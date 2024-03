Test: Stone Deaf Rise & Shine, Fuzz-Pedal

Octave Up & Dynamic Octapulse Tremolo

„All you need is Fuzz, Fuzz is all you need“ wussten schon die Beatles.., ähm halt, das waren Dan & Mick von „That Pedal Show“ (haha). Aber ich muss sagen, dass ich das manchmal durchaus auch so sehe :D ist die Art der Fuzz Zerre doch eine sehr texturreiche, was ich persönlich auf der Klangpalette ja sehr mag. Schön mit Ecken und Kanten und viel Charakter. Das kann Fuzz auf jeden Fall sehr gut. Nun gibt es von zahllosen Herstellern noch viel zahllosere Anzahlen an Pedalen, die mal mehr, mal weniger „gute“ Fuzz Effekte hervorbringen! Heute schauen wir uns mal einen „Exoten“ aus dieser Kategorie an: Viel Spaß mit dem Stone Deaf Rise & Shine Fuzz Pedal mit Octave Up und Dynamic Octapulse Tremolo. Klingt spannend, ist es auch! Bis gleich… let’s unbx this unit.

UNBOXING – Stone Deaf Rise & Shine Fuzz, Effektgerät

Das Effektgerät kommt im schick designten Produktkarton daher. Gut gepolstert ist es sehr gut gegen Transportschäden gewappnet. Dem Karton liegen neben dem Pedal selbst bei: eine ausführliche, sehr gut strukturierte und ausgearbeitete Bedienungsanleitung (wichtig, da sehr viele Funktionen geboten werden), sowie ein paar Gimmicks wie Aufkleber etc.

Die Anleitung findet man natürlich auch auf deutsch als PDF Download auf der Website des Herstellers.

Was steckt denn so drinnen in der schönen Kisten? Lets check the facts…

SPECS & FACTS – Stone Deaf Rise & Shine Fuzz, Effektgerät

Das 65 x 126 x 60 mm (B x T x H) messende und 400 g leichte Pedal ist komplett made in U.K. und diese Qualität spürt man direkt beim Anfassen. Alles am Pedal ist sehr gut verarbeitet. Da wackelt nichts, quietscht nichts und kratzt nicht. Für on – the – road gemacht!

Auf der Frontplatte findet man vier Drehpoti, zwei Fußschalter und zwei mit LEDs hinterlegte Buttons, die gedrückt werden können. Während die vier Drehpoti den Funktionen Volume (Output), Tone (EQ), Mix und Fuzz (Gain) zugeordnet sind, hören die Fußschalter auf die Namen „Bypass“ und „Octave“ und die Buttons auf „Mode“ und „Voice“. Denkt man darüber nach, so ist bis hierher eigentlich alles selbsterklärend und eindeutig.

Auch anschlussseitig ist alles ein offenes Buch. Auf der Kopfseite des Pedals wurden je eine Standard 6,3 mm Klinkenbuchse verbaut für Input und Output, sowie dazwischen eine Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen, die 100 mA Stromstärke benötigt bei 9V Spannung und für die Spannungsversorgung des Effektes dient. Das Pedal kann NICHT mit Batterie betrieben werden!

Auf der rechten Seite des Chassis findet man einen 6,3 mm stereo Klinkenanschluss für ein optionales Expressionpedal zur Echtzeitsteuerung von Effektparametern oder Tap Tempo Buttons. Praktisch!

Das Stone Deaf Rise & Shine Fuzz hat fünf Betriebsmodi, die unterschiedliche Variationen und Kombinationen aus klassischem Octave Up Fuzz und Dynamic Octapulse Tremolo für einzigartigen Vintage-Sound liefern und das gepaart mit moderner Technologie und nutzerfreundlichen Bedienungsmöglichkeiten. Die fünf Modi heißen „Standard“, „Momentary Octave“, „Momentary Bypass“, „Standard Division“ und „Custom Division“. Welcher Modus derzeit aktiv ist, wird durch die jeweilige Farbe der LEDs angezeigt.

Was können die Modi?

Standard Mode „Orange“:

Der Standard Modus ist das was man traditionell unter einem Fuzz mit Octave Option kennt. Fuzz an / aus und Octave Up an / aus, lassen sich bequem und unkompliziert schalten und einstellen mit Hilfe der Poti!

Voice „Orange“ & „Blue“:

Via des rechten Buttons lassen sich die Voices „Orange“ und „Blue“ abrufen. Während der orange Modus hierbei etwas heller bist, ist der blaue Modus fetter. Überzeugt euch selbst!

Mode „Green“:

In diesem Modus wechselt die Fußschalter Funktion von Latching zu Momentary. Super praktisch, wenn man beispielsweise in einem Riff oder Solo nur einzelne Töne oder kurze Passagen „highlighten“ und mit diesem Effekt versehen möchte. Der Effekt ist dabei nur solange aktiv, wie man den Fuß auf dem Footswitch gedrückt hält.

Die Polarität des Momentary lässt sich wechseln. Sprich: Entweder ist der Effekt aus, wenn man nicht drückt und geht er temporär an, solange man den Fußschalter gedrückt hält. Oder er ist standardmäßig an und geht aus bei gedrücktem Fußschalter. Man hat an alles gedacht!

Diese Funktion kann hier sowohl mit der Oktave als auch dem Fuzz Bypass ausgewählt und genutzt werden. Sprich: Entweder ist nur die Octave momentary oder das ganze Pedal. Schreib mal ein Riff in dem nur einzelne Töne verzerrt sind und der Rest clean! YEAH! Man hat wirklich an alles gedacht!

Mode „Magenta“:

Dieser Mode des Rise & Shine bietet nun verschiedene Subdivision im Tremolo Effekt: ganze Noten, Halbenoten, Triolen und Viertel sind einstellbar. Tempi zwischen 20 und 600 bpm sind möglich. Mithilfe eines extern angeschlossenen Tap Tempo Fußschalters, lässt sich das Tempo per Fuß eintappen. Es wird der Mittelwert aus drei Taps gemessen.

Auch dieser Modus lässt sich noch tiefer einstellen in beispielsweise Momentary Tremolo oder Effect Gating On / Off.

Mode „White“: Custom Pattern

Der letzte Modus, der weiße, bietet die Möglichkeit, eigene Patterns zu programmieren. Durch Gedrückthalten des Mode Buttons und zeitgleich Eintappens wird das Pattern eingegeben. Das erfordert ein wenig Üben, dass das Pattern dann auch groovt. Aber die Möglichkeit ist erstmal hervorragend und lässt viel Raum zum Experimentieren offen. Das finden wir gut :)

PRAXISTEST 1: HANDLING – Stone Deaf Rise & Shine Fuzz, Effektgerät

Das – für die Straße gebaute – Pedal ist wirklich hervorragend verarbeitet. Das Gehäuse ist super stabil und die Buchsen, Poti, Buttons und Fußschalter sind von top Qualität. Hier wackelt nichts und alles sitzt wie es soll mit genug Spiel zum angenehmen Einstellen, aber ohne Gefahr des versehentlichen Verstellens. Super Sache! Einzig die LEDs könnten etwas heller sein. Bei Tageslicht bzw. Bühnenlicht manchmal nicht ganz einfach zu sehen, je nach Lichteinstrahlung.

Auch wenn die Hauptparameter eindeutig benannt sind, empfiehlt sich doch der kurze Blick in die Bedienungsanleitung, um den vollen Funktionsumfang des Rise & Shine zu erkennen und nutzen zu können. WOW! Da steckt echt viel drinnen.

Man braucht ein paar Minuten bis man verstanden hat, was alles möglich ist und das v.a. abgespeichert hat, um alle Funktionen anwenden zu können. Wie gesagt: Einfach kurz nachlesen! :D

Aber wie klingt die Kiste denn nun? Let’s hear some tones and check those sounds…

PRAXISTEST 2: SOUNDS – Stone Deaf Rise & Shine Fuzz, Effektgerät

Vor einen Verstärker gepackt klingt das Stone Deaf Rise & Shine sehr eigen. Ich mag das! Hört mal rein…

Poti Check

Mir hat die Möglichkeit des Mix – Poti zum stufenlosen Hinzumischen des Fuzz Sounds zum Originalsignal sehr gut gefallen. Dafür gibts zahllose Anwendungsmöglichkeiten, die tolle Vorteile mitsichbringen. Möchte beispielsweise einem starkverzerrten Sound etwas mehr Definition geben, so lässt sich ein wenig cleanes Signal hinzumischen, so dass die Transienten des Pickanschlags klarer durchkommen -> Zack, mehr Präzision. Aber auch Experimente mit Mischsounds können spannend sein! Lets get creative!

Die Regelweite aller Poti überzeugt sehr und schafft viele Möglichkeiten der Anpassung des Sounds an die Einsatzsituation des Pedals, sprich: Arrangement, Gitarre, Amp, sonstige Effekte etc.

Positiv zu nennen ist auch die Nebengeräuschkulisse, die doch sehr gering ist, selbst bei hohen Gainsettings.

Mode Check

Hört man sich die weiteren Modi an, so offenbaren sich Klangwelten, die man von einem Fuzzpedal erstmal nicht erwartet. Eher Fuzz und Tremolo in einer Box mit coolen Features.

Gerade die Möglichkeit Custom Pattern einzutappen ist schon was Besonderes und für experimentierfreudige Gitarrist:innen ein leckerer Snack. Aber auch die festgelegten rhythmischen Tremoloeffekte lassen sich hervorragend einsetzen, um Texturen im Gitarrensound zu schaffen, die man nicht jeden Tag hört. Schließt man dann noch ein Expressionpedal an und „fährt“ die Geschwindigkeit des Tremolos per Fuß in Echtzeit, yeah yeah!

Aber auch in der „klassischen“ Anwendung als Fuzz eignet sich das Pedal sehr gut für Rhythm und Leadsounds. Die Voicings unterscheiden sich und geben in Kombination mit der Oktavoption eine Bandbreite an Sounds. Dirty und massiv, aber auch zerbröselnd.

Die im Testbericht zu hörenden Audiobeispiele wurden alle ausschließlich in folgender Signalkette erstellt. Es wurden keine sonstigen Geräte, Effekte, Plugins, Bearbeitungen etc. verwendet.

Ibanez AZ 2204 NW SFB -> Stone Deaf Rise & Shine -> Universal Audio Apollo Twin X Audio Interface -> MacBook Pro -> Avid ProTools Ultimate -> NeuralDSP Morgan Amp Suite -> WAVES Scheps Omnichannel 2