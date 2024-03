Interview: Bernd-Michael Land, Eurorack-Modularsystem Live on Stage

Mit Modularsystemen auf der Bühne

Meine Autofahrt durch ein ruhiges Wohngebiet in Rodgau-Hainhausen (Stadt im Landkreis Offenbach/Hessen) ist beendet. Nun stehe ich vor der Tür eines Privathauses und drücke den Klingelknopf. Ein sympathischer Mann mit weißem Bart, langen weißen Haaren und Designerbrille öffnet die Tür, vor mir steht Bernd-Michael Land.

Bernd Michael Land ist ein deutscher Musikproduzent, Elektronik-Musiker und Klangkünstler, der ausschließlich eigene Werke produziert. Eine fast exklusive Besonderheit sind seine Konzerte in echter Quadrofonie im System 4-4-4 (auch diskrete Quadrofonie bezeichnet) und seine Konzerte mit hexagonischen Aufbau (sechs Lautsprecher). Damit gehört er sogar weltweit nur zu einem kleinen Kreis von Klangkünstlern, die diese Art der Beschallung live einsetzen. Außerdem setzt er auf der Bühne Modularsysteme ein, heutzutage eher eine Seltenheit.

Für das Interview mit Bernd-Michael, den ich direkt Bernie nennen kann, habe ich mir Zeit mitgebracht. Und die brauche ich auch, denn nach dem Gespräch gibt es in seinem SynxsS Synthesis-Sound-Studio später noch viel zu entdecken.

Bernie ist ein schöpferisch gestaltender Mensch, der nicht nur zahlreiche Synthesizer besitzt, darunter auch seltene Stücke. Eine Sammlung von verschiedenen perkussiven Schlaginstrumenten, wie beispielsweise Glocken, Klangschalen, Klangstäbe, Congas und eine große Auswahl an symphonischen Orchestergongs gehören ebenfalls zu seinem Equipment. Bei seinen Konzerten setzt er Modularsysteme und Sampler ein. Und speziell darum soll es heute gehen.

Zunächst setzen wir uns mit leckerem Kaffee an einen großen Tisch, um uns näher kennenzulernen.

Auch wenn Fachleute Bernd-Michael Land sicher kennen, kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder Leser dieses Artikels weiß, wie alles bei ihm anfing.

Wie fing die Obsession zu elektronischer Musik bei Bernd-Michael Land an?

Die erste bemannte Mondlandung in der Geschichte der Menschheit öffnete die Tür zu einer neuen Zeit und das Woodstock-Festival etablierte für die Musik bislang nie da Gewesenes. Wir blicken in das Jahr 1969. Im Alter von 16 Jahren hatte der junge Bernd-Michael im Fernsehen eine Sendung über das „Studio für Elektronische Musik“ des WDR in Köln gesehen. Bis heute erinnert er sich an Namen wie Karlheinz Stockhausen und Werner Meyer-Eppler, die jenseits der damaligen Hippie-Kultur in Zeiten von Woodstock ganz andere Wege in der Musik gingen. Ihn faszinierte, wie diese Menschen mit Hilfe von Tonbandgeräten ihrer Musik neue Klangdimensionen eingehaucht haben. Auch das Album „Switched-On Bach“ von Wendy Carlos war für Bernd-Michael so etwas wie eine Initialzündung, die zu seiner bis heute anhaltenden Faszination für Synthesizer und elektronische Musik geführt hat.

„Das war eine Zeit, als alle Leute ihre großen und guten Tonbandgeräte verkaufen wollten, um sich Kassettenrekorder anzuschaffen. Doch meist funktionierte das mit dem Verkauf nicht und so landeten diese Consumer-Geräte oft auf dem Sperrmüll“, erinnert sich Bernie.

Am Abend vor der Abholung des Sperrmülls an der Straße hat er dann die meist noch intakten Geräte eingesammelt, dazu haufenweise teils noch original verpackte Tonbänder.

„In der Wohnung habe ich dann die Tonbandgeräte verteilt und die Tonbänder teilweise mit 20 Meter langen Bandschleifen um die Bodenvase und zurück quer durch das Zimmer laufen lassen.“

Weil Synthesizer zu der Zeit nicht erschwinglich für den jungen Bernd-Michael waren, wollte er

zunächst ein Theremin haben (elektronisches Musikinstrument, das berührungslos über Antennen gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt). Die Firma Heathkit, die bekannt war für ihre Elektronikbausätze (auch Orgeln) und Funkgeräte, wurde für den jungen Bernd-Michael ein regelmäßig aufzusuchender Sehnsuchtsort. Über diese Firma kam er dann preiswert an ein Theremin, das als Ausstellungsstück im Laden stand. Mit u. a. Töpfen, Besteck, dem besagten Theremin und seinen Tonbandgeräten begannen die weiteren Gehversuche in der elektronischen Musik.

Der erste Synthesizer

„Mein erster Synthesizer war ein ARP Odyssey White Face, den ich einem in Deutschland stationierten, amerikanischen Soldaten für überschaubares Geld abkaufen konnte. Und mein größter Wunsch, die Anschaffung eines gebrauchten Minimoogs, ging schon kurze Zeit später in Erfüllung. Dazu kam ein Compact Phasing A (auch „Krautrock Phaser“ genannt).“

Sein erster Auftritt, der direkt als Performance-Konzert stattfand, war im Club Voltaire in Neu-Isenburg. Mit dem Titel „Konzert für Theremin und Besenschrank“ (crazy) begann für ihn eine beispiellose musikalische Karriere, die bis heute anhält. Parallel dazu hat er übrigens immer mal wieder in Bands gespielt, vor allem Krautrock war damals schwer angesagt.

Bernd-Michael Land ist bis heute großer Freund von offenen Modularsystemen. Schließlich hatten seine großen Vorbilder wie Wendy Carlos, Keith Emerson und Eberhard Schoener die Modularsysteme mit ihren vollkommen neuen Sounds populär gemacht.

„Der Vorteil dabei ist, dass ich mir die Geräte nach eigenem Wunsch beliebig zusammenstellen kann. Es gibt aber auch einen Nachteil – sie sind relativ groß und der Verkabelungsaufwand ist groß.“

Bernd-Michael Land und sein Bühnenequipment

Weil es hier ja um die Live-Performance mit Modularsystemen geht, bitte ich Bernd-Michael zunächst um eine Aufzählung, was er auf der Bühne am Start hat. Das ist am Ende nicht einmal so einfach, denn er spielt aktuell vier unterschiedliche Live-Programme. Von daher wechselt auch sein eingesetztes Equipment. Was er als Basis Ausstattung allerdings immer dabei hat, egal ob Stereo-, Quadrofonie- oder Hexagonie-Konzert, ist dies:

Haken Audio Slim Continuum 70s6x / Fingerboard

Korg Micro-X / VA-Synthesizer)

Roland SP-404SX / Linear Wave Sampler

Moodysounds Babybox / Noise- und Drone-Synthie

Resonance Circuits Mantra-Machine / Drone-Synthie

Korg Kaossilator

Behringer MS1

Eurorack Modularsystem #1 (Auszug):

Doepfer A-155 + Controller

Korg Pitchblack Tuner

Erica Masterclock

diverse Doepfer VCO, VCA, VCF, ADSR, LFO, BBD, SPREV

Mixer Module AJH VCF

Roland 1M

Dreadbox Erebus

Roland Torcido + Demora

Moog Mother-32 (2x)

Moog DFAM

Erica Polivoks Filter

Dreadbox Hades

Winter Modular Eloquencer

MFB Drummodule + Mixer

Eowave LFOs

diverse Mixer, Sequencer, Filter, Delays

Vorbereitung für den Auftritt

Peter Ludl

Das ist ja eine Menge „Zeug“. Wie bereitest du deine Auftritte vor?

Bernd-Michael

Wenn ich ein neues Live-Set habe, steht das in der Regel vier Wochen vorher anspielbereit in meinem Studio und ich probe häufig damit. Dabei kann ich auch fehlerhafte Teile austauschen. Man entdeckt ja oft noch ein defektes Kabel, ein gelockertes Modul oder ein fehlerhaftes Netzteil.

Auch Optimierungen und klangliche Verbesserungen sind so gut einzubauen. Die einzelnen Module sind in ihren Koffern bereits komplett verkabelt und können später mit geschlossenen Deckeln sicher transportiert werden. Aber von einem „Kasten“ zum anderen müssen auf der Bühne natürlich Verbindungskabel gezogen werden. Dabei hilft es enorm, dass ich die Kabel gut beschriftet habe. Für die Beschriftung verwende ich breite Kabelbinder, denn damit bleiben die Kabel unbeschädigt. Die lassen sich mit einem Etikettendrucker gut beschriften. Live verwende ich durchweg „Braided Patchcords“, die sind mit Gewebe umwickelt, weil die besser fallen und nicht abknicken. Daher ist der Kabelbinder die beste Lösung, denn Klebereste bekommt man da nicht mehr ab.

Die Steckernetzteile sind alle gut lesbar mit weißem Edding beschriftet, so gibt es keine Verwechslungen.

Da ich nie genau weiß, wie die Bühnenbeleuchtung vor Ort ist, habe auch ich immer kleine LED-Leuchte mit Schwanenhals dabei. So kann ich selbst bei Dunkelheit immer sehen, was ich mache.

Außerdem werden vor dem Auftritt alle Geräte mit meinem 19 Zoll Racktuner exakt in Stimmung gebracht. Das ist natürlich unabdingbar, wenn man ernsthaft Musik mit stimmigen Melodien machen möchte. Auf der Bühne muss ich später natürlich auch gelegentlich nachstimmen.

Peter Ludl

Gibt es weitere Schritte bei der Vorbereitung für den Gig?

Bernd-Michael

Das ist ganz unterschiedlich, je nach Set. Wenn ich zum Beispiel quadrofonisch spiele, habe ich ja noch die Lautsprecher im Gepäck. Das sind db Technologies Opera 110 Aktivboxen. Dann sind vor Ort oft 70 bis 80 m Kabel zu verlegen, die ebenfalls mitgenommen werden müssen.

Peter Ludl

Deine Auftritt sind ja musikalisch komplex. Gibt es hier klare Strukturen oder lässt du dich emotional treiben?

Bernd-Michael

Bei meinen Live-Auftritten ist alles auf die Sekunde genau abgestimmt und notiert. Ich habe immer eine Stoppuhr mitlaufen und ich weiß genau, in welcher Sekunde ich welchen Track abspielen lasse. Auf der Bühne habe ich deshalb immer einen A4-Hefter im Blick. Für jeden einzelnen Track gibt es darin eine eigene Seite auf der ich alles in großer Schrift nachlesen kann. Hier sind Track Anfang, Ende und Gesamtzeit vermerkt, BPM für die Masterclock, die Notenwerte für den eingesetzten Sequencer, aber auch die Preset-Nummern und Sound-Namen vom Haken Continuum und Korg Micro-X. Aber auch andere Dinge, wie Mikro muten, nachdem ich Gongs gespielt habe, sind dort vermerkt. Mein gesamtes Set ist dadurch perfekt im Timing, ich überziehe mein Konzert nicht und bin bis auf +/- 15 Sekunden im Plan.

Es ist außerdem ungemein beruhigend, wenn ich nach diesem Fahrplan arbeite und nicht ständig überlegen muss, was als nächstes kommt und welcher Sound nun eingestellt werden muss. Das gibt mir ein sicheres Gefühl auf der Bühne.

Peter Ludl

Wie triggerst du die jeweiligen Sequenzen?

Bernd-Michael

Alle Sequenzen werden zentral von einer einzigen Masterclock (Erica Black VC-Clock) aus dem Modularsystem angesteuert, sie ist das Herz des Ganzen. Die Geschwindigkeit wird vor jedem Track manuell umgeschaltet, eine große 7-Segment-Anzeige sorgt dabei für Übersichtlichkeit. Notebooks und MIDI setze ich grundsätzlich live nicht ein, es wird ausschließlich über den CV-Trigger synchronisiert und der Rest wird bei Bedarf händisch dazu gespielt.

Modularsysteme auf der Bühne

Peter Ludl

Wie ist das Arbeiten mit den Modularsystemen auf der Bühne für dich?

Bernd-Michael

Für mich ist das Arbeiten mit Modularsystemen wie mit normalen Synthesizern. Der Unterschied dabei ist die Tatsache, dass es hier viel mehr Möglichkeiten gibt. Mein System ist ja immer so zusammenstellt, wie ich es benötige. Aber es gibt leider auch einen Nachteil, die viele Schlepperei.

Peter Ludl

Veränderst du dein Setup auch innerhalb eines Auftritts?

Bernd-Michael

Ja, das wird auch live viel gemacht, denn ich kann nicht eine Stunde oder 90 Minuten lang live spielen, ohne Änderungen vorzunehmen. Wenn ich Sequencer basierte Musik habe, möchte ich eine Menge von unterschiedlichen Sequenzen „abfeuern“, die natürlich nicht alle gleich klingen sollen. Allein dafür brauche ich unterschiedliche Patches. Mittlerweile gibt es aber auch recht kompakte Sequencer, die zum Beispiel in den Modulen eingebaut sind, wie beim Mother 32 von Moog, der mit seinem Speicher acht Sequenzen speichern lässt.

Peter Ludl

Änderst du deine klanglichen Einstellungen spontan bei der Performance?

Bernd-Michael

Nein, eigentlich nicht. Das ist ja alles vorbereitet und geprobt und ist schon so eingestellt, dass keine Probleme auftauchen. Zum Beispiel achte ich beim Einstellen besonders darauf, dass ich keine 20 Hz Bassfrequenzen produziere, die im Gesamtsound alles plattdrücken. Also wird entweder im System bereits gefiltert oder bei meinem eigenen Mischpult sind die Equalizer so eingestellt, dass später alles passt. Dafür benutze ich vorab einen Analyzer. Mein Pult ist für den Auftritt entsprechend beschriftet und auch die Vorverstärker sind dann alle bereits eingestellt. Beim Live-Betrieb ändere ich allenfalls die Lautstärke, Hüllkurven, Filter und Delays und fade einzelne Module ein oder aus, mehr mache ich hier am Klang nicht.

Quadrofonische und hexagonische Konzerte

Peter Ludl

Wie werden deine quadrofonischen Konzerte umgesetzt?

Bernd-Michael

Hier nutze ich spezielle Vierkanal-Prozessoren mit der Bezeichnung Knas-Ekdahl Quad Messager oder KOMA Poltergeist, die ich für die Abmischung der Audiosignale in Echtzeit live auf der Bühne einsetze. Der Quad Messager hat vier VCAs, die ich dann über die Subgruppen im Pult pannen und mischen kann und sie über DI-Boxen an die vier im Raum installierten Lautsprecher verteile. Die Steuerung erfolgt über einen LFO (Low Frequency Oscillator). Den LFO kann ich von Rechteck bis zu Sinus stufenlos schalten. Dadurch können die Signale von Aktivbox zu Aktivbox hart umgeschaltet werden, aber auch ganz weich oder sogar vollkommen subtil. Ein sehr schöner Effekt entsteht hier auch, wenn das Stereo-Signal diagonal im Raum wandert. Wenn jetzt noch Delays eingesetzt werden, ist es möglich ganz wirre Effekte zu erzielen.

Der Unterschied zu diskreter Quadrofonie und 5.1 liegt darin, dass ich mit den Fehlern der Quadrofonie arbeite, während das andere ja einen möglichst perfekten Raumklang simulieren soll. Beim Surround-Sound möchte man ja das Gefühl bekommen, in einem echten Konzertsaal zu sitzen. Das funktioniert ja nicht ganz perfekt, denn Geräusche, die zum Beispiel von hinten kommen, klingen anders, als die, die von vorne kommen. Diese Fehler nutze ich für meine Produktionen bereits ganz bewusst bei der Aufnahme. Zum Beispiel nehme ich Klänge mit einem Kunstkopf auf. Hier habe ich einen Wasserfall aufgenommen, bei dem der Kunstkopf waagerecht über dem Wasserfall angeordnet ist und während der Aufnahme langsam gedreht wird. Wenn du das hörst, dann kreist der Wasserfall um deinen Kopf herum. Dadurch entstehen ganz ungewöhnliche Klangeindrücke.

Wenn du ein quadrofonisches Konzert spielst, geht das von Seiten der Akustik lediglich in begrenzt großen Räumen. Anders ausgedrückt, ist der Raum zu groß, gibt es im Raum zu große Lücken, an denen kein quadrofonisches Erlebnis hörbar ist.

Peter Ludl

Und wie sieht es dann bei der Hexagonie aus?

Bernd-Michael

Bei der Hexagonie nehme ich als Basis die Quadrofonie und setzte zusätzlich für Effekte zwei weitere Aktivboxen ein. Das kann dann so aussehen, dass man als Zuhörer im zweiten Stock eines Hauses sitzt und unter mir die Vögel zwitschern. Plötzlich rauscht eine S-Bahn über meine Füße. Die Quadrofonie Lautsprecher sind in Ohrhöhe angebracht, die beiden Zusatzlautsprecher liegen dann auf dem Boden. Damit sind dann vollkommen surreale Klangwelten möglich.

Peter Ludl

Aber das bedeutet ja, dass diese Klangeindrücke nur wenigen Zuhörern in einem begrenzten Raum ermöglicht werden können

Bernd-Michael

Das ist genau richtig, dann hat man 30 oder 40 Zuhörer, die das optimale Erlebnis haben. Von daher ist derartig hoher Aufwand nur mit Sponsoren oder Stipendien wie von der Hessischen Kulturstiftung möglich. Häufig sind es hier sozialkritische Ansätze, die ich dann umsetze. Jedes Projekt ist übrigens auch immer ein Album oder Doppelalbum.

Rodgau Field ist ein akustisches Portrait meines jetzigen Wohnortes. Hierzu habe ich Rodgauer Fledermäuse mit einem Batscanner aufgenommen oder die Hochspannungsleitungen samt Umspannwerk. Die Stadt hat mich dann auch unterstützt, dass ich derartige Produktionen in besonderen Räumen öffentlich aufführen kann. Die Klangkunst Projekte sind dann auch mit Videos und Fotos unterlegt.

Anforderungen an den FoH-Mix

Peter Ludl

Gibt es Anforderungen oder Wünsche an den FoH-Mix?

Bernd-Michael

Veranstaltungsräume sind ja in der Regel mit einer PA ausgestattet. Ich liefere dann das Signal von meinem Behringer Xenyx 2442FX Live-Mischpult. Bei Bedarf setze ich auch noch weitere Submixer ein. Der Sound ist bei mir dann bereits perfekt gemischt, sodass mein sehr ausgewogener Mix als fertiges Stereo-Signal lediglich in der Lautstärke angepasst werden soll. Am FoH-Mischpult sollte im Endeffekt alles neutral eingestellt sein. Es sollen zum Beispiel keine Kompressoren eingesetzt werden, damit leise Szenen nicht künstlich „hochgepumpt“ werden, die ich tatsächlich gerne leise haben möchte. Meine Musik ist sehr dynamisch und lebt von diesen deutlichen Unterschieden in der Lautstärke.

Peter Ludl

Wie sieht dein Monitoring üblicherweise aus?

Bernd-Michael

Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal benötige ich kein separates Monitoring, weil am Auftrittsort schon Bühnenmonitore vorhanden sind. In anderen Fällen hat es sich bewährt, mit einem präzisen Monitoring über Kopfhörer die Show zu begleiten. Hier nehme ich gerne den AKG 701. Der Vorteil bei einem Kopfhörer ist die perfekte Soundkontrolle ohne Störgeräusche. Der Nachteil: Es schaut doch etwas blöd aus und ich kann dann meinen Platz nicht einfach verlassen, um beispielsweise einen Gong zu spielen. Eine Alternative wäre natürlich ein In-Ear-Monitoring, aber so viele Konzerte spiele ich nicht.

Peter Ludl

Verlässt du dich bei Live-Auftritten also immer auf die vorhandene PA?

Bernd-Michael

Bei meinen quadrophonischen und hexagonischen Konzerten bringe ich die komplette Anlage mit. Dazu habe ich dann meine sechs kleinen Aktivlautsprecher von dB Technologies im Gepäck. Dafür gibt es auch Hochständer und einen Quad-Processor. Weil diese Art von Performance unter dem Begriff Klangkunst steht und nicht so laut gehört wird, brauche ich hier keine hohen Endstufenleistungen. In Kirchen oder Vortragsräumen mit optimaler Akustik lasse ich mit dieser Anlage Klänge im Raum fliegen.

Peter Ludl

Gibt es Auftrittsorte, die dir besonders gefallen?

Bernd-Michael

An sich ist mir das egal, allerdings spiele ich besonders gerne an ungewöhnlichen Orten. Ich mag zum Beispiel Planetarien oder Kirchen, aber letztendlich kommt es auf das Programm an. Bei meinem analogen Equipment sind klimatisch extreme Orte nicht ratsam, weil es die Stimmstabilität beeinträchtigen könnte. Es gab mal den Wunsch, dass ich in einem großen Seebad spiele, doch das viele Salzwasser hat mich davon abgehalten. Kurzum, die Orte können schon originell sein, sollten aber die Performance nicht negativ beeinflussen. Auf der Wasserkuppe habe ich im Radom gespielt (eine der höchst gelegenen und außergewöhnlichsten Event-Locations in Deutschland). Dort macht Frank Tischer, mit dem ich früher als Duo „THAU“ zusammen aufgetreten bin, regelmäßig Konzerte. Mein letztes größeres Konzert war im Konzertsaal CKE Eindhoven (Niederlande).

Peter Ludl

Wie kommst du an deine Auftritte?

Bernd-Michael

Ich bekomme jeden Monat Anfragen. Dann suche ich mir das aus, was mir gefällt und was ich gerne machen möchte. Zwar könnte ich jedes Wochenende spielen, aber das mache ich nicht. Dabei habe ich auch mein Alter im Auge (schmunzelnd).

Peter Ludl

Last Words?

Bernd-Michael

Gute Vorbereitung auf den Gig sowie sorgfältige Überprüfung und Pflege des Equipments sind Bausteine, die zum Erfolg führen. Ich setze immer hochwertige Verbindungskabel ein und vermeide unnötig lange Kabelwege, was zu Brummschleifen führen könnte.

Beim Abbau sortiere ich mein Equipment und verpacke es professionell. Selbst meine Kabel werden nach dem Gig direkt auf der Bühne wieder sauber aufgerollt und mit Klett zusammengehalten, so leben sie länger und verknoten nicht. Für wirklich alles habe ich Transportkoffer, damit nichts beschädigt wird. Sehr gerne nutze ich die Peli Cases in verschiedenen Größen. Sie sind fast unzerstörbar, wasser- und staubdicht und sehr leicht.

Diese Zeit beim Abbau sollte man sich unbedingt nehmen, auch wenn nach dem Konzert bereits das kühle Bier locken sollte.

Einen Tipp habe ich noch. Nehmt keine einfachen Keyboardständer mit Scherenmechanik. Für mich hat sich der K&M 18880 sehr gut bewährt. Er ist leicht und trägt bis zu 50 kg. Darauf lege ich ein einfaches Brett aus Multiplex. Mein ganzes Eurorack-System steht sehr stabil auf so einem Ständer und er eignet sich auch gut als Tisch für kleinere Geräte, man muss nur eine Platte auflegen. Ich habe mir mehrere 10 mm dicke Multiplexplatten in unterschiedlichen Größen zuschneiden lassen und einfach schwarz angestrichen – billiger und flexibler geht es kaum. Ich habe mehrere dieser Ständer und Bretter, so kann ich je nach Platzbedarf flexibel reagieren.

Ich habe sogar schon Musiker gesehen, die mit Tapeziertischen oder Campingtischen auf der Bühne standen.

Peter Ludl

Bernie, ich bedanke mich für dieses interessante Interview und die vielen Informationen zu deiner Erfahrung mit Modularsystemen auf der Bühne. Darüber hinaus wünsche ich dir noch tolle Locations, in denen du deine Zuhörer mit extravaganten Konzerten begeistern kannst.