Test: Electro Harmonix J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi, Fuzzpedal

The biggest Muff?

Neues aus der Krachmacherstraße! Elektro Harmonix haut mal wieder einen raus und ich muss gestehen, dass ich da langsam den Überblick verliere. Der Big Muff ist sicherlich einer der bekanntesten Vertreter aus der Fuzz-Szene, legendäre Sounds sind seiner Verdrahtung einst entsprungen. Eins der wohl besten Gitarrensoli aller Zeiten, David Gilmours Solo auf „Comfortably Numb“, dürfte wohl das Bekannteste sein, aber auch Carlos Santana, John Frusciante, The Edge und zahlreiche weitere Größen des Business haben diesen speziellen Sound immer mal wieder im Programm. Im Laufe der Zeit sind endlose Reissues und Re-Reissues erschienen und nun haben wir es mit einer Signature-Version eines Reissue-Pedals zu tun. Joseph Donald Mascis Jr., genannt J. Mascis, hat ein Faible für den Sound des alten Pedals mit dem Widderkopf und nennt sein Pedal nun J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi.

„All distorted sounds begin with the Muff. That’s my sound. The Muff is always on,” so J. Mascis zu „seinem“ Sound. Was genau unterscheidet denn nun J. Mascis Signature Big Muff Pi vom herkömmlichen Ram’s Head Big Muff Pi? Und könnt ihr mir noch folgen? Also mir nach, ich weiß auch nicht, wo’s lang geht. Aber wer einen Überblick über die Muffs der Geschichte bekommen will, wird hier sicher fündig.

J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi – Facts & Features

Zunächst mal pellt sich der J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi aus dem Karton wie jedes andere Pedal auch. Aber offenbar scheint die Lieblingsfarbe Josephs Lila zu sein, denn der Karton impliziert das schon mal aufs Deutlichste. Ansonsten ist das Pedal deutlich kleiner, als man ein Big Muff vielleicht vor dem geistigen Auge sieht, es entspricht aber exakt der Größe des originalen Ram’s Head Big Muff, welches eine originalgetreue Reproduktion des kultigen 1973er V2 Violet Ram’s Head darstellt. Ok, es wird nicht übersichtlicher. Das eine Gerät heißt „Violet“, das andere ist violett. Aber das auch nur ein bisschen, denn das Gehäuse ist erstmal weiß, lediglich der Schriftzug und der Widderkopf sind lila. Die Größe beträgt 70 x 114 x 53 mm und das Pedal bringt rund 250 g auf die Waage. Und zwar inklusive Batterie. Die ist beim Testmodell schon drin und dafür bin ich ganz dankbar, denn das Batteriefach ist mal wieder nur über die Bodenplatte zu erreichen und das erfordert das Entfernen von vier Schrauben. Hat man das Pedal bereits fest auf dem Board verbaut, hat man die Batterie hoffentlich vorher entfernt und ein externes Netzteil am Start. Hier will das J. Mascis Ran‘ Head Big Muff Pi ein herkömmliches 9 V Netzteil mit 200 mA und negativem Pol innen. Ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten. Vier Gummifüße gewährleisten festen Stand.

Input- und Output-Buchsen befinden rechts und links am Gehäuse. Beide sind mittels True-Bypass verbunden, so dass man bei ausgeschaltetem Pedal keinen Qualitätsverlust des Signals zu befürchten hat. Ist das Gerät eingeschaltet, ist der Sound sowieso kaputt, aber das ist in diesem Fall ja gewollt und total schön. Die drei Regler mit den für das Ram’s Head typischen Funktionen „Volume“, „Tone“ und „Sustain“ befinden sich im Dreieck angeordnet im oberen Drittel der Oberfläche, im vorderen Bereich tummeln sich ein einzelner Fußschalter mit kräftigem Schaltwiderstand und eine Kontrollleuchte, die bei Betrieb des Muffs kräftig rot leuchtet. Der Fußschalter ist direkt mit dem Gehäuse verschraubt, so dass der Druck des 105 kg schweren Gitarristen nicht direkt auf die Platine abgeleitet wird. Das ist leider nicht unbedingt Standard, deshalb erwähne ich es hier. Der Tone-Regler betont bei Linksanschlag die Bässe, während diese bei Rechtsdrehung abnehmen, während der Höhenanteil zunimmt. So weit, so simpel, so gut. Nicht auszudenken, wenn das Ding jetzt auch noch gut klingt.

So klingt J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi Fuzz Pedal

In den ersten Klangbeispielen hört ihr das J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi vor einem clean eingestellten Amp. Als Soundbasis dient, wie zuletzt immer, die Kemper Performance von Michael Britt und Nico Schliemann, die auf einem 59er Plexi basiert. Der Big Muff hängt im Distortion Loop vor der Amp-Sektion. Die Gitarre ist meine Ibanez AZ226. Vor dem clean eingestellten Amp macht J Mascis Ram’s Head Big Muff Pi, was man von ihm erwartet. Die Bezeichnungen geben Auskunft über die jeweiligen Reglerstellungen. Dreht man den Tone-Regler zu, wird es schnell mumpfig im Bass und es kommt zu massiven Übersteuerungen, so dass der Volume-Regler deutlich runtergezogen werden muss.

Wie sich der Signature Big Muff vor dem ganz leicht angekratzten Amp anhört, könnt ihr euch hier anhören:

Auch vor einem bereits stark verzerrendem Amp hat so ein Big Muff seinen Reiz, die Töne beginnen, sich zu verschlucken und es klingt, als würde der Amp gleich abrauchen.

Natürlich ist sich so ein Big Muff auch für einen Leadsound nicht zu schade, wunderbar, wie hier die einzelnen Anschläge betont werden. Ob und wie genau sich der J Mascis Signature Big Muff nun vom herkömmlichen Ram’s Head unterscheidet, könnte wohl nur ein direkter A/B-Vergleich zeigen.