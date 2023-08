Workshop: Spielen zum Metronom

Mehr als nur nerviges Ticken: das Metronom

Eigentlich sollte das Spielen zu einem Metronom eine Selbstverständlichkeit sein, ist es jedoch leider nicht. Dabei ist ein stabiles Timing die Grundvoraussetzung für ein gutes Zusammenspiel und in der heutigen Zeit sogar für eine gute Show. In diesem Workshop erfährst du, warum du das Spielen zum Metronom nicht vernachlässigen solltest und welche Schritte ihr als Band unternehmen müsst, um im Proberaum oder auch live zu einem Metronom zu spielen.

Argument: Früher hat das keinen interessiert

Ein typisches Argument von vielen Musikern, die sich beharrlich weigern, zu einem Metronom zu spielen oder damit zu üben, ist immer gleich: „Früher hat das keinen interessiert. Da hat auch keiner zum Metronom gespielt. Ist man schneller geworden, ist man halt schneller geworden.“

Ja, dieses Argument habe ich oft gehört. Und es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass in früheren Zeiten das Thema „Metronom“ nicht ganz so ernst genommen wurde. Da gab es auf der einen Seite Bands, die ein bombenfestes Timing hatten, auf der anderen Seite aber auch Bands, die einen Song gefühlt doppelt so schnell beendet haben wie er angefangen wurde. Das mag bei Punk egal sein, für einen guten Groove und gutes Zusammenspiel jedoch nicht. Es erschwert zudem die Arbeit im Studio, da Schnitte kaum möglich sind und auch Overdubs deutlich schwerer zu verwirklichen sind. Das Spielen zum Metronom ermöglicht jedoch das genaue Schneiden in der DAW und punktgenaue Overdubs. Bei den heutigen Produktionsmethoden ist das sichere Spielen zu einem Click-Track eine Grundvoraussetzung für die Arbeit im Studio.

Das Treffen des exakten Tempos beim Einzählen eines Songs ist zudem auch eine Kunst, die der Tagesform unterworfen ist und nicht zuletzt der Setlist. Spielt man eine Ballade nach einem Uptempo-Song, wird die Ballade meistens zu schnell gespielt. Den umgekehrten Fall gibt es natürlich auch.

Argument: Ich habe keine Timing-Schwankungen

Auch das Argument habe ich sehr oft gehört, insbesondere von Schlagzeugern, die immerhin die Timekeeper einer Band sind. Die notorische Weigerung, zu einem Click zu spielen, lässt dann schon vermuten, was Sache ist: Der Musiker hat Timing-Schwankungen und zwar sehr deutliche. In den meisten Fällen zeigen sich diese dann auch, wenn der betreffende Musiker von seinen Kollegen gezwungen wird, zu einem Metronom zu spielen. Jeder Musiker hat Timing-Schwankungen. Bei einigen sind diese sehr ausgeprägt (bei Schlagzeugern gerne nach einem Fill), bei anderen eher subtil.

Persönliches Üben mit dem Metronom

Das persönliche Üben mit einem Metronom sollte ohnehin für jeden Musiker zum Alltag gehören. Das Metronom ist eine Referenz, an der sich das eigene Spiel misst. Das hat erst einmal gar nicht so viel mit Musik zu tun. Hier geht es darum, das eigene Timing zu verbessern und zu lernen, auf den Punkt zu spielen.

Bandproben mit Metronom

Es empfiehlt sich, immer mal wieder auch Bandproben mit einem Metronom durchzuführen. Dies zwingt alle Musiker in ein Raster und im Idealfall laufen sie dann im Gleichschritt. Das Nutzen eines Metronoms für alle bei der Bandprobe ist aber nur dann erfolgreich, wenn die einzelnen Musiker regelmäßig privat mit Metronom üben.

Insbesondere für die Vorbereitung eines Studiotermins ist das gemeinsame Spiel zum Metronom zu empfehlen.

Konzerte mit Metronom

Grundsätzlich gibt es für Konzerte verschiedene Ansätze. Die Mindestanforderung sollte sein, dass sich der Schlagzeuger vor dem Anzählen eines Songs das korrekte Tempo von einem Metronom vorgeben lässt. So ist zumindest ein korrektes Starttempo gewährleistet.

Besser wäre es allerdings, er würde den gesamten Song zu einem Metronom spielen. Gerade bei technisch sehr anspruchsvollen Songs ist es gut, im korrekten Tempo zu starten und dort auch zu bleiben. Ein Song, der plötzlich bis zum komplizierten Gitarrensolo deutlich an Fahrt aufgenommen hat, wird für den Gitarristen nicht glücklich enden.

Für den Einsatz von Backing-Tracks ist das ebenfalls zwingend erforderlich. Ein stabiles Songtempo erleichtert darüber hinaus auch den Ton- und Lichttechnikern das Leben, da sich Ton- und Lichteffekte, die an das Songtempo gekoppelt sind, vorab programmieren lassen. Spielt man zu einem Click-Track aus der DAW, ist es sogar möglich, das Bühnengeschehen zu automatisieren.

Technische Voraussetzungen für das Üben mit dem Metronom

Im einfachsten Fall hat nur der Schlagzeuger ein Metronom neben sich stehen, von dem er sich das Songtempo des jeweils nächsten Songs vorgeben lässt. Das muss noch nicht einmal hörbar sein. Zu diesem Zweck reicht eine im Tempo blinkende LED aus.

Möchten alle im Proberaum zum Metronom üben, schließt man es an die Proberaum-PA an, sodass alles es hören können. Das stört hier nicht weiter. Tipp: Wählt einen möglichst prägnanten Sound mit hohem Attack und in einem höheren Frequenzbereich, damit dieser sich gut durchsetzt und nicht im Klangteppich der Band untergeht.

Möchte man auf der Bühne durchgehend zum Metronom spielen, darf dieses natürlich nicht für das Publikum hörbar sein. Den Metronom-Click über die PA oder die Monitorlautsprecher wiederzugeben, ist also keine Option. In so einem Fall muss zwingend mit In-Ear-Monitoring gearbeitet werden, um sicherzustellen, dass das Publikum den Click nicht hört. Achtet unbedingt darauf, dass jeder Musiker sich die Lautstärke des Clicks auf seinem Kopfhörer möglichst selbst einstellen kann. Personal-Monitoring lässt sich eigentlich mit fast allen aktuellen Digitalpulten verwirklichen.

Spielen mit Backing-Tracks

Für das Spielen zu Backing-Tracks ist ein Click-Track die Grundvoraussetzung. Im Idealfall kann die gesamte Band den Metronom-Click auf ihrem In-Ear-Monitoring hören. In diesem Fall kann auf das Einzählen durch den Schlagzeuger verzichtet werden. Hören nicht alle den Click, muss der Drummer die Musiker einzählen. Dazu ist es erforderlich, dass er mindestens einen Takt vom Click vorgegeben bekommt, bevor er mit dem Einzähler beginnt. Bereitet Backing-Tracks also immer mit mindestens zwei Takten Einzähler vor.

Das ist sowieso Sache, die man sich angewöhnen sollte, denn geht es auf der Bühne mal hektischer zu, kann es auch sein, dass der Drummer (oder andere Musiker) den ersten Metronomschlag verpassen und dann auf der falschen Zählzeit einsetzen. Deshalb sollte sich der Click auf der Zählzeit 1 eines Taktes auch immer anders anhören als der Click auf den übrigen Zählzeiten. Das kann entweder durch die Wahl einer anderen Tonhöhe oder eines eigenständigen Sounds geschehen – oder beides.

Programmieren des Clicks

Wichtig ist noch, welche Unterteilung des Takts man am Metronom einstellt oder als Click-Track programmiert. Bei vielen Mid-Tempo-Songs reicht eine Viertelunterteilung im 4/4-Takt vollkommen. Bei Balladen kann es sinnvoll sein, statt Viertel lieber Achtel zu wählen, um das Taktraster feiner aufzulösen und ein genaueres Spiel zu ermöglichen. Sinnvoll ist das zum Beispiel für Songs mit einem Tempo kleiner als 70 bpm.

Bei Taktarten wie 6/8 oder 12/8 kann man überlegen, ob der Click wirklich auf Achtel programmiert werden muss oder auf die Zählzeit 1 und 4 (6/8) oder 1, 4, 7, 10 gesetzt wird. Je höher das Tempo ist, desto eher würde ich eine solche Unterteilung wählen. Das hängt natürlich auch immer vom Groove des Songs ab. Bei einem Uptempo-Song im 3/4-Takt reicht im Prinzip sogar ein Metronom-Schlag auf jeder Zählzeit 1 vollkommen aus. Wenn alle den Click auf der Bühne (oder im Studio) hören sollen, sprecht die Unterteilung vorher ab.

Tipp: Metronom-Samples und auch gesprochene Anweisungen für eine Guide-Spur findet man im Internet, zum Beispiel auf der Seite multitracks.com. Dort einfach auf den Button „Click & Guides“ drücken und der Download startet sofort. Man bekommt Samples und ein Ableton Live Projekt. Mit Ableton Live lassen sich Click-Tracks besonders komfortabel anlegen. Es funktioniert aber auch mit jeder anderen DAW.

Ritardando, Accelerando, Taktartwechsel

Nicht immer läuft ein Song über die komplette Spieldauer in einem konstanten Tempo durch. Taktartwechsel sind noch die einfachste Spielart. Komplexer wird es bei bewusst gesetzten Tempoverringerungen oder Tempoerhöhungen wie Ritardando oder Accelerando. Diese müssen natürlich auf den Punkt genau programmiert werden. Dennoch ist das Empfinden dafür, wie langsam oder schnell man nun werden muss, sehr subjektiv. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, in einem Ritardando-Takt eine feinere Unterteilung der Metronomschläge zu wählen. Findet lediglich am Songende ein Ritardando statt, würde ich den Click-Track am Ende des vorangegangenen Taktes enden lassen. Bei plötzlichen Taktartwechseln oder sprunghaften Tempowechseln hilft nur regelmäßiges Üben. Hier müssen alle Musiker ein gutes Gespür für diese Stellen im Song entwickeln.