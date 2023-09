Test: Rode Wireless ME digitales Drahtlos-Mikrofonsystem

Schnelle Tonaufnahmen mit gutem Klang und einfacher Bedienung

Mal eben schnell die perfekte Tonaufnahme mit top Audioqualität zum Video machen, ohne dabei mit aufwändigem technischen Equipment aufzulaufen oder sich in komplizierten Menü-Führungen verstricken? Dank Plug & Play ist das mit Rode Wireless ME möglich. Es ist ein digitales Drahtlos-Mikrofonsystem zur Erstellung von Audioinhalten. Interview, Podcast oder das neueste Bandvideo für YouTube und Social Media – unzählige Einsatzmöglichkeiten sind hier denkbar, die diese kompakte Funkstrecke schnell zum täglichen Begleiter machen könnten. Sie funktioniert mit allen Kameras, iOS- und Android-Smartphones sowie mit Mac und Windows Computern. Damit würde der Kreativität bei spontanen Aufnahmen nichts mehr im Wege stehen.

Kompakt, einfach, professioneller Sound – das ist Rode Wireless ME

Zum Lieferumfang gehört neben dem Sender (TX) und dem Empfänger (RX) eine ganze Menge an Zubehör:

3,5 mm TRS auf TRS Spiralkabel zur Kamera (18 – 40 cm)

3,5 mm TRS auf TRRS Spiralkabel zum Smartphone (18 – 40 cm)

USB-C auf USB-C Kabel für Smartphones und Rechner (30 cm)

USB-C auf Lightning-Kabel für iPhones (30 cm)

2x Fell-Windschutz für Außenaufnahmen

Neopren-Transportetui

Rode Wireless ME im anmeldefreien Funkbereich

Die Module TX und RX funken mit 128 Bit-Verschlüsselung im gebühren- und anmeldefreien 2,4 Ghz-Band. Sie sind klein, handlich und haben die Abmessungen 46 x 44 x 19 mm (je Modul). Beim Gewicht lässt sich getrost von Fliegengewichten reden, denn jedes Modul bringt lediglich 32 g auf die Waage.

Der Formfaktor weckt Erinnerungen an die Sende- und Empfangs-Komponenten im Rode Wireless GO II. Auch diese äußerst kompakte Funkstrecke hatten wir schon bei uns auf dem Prüfstand. Hier ist der Link zum Testbericht.

An den robusten Klemmen auf den Rückseiten der Module sind unmissverständliche Pictogramme zu sehen. Als Sender gehört TX an die Kleidung, der Empfänger RX ist im Blitzschuh einer Kamera bestens aufgehoben, sprich, soll am Aufnahmegerät befestigt werden. Nicht zuletzt durch diese eindeutigen Hinweise dürfte jede Verwechslung zwischen Sender und Empfänger ausgeschlossen sein.

Rode Wireless ME Kundenbewertung: (1) 159,00 €

Beide Module, also TX und RX, sind jeweils mit einem omnidirektionalen Kondensatormikrofon ausgestattet, fangen also Schall von allen Seiten und allen Richtungen ein. Das ist ein Unterschied zum Rode Wireless GO II, bei dem im Empfänger auf das Mikrofon verzichtet wird. Von daher lassen sich bereits mit den zwei Komponenten im Wireless ME Dialogsituationen realisieren. Beispiel: Der Interviewer bedient die Kamera oder das Aufnahmegerät und kann gleichzeitig die Sprache seines Gegenübers sowie seine eigene Sprache aufnehmen.

Weite Frequenzgänge von 50 bis 20.000 Hz versprechen transparente Aufnahmen mit crispen Höhen und Grenzschalldruckpegel von 122 dB SPL sollen ordentliche Reserven selbst bei lauten Aufnahmesituationen bieten, ohne die Schallwandler direkt an ihre Grenzen zu bringen.

Als Alternative zum integrierten Mikrofon lässt sich am Sender (TX) an der 3,5 mm Buchse ein externes Mikrofon betreiben, zum Beispiel ein kleines Lavalier-Mikrofon. In diesem Fall könnte das Sendemodul dann unsichtbar an oder in der Kleidung „versteckt“ werden.

Lithium-Ionen-Akkus in beiden Modulen

Aufgeladen werden die fest integrierten Lithium-Ionen-Akkus der Module über USB-C Schnittstellen, die gleichzeitig als Digitalausgänge für mobile Geräte oder Computer genutzt werden können. Die Akkukapazität gibt Rode mit bis zu sieben Stunden an.

Der zweikanalige TRS-Analogausgang (3,5 mm) am Empfänger (RX) dient zur Übertragung an das gewählte Aufnahmegerät, wie beispielsweise einer Digitalkamera oder einem Smartphone (Verbindungskabel ist ja im Zubehör enthalten). Für die digitale Verbindung mit einem iPhone kommt die USB-C Schnittstelle zum Einsatz. Auch dafür findet sich im Zubehör schließlich das passende Kabel (USB-C auf Lightning). Das Empfangsmodul ist übrigens MFi-zertifiziert, also kompatibel mit Apple-Produkten. MFi steht für „Made for iPod/iPhone/iPad“ und wurde 2005 für den iPod eingeführt. Seit der Etablierung des Lightning-Anschlusses hat sich das Kürzel MFi endgültig als Zertifizierung etabliert.

Wireless ME mit einfacher Bedienung

Sender und Empfänger werden jeweils per Knopfdruck eingeschaltet. Mit diesen Knöpfen lassen sich die Geräte auch koppeln, falls die Verbindung einmal unterbrochen sein sollte. Es gibt zwei LEDs an jedem Modul. Damit wird einmal der Akkuzustand angezeigt und mit der sogenannten Konnektivitäts-Anzeige, ob eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt ist. Letztere leuchtet übrigens orange, wenn das ME Mic (Mikrofon im Empfänger) ausgeschaltet ist, und grün, wenn es eingeschaltet ist. Es gibt kein Display an den Modulen und auch keine weiteren Einstellmöglichkeiten.

Desktop- und Mobil-App Rode Central

Mit der kostenlosen Software Rode Central sind weitere Einstellungen beim Rode Wireless ME möglich. Systemanforderungen: MacOS 10.14 oder höher; Windows 10 Version 1803 oder höher; iOS 14 oder höher; Android 9.0 oder höher.

Wird auf die zusätzliche Tonaufnahme über das Empfangsmodul verzichtet, lässt sich das Mikrofon (ME Mic) in der App deaktivieren. Mit der Einstellung Gain Assist (TX und RX) kann der Audiopegel optimal auf die Schallquelle eingestellt werden und es wird verhindert, dass die Tonaufnahme zu leise oder verzerrt ist. Man kann sich das wie eine dynamische Aussteuerungsautomatik vorstellen. Die Auswahlmöglichkeiten hier sind auto, dynamisch und aus. Tonbeispiele dazu folgen im Praxistest.

Der Ausgangsverstärkung beim Wireless ME sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn erst bei korrekter Einstellung dieses Parameters sind unverzerrte Tonaufnahmen im angeschlossenen Aufnahmegerät möglich. In der App lassen sich drei Stufen vorwählen: niedrig, mittel und hoch.

Interessant ist die Einstellung für den Aufnahmemodus. Wenn zwei Signalquellen aufgezeichnet werden, also die Mikrofone im TX und RX beide aktiviert sind, lassen sich die Spuren einzeln getrennt (links und rechts) im Stereo Panorama aufzeichnen oder gemeinsam (zusammengemischt). Die getrennte Aufnahme ist beispielsweise bei Interviews eine hilfreiche Sache, wenn die Tonquellen in der Nachbearbeitung unabhängig voneinander abgemischt oder bearbeitet werden.

Falls die Leuchtkraft der LEDs an Sender und Empfänger stören sollte, beispielsweise bei Aufnahmen in abgedunkelten Umgebungen, lässt sich die Helligkeit der LEDs mit der App eine Stufe dunkler einstellen, und zwar je Modul. Das Update auf eine neue Firmware ist ebenfalls ausschließlich per App möglich.

Rode Wireless ME für Podcaster

Mit der ebenfalls kostenlosen Software Rode Connect (Mac und Windows) können Tonaufnahmen der beiden Wireless ME Module gemacht und sogar mit weiteren Mikrofon Quellen gemischt werden. Die so entstandenen Aufnahmen lassen sich bearbeiten und abspeichern. Für den Export gibt es allerlei Presets, die die Ergebnisse mit den passenden Einstellungen optimal für die gewünschte Veröffentlichungsplattform vorbereiten, zum Beispiel den Upload auf Spotify, iTunes oder SoundCloud.

Spezielles Rode Produktdesign

Was mich ein wenig verwundert, sind die großformatigen Aufdrucke der nordischen Buchstaben Ø auf Sender und Empfänger. Klar, das sind Anlehnungen an den Markennamen Rode, der üblicherweise mit diesem Buchstaben geschrieben wird und nicht wie in diesem Testbericht mit einem schlichten „o“. Die Aussprache des korrekten Buchstabens entspricht übrigens dem deutschen „ö“. Auf den ansonsten puristisch und aufgeräumt gestalteten Modulen ist mir diese recht plakative Größe etwas zu aufdringlich. Zumal die Ein-/Aus-Knöpfe sowie die rückseitigen Piktogramme schon diese nordischen Buchstaben tragen. Dass die Frontpartien der Module außerdem hochglänzend sind, sieht zwar schick aus, könnte aber unter ungünstigen Lichtbedingungen oder Beleuchtungen zu ungewollten Reflexionen führen, die ein Videobild möglicherweise beeinträchtigen.

Rode Wireless ME in der Praxis

Saubere und schnelle Tonaufnahmen gelingen mit diesem System auf Anhieb. Das haben meine Testläufe mit unterschiedlichsten Programmen auf Windows PC, Android-Smartphone und Android-Tablet unter Beweis gestellt. Meine Stimme hört sich immer klar und deutlich an. Einstellungen, die ich mit Rode Central vorgenommen habe, werden in den Modulen gespeichert. Sind die zwei Partner gekoppelt, verlieren sie sich auch nicht aus den Augen und bleiben stets in Verbindung. Von daher gilt: einschalten, das passende Kabel einstecken, und es geht direkt los.

Die hier veröffentlichten Tonaufnahmen sind alle mit der kostenlosen Rode Software Reporter entstanden. Es ist (bis auf eine Ausnahme) nichts nachbearbeitet oder verändert, die Aufnahmen sind so belassen, wie sie die Software Rode Reporter aufgezeichnet hat. Für die Aufnahmen habe ich das MP3-Format vorgewählt.

Beim Reichweitentest kommt das System am Ende an seine Grenzen. Zur Erinnerung, wir senden hier im 2,4 GHz WLAN-Bereich. Und da ist es ja bekannt, dass lediglich bei Sichtverbindung optimale Bedingungen für Funkverbindungen herrschen. Dennoch hat sich das Wireless ME tapfer geschlagen. Selbst mit Wänden zwischen Sender und Empfänger kommen gute Aufnahmen zustande. Ist zu viel Mauerwerk dazwischen, reißt die Verbindung dann irgendwann einfach ab. Gut zu hören auf der folgenden Aufnahme. Ich habe den längeren Ausfall der Funkverbindung aus der Tonaufnahme herausgeschnitten, nach einer kurzen „Sendepause“ geht es auf meinem Rückweg in Richtung Empfänger mit der Aufzeichnung weiter.

Bei Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger verspricht Rode eine Reichweite von bis zu 100 Meter. Dazu gibt es einige Videos auf YouTube, die das in verschiedenen Outdoors-Tests bestätigen.

Welche Auswirkungen die drei Gain Assist-Einstellungen haben, ist in diesen Aufnahmen zu hören: