großen Coup gelandet – oder den Bogen dieses Mal überspannt?

Für alle, die es ganz genau wissen wollen und Zahlen lieben, hier die wichtigsten nüchternen Facts in aller gebotenen Kürze:

12-Kanal-Mixer-USB Audiointerface (24 Bit, 48 kHz)

Inputs: analog Gain 0-42 dB, SNR 102 dBA, max Level 8 dBu

Output (Main and Aux): max level 8 dBu, SNR 110 dBA

Output (Cue) max level 2 dBu, SNR 110 dBA

ADC (Audio Input): TLV320ADC3140 burr-brown

DAC (Output Main und Aux): cirrus logic masterhifi CS43131 (32 Bit)

Output Cue: cirrus logic CS47L35

Der Teenage Engineering TX-6 ausgepackt

Schon die schlichte weiße Umverpackung hat die Maße einer (sehr kleinen) Pralinenpackung. „TX-6“ – steht auf einer Seite, „designed and engineered by teenage engineering” ganz klein auf einer anderen. Ansonsten deutet nichts auf den Inhalt hin – keine bunten Bilder, nicht einmal ein Logo. Das nenne ich mal Understatement.

Im Inneren dann eine flache schwarze Box, in der in einem passgenauen Bett aus Schaumstoff das TX-6 ruht. Der dazugehörige Schaumstoffdeckel ist mit kleinen Löchern für die Potis versehen, die mir silbern entgegenblinzeln. Ebenfalls noch mit im Karton: Ein mit ca. 80 cm nicht übermäßig langes USB-Kabel (USB-C auf USB-C) und ein englischsprachiges, bebildertes Manual aus der Liliput-Staatsbibliothek. Aber nun gut, wer den Mixer in der Jackentasche hat, will für das Manual nicht extra einen Rucksack mitnehmen. Kleiner Verbesserungsvorschlag: Das nächste Mal bitte mit Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen, das erspart unnötiges Suchen.

Sonst noch was? Nein, leider nicht. Warum „leider“, und was da wirklich fehlt, das erkläre ich gleich.

Der Teenage Engineering TX-6 unter der Lupe: Die Regler

In diesem Fall darf man die Zwischenüberschrift fast schon wörtlich nehmen. Denn mit einer Größe von gerade einmal 62 x 90 x 23 mm (B x T x H) inklusive Reglern bzw. 62 x 90 x 16 mm ohne Regler ist der „ultra-portable pro-mixer and audio interface“ (O-Ton Teenage Engineering) tatsächlich sogar noch kleiner als die Hülle einer alten Kompaktkassette (67 x 108 x 16 mm – falls die noch jemand kennt), mit einem Gewicht von 155 Gramm allerdings deutlich schwerer als eben diese (und auch schwerer, als es auf den ersten Blick wirkt). Was daran liegt, dass das TX-16 fast komplett aus – auf der Oberfläche gebürstetem – Alu gefertigt ist. Was zum einen recht stabil ist, zum anderen aber auch edel aussieht, ein Teil, das man sich einfach gerne anschaut und in der Hand hält (was hier ja absolut kein Problem ist, selbst bei kleinen Händen). Dass die Unterseite des Gehäuses dann mit Kunstleder besetzt ist, will dagegen nicht so recht in die Hochpreisliga passen. Sieht zwar schick aus, löst sich aber erfahrungsgemäß nach ein paar Jahren auf. Wenn schon Leder, dann bitte richtig oder gar nicht.

Das Regelwerk auf der Oberseite ist – aus Platzgründen – bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht beschriftet, auch Markierungen jedweder Art wurden nicht untergebracht. Es geht aber auch ganz gut ohne, da der Aufbau des Mixers größtenteils den gängigen Standards entspricht. So besteht jeder der sechs Kanalzüge aus einem 20 mm (!) Fader plus einer 5-Segment-Pegelanzeige, einem Drei-Band-EQ (+/- 18 dB pro Band) und einem Track-Button. Letzterer dient in erster Linie der Solo- bzw. Mute- Schaltung eines Kanals (solo oder mute kann im Menü umgestellt werden, aber es geht immer nur eines), kann aber je nach Kontext auch andere Funktionen übernehmen – so wie fast alle Regler des TX-6. So können zum Beispiel auch die 18 winzigen EQ-Regler im Menü mit anderen Aufgaben betraut werden – dazu gehören unter anderem Aux Send Level, Pan, FX-Amount, Filter Cutoff, Oszillator-Frequenz, Sequenzer-Notenlänge, Kompressor, Synth-Wave und dergleichen mehr. Wodurch der Mixer dann einerseits zum wahren Tausendsassa wird, andererseits aber die Frage aufwirft, ob das Schrauben an eng gesetzten Stecknadelköpfen tatsächlich Spaß machen kann.

Auf der rechten Seite des TX-6 befinden sich zwei größere Taster, beschriftet mit „FX“ und „I“ bzw. „II“, wobei FX I für die Send-Effects und FX II für die Insert-Effects zuständig ist. Darüber ist der Select Knob in Form eines Endless-Push-Decoders untergebracht; mit dem wird zum einen das Main Volume geregelt, zum anderen aber dient er auch der Parametereingabe und der Navigation durch das Menü. Menü? Richtig, denn der Teenage Engineering TX-6 besitzt tatsächlich auch ein Display. Das ist zwar nur 48×64 Pixel groß (bzw. klein) und dazu noch monochrom, liefert aber erstaunlich viele Infos und ist gut ablesbar. Insgesamt über 100 verschiedene Systembildschirme gibt es – ein weiterer kleiner Ausblick auf das, was in den Tiefen des TX-6 schlummert.

Zwei weitere kleine Schalter, (ausnahmsweise) auf der Vorderseite, beschriftet mit „aux“ und „cue“, kümmern sich um die beiden gleichnamigen Buchsen (zu denen komme ich gleich); Der Power-Button ist in Form eines Kunststoff-Kippschalters auf der linken Gehäuseseite zu finden. Einerseits ist er durch seine Konstruktion gut zu bedienen und auch gut „ablesbar“, andererseits vermittelt er – dadurch, dass er aus Kunststoff ist und seitlich über das Gehäuse hinausragt – ein etwas ungutes Gefühl. Fällt der TX-6 mal auf diese Seite (oder man titscht damit etwas unvorsichtig irgendwo an oder stößt davor, etwa beim Transport in der Jackentasche), so bin ich nicht ganz sicher, ob der Schalter das übersteht. Warum wurde hier nicht – wie beim Rest des TX-6 – ebenfalls Alu verbaut?

Das Handling der Bedienelemente ist angesichts ihrer minimalen Größe besser als erwartet, aber natürlich trotzdem weit entfernt vom relaxten Schrauben an den großen Kollegen. Die Fader sind gut erreich- und bedienbar und laufen butterweich, die insgesamt 18 EQ-Regler (Durchmesser: 3 mm) sitzen dagegen etwas wacklig (anscheinend nur auf der Platine befestigt), sind extrem winzig und sind selbst mit spitzen (kleinen) Fingern nur eher mühsam zu erreichen. Gerade mal vier Millimeter zu den Seiten und acht Millimeter nach oben hat man da zwischen den einzelnen, sieben Millimeter hohen Knobs Platz, da passt einfach kein Finger zwischen. Immerhin wird jede Reglerbewegung sofort auf dem kleinen Display angezeigt, sehr übersichtlich.

Die übrigen Buttons plus Control-Regler sind dagegen recht gut bedienbar. Sie haben einen ordentlich Druckpunkt, der Endlos-Decoder ist etwas größer ausgefallen und dank Riffelung nicht übermäßig rutschig. Andere Regler, die man üblicherweise auf einem Mixer vorfindet, wie etwa Panning oder FX-Anteil, wurden ins Menü mit seinem Display verbannt, oder können durch Umwidmung der 18 EQ-Regler im Menü auf die Oberfläche geholt werden. Geht also auch, ist aber schon etwas umständlicher.

Die Eingänge des Teenage Engineering TX-6

Nun benötigt ein Mixer bekanntermaßen ja nicht nur einiges an Regelwerk, sondern auch einiges an Buchsen für den Kontakt zur Außenwelt. Da stellt sich die Frage: Wie bekommt man zum Beispiel die sechs Stereo-Buchsen für die Eingänge auf die rückseitige Fläche von 60 x 15 mm? Klar ist, dass man da keine große Klinken- oder gar XLR-Buchsen erwarten darf – daher hat der Teenage Engineering TX-6 dann auch sechs TRS-Buchsen für Stereo-Miniklinken. Was ja ok wäre, muss man sich halt ein paar Adapter besorgen oder basteln, falls die nicht eh schon in der Schublade liegen.

Allerdings hat Teenage Engineering die Buchsen dann aber so dicht nebeneinander platziert, dass bei der Verwendung herkömmlicher Stecker immer nur jede zweite Buchse belegt werden kann. Was unter anderem auch daran liegt, dass man nun auch noch die USB-C-Buchse daneben untergebracht hat. Würde diese woanders liegen, hätte man gut 15 mm gewonnen. Und damit ausreichend Raum für Standardstecker. Dass nun die Schweden selber Kabel und Adapterkabel mit schmaleren Low-Profile-Steckern anbieten (Audio 3,5 mm auf 3,5 mm, 1200 mm lang für 10,- Euro und Audio 3,5 mm auf 2x 6,35mm, ebenfalls 1200 mm lang für 15,- Euro), die mit diesem begrenzten Platzangebot auskommen, stößt mir da schon etwas übel auf. Entweder ich baue das Gerät so, dass auch normale Stecker passen, oder ich lege die benötigten Kabel dem TX-6 bei. Das kann man ja bei einem Preis von knapp 1.200,- Euro erwarten. Aber dem Käufer dann noch einmal 60,- bis 90,- Euro für die passenden Kabel abverlangen hat in meinen Augen schon einen leicht faden Beigeschmack. So oder so: Wer sich den Teenage Engineering TX-6 zulegen will, muss diese Mehrkosten in jedem Fall einplanen (oder sich mit drei Kanälen begnügen). Was ebenfalls – außer den Kabeln – fehlt: Hi-Z, Mikro-Preamps („guitars and microphones may need a preamp to function well“) oder +48V, also alles Dinge, die selbst preiswerte Mixer üblicherweise mitbringen.

Der Teenage Engineering TX-6 unter der Lupe: Die Ausgänge

Auf der Frontseite finden sich die beiden schon angesprochenen Ausgänge „Cue“ und „Aux“. Auch die liegen wieder so dicht nebeneinander, dass auch hier nur Low-Profile-Kabel genutzt werden können, will man beide Ausgänge bestücken. Wir addieren also weitere 20 Euro auf unserer Einkaufsliste. Der Aux-Out kann als zweiter Ausgang neben dem Master-Out genutzt werden. Hier zeigt sich erstmals, was in dieser kleinen Kiste steckt: Betätige ich den Aux-Button, öffnet sich im Display ein eigenes Aux-Fenster. Mit dem Select-Knob lässt sich das Volume des Ausgangs ändern, bei zugeschalteter Kanaltaste zudem auch der jeweilige Anteil der einzelnen Kanäle am Aux; und auch dafür existiert dann wieder ein eigenes Fenster. Das ist aber noch nicht alles: Ein Druck auf den Select-Knob bringt mich in das Modus-Menü des Aux-Outs, den ich dann entweder Pre- oder Postfader schalten kann. Das mal als Beispiel, was Teenage Engineering da alles in den Tiefen der Menüs an Möglichkeiten versteckt hält – das ist schon erstaunlich. Allerdings dauert es eine Weile, bis man da trittsicher durch die Menüs und Untermenüs wandelt

Ähnlich umfassend sind auch die Features am Cue-Out, der als Kopfhörerausgang gedacht ist: Zuweisung einzelner Kanäle zum Kopfhörermix, wahlweise den Main Mix auf den Cue-Ausgang legen, Volume-Regelung sowieso; in dem Fall wird der vielseitige Control-Regler bei aktiviertem Cue-Fenster zum Volume-Knob. Überdies lässt sich an den Cue-Out auch ein Headset mit Mikrofon anschließen; auch hier sind dann einige Tastenkombinationen inklusive Shift und Control-Button nötig, um das Mikro einzuschalten, Gain und Volume zu regeln oder einen Effekt auf das Mikrofon zu legen. Es steckt viel drin im Teenage Engineering TX-6, die Wege dorthin sind jedoch – wie gesagt – nicht immer ganz einfach.

Ich gestehe: Den Main-Out hatte ich anfangs glatt übersehen, weil ich den Kopf des 6,3mm-Adapters doch glatt für einen weiteren Drehregler gehalten hatte. Kein Wunder, ist der doch ebenfalls aus gebürstetem Alu und passt sich hervorragend ins stimmige Gesamtbild ein. Ein Blick ins Manual brachte mich dann aber schnell darauf, den „Regler“ mal rauszuziehen – prompt hatte ich den Adapter in der Hand. Aber wer kommt auch darauf, dass der winzige TX-6, der an jeder Stelle mit Millimetern geizt, dann tatsächlich eine 6,3mm Klinkenbuchse als Main-Out anbietet? Das Volume wird hier mit dem Control-Regler eingestellt, die vielgliedrige (aber winzige) Pegelanzeige für den Main-Mix wird im Display dargestellt.

USB-C-Buchse jetzt mit Record-Funktion

Über die USB-C-Buchse wird der TX-6 mit PC, Laptop oder iOS-Gerät verkabelt und dient dann als Audio-Interface. Im Menü kann ich das dann wahlweise in den Modi „2ch“ (Main Mix, send & receive), „12 in“ (Multichannel USB Input, mixed mit den analogen Eingängen, auf Stereo Output) oder „12 out“ (Multichannel Outputs Post Fader, Stereo Input to Main – gut für das Multitracking mit einer DAW).

Zudem wird das TX-6 auch per USB aufgeladen. Vollgeladen reicht der Tank für ca. 8 Stunden Betrieb – das könnte ungefähr hinkommen (hängt natürlich auch von der Art der Verwendung ab); ich hab jedenfalls stundenlang damit rumgespielt und getestet, ohne an die Zapfsäule zu müssen.

Seit dem Update auf die Firmware 1.14 kann auch ein USB-Flashdrive oder eine SSD an den USB-C-Port angeschlossen werden, um darauf direkt aufzunehmen – bisher allerdings nur der Main-Mix im WAV-Format und keine Einzelspuren; aber wir sehen, dass die Entwicklung – wie bei allen Produkten von TE – ständig weitergeht und immer neue Features hinzukommen. Auch da wird sich sicherlich einiges tun.

Der Teenage Engineering TX-6 in der Praxis

Nachdem ich mir einen Überblick über Regelwerk und Anschlüsse verschafft habe, schließe ich den TX-6 an mein Windows-10-Notebook an. Was völlig problemlos funktioniert: Anstöpseln, wird sofort erkannt und in den Soundeinstellungen als „Lautsprecher TX-6“ (Ausgabegerät) bzw. „Digitale Audioschnittstelle (TX-6)“ (Eingabegerät) eingetragen, eine Treiberinstallation ist überflüssig. Allerdings liefert der TX-6 unter Windows dann nur das Master-Stereosignal und keine 12 Spuren. Die Kontaktaufnahme unter Android via Bluetooth BLE funktionierte tadellos, per USB hingegen tat sich im Test nichts. Nach dem Anschluss schaltete die Soundausgabe auf dem Smartphone zwar stumm, auf dem TX-6 war aber kein Pegel zu sehen/hören. Auch andere Berichte im Netz schreiben von Problemen mit Android,, da scheint es also noch nicht ganz rund zu laufen.

Die Entwickler schrieben dagegen auf meine Anfrage hin: „we have now tested the TX–6 both with android 10 and 12 and we haven’t encountered any problems! once the usb is connected, the audio of the phone is played through the mixer. beware that the sound doesn’t go through one channel but you will see it on the master meter (on the display).“ Nun gut, auf meinem Display bewegte sich der Master Meter nicht (Android 11).

Auf meinem Windows-10-Testrechner 1 gab es nach der Installation der Firmware-Version 1.1.4 übrigens das seltsame Problem, dass der TX-6 zwar immer noch in den Soundeinstellungen als Audiogerät auftauchte, die Soundausgabe aber trotzdem aus den Notebook-Speakern kam. Auf dem fast frisch installierten Windows-Testrechner 2 dagegen lief er weiterhin völlig problemlos. Warum das nun so war, konnte mir der auch hier hilfsbereite Support nicht erklären, das Problem sei bisher nie aufgetaucht. Vielleicht ist auf Testrechner 1 inzwischen einfach zu viel an Audiokram installiert, oder ich hab mich irgendwo zu blöd angestellt. Grundsätzlich funktioniert der TX-6 aber unter Windows – und Mac und iOS sind da in der Beziehung sowieso problemfrei, da gibt es dann auch die volle Track-Dröhnung. Das nur der Vollständigkeit halber.

Weiter geht’s: Kopfhörer eingestöpselt und ich stelle fest, dass der mitgelieferte Adapter am TX-6 Master Out zu breit ist – steckt der drin, passt die Miniklinke meines Rode-Kopfhörers nicht mehr daneben. Warum also ist der Adapterkopf – der ja nur zierendes Beiwerk ist – so unnötig breit ausgefallen? Ein weiterer Fall von „Form over Function“. Der Klang, der dann aber aus dem Kopfhörer kommt, entschädigt mich ein wenig für diesen „Design-Blödsinn“: Der nämlich ist transparent, klar, hat enorm viel Druck und noch Volume technisch Luft nach oben, da muss ich den Regler (der nach einem Druck auf den Cue-Button aktiviert ist) gar nicht bis ganz nach oben drehen, wie mir die Pegelanzeige im Cue-Fenster verrät. Vielleicht klingt der Teenage Engineering TX-6 ein wenig „kalt“ und nüchtern, wenn ihr wisst, was ich meine; aber ok, das ist Geschmackssache. Der EQ greift auf allen Bändern kraftvoll zu, wobei jede Reglerbewegung auch sehr anschaulich auf dem Display abgebildet wird. In Kombination aus Shift + Trackbutton kann ich für jeden Track separat zudem noch LP/HP-Filter, Channel Compressor, Channel Gain (von 0 bis +42 dB) oder Stereo Panning ins Display holen und einsetzen. Großartige Parameterspielereien (bei HPF/LPF oder Compressor) sind zwar nicht vorgesehen, aber nützlich sind diese Track-Add-Ons allemal.

Am Cue-Out lässt sich – wie erwähnt – auch ein Headset anschließen. Von denen habe ich hier so einige rumliegen, aber nicht alle wurden auch als solche erkannt; nach welchen Kriterien der TX-6 da auswählt, kann ich nicht sagen – geklappt hat es schließlich mit dem Headset meines Smartphones (es gibt aber sicher auch klanglich bessere Alternativen).

Thema Mikrofon: Hier muss man sich von allem verabschieden, was eine XLR-Klinke hat oder +48V benötigt, denn beides unterstützt der TX-6 nicht – das Großmembran-Kondensatormikro muss also in der Schublade bleiben (oder über einen PreAmp angeschlossen werden). Was bleibt, sind zum Beispiel dynamische Mikrofone bzw. Lavaliermikrofone mit Miniklinke, wie etwa das Rode SmartLav+ (für iPhone und iPad) oder das Lavalier Go. Kleine Mikrofone für einen kleinen Mixer eben, da gibt es inzwischen ja auch schon ein paar ganz ordentliche.

Kleines Detail am Rande: Die Kanal-Pegelanzeigen (die Pre- oder Post-Fader geschaltet werden können) sind trotz ihrer geringen Größe äußerst übersichtlich und schalten im Falle eines Clippings komplett auf Rot – was man dann kaum übersehen kann.

Die Effekte des Teenage Engineering TX-6

Kann so ein kleines Gerät überhaupt „vernünftige“ Effekte liefern? Hören wir mal rein. Slot 1 (FX1) ist bestückt mit 3x Chorus (subtle, medium, strong), 5x Reverb (mit den Presets light, small, medium, large und drone) und Delay (1/8, ¼, ½, 2/3, ¾, 1, 3/2, Warp, Mash). Hier ein paar Soundbeispiele – starten wir mit dem Reverb. Den einstellbaren Return-Anteil habe ich hier auf 75 gesetzt.

Die liefern einen schönen Sound, damit lassen sich Audio ansehnlich verfeinern – das spart zusätzliche Hardware. Das gilt auch für das Delay, das sauber läuft und mit seinen zum Teil ungewöhnlichen Abstufungen schöne Effekte generiert:

Den Chorus gibt es in den drei Presets subtle, medium und strong. Hier vermisse ich schmerzlich die fehlenden Parameteränderungen: Subtle ist kaum hörbar, strong einfach too much; einzig medium ist ganz brauchbar und bringt die gewünschte Schwebung in den Sound. Hier mal die drei im Durchlauf; der erste Sound ist ohne ganz ohne den Chorus Effekt.

Effektslot II hat zwei schöne Live-Effekte mit dabei. Zum einen ist das der Tape-Effekt, der nichts mit der Tape-Saturation am Hut hat, sondern eine Aufnahme auf verschiedene Weisen (Stop 1, Stop 2, Pong) abbremst, ganz so, als würde man die Hand auf den Bobby legen und runterdrücken. Der Effekt wirkt nur, solange ich den FXII-Button gedrückt halte, lässt sich also beliebig ein- und ausschalten. Kleines Gimmick am Rande: Begleitet wird das durch eine kleine Tape-Animation auf dem Display.

Auch der Freeze-Effekt gehört in die Live-Sparte (und wird ebenfalls durch eine Animation unterstützt). Hier wird der Sound „eingefroren“. Über den Drehregler kann ich dabei sogar die Tonhöhe ändern:

Der Distortion-Effekt bietet vier Spielarten (Push, Drive, Blow, Destroy), die nicht weiter regelbar sind – und mich nicht so wirklich überzeugen konnten, da fehlen zum einen einfach die Parameteränderungen, zum anderen klingen die Presets nicht dreckig genug. Finde ich.

Der Crunch-Effekt (Shape, Bend, Chip, Bit) ist natürlich stark vom jeweilig eingesetzten Instrument abhängig, und bringt zum Teil ganz witzige Klangveränderungen. Hier mal ein Durchlauf mit einem Solo-Synth (erster Sound = ohne Effekt):

Das Filter erlaubt die Veränderungen der Parameter Cut und Resonance, jedoch nicht gleichzeitig, da beides auf einem Regler liegt. Was gerade bei Filterfahrten doch etwas hinderlich und umständlich ist.

Das Tremolo lässt sich in seiner Intensität stufenlos regeln. Was aber mit dem kleinen Drehregler nicht ganz sauber stufenlos gelingt.

Die „Extras“: Synthesizer und Sequencer

Mit Synthesizer und Sequenzer? Das liest sich ja erst einmal großartig, ist es dann aber bei genauerem Hinschauen doch nicht so ganz. Zumindest nicht übermäßig. Ja, es gibt einen Sequencer, allerdings ist der nicht frei programmierbar, ja, nicht einmal überhaupt programmierbar, sondern liefert „lediglich“ 24 vorgefertigte Patterns, die allerdings recht ordentlich sind und sich für jeden Track einzeln auswählen lassen. Somit können die gemischt und kombiniert werden. Deren Tempo wird im Temposcreen – mit animiertem Metronom – von 40 bis 400 bpm eingestellt, wo auch der Sequenzer gestartet wird. Pattern- oder Tracklength sind aber fix und können nicht verändert werden, da bleibt es also beim angebotenen „Four on the Floor“.

Der Synthesizer beschränkt sich auf einfache Sinus-, Rechteck-, Sägezahn- oder Triangletöne, was sich im Grundsound (bzw. mit einigen Effekten) dann erst einmal so anhört:

Die „Drum-Machine“ kommt mit Bassdrum, Snare, Clap und Hihat. Ich kann jedem der sechs Kanäle eins dieser Drum- und Synthesizer-Instrumente zuordnen (oder in der Play-Funktion live über die Trackbutton abspielen, was aber nur bei den Drums Sinn ergibt) und dabei dann jeden der Sounds pro Kanal ein wenig bearbeiten: Filter, Tonlänge, Tonhöhe, Kompressor, EQ und Volume. Über den Trackfader können die einzelnen Sounds ein- und ausgeblendet werden:

Ich kann mir zum Beispiel aber auch meine eigene Kick nach meinen Vorstellungen basteln und bin da nicht auf den Grundsound festgelegt.

Außerdem kann ich ja noch die beiden Effektkanäle drauflegen, was zu netten einigen Spielereien ermuntert. Zum Beispiel lässt sich jeder der sechs Kanäle mit einem Synth-Sound mit unterschiedlichen Tonhöhen und Sequencer-Pattern füttern, dazu kommt die Spielerei an den Effekten. Was sich dann so anhören kann:

Im „Tone-Modus“ des Synth gibt jeder Kanal einen Dauerton ab; Wellenform, Tonhöhe und Panning sind einstellbar, das jeweilige Volume wird über die Trackfader gesteuert. Auch hier können die zwei Effektslots des Mastermix belegt und verändert werden. Die Tonhöhen lassen sich auch on the fly ändern, was ich mir hier dann aber verkniffen habe.

Seit dem Firmware-Update auf die Version 1.1.4 kann der Onboard-Synthesizer übrigens immerhin auch chromatisch über eine Bluetooth-MIDI-Tastatur angesteuert / gespielt werden. Und wenn ich gerade schon bei der Version 1.1.4 bin: Hinzugefügt wurde da auch für den Sequenzer ein PO-Sync über Aux oder Cue, mit wählbaren Achtel für PO-Sync und Sechzehntel für Modular Systeme.

Insgesamt ist die Synth/Seq-Sektion eine nette Spielerei, gerade für unterwegs, deren praktischer Nutzen dann aber doch eher limitiert ist. Das Tempo des Sequencers kann auch über eine externe MIDI-Clock gesteuert werden; wer also beispielsweise den OP-1 am TX-6 hängen hat, kann dessen Sounds dann ja mit einer Drum-Sequenz ergänzen.

Weitere Extras: DJ-Modus und mehr

Ebenfalls mit dabei: Ein „DJ-Modus“. Der deaktiviert Channel-Fader 1 und macht ihn zum Crossfader, der zwischen Kanal 5 und 6 hin- und her fadet; einstellbar ist da wahlweise ein Slow Fade und ein Fast Cut. Wenn man dann auch noch den TX-6 quer legt, kommt ein Hauch von DJ auf. Live allerdings dürfte das vielleicht etwas albern aussehen, wenn der DJ da an dem Mini-Teil rumspielt. Aber gut, dafür ist das Feature dann auch eher nicht gemacht. Aber zwei Smartphones mit ordentlichen Playlists dran an die 5 und 6, an den Main-Out eine kleine aktive Box, Powerbank an den USB-Port und schon kann man im Park ein wenig die Kumpel beschallen. Verbuchen wir unter „nette Spielerei“.

Auch MIDI liefert der TX-6, das wahlweise über USB-C oder Bluetooth LE (Low Energy) ausgeliefert und empfangen werden kann. So lässt sich der TX-6 zum Beispiel über einen OP-Z steuern oder kann selber als MIDI/DAW-Controller eingesetzt werden; die MIDI-Clock Source lässt sich seit dem Firmware Update wahlweise auf Internal, USB oder BT LE setzen.

Sonst noch mit dabei: Ein integriertes Stimmgerät, dass die Tonhöhe eines an einem Eingang angeschlossenen Instruments erkennt (nett – aber einen Synthie muss ich eher nicht stimmen, und für Saiteninstrumente gibt’s auch schon Clip-Tuner für fünf Euro), und ein ganz praktischer Limiter für den Mastermix (on/off, ansonsten nicht weiter regelbar).