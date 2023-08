Workshop: Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung

Kein Strom aus der Steckdose? Powerstation!

Mit „kabelloser Freiheit“ wird meist die Nutzung von Funkmikrofonen oder entsprechenden Gitarrensendern auf der Bühne oder im Probenraum verbunden. Tatsächlich geht dieser Praxisartikel aber noch einen Schritt weiter. Denn „kabellose Freiheit“ fängt nicht erst bei der Funkübertragung von Audiosignalen an. Sie beginnt direkt bei der Versorgung mit 230 Volt Netzspannung, bereit gestellt durch eine Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung für Bühne und Recording.

Stromlos glücklich

Besitzer einer Aktivbox mit internem Akku wie beispielsweise die auf AMAZONA.de vorgestellte Electro Voice „Everse 8“ oder die Mackie Thump 8 Go wissen die Vorteile der kabellosen Stromversorgung bereits zu schätzen. Nicht nur für den weit gefächerten Bereich der Straßenmusik – Sportveranstaltungen, Lesungen, Outdoor-Theater oder Event-Marketing. Meist bieten diese Aktivboxen je nach Modell unterschiedlich ausgestattete Mischpult-Funktionen (Equalizer, Effekte und Kompressor), mit denen sich kleinere Events gut versorgen lassen. Aber manchmal braucht es einfach mehr – ein „ausgewachsenes“ Mischpult für mehr Mikrofone, einen vernünftigen Equalizer im Kanalzug oder etwas mehr Leistungsreserven bei der Nutzung von Aktivboxen. Die Alternative für ein „erweitertes Setup“, das trotzdem unabhängig von der kabelgebundenen Stromversorgung agieren kann, lautet „Powerstation“.

Powerstation als tragbares Kraftwerk

Bei einer Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung handelt es sich um eine tragbare Stromquelle, die speziell für den Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde. Sie ist in der Regel kompakt, leicht und mit verschiedenen Anschlüssen ausgestattet, um elektronische Geräte wie Handys, Tablets, Laptops, Lampen oder eben Verstärker, Effekte und Mischpulte mit Strom zu versorgen. Die Basis einer solchen Powerstation bildet eine aufladbare Batterie, kontrolliert durch ein Batterie-Management-System (BMS). Sie kann über Solarenergie, das Stromnetz oder die altgediente Zigarettenanzünder-Buchse im Auto aufgeladen werden.

Als Batterie setzen sich mehr und mehr LiFePo4-Batterien durch (Lithium-Eisenphosphat), aber es finden sich auch Modelle mit Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium- oder Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Akku. Nicht verschwiegen werden soll, dass derzeit LiFePo4-Batterien deutlicher teurer als Blei-Säure-Pendants sind.

LiFePo4-Batterien in Powerstations

Wer sich mit dem Thema Powerstation auseinandersetzt, kommt um grundlegende Kenntnisse zum Thema „Akkumulator“ nicht herum. LiFePO4-Batterien weisen klare Vorteile speziell im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien auf:

LiFePO4-Batterien sind aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sicherer als andere Batterietypen und weniger anfällig für Überhitzung. Lithium-Eisenphosphat-Batterien haben eine längere Lebensdauer als andere Batterietypen. Sie können laut der Hersteller-Angaben bis zu 3.000 Ladezyklen erreichen, bevor ihre Leistung signifikant abnimmt. Sie weisen ein geringes Gewicht auf, eine hohe Kapazität und eine konstante Entladerate. Lithium-Eisenphosphat-Batterien können im Vergleich zu anderen Batterien schnell geladen werden.

Ausstattung und Leistung der Powerstation

Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei einer Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung um eine mobil nutzbare externe Batterie. Sie kann über verschiedene Eingänge wie USB, AC-Anschluss oder Solarpanels aufgeladen werden.

Mittlerweile ist das Marktangebot kaum mehr überschaubar, anscheinend drängen täglich neue (asiatische) Anbieter auf den Markt. Zu den etablierteren Brands gehören Firmen wie Anker, Bluetti, Ecoflow und Jackery. Jeder dieser Anbieter (sowie zahlreiche weitere) hat Modelle unterschiedlicher Leistungsklassen im Angebot. Mit sackschweren Blei-Säure-Batterien haben die Leichtgewichte nur noch wenig gemeinsam, so wiegt die Anker PowerHouse 535 lediglich 7,6 kg und bietet 512 Wattstunden (Wh) Kapazität, um Geräte mit bis zu 500 Watt (W) zu versorgen. Der Preis für die Anker 535 liegt derzeit bei 450,- Euro, noch leistungsstärkere Modelle kosten entsprechend mehr.

Um sich einen guten Überblick zu verschaffen, empfehle ich einen Blick in das Test-Magazin der Stiftung Warentest. Dort wurden im Sommer 2023 elf Powerstations mit einer Leistung von 300 bis 700 Watt getestet. Nicht alle Geräte lieferten die beworbene Leistung, manche brauchten länger zum Laden oder nervten durch Lüftergeräusche. Immerhin bekamen fünf der elf getesteten Modelle das Prädikat „gut“.

Was geht, was geht nicht?

Ausgestattet ist so ein Kraftwerk meist mit zwei haushaltsüblichen 230 Volt Schuko-Steckdosen (um auch empfindliche Geräte störungsfrei versorgen zu können, wird über die Schuko-Dosen eine reine Sinuswelle zur Verfügung gestellt). Zudem stehen diverse USB-Ports zum Anschluss für die Versorgung mobiler Begleiter zur Verfügung. Ideal also für Besucher von Festivals oder Musiker, die öfter Outdoor-Konzerte veranstalten, so wie von mir kürzlich bei einem Spontankonzert im Berliner Mauerpark beobachtet.

Grenzen? Wenig sinnvoll ist es, eine üppig dimensionierte Aktiv-PA mit pumpenden Doppel-Subwoofern an einer Powerstation mit maximal 500 Watt Abgabeleistung anschließen. Demnach ist es ratsam, vor der möglichen Anschaffung mit einem Strommessgerät zu überprüfen, in welcher Verbrauchskategorie sich das zu erwartende Versorgungsspektrum bewegen muss. Danach richtet sich die Leistung der in Erwägung zu ziehenden Powerstation, damit eben diese in der Leistung nicht unter- oder überdimensioniert gekauft wird. Wichtig ist die folgende Unterscheidung: Die Kapazität oder Energiemenge in Wattstunden (Wh) gibt an, wie viel elektrische Energie die Batterie in einer Powerstation speichern kann. Demgegenüber sagt die Wattzahl, bis zu welcher Grenze angeschlossene Verbraucher funktionieren. Toaster, (alte) Kühlschränke oder Wasserkocher haben oft einen hohen Leistungsbedarf und funktionieren mit einem 300 oder 600 Watt Wechselrichter nicht. Das Mischpult oder die Aktivbox hingegen schon.

Powerstation mit grüner Energie?

Richtig interessant wird es, wenn Solarzellen genutzt werden, um „grüne Energie“ für die Batterie nachzutanken (wodurch der Herstellungsprozess einer solchen Batterie natürlich diskutabel bleibt und nicht „grüner“ wird …). Für die Solar-Unterstützung ist eine Powerstation mit einem integrierten Laderegler, meist auf Basis der MPPT-Technik (Maximum Power Point Tracking), ausgestattet. Seine Hauptfunktion besteht darin, kontinuierlich die Leistung der Solarmodule zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Batterien effizient geladen werden. Viele Modelle ermöglichen gleichzeitiges Laden (über ein Netzteil oder PV-Modul) und Entladen durch angeschlossene Verbraucher. Somit wird es möglich, beispielsweise bei einem Konzert, das PV-Modul an ein sonniges Plätzchen stellen und die Powerstation aufzuladen, während die Backline mit Spannung versorgt wird. Der Haken dabei – viele Powerstations begrenzen die maximale Leistung eines anzuschließenden PV-Moduls. Erfahrungsgemäß sollte mindestens ein Modul mit 120 Watt, besser 170 bis 200 Watt genutzt werden, um befriedigende Ergebnisse in einem überschaubaren Zeitrahmen zu erzielen. Speziell auch, wenn die Sonne mal nicht den ganzen Tag scheint. Um den Gedanken der Mobilität durch das Mitschleppen von Solar-Module nicht ad absurdum zu führen, bieten einige der genannten Hersteller zusammenklappbare und dadurch transportable PV-Koffer an, die allerdings das zur Verfügung stehende finanzielle Budget zusätzlich belasten.

Alternativen zur Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung

Es geht auch anders. Ähnlich wie bei einer akkubetriebenen Aktivbox mit integriertem Mischpult samt Effekten, ist eine Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung ein „All-in-one“-System, ganz der Einfachheit in der Bedienung verpflichtet. Anwender sollen weitestgehend ohne technische Hintergrundinformationen die Spannung nutzen, fast wie aus der Steckdose, nur eben mobil. Nun schadet es bekanntlich in vielen Bereichen des Lebens nicht, Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen. Wer dazu Lust hat, der kann sich mit einer sogenannten Inselanlage ebenfalls „unabhängig“ machen.

Eine Inselanlage, auch als Off-Grid-System bezeichnet, ist eine unabhängige Stromversorgung, die nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist – insofern wird auch keine Energie eingespeist. Dadurch unterscheidet sie sich von den in aller Munde befindlichen Balkon-Kraftwerken. Letztere sind stationär, die Module werden an Balkonen, auf Carports oder Gartenlauben befestigt. Sie decken die sogenannte Grundlast eines Haushalts oder Verbrauchers, alles, was über den Eigenverbrauch hinausgeht, wird in das Netz eingespeist. Balkonkraftwerke funktionieren auch ohne Speicher-Batterie. Bei einer Inselanlage ist immer eine Batterie als Puffer notwendig, beispielsweise, um auch in den Abendstunden „versorgt“ zu sein. Im Vergleich zum Balkonkraftwerk handelt es sich bei der Inselanlage um eine unbürokratische einsetzbare Lösung, denn sie kann anmelde- und genehmigungsfrei genutzt werden.

Ich nutze seit Jahren eine Inselanlage in einem VW-Bulli für Recordings sowie als überschaubaren FoH-Platz bei kleineren Live-Auftritten. Dafür benötigt wird ein PV-Modul (150 – 200 Watt), ein Spannungsregler, eine Speicher-Batterie und ein Wechselrichter (von 12 auf 230 Volt). Betrieben wird damit ein Mackie Pro FX16 v3 Mischpult sowie eine Hughes & Kettner Aktivbox. Manchmal kommt bei kleineren Live-Events noch ein Neumann KH120 als Aktivmonitor zum Einsatz. Der Vorteil einer solchen Lösung besteht einerseits in der guten Austauschbarkeit einzelner Komponenten im Falle eines Defekts. Zudem ist so eine „selbstgestrickte“ Lösung günstiger als ein „All-in-one“-Ansatz, wie er bei einer Powerstation verfolgt wird. Günstiger, weil hier auch gebrauchte Komponenten eingesetzt werden können – für Wechselrichter und PV-Module existiert ein vielfältiges Kleinanzeigenangebot. Übrigens: Auch Recording-Sessions habe ich auf diese Weise durchgeführt – beispielsweise mit einem Akustik-Gitarren-Duo, das wegen der besonderen Atmosphäre in einem Steinbruch aufnehmen wollte. Der Recording-Arbeitsplatz befindet sich bei solchen Szenarien im Bulli, kann aber auch problemlos nach draußen verlegt werden. Aufgenommen wird mit einem sparsamen Dell Notebook (30 bis 35 Watt im Netzteilbetrieb) sowie Steinbergs Wavelab als Mastering-Software, die über ein Roland Audiointerface (24 Bit/44,1 kHz) mit den Signalen zweier Kleinmembraner, eingesetzt als Overheads, versorgt wird. Wer sich für das Thema „Recording Mobil“ interessiert, dem empfehle ich einen Besuch der Seite von Marten Berger.

Marten ist Tontechniker, er war mit einem umgebauten VW Bulli zwei Jahre lang quer durch Europa unterwegs, um Straßenmusiker aufzunehmen. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch dokumentiert, zudem bietet er Vinyl und CDs an, auf denen die „Audio-Abenteuer“ verewigt wurden.

Inselanlage oder Powerstation?

Da gibt es kein „besser“ oder „schlechter“, ähnlich wie bei der Frage ob „Cabrio“ oder „Kombi“ bei Kraftfahrzeugen. Aber es gibt Empfehlungen, die ich in diesem Zusammenhang geben kann. Eine Powerstation als netzunabhängige Stromversorgung spricht Pragmatiker an, die ohne viel technisches Hintergrundwissen einfach eine mobil nutzbare Energiequelle einsetzen möchten. Inselanlagen demgegenüber haben klaren „Jugend forscht“-Charakter. Ich habe an der oben beschriebenen Inselanlage schon viele Stunden geschraubt. Nicht so sehr, weil es zwingend notwendig gewesen wäre, sondern weil durch die unterschiedlichen Komponenten zur Optimierung viel Luft nach oben bleibt. Zum Schluss: Beide Möglichkeiten, also Inselanlage und/oder Powerstation können im kleinen Veranstaltungsrahmen den Einsatz von Ersatz-Stromerzeugern, angetriebenen von einem (lauten) Verbrennungsmotor (oft als Notstromaggregat bezeichnet), ersetzen.