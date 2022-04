Teenage Engineering TX-6, Mixer, Audiointerface, Synthesizer, Sequencer

Hmm, einen Digitalmixer mit fragwürdigen preamps für analoge Klangerzeuger zu nutzen würde den Zweck wohl verfehlen. Da bekommt man um paar hundert Euro mehr schon einen SSL Six und dessen Qualität steht für den Studiobetrieb wohl außer Frage. Als mobiler Mixer finde ich das Teil ok, aber was bringt dann der Interne Sequenzer wenn ich keine Clock habe um die angeschlossenen Geräte zu syncen?!