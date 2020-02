Test: VOX Cambridge 50, E-Gitarrenverstärker

Geht es dem Glaskolben an den Kragen?

Die Welt des Musikanten, wie auch die gesamte Gesellschaft, ist im Umbruch, was auch vor der Fraktion der Gitarristen nicht haltmacht. Der PA-Bereich reagierte als erster auf den Wechsel, die Bassisten reagierten auch ein paar Jahre früher und selbst die Sechssaiter-Abteilung kommt mittlerweile nicht mehr ohne massive Diskussionen um den Stein der Weisen herum. Die Rede ist vom der allgemeinen Abkehr von allem, was groß, schwer und wartungsintensiv ist. Was diese Vorrede mit dem VOX Cambridge 50 Combo zu tun hat? Im nachfolgenden Testbericht erfahrt ihr mehr darüber.

Die Säulen des Glaskolben bröckeln

Ohne jetzt zum gefühlt tausendsten Mal eine Grundsatzdiskussion lo treten zu wollen, wir kommen um ein paar Statements nicht drum herum. Ich bin so frei und breche die wichtigsten Eckpunkte der Verstärkertechnik auf ein paar wenige Punkte herunter, den Rest kann sich jeder selber dazu packen.

1.) Die klanglich bevorzugte Röhrentechnik hat im Instrumentenverstärkerbereich gefühlte 70 Jahre auf dem Buckel. Die Vakuumröhre war das erste Bauteil, das sich im Verstärkerbau stufenlos regeln lies und erzeugt klanglich insbesondere im verzerrten Bereich ein Obertonverhalten, welches das menschliche Ohr als druckvoll, dynamisch, blablabla (wir kennen die Lobpreisungen) empfindet. Außerhalb der Verstärkertechnik und mit Ausnahmen in der Militärtechnik (Vakuumröhren sind gegen einen EMP resistent) ist diese Technik aufgrund ihrer Wartungsintensität, des Gewichts und der hohen Kosten der Bauteile ausgestorben.

2.) Transistorverstärker oder auch der Modeling Sampling- (Kemper) Bereich sind leichter, kleiner, transportabler, wartungsärmer und preiswerter, sprich, sind den Röhrenboliden in allem überlegen, bis auf den Klang. Nach wie vor ist das höchste aller Wertungen für diese Spezies der Ausdruck „klingt wie …“ und nicht „ist …“, will heißen, das Annähern an die klanglichen Blaupausen der Wämmser in der Topteil/412er Cabinet Kombination gilt bis heute als Ritterschlag für alles, was auf Halbleiterbasis aufgebaut ist.

3.) Wahrscheinlich gibt es nicht einen etablierten Hersteller, der nicht in seinen Labors händeringend an einem Bauteil forscht, das die spielerische und klangliche Interaktion eines Röhrenamps nicht nur nachzuahmen versucht, sondern in seiner Gänze auch erreicht. Womit wir endlich bei unserem Testobjekt angekommen sind, das einen revolutionären Ansatz in der Verstärkertechnik mit dem Namen Nutube verfolgt.

Das Konzept des VOX Cambridge 50

Wenn es um Modeling-Amps geht, blickt die Firma VOX auf einen mittlerweile großen Erfahrungsschatz zurück. Als einer der größten Namen der Sechziger mit dem alles überragenden und wohl nach wie vor größten Umsatzbringer AC30, erkannte die Firma als einer der ersten die Zeichen der Zeit und war mit der Valvetronix-Serie lange Zeit unangefochten die Nummer eins auf dem Markt, sofern es um möglichst viele Verstärkersimulationen aus nur einem Verstärker ging.

Mit dem VOX Cambridge 50 geht der Hersteller nunmehr einen Schritt weiter und wagt mit der Nutube-Technologie den Frontalangriff auf das Allerheiligste aller Röhrenfans, den Ersatz der geliebten, ja sogar zuweilen abgöttisch verehrten Glaskolben aller Art. Die Optik des Bauteils allein schon ist so provokant, dass es dem anachronistischen Röhrenfan die Zornesröte ins Gesicht treibt. Wer es jedoch schafft, hinter den Effekt des Vakuumfluoreszen-Displays zu schauen, wird erkennen, dass es sich bei dem Ergebnis um eine Art Doppeltriode mit einem Heizdraht (direktbeheizte Kathode), einem Gitter und einer Anode in einem Vakuumglasbehälter handelt, was mit der Wirkungsweise einer klassischen Vakuumröhre identisch ist. Das Ganze allerdings mit nur einem Bruchteil der Spannungen eines klassischen Röhrenverstärkers und einer Lebensdauer von geschätzten 30.000 Stunden.

Die interessante Frage ist, ob die Nutube mit dem Impuls- und Resonanzverhalten einer klassischen ECC83/12AX7 identisch ist oder ob es nach wie vor Unterschiede gibt. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wir reden hier nur von der Vorstufe, ein Vollröhrenamp ist noch mal ein anderes Kaliber.

Wenden wir uns zunächst dem Aufbau des VOX Cambridge 50 zu. Der Amp hängt konzeptionell nach wie vor stark an seinem Urvater, der Valvetronix Serie. Der Combo emuliert 11 verschiedene Verstärkermodelle und bietet 8 verschiedene Effekte (4x Modulation, 4x Raumeffekte), von denen maximal 2 simultan (je 1x Modulation und 1x Raum) nutzbar sind. Es gibt 2 freiSpeicherplätze, bei der Verwendung des VFS-5 Fußtasters, der nicht im Lieferumfang enthalten ist, kann man 8 verschiedene Sounds per Fußschalter abrufen.

Jeder Sound kann mit einer 2-Band Klangregelung (ein Mittenband ist nicht vorhanden) und den Reglern Gain und Volume angepasst werden, ein Mastervolume-Regler regelt alle Lautstärken gleichermaßen. Zusätzlich bietet der Amp noch einen einfachen Tuner mit 3 LEDs, einen USB-Ausgang für den Rechner, einen frequenzkorrigierten Kopfhörerausgang, einen AUX-Eingang und die JAMVOX III Software. Die Delay-Geschwindigkeit kann zudem mit einem Tap-Button an die Geschwindigkeit des Songs angeglichen werden.

Mit den Abmessungen von 452 x 240 x 410 mm (B x T x H) und einem Gewicht von 8,9 kg ist der VOX Cambridge 50 sehr handlich, bietet aber mit dem von Celestion in Lizenz hergestellten VOX Lautsprecher knapp 50 Watt Ausgangsleistung, was für jeden Clubgig mehr als genug Headroom bietet.

In der Praxis

Vor dem ersten Ton direkt ein ordentlicher Dämpfer. Ja, ich weiß, es ist logistisch, im internationalen Verkauf einfacher und billiger mit externen Netzteilen zu arbeiten, aber ein fummeliger Netzstecker, der einem Verzerrerpedal zur Güte reichen würde, kombiniert mit einem externem Netzteil im Festplattenstil, geht gar nicht. Andere Hersteller machen es mit internen Multispannungsnetzteilen und ordentlichem Kaltgerätestecker vor, zumal das hinten offene Combogehäuse nicht mal ein unteres Brett besitzt, um das Netzteil während des Transportes dort zu verstauen.

Leicht angesäuert wende ich mich den ersten Tönen des Verstärkers im cleanen Bereich zu, was dann jedoch deutlich versöhnlicher klingt. Für einen Verstärker, dessen Ladenpreis bei knapp 300 Euro liegt, bietet der Verstärker erstaunlich viel Charakter fürs Geld. Der Grundklang ist vergleichsweise ausgewogen und bietet auch aufgrund des 12“ Lautsprechers einen sehr erwachsenen Grundklang. Trotz der offenen Rückwand bietet der Amp einen ordentlichen Bassanteil und macht zudem ab einer Mastervolume-Einstellung von ca. 10 Uhr einen Höllenrabatz, dem man dem kleinen Gehäuse gar nicht zugetraut hätte. Im direkten Vergleich zu den geschlossenen Gehäusen der Valvetronix-Serie zieht der VOX Cambridge 50 in Sachen Druck zwar etwas den Kürzeren, dafür schlägt er viele aktuelle Konkurrenten in dieser Leistungsklasse um Längen.

Direkt vorneweg, die Nutube Technologie entpuppt sich als schlicht und ergreifend sensationell. Das Attack-Verhalten, die Kompression, der gesamte „unlineare Krempel“, den die klassische Röhre so „musikalisch“ macht, wird in der Tat 1:1 erreicht. Ich bin begeistert! Im Endstufenbereich sieht die Sache natürlich etwas anders aus, aber der Vorstufenklang ist einfach nur hervorragend. Mal sehen, wie viele Patente Korg auf dieses System draufgeschaufelt hat und ob es noch mal einem anderen Hersteller vergönnt sein wird, diese Technik nutzen zu dürfen.

Klanglich gibt es einige Modelle, die der VOX Cambridge 50 ganz hervorragend bedient, andere Modelle schmieren etwas ab. Zu den Highlights zählen erwartungsgemäß die beiden AC30 Modelle (wen wundert’s), die auch die einzigen Bezeichnungen sind, die man aus markenschtzrechtlichen Gründen auch bei ihrem echten Namen nennen darf und zwei der drei Marshall Modelle, wobei insbesondere das JCM 900 Modell gut nachgebaut wurde. Auch der cleane Fender Sound ist gelungen, wenngleich natürlich die Tiefe und Wärme des Originals nicht erreicht werden kann. Man bedenke aber bitte, es handelt sich um einen Modeler für knapp 300 Euro, das ist man bei Fender schon für den Speaker und die Endröhren los.

Weniger gelungen erscheinen die Dumble Adaptionen, was natürlich auch ein gewagtes Unternehmen darstellt und der High-Gain-Bereich, der von einer Soldano und Rectifier Adaption belegt ist. Beide Sounds driften sowohl leicht ins „Matschige“, als auch ins „Bissige“ im Höhenbereich ab, was allerdings auch an der Interaktion mit dem Lautsprecher liegen kann. Mir ist kein Speaker bekannt, der sowohl einen frischen, knackigen Crunch-Sound, als auch einen komprimierten und dennoch durchsichtigen High-Gain-Sound erzeugen kann, wobei der Celestion Vintage 30 hier noch als Referenz dienen kann.

Abschließend muss man dem VOX Cambridge 50 ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigen, der viele seiner Mitbewerber klanglich in den Schatten stellt. Selbst die 2. Wahl Modelle klingen noch um einiges besser, als was ich in der letzten Zeit von anderen Modeling Amps zu hören bekam.