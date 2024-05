News: Ortofon Concorde Music, Tonabnehmer-System

Das passende System für jedes Budget?

Ortofon Concorde Music – unter diesem Namen stehen Liebhabern des schwarzen Goldes ab sofort fünf neue Tonabnehmersysteme zur Verfügung, um ihre Sammlung in bestmöglicher Qualität genießen zu können.

Die fünf neuen Produkte im Sortiment des dänischen Herstellers stehen unter dem Motto „It’s all about the music“ und natürlich bauen die neuen Modelle auf den Erfolgen der bisherigen Produktpalette auf und bieten natürlich die bekannten Vorteile, sodass das System einfach per Bayonett/SME-Anschluss an den Tonarm geschraubt wird, ohne dass weitere Schrauben oder Kabel angeschlossen werden müssen. Das einzigartige Design des Orofoton Concorde wurde sogar mit dem dänischen Industrie Design Award ausgezeichnet.

ANZEIGE

Der Klang soll laut Hersteller ausgewogen und dynamisch sein. Die Concorde Music Serie wurde von Musikliebhabern für Musikliebhaber entwickelt und bietet eine Gummiaufhängung sowie das Quad-Coil Generator System mit geteilten Polstiften. Diese Kombination soll einen präzisen, detailreichen und klaren Klang mit einer Ausgangsspannung von 6 mV gewährleisten.

Alle neuen Modelle geben den Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz mit +3/-1 dB wieder und haben eine Auflagekraft von 1,8 Gramm. Das Gewicht ist bei allen Tonabnehmern der Music Serie von Ortofon identisch und beträgt 18 Gramm. Als empfohlener Abschlusswiderstand werden 47 kOhm und als empfohlene Abschlusskapazität 150 bis 300 pF angegeben.

ANZEIGE

Wie wir sehen beherbergen die fünf verschiedenen Tonabnehmer-Systeme viele Gemeinsamkeiten also kommen wir nun zu den Unterschieden der einzelnen Modelle. Diese unterscheiden sich nämlich in Blick auf den Nadelschliff und demnach auch im Preis:

Beim Ortofon Concorde Music Red gibt es eine elliptisch geschliffene Nadel für 148,- Euro, beim Ortofon Concorde Music Blue eine nude elliptisch geschliffene Nadel für 248,- Euro, beim Ortofon Concorde Music Bronze eine nude fine line Nadel für 398, – Euro, mit dem Ortofon Concorde Music einen nude Shibata Nadelschliff für 598,- Euro und mit dem Black LVB 250 einen elliptischen Nadelschliff für 998,- Euro, bei dem hier Boron statt Aluminium verwendet wurde. Bis auf das letzte Modell sind alle Varianten ab sofort lieferbar und natürlich auch als Ersatznadel erhältlich.

Damit ist ein Upgrade der Nadel ein Kinderspiel, so dass man je nach Lust, Laune und Fülle des Geldbeutel vom der roten Version bis hin zur kostspieligen Black LVB 250 alle Nadeltypen einfach austauschen und an das bestehende System anschließen kann.