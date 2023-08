Test: Vox AmPlug Brian May Übungsverstärker

Vox-Sound für die Tasche!

ANZEIGE

Ich geb ja zu, als der Karton mit dem Vox AmPlug Brian May geliefert wurde, dachte ich zunächst an einen Scherz. Gefühlt war der Karton nach dem Auspacken des Gerätes kein Stück leichter. Aber wenn doch Sir Brian May himself so nett von der Verpackung lächelt, kann das ja so ganz übel nicht sein. Schließlich ist der Mann Astrophysiker. Und Gitarrensounds sind Raketenwissenschaften. Also schließt sich der Kreis. Ein kleiner Amp to go, ein Übungskollege. Mit Rhythmus-, Stereo-Effekten und analogem Schaltkreis. Let’s give it try, Mr. May.

Vox AmPlug Brian May: Die knallharten Fakten

Knallhart ist an dem Ding erstmal nichts. Ein Kunststoffgehäuse, das den Eindruck vermittelt, ein kleiner Kick könnte es jederzeit in die ewigen Jagdgründe katapultieren. Optisch ist der Vox AmPlug Brain May einem – wie könnte es anders sein – Vox AC30 nachempfunden. Weil es die Brian May Edition ist, kommt der kleine Kerl in Rot daher und irgendwie ist das ein klein wenig sympathisch. (Hat jemand ‚Prian‘ gesagt? Komm, her Purche, ich chleuter dich zu Poden!) Gewichtsmäßig irgendwo zwischen einer Packung Kaugummi und einem halben Handy angesiedelt, kann der AmPlug problemlos an nahezu jeder Gitarre eingesteckt werden. Die Klinkenbuchse ist zu diesem Zweck ausklappbar und in vier Positionen einrastend. Trotz stärkster Bedenken hab ich keine noch so gewagte Klinkenbuchsenkonstruktion gefunden, in der der Vox AmPlug nicht seinen Platz finden würde.

Der AmPlug beinhaltet neben dem Vox AC30 Sound noch einen Treblebooster, ein Stereo-Delay, einen Phaser und einen Chorus. Das ist ganz schön viel für so eine kleine Box, dafür schleppen manche Kollegen schon ein paar Kilo mehr durch die Gegend. Hier sind es gerade mal 40 g.

So richtig viel Platz für Bedienelemente ist auf so einem kleinen Kistchen ja nun wahrlich nicht, das haben die Entwickler aber tatsächlich elegant gelöst. Drei Potis, deren Rändelrädchen gerade einmal 2 mm aus dem Gehäuse hervorlugen, erlauben den Zugriff auf Gain, Tone und Volume. Ein kombinierter Push- und Schiebeschalter (Hebelschalter) ermöglicht die Auswahl und Lautstärkeanpassung mitgelieferter Drumsounds. Einer davon ist übrigens das Gestampfe und Geklatsche von „We Will Rock You“. Und zwar das Original! Die Beschriftung der Bedienelemente muss man eher erraten, die in den Kunststoff eingegossenen Buchstaben taugen nicht mal für ’ne Diät-Buchstabensuppe.

Am schmalen, der Gitarre zugewandten Ende des Gehäuses, befindet sich ein Power- und ein Tap-Button für die Geschwindigkeit der Drums und des Delays. Eine kleine LED leuchtet grün, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Bereits jetzt kommt der Sound eines Vox AC30 an die Ohren via des am gegenüberliegenden Ende angeschlossenen Kopfhörers. Und alle Achtung, das Ding ist laut! Also Vorsicht, nach ganz laut kommt ganz leise, save your ears!! Eine zusätzliche AUX-Buchse dient zum Anschluss eines MP3-Players oder ähnlichen Klangquellen.

Zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die beiden zusammen sind nicht wesentlich kleiner als das komplette Gerät, insofern ist das schon erstaunlich, was alles auf so einer Platine Platz hat. Ich habe gerade im Kopf, dass die Astronauten des Space Shuttles gerade vorgestern noch mit 486ern um die Erde gedüst sind. Sachen gibt’s …

ANZEIGE

Die Bedienung des AmPlug Brian May

Ein Quick-StartGuide liegt dem AmPlug zwar bei, man kommt aber auch ganz schnell ohne zurecht. Leuchtet die seitliche LED grün, ist der AmPlug im AC30-Modus. Drückt man ihn erneut kurz, wechselt die Farbe der LED zu Rot und es erklingt der „Brian May Trademark Sound“ eines AC30 mit vorgeschaltetem Treblebooster. Gain, Tone und Volume sind über die drei Drehregler einstellbar. Durch Drücken des kleinen Hebelschalters schaltet man sich durch die Effekte, deren Intensität sich dann durch Druck nach rechts oder links variieren lässt. Längeres Drücken des Schalters aktiviert die Rhythmus-Patterns. Während der Rhythmus vor sich hin klopft, kann die Lautstärke mittels des Hebels an die Gitarre angepasst werden. Die Geschwindigkeit des Patterns wird, wie oben beschrieben, über den Tap-Button eingestellt, der sonst, bei ausgeschaltetem Rhythmus, die Länge des Delays bzw. die Rate des Phasers definiert.

So klingt der Vox AmPlug Headphone-Amp

Klinkt man das kleine Shuttle ein und zwängt seine Lauscher unter die Muscheln eines Kopfhörers, sucht man augenblicklich und geradezu reflexartig das Mutterschiff. Der erste Eindruck ist gewaltig, das liegt aber auch an der Lautstärke, die diese kleine Kiste abzugeben imstande ist. Subjektiv ist ein lauter Ton immer besser als ein leiser, das ist Psychoakustik und die Radiosender wissen seit Jahrzehnten darum. Also drehen wir den AmPlug erstmal ein bisschen leiser und tasten uns durch die Sounds. Die ersten Klangbeispiele demonstrieren den AmPlug ohne Effekte. Das Signal kommt aus dem Headphone-Out und wird direkt ins Audiointerface geleitet. Bei höheren Gain-Einstellungen nehmen die Nebengeräusche störend zu. Den Tone-Regler kann man maximal zur Hälfte aufdrehen, darüber hinaus schwenken die Ohren weiße Fahnen, aber das Kerlchen klingt erstaunlich fett und macht richtig Spaß. Ganz clean bekommt man den Vox Amplug nur bei ganz geringer Lautstärke und bei deutlich zugedrehter Gitarre.

Mit Effekten steigt der Spaßfaktor dann noch mal erheblich. Das Delay macht, was es soll, der Phaser klingt sehr nach Brian und der Chorus schwingt natürlich leiernd vor sich hin.

Die Drumpatters sind großartige Übungshelfer und Komponierhilfen. Der Sound ist fett und gut gewählt, mit dem originalen We Will Rock You kann man stundenlang Spaß haben.