Teenage Engineering OP-1 Field, Synthesizer-Sampler-Audiorecorder

Ich spreche mal nur für mich persönlich. Der erste OP-1 hat mich immer vom Design und Konzept her begeistert, aber klanglich konnte er mich nie überzeugen. Und der Preis hat mich spätestens seit dem saftigen Sprung von rund 800 auf knapp 1300 Euro abgeschreckt. Ich habe also immer auf einen Nachfolger gehofft, der das Geld wert wäre. Schaut man sich rein die Features vom neuen OP-1 Field an, wäre es schon ein geiles Gerät für mich. Aber das neue Design ist in meinen Augen hässlich und kalt. Während das Original noch Spiel- und Experimentiertrieb geweckt hat, habe ich absolut null Bedürfnis, mich mit dem Nachfolger zu befassen. Der Preis von fast 2000 Euro ist eine blanke Frechheit, wenn man sich den Markt an Grooveboxen und ihren Fähigkeiten im Vergleich anschaut. Dass ich im Netz Beschwerden lese, dass Teenage Engineering Supportanfragen von Kunden teilweise blank ignoriert, macht sie auch nicht sympathischer, wobei in Deutschland zum Glück Händler zumindest 2 Jahre Gewährleistung bieten müssen. Habe gestern gesehen, dass sie ein bedrucktes weißes T-Shirt für um die 400 Geld anbieten, die Firma ist definitiv nicht mehr ganz bei Sinnen. Sehr, sehr schade.